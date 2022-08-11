Свистят трибуны, им не нравится, что их любимцы проводят время в обороне, не имея возможности зацепиться за игровой снаряд.

Перехватывают хозяева мяч и убегают в контратаку, которую ударом завершает Грюлль, но Воислав Станкович успевает заблокировать.

Шик поддерживает атаку правым флангом и простреливает в центр штрафной, откуда в касание бьёт Бургшталлер, но снова заблокировано - Мбодж принимает мяч на себя.

Хозяева выполнили угловой с правого фланга, который ничем опасным не отметился, так как мяч в воздухе покинул пределы поля.

Гвидо Бургшталлер совершил рывок по правому флангу и мяч получил, а вот на точный прострел сил уже не осталось.

Кершбаум наносит дальний удар, который головой отражает Мбодж. После этого Мамаду секунд 30 провёл на газоне, а затем поднялся и продолжил матч.

Перестановка в составе "Рапида". Вместо Кюна на поле появляется Дрёйф.

Гости сразу же реагируют на пропущенный гол, отправляясь в наступление левым флангом и зарабатывая аут.

Хофманн выполнил передачу вперёд на Бургшталлера, которого сумел опередить вышедший до линии штрафной Бркич.

Сайеф выигрывает воздух в чужой штрафной площадке и делает скидку на Ябера, который наносит удар в касание и отправляет мяч гораздо выше цели.

КАК ТАК? Контратаку 2 в 1 проводят гости, которую ударом с линии вратарской завершает Сайеф и не попадает в створ. Сделавший пас Махмудов не может поверить, что партнёр промахнулся.

Хозяева отвечают своим наступлением, которое тоже не заканчивается точным ударом. Грюлль не попадает в створ, стреляя с левого края штрафной.

Мартин Косцельник выполняет кросс с правого фланга на линию вратарской, но никто из партнёров не дотягивается до игрового снаряда.

Хофманн сбивает Махмудова на правом фланге и арбитр назначает штрафной удар в пользу "Нефтчи".

Паскуаль отликнулся на подачу со штрафного и пробил с правого угла вратарской в падении, но в створ направить мяч не смог.

Контратаку провёл "Нефтчи", которую ударом с линии штрафной площадки завершил Сайеф, но немного вышедший из ворот Хедль угрозу отразил.

Николас Заттльбергер принял мяч в нескольких метрах от штрафной площадки и нанёс сильный удар, который получился слишком неточным.

Грюлль подаёт с левого фланга на Бургшталлера, но его опережает Бркич, который сегодня на выходах безупречен.

С правого фланга Шик выполнил подачу со штрафного и нашёл Грюлля, который выстрелил в касание с правой ноги и попал в Кверквелию.

Продолжает активничать Марко Грюлль. На сей раз он проник в штрафную с левого фланга и упал после контакта с Атасом Ябером, но свисток арбитра промолчал.

Мерт Челик сорвал контратаку "Рапида" на левом фланге, после чего увидел перед собой прямоугольник жёлтого цвета.

Эмин Махмудов не позволил Патрику Грайлю разогнать атаку по центру, уронив его на газон.

Гол. 1-0. Грюлль. Кюн выполняет подачу на левый край штрафной площадки, откуда результативный удар в касание наносит Грюлль.

Всё-таки добиваются своего хозяева, находя свободную зону в оборонительных построениях "Нефтчи". Общий счёт противостояния сравнивается - 2:2.

Первую атаку после перерыва попытался провести "Нефтчи", но передача Сайефа на левый фланг получилась слишком сильной. Аут для "Рапида".

Марко Грюлль совершил рейд по правому флангу и выполнил мягкую подачу, которая не создала проблем Ивану Бркичу.

Сайеф отобрал мяч у Бургшталлера на правом фланге, но сделал это не по правилам, подтолкнув оппонента.

ОПАСНО! Николас Кюн пробивает с центра штрафной площадки после передачи с левого фланга и попадает в ногу Кверквелии.

Медицинская бригада "Рапида" появляется на поле, чтобы оказать помощь Косцельнику, пострадавшему в борьбе с Махмудовым.

Крайний защитник "Рапида" возвращается на поле. Тем временем хозяева проводят атаку левым флангом и завершают её безадресным кроссом.

На первых минутах второго тайма "Нефтчи" попытался поиграть на чужой половине поля, а сейчас снова прижимается к собственным владениям.

Хофманн прорывается по правому флангу и выполняет подачу, которую прерывает Паскуаль. Корнер для хозяев.

Уверенно действует на выходе Иван Бркич, намертво фиксируя мяч и сводя на нет угловой удар "Рапида", исполненный с правого фланга.

Юсуф Лаваль принимает мяч перед чужой штрафной площадкой на левом фланге, а перед этим забирается в положение "вне игры".

Около левого угла штрафной площадки венский клуб зарабатывает стандарт. Марко Грюлль наносит удар, отправляя мяч на трибуны.

Первый тайм

— Звучит свисток судьи, отправляя команды на перерыв при счёте 0-0. Общий счёт противостояния пока в пользу "Нефтчи" (2-1).

