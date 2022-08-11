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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Кишварда
2:1
Конец матча
Мольде
0'
1:0
14' Гол
Асани Ясир
2:0
29' Гол
Асани Ясир
46' Желтая карточка
Цамай Дритон
49' Желтая карточка
Асани Ясир
58' Желтая карточка
Хей Виктор
59' Желтая карточка
Брейвик Эмиль
2:1
69' Гол
Sivert Heggheim Mannsverk
90' Желтая карточка
Зехнини Рафик
90'+4

Ход матча

14'
Асани Ясир
1:0
29'
Асани Ясир
(Маковски Рафал)
2:0
46'
Цамай Дритон
 
49'
Асани Ясир
 
58'
Хей Виктор
 
59'
 
Брейвик Эмиль
69'
2:1
Sivert Heggheim Mannsverk
(Брюнхильдсен Ола)
71'
 
Грёдем Магнус
Брюнхильдсен Ола
71'
Навратил Ярослав
Асани Ясир
 
78'
Илиевски Марио
Цамай Дритон
 
78'
Лукас
Маковски Рафал
 
90'
 
Зехнини Рафик
Фофана Датро
90'
 
Зехнини Рафик

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 119
Кишварда 6.7% (8)
X 17.6% (21)
Мольде 75.6% (90)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
12
Одинцов
Артём
2
Хей
Виктор
4
Кравченко
Антон
24
Ковачич
Доминик
25
Леони
Матеус
8
Карабелев
Янис
18
Мельник
Богдан
17
Асани
Ясир
9
Маковски
Рафал
7
Цамай
Дритон
27
Мешанович
Ясмин
1
Карлстрём
Якоб
4
Хансен
Беньямин
19
Хауган
Эйрик
3
Риса
Бирк
21
Линнес
Мартин
14
Кнутсон
Эрлинг
20
Kristian
Eriksen
8
Sivert
Heggheim
Mannsverk
25
Брейвик
Эмиль
11
Брюнхильдсен
Ола
9
Фофана
Датро
Кишварда
4-2-3-1
Мольде
3-5-2

История личных встреч

Кишварда
Мольде

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Кишварда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асани Ясир 3 0.75
Мешанович Ясмин 1 0.25
Отвош Бенс 0 0
Маковски Рафал 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брейвик Эмиль 2 0.5
Фофана Датро 2 0.5
Sivert Heggheim Mannsverk 2 (1) 0.5
Линнес Мартин 1 0.25
Хуссейн Эцаз 1 0.25
Хёуген Кристоффер 1 0.25
Коса Маркус Андреас 1 0.25
Брюнхильдсен Ола 0 0
Kristian Eriksen 0 0
Хансен Беньямин 0 0

Карточки

Кишварда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асани Ясир 3 0
Отвош Бенс 3 0
Кравченко Антон 1 0
Леони Матеус 1 0
Цамай Дритон 1 0
Маковски Рафал 1 0
Хей Виктор 1 0
Илиевски Марио 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брейвик Эмиль 2 0
Кнутсон Эрлинг 1 0
Хуссейн Эцаз 1 0
Хауган Эйрик 1 0
Зехнини Рафик 1 0
Хансен Беньямин 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
3
43%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

4
10
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
4
40%
76-90

Пропущено

4
4
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кишварда
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Кишварда - Мезёкёвешд 4:2 Мольде - Кишварда 3:0 Кишварда - Дебрецен 2:2 Кишварда - Кайрат 1:0
Кайрат - Кишварда 0:1 Кишварда - Залаэгерсег 2:1 Пакш - Кишварда 0:1 Кишварда - Уйпешт 2:1 Гонвед - Кишварда 1:1 Кишварда - Дебрецен 1:0 Пушкаш-Академия - Кишварда 0:0 Кишварда - Мезёкёвешд 1:2 Фехервар - Кишварда 5:3 МТК - Кишварда 0:0 Кишварда - Дьирмот 1:0 Ференцварош - Кишварда 2:1 Залаэгерсег - Кишварда 0:0 Кишварда - Пакш 3:3 Уйпешт - Кишварда 0:0 Уйпешт - Кишварда 2:1
Мольде
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Кристиансунд - Мольде 2:3 Мольде - Кишварда 3:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Эльфсборг - Мольде 1:2
Саннефьёрд - Мольде 2:3 Мольде - Эльфсборг 4:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Мольде - Тромсё 5:1 Мольде - Дьерв 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Эйдсвольд - Мольде 1:4 Браттвог - Мольде 2:4 Одд - Мольде 1:2 Мольде - АИК 2:1 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Мольде - Кристиансунд 2:1 Херд - Мольде 0:2 Олесунн - Мольде 0:2 Мольде - Одд 3:0

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Прогнозы 119
    Кишварда 6.7% (8)
    X 17.6% (21)
    Мольде 75.6% (90)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Кишварда 2:1 Мольде

    Исход игры
    Кишварда
    6.7% (8)
    Ничья
    17.6% (21)
    Мольде
    75.6% (90)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.68% (71)
    Меньше
    39.32% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    76.07% (89)
    Нет
    23.93% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Мольде
    48.7% (58)
    1:1 Ничья
    16% (19)
    0:1 Мольде
    13.4% (16)
    0:2 Мольде
    5.9% (7)
    1:3 Мольде
    5% (6)
    2:1 Кишварда
    3.4% (4)
    1:0 Кишварда
    2.5% (3)
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