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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Коньяспор
2:4
Конец матча
Вадуц
0'
1:0
18' Пенальти
Хауберт Гильерме
1:1
28' Гол
Сасере Франклин
1:2
31' Гол
Зуттер Мануэль
40' Желтая карточка
Фоссо Райан
43' Желтая карточка
Караель Джебраил
1:3
67' Гол
Чичек Тунахан
1:4
89' Гол
Гассер Седрик
90' Желтая карточка
Gabriel Isik
2:4
90' Гол
Хаджиахметович Амир
90'+6

Ход матча

18'
Хауберт Гильерме
1:0
28'
1:1
Сасере Франклин
(Гаич Милан II)
31'
1:2
Зуттер Мануэль
40'
 
Фоссо Райан
43'
Караель Джебраил
 
46'
Михаляк Конрад
Мурич Роберт
 
46'
Огюз Ахмет
Караель Джебраил
 
57'
 
Anes Omerovic
Фоссо Райан
59'
Дикмен Сонер
Паш Бруно
 
59'
Чикалеши Сокол
Рахманович Амер
 
67'
1:3
Чичек Тунахан
(Сасере Франклин)
71'
 
Lars Traber
Чичек Тунахан
71'
 
Хаслер Николас
Иодис Кевин
86'
 
Anthony Goelzer
Гаич Милан
86'
 
Elmin Rastoder
Сасере Франклин
87'
Демирбаг Адиль
Язгылы Угурджан
 
89'
1:4
Гассер Седрик
(Elmin Rastoder)
90'
 
Gabriel Isik
90'
Хаджиахметович Амир
2:4

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 6
  • 12 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 122
Коньяспор 88.5% (108)
X 7.4% (9)
Вадуц 4.1% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
13
Шехич
Ибрагим
90
Караель
Джебраил
5
Язгылы
Угурджан
15
Кальво
Франсиско
12
Хауберт
Гильерме
80
Паш
Бруно
11
Мурич
Роберт
18
Хаджиахметович
Амир
8
Рахманович
Амер
7
Бютюки
Зюмер
9
Демир
Мухаммет
1
Бюхель
Бенджамин
24
Гассер
Седрик
29
Gabriel
Isik
13
Иодис
Кевин
23
Ульрих
Дарио
47
Fabio
Fehr
80
Фоссо
Райан
14
Гаич
Милан
II
10
Чичек
Тунахан
27
Сасере
Франклин
9
Зуттер
Мануэль
Коньяспор
4-1-4-1
Вадуц
3-4-1-2

История личных встреч

Коньяспор
Вадуц

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаджиахметович Амир 1 0.25
Демир Мухаммет 1 0.25
Мурич Роберт 1 0.25
Кальво Франсиско 1 0.25
Бютюки Зюмер 1 0.25
Рахманович Амер 1 0.25
Михаляк Конрад 1 0.25
Хауберт Гильерме 1 (1) 0.25
Чикалеши Сокол 0 0
Вадуц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сасере Франклин 3 0.75
Чичек Тунахан 2 0.5
Зуттер Мануэль 1 0.25
Гассер Седрик 1 0.25
Добрас Кристиан 0 0
Гаич Милан II 0 0
Ульрих Дарио 0 0
Fabio Fehr 0 0
Elmin Rastoder 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чикалеши Сокол 1 1
Язгылы Угурджан 1 1
Амилтон Минервино 1 0
Демир Мухаммет 1 0
Шехич Ибрагим 1 0
Огюз Ахмет 1 0
Караель Джебраил 1 0
Вадуц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоссо Райан 2 1
Ульрих Дарио 2 0
Бюхель Бенджамин 1 0
Хаслер Николас 1 0
Добрас Кристиан 1 0
Gabriel Isik 1 0
Гассер Седрик 1 0
Сасере Франклин 1 0
Anes Omerovic 1 0
Lars Traber 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
38%
1
14%
76-90
0
0%
1
14%
91-120

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Анкарагюджю - Коньяспор 0:0 Вадуц - Коньяспор 1:1 Коньяспор - БАТЭ 2:0 БАТЭ - Коньяспор 0:3
Башакшехир - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 1:1 Эрзурумспор - Коньяспор 0:4 Бешикташ - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Хатайспор 3:1 Антальяспор - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:2 Малатьяспор - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Газиантеп 4:1 Ризеспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Гёзтепе 3:0 Фенербахче - Коньяспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Галатасарай 2:0 Аланьяспор - Коньяспор 5:1 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:1
Вадуц
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вадуц - Беллинцона 2:3 Вадуц - Коньяспор 1:1 Виль - Вадуц 2:0 Вадуц - Копер 1:1
Вадуц - Ивердон 3:3 Копер - Вадуц 0:1 Арау - Вадуц 1:1 Вадуц - Дорнбирн 3:1 Люцерн - Вадуц 4:1 Вадуц - Винтертур 1:1 Вадуц - Фрайбург-2 0:2 Арау - Вадуц 1:2 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Кринс - Вадуц 0:1 Вадуц - Виль 5:2 Эшен-Маурен - Вадуц 1:3 Тун - Вадуц 3:0 Вадуц - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Винтертур - Вадуц 4:2 Вадуц - Шаффхаузен 2:3

Будет доступно позже.
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Коньяспор 88.5% (108)
    X 7.4% (9)
    Вадуц 4.1% (5)
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    Прогнозы на матч Коньяспор 2:4 Вадуц

    Исход игры
    Коньяспор
    88.5% (108)
    Ничья
    7.4% (9)
    Вадуц
    4.1% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.14% (45)
    Меньше
    61.86% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    38.14% (45)
    Нет
    61.86% (73)
    Популярный счёт
    2:0 Коньяспор
    34.4% (42)
    2:1 Коньяспор
    24.6% (30)
    1:0 Коньяспор
    16.4% (20)
    1:1 Ничья
    5.7% (7)
    3:0 Коньяспор
    4.9% (6)
    3:1 Коньяспор
    3.3% (4)
    1:2 Вадуц
    1.6% (2)
    0:1 Вадуц
    1.6% (2)
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