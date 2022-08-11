Стадион: Клеантис Викелидис
2:1
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаСаборит Энрик
24' Желтая карточкаВан Оверем Йорис
30' Желтая карточкаФабиано Лейсманн
45' Желтая карточкаПальма Луис
48' Желтая карточкаЙованович Джордже
53' Желтая карточкаХозец Матан
58' Красная карточкаГлазер Дан
1:0
60' ПенальтиГрэй Андре
73' Желтая карточкаГоласа Эйял
1:1
74' ГолЗахави Эран
2:1
81' ГолДукуре Шейк
83' Желтая карточкаПеерсман Марвин
83' Желтая карточкаКандил Маор
90' Желтая карточкаДаниэл Перец
90' Желтая карточкаЧатциоанну Христос
90'+8
Ход матча
16'
24'
30'
45'
53'
58'
60'
1:0
73'
74'
1:1
81'
2:1
83'
83'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 24
-
4 Жёлтые карточки 7
-
0 Красные карточки 1
-
56 Владение мячом, % 44
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
17
Пальма
Луис
11
Итурбе
Хуан
66
Битон
Нир
21
Йейни
Ширан
77
Хозец
Матан
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пальма ЛуисПолузащитник
-
11 Итурбе ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Шейх ПапПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Бургос Херман
- Основной состав
- Вратарь
-
66 Битон НирЗащитник
-
21 Йейни ШиранЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Хозец МатанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Ревиво РойЗащитник
-
30 Кандил МаорЗащитник
-
37 Глох ОскарПолузащитник
-
23 Голаса ЭйялПолузащитник
-
22 Рикан АвраамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Альмог ЭйлонНападающий
-
10 Битон ДанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ивич Владимир
История личных встреч
Арис Салоники
Маккаби Тель-Авив
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грэй Андре
|5 (2)
|1.25
|Итурбе Хуан
|1
|0.25
|Пальма Луис
|1
|0.25
|Дукуре Шейк III
|1
|0.25
|Камашу Рафаэл
|1
|0.25
|Мансини Даниэль
|0
|0
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йованович Джордже
|3
|0.75
|Захави Эран
|2
|0.5
|Каничовски Габи
|1
|0.25
|Голаса Эйял
|0
|0
|Перица Стипе
|0
|0
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеерсман Марвин
|2
|0
|Дабо Брайан
|1
|0
|Итурбе Хуан
|1
|0
|Дукуре Шейк III
|1
|0
|Шейх Пап
|1
|0
|Фабиано Лейсманн
|1
|0
|Мазику Брэдли
|1
|0
|Пальма Луис
|1
|0
|М'баката Салем
|1
|0
|Чатциоанну Христос
|1
|0
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Глазер Дан
|1
|1
|Саборит Энрик
|2
|0
|Йованович Джордже
|2
|0
|Захави Эран
|1
|0
|Голаса Эйял
|1
|0
|Жералдеш Андре
|1
|0
|Ван Оверем Йорис
|1
|0
|Кандил Маор
|1
|0
|Хозец Матан
|1
|0
|Даниэл Перец
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
3
50%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
3
30%
1
17%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Маккаби Тель-Авив - Арис Салоники 2:0 Гомель - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - Гомель 5:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0
Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Арис Салоники - Фехервар 1:2 Арис Салоники - Арис Салоники 1:0 Славен - Арис Салоники 4:2 Арис Салоники - Гент 1:0 Гамбург - Арис Салоники 4:3 ПАС Янина - Арис Салоники 0:3 Арис Салоники - АЕК 3:2 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ПАОК 1:0 АЕК - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Маккаби Тель-Авив - Арис Салоники 2:0 Маккаби Тель-Авив - Зира 0:0 Зира - Маккаби Тель-Авив 0:3 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 0:0
Маккаби Тель-Авив - Локомотив Загреб 3:0 Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 1:3 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Тель-Авив 5:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 0:0 Хапоэль Хадера - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Бейтар Трамп 3:1 Maccabi Kabilio Jaffa - Маккаби Тель-Авив 0:4
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Арис Салоники 2:1 Маккаби Тель-Авив
Исход игры
Арис Салоники
34.7% (41)
Ничья
38.1% (45)
Маккаби Тель-Авив
27.1% (32)
Тотал 2.5
Больше
41.38% (48)
Меньше
58.62% (68)
Обе команды забьют
Да
75.86% (88)
Нет
24.14% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.9% (40)
2:1 Арис Салоники
18.6% (22)
1:2 Маккаби Тель-Авив
16.9% (20)
1:0 Арис Салоники
12.7% (15)
0:2 Маккаби Тель-Авив
3.4% (4)
0:1 Маккаби Тель-Авив
3.4% (4)
1:3 Маккаби Тель-Авив
2.5% (3)
0:0 Ничья
2.5% (3)
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