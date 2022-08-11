Стадион: Stadion Poznan
4:1
Итог доп. времени
0'
15' Желтая карточкаПуньед Пабло
1:0
32' ГолИсхак Микаэль
2:0
44' ГолВельде Кристоффер
62' Желтая карточкаМагнуссон Юлиус
78' Желтая карточкаМуравски Радослав
80' Желтая карточкаПерейра Жоэл III
86' Желтая карточкаСкурась Михал
89' Желтая карточкаМархвиньски Филип
2:1
90' ГолДжурич Даниэл-Деян
3:1
96' ГолМархвиньски Филип
105' Желтая карточкаЧервински Алан
110' Вторая желтая карточкаМагнуссон Юлиус
117' Желтая карточкаАтласон Давид-Эрн
3:1
118' Не забитый пенальтиСоуза Афонсу
4:1
119' ГолСоуза Афонсу
Ход матча
15'
32'
44'
62'
80'
86'
90'
96'
101'
105'
110'
117'
118'
3:1
119'
4:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
7 Офсайды 0
-
21 Нарушения правил 16
-
5 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
54 Владение мячом, % 46
24
Амарал
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипНападающий
-
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пуньед ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гуннлаугссон Арнар
История личных встреч
Лех
Викингур Рейкьявик
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|2
|0.5
|Скурась Михал
|2
|0.5
|Амарал Жоау
|2
|0.5
|Вельде Кристоффер
|1
|0.25
|Мархвиньски Филип
|1
|0.25
|Соуза Афонсу
|1
|0.25
|Червински Алан
|1
|0.25
|Ребошу Педру
|0
|0
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Шимчак Филип
|0
|0
Викингур Рейкьявик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингасон Кристаль-Мани
|2 (2)
|0.5
|Сигурпалсон Ари
|1
|0.25
|Джурич Даниэл-Деян
|1
|0.25
|Агнарссон Эрлингюр
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравски Радослав
|2
|0
|Перейра Жоэл III
|2
|0
|Квеквескири Ника
|1
|0
|Червински Алан
|1
|0
|Карлстрём Йеспер
|1
|0
|Ребошу Педру
|1
|0
|Скурась Михал
|1
|0
|Мархвиньски Филип
|1
|0
Викингур Рейкьявик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магнуссон Юлиус
|2
|1
|Пуньед Пабло
|2
|0
|Атласон Давид-Эрн
|1
|0
|Хансен Николай II
|1
|0
|Томассон Логи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
1
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
100%
76-90
2
22%
0
0%
91-120
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
0
0%
2
50%
91-120
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
3
30%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
25%
76-90
2
20%
0
0%
91-120
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
0
0%
2
50%
91-120
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Заглембе Любин - Лех 1:1 Викингур Рейкьявик - Лех 1:0 Лех - Висла Плоцк 1:3 Динамо Батуми - Лех 1:1
Лех - Динамо Батуми 5:0 Лех - Сталь Мелец 0:2 Карабах - Лех 5:1 Лех - Ракув 0:2 Лех - Карабах 1:0 Лех - Ягилония 2:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лех 1:2 Пяст - Лех 1:2 Лех - Ракув 1:3 Лех - Сталь Мелец 3:1 Лех - Гурник Ленчна 3:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Легия 1:1 Олимпия Грудзёнз - Лех 0:3
Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фрам - Викингур Рейкьявик 3:3 Викингур Рейкьявик - Лех 1:0 Стьярнан - Викингур Рейкьявик 2:2 Нью-Сейнтс - Викингур Рейкьявик 0:0
Викингур Рейкьявик - Нью-Сейнтс 2:0 Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 0:3 Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3 Викингур Рейкьявик - Акранес 3:2 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2 КР Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:3 Селфосс - Викингур Рейкьявик 0:6 Интер Эскальдес - Викингур Рейкьявик 0:1 Левадия Таллин - Викингур Рейкьявик 1:6 Вестманнаэйяр - Викингур Рейкьявик 0:3 Викингур Рейкьявик - Акюрейри 2:1 Хаукар Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 0:7 Валюр - Викингур Рейкьявик 1:3 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 0:3 Викингур Рейкьявик - Фрам 4:1 Лейкнир Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:0
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Лех 4:1 Викингур Рейкьявик
Исход игры
Лех
92.4% (109)
Ничья
5.9% (7)
Викингур Рейкьявик
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
40.17% (47)
Меньше
59.83% (70)
Обе команды забьют
Да
37.61% (44)
Нет
62.39% (73)
Популярный счёт
2:0 Лех
42.4% (50)
2:1 Лех
23.7% (28)
1:0 Лех
11% (13)
3:1 Лех
6.8% (8)
3:0 Лех
5.9% (7)
1:1 Ничья
3.4% (4)
3:2 Лех
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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