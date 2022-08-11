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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Лех
4:1
Итог доп. времени
Викингур Рейкьявик
0'
15' Желтая карточка
Пуньед Пабло
1:0
32' Гол
Исхак Микаэль
2:0
44' Гол
Вельде Кристоффер
62' Желтая карточка
Магнуссон Юлиус
78' Желтая карточка
Муравски Радослав
80' Желтая карточка
Перейра Жоэл III
86' Желтая карточка
Скурась Михал
89' Желтая карточка
Мархвиньски Филип
2:1
90' Гол
Джурич Даниэл-Деян
3:1
96' Гол
Мархвиньски Филип
105' Желтая карточка
Червински Алан
110' Вторая желтая карточка
Магнуссон Юлиус
117' Желтая карточка
Атласон Давид-Эрн
3:1
118' Не забитый пенальти
Соуза Афонсу
4:1
119' Гол
Соуза Афонсу

Ход матча

15'
 
Пуньед Пабло
32'
Исхак Микаэль
(Вельде Кристоффер)
1:0
44'
Вельде Кристоффер
(Перейра Жоэл III)
2:0
46'
 
Атласон Давид-Эрн
Томассон Логи
46'
 
Джурич Даниэл-Деян
Гюдьоунссон Хельги
50'
Дагерстол Филип
Милич Антонио
 
62'
 
Магнуссон Юлиус
68'
Квеквескири Ника
Вельде Кристоффер
 
74'
 
Снаер Ингассон Бирнир
Андрасон Виктор-Эрлигюр
78'
Муравски Радослав
 
80'
Перейра Жоэл III
 
86'
Скурась Михал
 
87'
Соуза Афонсу
Амарал Жоау
 
87'
Мархвиньски Филип
Муравски Радослав
 
89'
Мархвиньски Филип
 
90'
2:1
Джурич Даниэл-Деян
(Агнарссон Эрлингюр)
96'
Мархвиньски Филип
(Скурась Михал)
3:1
101'
Дуглас Барри
Ребошу Педру
 
101'
Шимчак Филип
Исхак Микаэль
 
105'
Червински Алан
 
110'
 
Магнуссон Юлиус
114'
 
Гудьонсен Арнор
Сигурпалсон Ари
117'
 
Атласон Давид-Эрн
118'
Соуза Афонсу
3:1
119'
Соуза Афонсу
(Шимчак Филип)
4:1

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 7 Офсайды 0
  • 21 Нарушения правил 16
  • 5 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 118
Лех 92.4% (109)
X 5.9% (7)
Викингур Рейкьявик 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
35
Беднарек
Филип
2
Перейра
Жоэл
III
44
Червински
Алан
16
Милич
Антонио
5
Ребошу
Педру
21
Скурась
Михал
6
Карлстрём
Йеспер
22
Муравски
Радослав
23
Вельде
Кристоффер
24
Амарал
Жоау
9
Исхак
Микаэль
1
Йонссон
Ингвар
22
Гуннарссон
Карл
4
Экрот
Оливер
5
МакЛаген
Кайл
3
Томассон
Логи
7
Агнарссон
Эрлингюр
20
Магнуссон
Юлиус
10
Пуньед
Пабло
8
Андрасон
Виктор-Эрлигюр
9
Гюдьоунссон
Хельги
17
Сигурпалсон
Ари
Лех
4-4-1-1
Викингур Рейкьявик
4-4-2

История личных встреч

Лех
Викингур Рейкьявик

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 2 0.5
Скурась Михал 2 0.5
Амарал Жоау 2 0.5
Вельде Кристоффер 1 0.25
Мархвиньски Филип 1 0.25
Соуза Афонсу 1 0.25
Червински Алан 1 0.25
Ребошу Педру 0 0
Перейра Жоэл III 0 0
Шимчак Филип 0 0
Викингур Рейкьявик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингасон Кристаль-Мани 2 (2) 0.5
Сигурпалсон Ари 1 0.25
Джурич Даниэл-Деян 1 0.25
Агнарссон Эрлингюр 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравски Радослав 2 0
Перейра Жоэл III 2 0
Квеквескири Ника 1 0
Червински Алан 1 0
Карлстрём Йеспер 1 0
Ребошу Педру 1 0
Скурась Михал 1 0
Мархвиньски Филип 1 0
Викингур Рейкьявик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магнуссон Юлиус 2 1
Пуньед Пабло 2 0
Атласон Давид-Эрн 1 0
Хансен Николай II 1 0
Томассон Логи 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
1
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
100%
76-90
2
22%
0
0%
91-120

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
0
0%
2
50%
91-120

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
3
30%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
25%
76-90
2
20%
0
0%
91-120

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
0
0%
2
50%
91-120

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Заглембе Любин - Лех 1:1 Викингур Рейкьявик - Лех 1:0 Лех - Висла Плоцк 1:3 Динамо Батуми - Лех 1:1
Лех - Динамо Батуми 5:0 Лех - Сталь Мелец 0:2 Карабах - Лех 5:1 Лех - Ракув 0:2 Лех - Карабах 1:0 Лех - Ягилония 2:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лех 1:2 Пяст - Лех 1:2 Лех - Ракув 1:3 Лех - Сталь Мелец 3:1 Лех - Гурник Ленчна 3:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Легия 1:1 Олимпия Грудзёнз - Лех 0:3
Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фрам - Викингур Рейкьявик 3:3 Викингур Рейкьявик - Лех 1:0 Стьярнан - Викингур Рейкьявик 2:2 Нью-Сейнтс - Викингур Рейкьявик 0:0
Викингур Рейкьявик - Нью-Сейнтс 2:0 Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 0:3 Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3 Викингур Рейкьявик - Акранес 3:2 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2 КР Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:3 Селфосс - Викингур Рейкьявик 0:6 Интер Эскальдес - Викингур Рейкьявик 0:1 Левадия Таллин - Викингур Рейкьявик 1:6 Вестманнаэйяр - Викингур Рейкьявик 0:3 Викингур Рейкьявик - Акюрейри 2:1 Хаукар Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 0:7 Валюр - Викингур Рейкьявик 1:3 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 0:3 Викингур Рейкьявик - Фрам 4:1 Лейкнир Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:0

Будет доступно позже.

  • Дополнительное время
  • Свисток
    122'
    Матч закончился после серии пенальти
  • Описание гола
    119'
    ГОООООЛ - Соуза Афонсу забивает
  • Описание гола
    118'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Соуза Афонсу пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    117'
    Атласон Давид-Эрн получил желтую карточку от судьи
  • 114'
    Ari Sigurpalsson уходит с поля. Гудьонсен Арнор выходит вместо него
  • 110'
    Магнуссон Юлиус получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Свисток
    107'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Вельде Кристоффер бьет в цель!
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Исхак Микаэль бьет в цель!
    • Желтая карточка
      15'
      Пуньед Пабло получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Poznan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Лех 92.4% (109)
    X 5.9% (7)
    Викингур Рейкьявик 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Лех 4:1 Викингур Рейкьявик

    Исход игры
    Лех
    92.4% (109)
    Ничья
    5.9% (7)
    Викингур Рейкьявик
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.17% (47)
    Меньше
    59.83% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    37.61% (44)
    Нет
    62.39% (73)
    Популярный счёт
    2:0 Лех
    42.4% (50)
    2:1 Лех
    23.7% (28)
    1:0 Лех
    11% (13)
    3:1 Лех
    6.8% (8)
    3:0 Лех
    5.9% (7)
    1:1 Ничья
    3.4% (4)
    3:2 Лех
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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