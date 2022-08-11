Стадион: Конья Бююкшехир
0'
1:0
18' ПенальтиХауберт Гильерме
1:1
28' ГолСасере Франклин
1:2
31' ГолЗуттер Мануэль
40' Желтая карточкаФоссо Райан
43' Желтая карточкаКараель Джебраил
1:3
67' ГолЧичек Тунахан
1:4
89' ГолГассер Седрик
90' Желтая карточкаGabriel Isik
2:4
90' ГолХаджиахметович Амир
90'+6
Ход матча
18'
1:0
28'
1:1
31'
1:2
40'
43'
67'
1:3
89'
1:4
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 6
-
12 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
80
Паш
Бруно
11
Мурич
Роберт
29
Gabriel
Isik
13
Иодис
Кевин
23
Ульрих
Дарио
47
Fabio
Fehr
80
Фоссо
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Паш БруноПолузащитник
-
11 Мурич РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Огюз АхметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дикмен СонерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Палут Ильхан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Gabriel IsikЗащитник
-
13 Иодис КевинЗащитник
-
23 Ульрих ДариоЗащитник
-
47 Fabio FehrЗащитник
-
80 Фоссо РайанПолузащитник
-
14 Гаич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 Чанде ДжионВратарь
- Полузащитник
-
17 Рис ЙоэльПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Джокич ДеянНападающий
-
-
-
-
-
28 Lars Traber
-
-
Главный тренер: Alessandro Mangiarratti
История личных встреч
Коньяспор
Вадуц
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаджиахметович Амир
|1
|0.25
|Демир Мухаммет
|1
|0.25
|Мурич Роберт
|1
|0.25
|Кальво Франсиско
|1
|0.25
|Бютюки Зюмер
|1
|0.25
|Рахманович Амер
|1
|0.25
|Михаляк Конрад
|1
|0.25
|Хауберт Гильерме
|1 (1)
|0.25
|Чикалеши Сокол
|0
|0
Вадуц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сасере Франклин
|3
|0.75
|Чичек Тунахан
|2
|0.5
|Зуттер Мануэль
|1
|0.25
|Гассер Седрик
|1
|0.25
|Добрас Кристиан
|0
|0
|Гаич Милан II
|0
|0
|Ульрих Дарио
|0
|0
|Fabio Fehr
|0
|0
|Elmin Rastoder
|0
|0
Карточки
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чикалеши Сокол
|1
|1
|Язгылы Угурджан
|1
|1
|Амилтон Минервино
|1
|0
|Демир Мухаммет
|1
|0
|Шехич Ибрагим
|1
|0
|Огюз Ахмет
|1
|0
|Караель Джебраил
|1
|0
Вадуц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фоссо Райан
|2
|1
|Ульрих Дарио
|2
|0
|Бюхель Бенджамин
|1
|0
|Хаслер Николас
|1
|0
|Добрас Кристиан
|1
|0
|Gabriel Isik
|1
|0
|Гассер Седрик
|1
|0
|Сасере Франклин
|1
|0
|Anes Omerovic
|1
|0
|Lars Traber
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
38%
1
14%
76-90
0
0%
1
14%
91-120
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
3
75%
76-90
Результаты последних матчей
Коньяспор
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Анкарагюджю - Коньяспор 0:0 Вадуц - Коньяспор 1:1 Коньяспор - БАТЭ 2:0 БАТЭ - Коньяспор 0:3
Башакшехир - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 1:1 Эрзурумспор - Коньяспор 0:4 Бешикташ - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Хатайспор 3:1 Антальяспор - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:2 Малатьяспор - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Газиантеп 4:1 Ризеспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Гёзтепе 3:0 Фенербахче - Коньяспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Галатасарай 2:0 Аланьяспор - Коньяспор 5:1 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:1
Вадуц
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вадуц - Беллинцона 2:3 Вадуц - Коньяспор 1:1 Виль - Вадуц 2:0 Вадуц - Копер 1:1
Вадуц - Ивердон 3:3 Копер - Вадуц 0:1 Арау - Вадуц 1:1 Вадуц - Дорнбирн 3:1 Люцерн - Вадуц 4:1 Вадуц - Винтертур 1:1 Вадуц - Фрайбург-2 0:2 Арау - Вадуц 1:2 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Кринс - Вадуц 0:1 Вадуц - Виль 5:2 Эшен-Маурен - Вадуц 1:3 Тун - Вадуц 3:0 Вадуц - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Винтертур - Вадуц 4:2 Вадуц - Шаффхаузен 2:3
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Коньяспор 2:4 Вадуц
Исход игры
Коньяспор
88.5% (108)
Ничья
7.4% (9)
Вадуц
4.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
38.14% (45)
Меньше
61.86% (73)
Обе команды забьют
Да
38.14% (45)
Нет
61.86% (73)
Популярный счёт
2:0 Коньяспор
34.4% (42)
2:1 Коньяспор
24.6% (30)
1:0 Коньяспор
16.4% (20)
1:1 Ничья
5.7% (7)
3:0 Коньяспор
4.9% (6)
3:1 Коньяспор
3.3% (4)
1:2 Вадуц
1.6% (2)
0:1 Вадуц
1.6% (2)
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