Стадион: Варкерт Спортпалья
0'
1:0
14' ГолАсани Ясир
2:0
29' ГолАсани Ясир
46' Желтая карточкаЦамай Дритон
49' Желтая карточкаАсани Ясир
58' Желтая карточкаХей Виктор
59' Желтая карточкаБрейвик Эмиль
2:1
69' ГолSivert Heggheim Mannsverk
90' Желтая карточкаЗехнини Рафик
90'+4
Ход матча
14'
1:0
29'
2:0
46'
49'
58'
59'
69'
78'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
25
Леони
Матеус
17
Асани
Ясир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Леони МатеусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Асани ЯсирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
-
23 Сзелес ИмреЗащитник
-
11 ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
88 Церна ЭрикНападающий
-
99 Готра Михаил
-
-
-
Главный тренер: Laszlo Torok
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
История личных встреч
Кишварда
Мольде
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кишварда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асани Ясир
|3
|0.75
|Мешанович Ясмин
|1
|0.25
|Отвош Бенс
|0
|0
|Маковски Рафал
|0
|0
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брейвик Эмиль
|2
|0.5
|Фофана Датро
|2
|0.5
|Sivert Heggheim Mannsverk
|2 (1)
|0.5
|Линнес Мартин
|1
|0.25
|Хуссейн Эцаз
|1
|0.25
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.25
|Коса Маркус Андреас
|1
|0.25
|Брюнхильдсен Ола
|0
|0
|Kristian Eriksen
|0
|0
|Хансен Беньямин
|0
|0
Карточки
Кишварда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Асани Ясир
|3
|0
|Отвош Бенс
|3
|0
|Кравченко Антон
|1
|0
|Леони Матеус
|1
|0
|Цамай Дритон
|1
|0
|Маковски Рафал
|1
|0
|Хей Виктор
|1
|0
|Илиевски Марио
|1
|0
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брейвик Эмиль
|2
|0
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|Хуссейн Эцаз
|1
|0
|Хауган Эйрик
|1
|0
|Зехнини Рафик
|1
|0
|Хансен Беньямин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
3
43%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
4
10
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
4
40%
76-90
Пропущено
4
4
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кишварда
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Кишварда - Мезёкёвешд 4:2 Мольде - Кишварда 3:0 Кишварда - Дебрецен 2:2 Кишварда - Кайрат 1:0
Кайрат - Кишварда 0:1 Кишварда - Залаэгерсег 2:1 Пакш - Кишварда 0:1 Кишварда - Уйпешт 2:1 Гонвед - Кишварда 1:1 Кишварда - Дебрецен 1:0 Пушкаш-Академия - Кишварда 0:0 Кишварда - Мезёкёвешд 1:2 Фехервар - Кишварда 5:3 МТК - Кишварда 0:0 Кишварда - Дьирмот 1:0 Ференцварош - Кишварда 2:1 Залаэгерсег - Кишварда 0:0 Кишварда - Пакш 3:3 Уйпешт - Кишварда 0:0 Уйпешт - Кишварда 2:1
Мольде
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Кристиансунд - Мольде 2:3 Мольде - Кишварда 3:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Эльфсборг - Мольде 1:2
Саннефьёрд - Мольде 2:3 Мольде - Эльфсборг 4:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Мольде - Тромсё 5:1 Мольде - Дьерв 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Эйдсвольд - Мольде 1:4 Браттвог - Мольде 2:4 Одд - Мольде 1:2 Мольде - АИК 2:1 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Мольде - Кристиансунд 2:1 Херд - Мольде 0:2 Олесунн - Мольде 0:2 Мольде - Одд 3:0
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Кишварда 2:1 Мольде
Исход игры
Кишварда
6.7% (8)
Ничья
17.6% (21)
Мольде
75.6% (90)
Тотал 2.5
Больше
60.68% (71)
Меньше
39.32% (46)
Обе команды забьют
Да
76.07% (89)
Нет
23.93% (28)
Популярный счёт
1:2 Мольде
48.7% (58)
1:1 Ничья
16% (19)
0:1 Мольде
13.4% (16)
0:2 Мольде
5.9% (7)
1:3 Мольде
5% (6)
2:1 Кишварда
3.4% (4)
1:0 Кишварда
2.5% (3)
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