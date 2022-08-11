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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Арис Салоники
2:1
Конец матча
Маккаби Тель-Авив
0'
16' Желтая карточка
Саборит Энрик
24' Желтая карточка
Ван Оверем Йорис
30' Желтая карточка
Фабиано Лейсманн
45' Желтая карточка
Пальма Луис
48' Желтая карточка
Йованович Джордже
53' Желтая карточка
Хозец Матан
58' Красная карточка
Глазер Дан
1:0
60' Пенальти
Грэй Андре
73' Желтая карточка
Голаса Эйял
1:1
74' Гол
Захави Эран
2:1
81' Гол
Дукуре Шейк
83' Желтая карточка
Пеерсман Марвин
83' Желтая карточка
Кандил Маор
90' Желтая карточка
Даниэл Перец
90' Желтая карточка
Чатциоанну Христос
90'+8

Ход матча

16'
 
Саборит Энрик
24'
 
Ван Оверем Йорис
30'
Фабиано Лейсманн
 
45'
Пальма Луис
 
48'
 
Йованович Джордже
53'
 
Хозец Матан
58'
 
Глазер Дан
60'
Грэй Андре
1:0
66'
 
Захави Эран
Йованович Джордже
66'
 
Голаса Эйял
Кювас Брандлей
68'
Гарсия Мануэль
Дабо Брайан
 
68'
Камашу Рафаэл
Итурбе Хуан
 
73'
 
Голаса Эйял
74'
1:1
Захави Эран
78'
Матео Гарсия
Мансини Даниэль
 
78'
 
Кандил Маор
Хозец Матан
81'
Дукуре Шейк
(Грэй Андре)
2:1
83'
Пеерсман Марвин
 
83'
 
Кандил Маор
90'
 
Рикан Авраам
Ван Оверем Йорис
90'
 
Битон Дан
Каничовски Габи
90'
 
Даниэл Перец
90'
Шейх Пап
Дукуре Шейк
 
90'
Чатциоанну Христос
Пальма Луис
 
90'
Чатциоанну Христос
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 24
  • 4 Жёлтые карточки 7
  • 0 Красные карточки 1
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 118
Арис Салоники 34.7% (41)
X 38.1% (45)
Маккаби Тель-Авив 27.1% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
23
Хулиан
Диас
22
Одубаджо
Мозес
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
43
Пеерсман
Марвин
6
Дабо
Брайан
8
Дукуре
Шейк
III
7
Мансини
Даниэль
17
Пальма
Луис
11
Итурбе
Хуан
9
Грэй
Андре
1
Даниэл
Перец
66
Битон
Нир
21
Йейни
Ширан
4
Саборит
Энрик
28
Жералдеш
Андре
77
Хозец
Матан
14
Ван
Оверем
Йорис
6
Глазер
Дан
16
Каничовски
Габи
17
Кювас
Брандлей
99
Йованович
Джордже
Арис Салоники
4-2-3-1
Маккаби Тель-Авив
3-5-2

История личных встреч

Арис Салоники
Маккаби Тель-Авив

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:0
ТМК
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Андре 5 (2) 1.25
Итурбе Хуан 1 0.25
Пальма Луис 1 0.25
Дукуре Шейк III 1 0.25
Камашу Рафаэл 1 0.25
Мансини Даниэль 0 0
Маккаби Тель-Авив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йованович Джордже 3 0.75
Захави Эран 2 0.5
Каничовски Габи 1 0.25
Голаса Эйял 0 0
Перица Стипе 0 0

Карточки

Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеерсман Марвин 2 0
Дабо Брайан 1 0
Итурбе Хуан 1 0
Дукуре Шейк III 1 0
Шейх Пап 1 0
Фабиано Лейсманн 1 0
Мазику Брэдли 1 0
Пальма Луис 1 0
М'баката Салем 1 0
Чатциоанну Христос 1 0
Маккаби Тель-Авив
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Глазер Дан 1 1
Саборит Энрик 2 0
Йованович Джордже 2 0
Захави Эран 1 0
Голаса Эйял 1 0
Жералдеш Андре 1 0
Ван Оверем Йорис 1 0
Кандил Маор 1 0
Хозец Матан 1 0
Даниэл Перец 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
3
50%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
3
30%
1
17%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Маккаби Тель-Авив - Арис Салоники 2:0 Гомель - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - Гомель 5:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0
Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Арис Салоники - Фехервар 1:2 Арис Салоники - Арис Салоники 1:0 Славен - Арис Салоники 4:2 Арис Салоники - Гент 1:0 Гамбург - Арис Салоники 4:3 ПАС Янина - Арис Салоники 0:3 Арис Салоники - АЕК 3:2 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ПАОК 1:0 АЕК - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Маккаби Тель-Авив - Арис Салоники 2:0 Маккаби Тель-Авив - Зира 0:0 Зира - Маккаби Тель-Авив 0:3 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 0:0
Маккаби Тель-Авив - Локомотив Загреб 3:0 Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 1:3 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Тель-Авив 5:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 0:0 Хапоэль Хадера - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Бейтар Трамп 3:1 Maccabi Kabilio Jaffa - Маккаби Тель-Авив 0:4

Будет доступно позже.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      47'
      Пальма Луис получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      30'
      Фабиано Лейсманн получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      24'
      Ван Оверем Йорис получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      16'
      Саборит Энрик получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kleanthis Vikelidis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Арис Салоники 34.7% (41)
    X 38.1% (45)
    Маккаби Тель-Авив 27.1% (32)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Арис Салоники 2:1 Маккаби Тель-Авив

    Исход игры
    Арис Салоники
    34.7% (41)
    Ничья
    38.1% (45)
    Маккаби Тель-Авив
    27.1% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.38% (48)
    Меньше
    58.62% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    75.86% (88)
    Нет
    24.14% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.9% (40)
    2:1 Арис Салоники
    18.6% (22)
    1:2 Маккаби Тель-Авив
    16.9% (20)
    1:0 Арис Салоники
    12.7% (15)
    0:2 Маккаби Тель-Авив
    3.4% (4)
    0:1 Маккаби Тель-Авив
    3.4% (4)
    1:3 Маккаби Тель-Авив
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
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