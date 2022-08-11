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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Лех
2:0
Второй тайм: 88'
Викингур Рейкьявик
0'
15' Желтая карточка
Пуньед Пабло
1:0
32' Гол
Исхак Микаэль
2:0
44' Гол
Вельде Кристоффер
62' Желтая карточка
Магнуссон Юлиус
78' Желтая карточка
Муравски Радослав
79' Желтая карточка
Перейра Жоэл III
86' Желтая карточка
Скурась Михал

Ход матча

15'
 
Пуньед Пабло
32'
Исхак Микаэль
(Вельде Кристоффер)
1:0
44'
Вельде Кристоффер
(Перейра Жоэл III)
2:0
46'
 
Атласон Давид-Эрн
Томассон Логи
46'
 
Джурич Даниэл-Деян
Гюдьоунссон Хельги
50'
Дагерстол Филип
Милич Антонио
 
62'
 
Магнуссон Юлиус
68'
Квеквескири Ника
Вельде Кристоффер
 
74'
 
Снаер Ингассон Бирнир
Андрасон Виктор-Эрлигюр
78'
Муравски Радослав
 
79'
Перейра Жоэл III
 
86'
Скурась Михал
 
87'
Соуза Афонсу
Амарал Жоау
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 6 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 118
Лех 92.4% (109)
X 5.9% (7)
Викингур Рейкьявик 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лех
Ничья
Викингур Рейкьявик
9.60
5.88
9.50
Все Коэффициенты
35
Беднарек
Филип
2
Перейра
Жоэл
III
44
Червински
Алан
16
Милич
Антонио
5
Ребошу
Педру
21
Скурась
Михал
6
Карлстрём
Йеспер
22
Муравски
Радослав
23
Вельде
Кристоффер
24
Амарал
Жоау
9
Исхак
Микаэль
1
Йонссон
Ингвар
22
Гуннарссон
Карл
4
Экрот
Оливер
5
МакЛаген
Кайл
3
Томассон
Логи
7
Агнарссон
Эрлингюр
20
Магнуссон
Юлиус
10
Пуньед
Пабло
8
Андрасон
Виктор-Эрлигюр
9
Гюдьоунссон
Хельги
17
Сигурпалсон
Ари
Лех
4-4-1-1
Викингур Рейкьявик
4-4-2

История личных встреч

Лех
Викингур Рейкьявик

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 2 0.5
Амарал Жоау 2 0.5
Скурась Михал 2 0.5
Вельде Кристоффер 1 0.25
Червински Алан 1 0.25
Ребошу Педру 0 0
Перейра Жоэл III 0 0
Мархвиньски Филип 0 0
Соуза Афонсу 0 0
Викингур Рейкьявик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингасон Кристаль-Мани 2 (2) 0.5
Сигурпалсон Ари 1 0.25

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравски Радослав 2 0
Перейра Жоэл III 2 0
Квеквескири Ника 1 0
Карлстрём Йеспер 1 0
Ребошу Педру 1 0
Викингур Рейкьявик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуньед Пабло 2 0
Магнуссон Юлиус 2 0
Хансен Николай II 1 0
Томассон Логи 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Заглембе Любин - Лех 1:1 Викингур Рейкьявик - Лех 1:0 Лех - Висла Плоцк 1:3 Динамо Батуми - Лех 1:1
Лех - Динамо Батуми 5:0 Лех - Сталь Мелец 0:2 Карабах - Лех 5:1 Лех - Ракув 0:2 Лех - Карабах 1:0 Лех - Ягилония 2:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лех 1:2 Пяст - Лех 1:2 Лех - Ракув 1:3 Лех - Сталь Мелец 3:1 Лех - Гурник Ленчна 3:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Легия 1:1 Олимпия Грудзёнз - Лех 0:3
Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фрам - Викингур Рейкьявик 3:3 Викингур Рейкьявик - Лех 1:0 Стьярнан - Викингур Рейкьявик 2:2 Нью-Сейнтс - Викингур Рейкьявик 0:0
Викингур Рейкьявик - Нью-Сейнтс 2:0 Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 0:3 Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3 Викингур Рейкьявик - Акранес 3:2 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2 КР Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:3 Селфосс - Викингур Рейкьявик 0:6 Интер Эскальдес - Викингур Рейкьявик 0:1 Левадия Таллин - Викингур Рейкьявик 1:6 Вестманнаэйяр - Викингур Рейкьявик 0:3 Викингур Рейкьявик - Акюрейри 2:1 Хаукар Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 0:7 Валюр - Викингур Рейкьявик 1:3 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 0:3 Викингур Рейкьявик - Фрам 4:1 Лейкнир Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:0

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Вельде Кристоффер бьет в цель!
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Исхак Микаэль бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      15'
      Пуньед Пабло получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Poznan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Лех 92.4% (109)
    X 5.9% (7)
    Викингур Рейкьявик 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лех
    Ничья
    Викингур Рейкьявик
    9.60
    5.88
    9.50
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Лех 2:0 Викингур Рейкьявик

    Исход игры
    Лех
    92.4% (109)
    Ничья
    5.9% (7)
    Викингур Рейкьявик
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.17% (47)
    Меньше
    59.83% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    37.61% (44)
    Нет
    62.39% (73)
    Популярный счёт
    2:0 Лех
    42.4% (50)
    2:1 Лех
    23.7% (28)
    1:0 Лех
    11% (13)
    3:1 Лех
    6.8% (8)
    3:0 Лех
    5.9% (7)
    1:1 Ничья
    3.4% (4)
    3:2 Лех
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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    Лех
    Викингур Рейкьявик
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