45' Атака "Рапида" на левом фланге была прервана свистком арбитра, который зафиксировал фол со стороны Гвидо Бургшталлера.

45' Бркич получает мяч от Кверквелии, потом попадает под прессинг со стороны Бургшталлера и быстро расстаётся с круглым, отправляя его за боковую линию.

45' +3 минуты.

44' И не только держится, но и моменты опасные порой создаёт. Сайеф обработал мяч на правом краю штрафной и пробил с острого угла, но Хедль среагировал.

43' Приближается концовка первого тайма, в котором "Нефтчи" пока держится, сохраняя перевес, который был добыт в домашнем поединке.

42' А теперь и "Рапид" исполнил угловой, с левого фланга, но выиграть воздух в чужой штрафной тоже не смог. Пока на стандартах защита гораздо лучше.

41' Ничего опасного после подачи гости не создали, но оказались первыми на подборе, после чего Сайеф пробил издали под перекладину, но Хедль справился. Повторный корнер тоже обошёлся без остроты.

40' Лаваль прорывается по левому флангу и выполняет подачу на правый край штрафной, откуда мяч за лицевую выносит Грайль.

39' А вот и первая жёлтая карточка. Атас Ябер наступил на ногу Патрику Грайлю и был наказан.

38' Высокий прессинг пробует использовать "Нефтчи", но "Рапид" с ним справляется, включая короткие передачи и игру в одно касание.

36' Юсуф Лаваль принял мяч около левого угла штрафной площадки и нанёс удар, после которого круглый пролетел выше ворот.

35' Иван Бркич слишком долго вводит мяч в игру ударом от ворот, на что арбитр реагирует, показывая, что всё компенсирует, а в следующий раз жёлтую покажет.

34' И снова перекладина выручает "Нефтчи". На сей раз после удара Кюна с правого края штрафной площадки игровой снаряд попал в каркас.

33' Патрик Грайль получил пространство на левом фланге, но не стал самостоятельно идти вперёд, решив перевести игровой снаряд на противоположный край.

32' Мамаду Мбодж отправил мяч на правый край штрафной площадки, где Годсвей Доньё не сумел выиграть воздух у двоих соперников.

30' МОМЕНТ! Хофманн откликнулся на подачу с углового с правого фланга и пробил головой из вратарской, отправив мяч в перекладину.

29' На правый фланг сместился Бургшталлер и выполнил навес на линию штрафной, где с мячом встретился Кюн, но пробить не успел, так как был накрыт Сайефом.

28' Гвидо Бургшталлер принял мяч около левого угла штрафной площадки, а потом выполнил безадресный навес на правый край.

27' Кевин Виммер решил начать атаку при помощи длинной передачи на левый фланг. Задумка хорошая, а вот исполнение подвело - в аут ушёл круглый.

26' "Рапид" заработал угловой на правом фланге, который тут же разыграл, а вот с подачей не сложилось, неточной она получилась.

25' Доньё ворвался в штрафную площадку с левого фланга, но не сумел нанести удар, так как вмешался Виммер, поставив спину и установив контроль над мячом.

24' Тем временем "Нефтчи" удаётся отодвинуть игру от своих ворот, но пока ничего не получается создать у чужих. Несколько аутов подряд заработаны.

23' Азер Салахлы всё-таки не сможет продолжить поединок, вместо него в игру вступает Мерт Челик.

22' Гости разыграли угловой на левом фланге, после чего быстро потеряли мяч, но успели вернуться на свою часть поля и закрыть зоны.

21' Эмин Махмудов оказался на газоне недалеко от центрального круга после единоборства с Патриком Грайлем.

20' "Рапид" продолжает обстреливать ворота оппонента. Бургшталлер покатил на правый край штрафной на Байича, который не попал в створ, выстрелив в касание.

18' А теперь Азер Салахлы получил по голеностопу, но арбитр на сей раз не стал ставить игру на паузу, попросив футболиста "Нефтчи" покинуть поле для получения помощи.

17' ОПАСНО! Николас Кюн уходит от центральных защитников, входит в штрафную площадку и пробивает в правый нижний угол - не попадает.

16' Свистят трибуны, а всё потому, что арбитр остановил поединок из-за Атаса Ябера, оказавшегося на газоне.

14' Грюлль ворвался в штрафную площадку левым краем и выполнил прострел, который прервала выставленная нога Станковича.

13' А вот сейчас "Рапид" сумел довести атаку до удара, но точным он не получился. Существенно выше ворот издали пробил Патрик Грайль.

12' Нет сегодня аншлага в Вене, но зрителей всё равно очень много, и пока они действуют активнее своих любимцев, используя голосовые связки с первых мгновений поединка.

11' На чужую половину поля левым флангом перешли гости, и даже заработали аут, но после ввода мяч в игру обрезались.

10' Иван Бркич вышел до линии штрафной площадки и зафиксировал игровой снаряд после неточной передачи Мартина Косцельника с левого фланга.

9' Слишком часто фолят гости, но пока обходятся без жёлтых карточек. Теперь уже с правого края хозяева исполнили стандарт, который снова легко был отражён игроками "Нефтчи".

7' На левом фланге "Рапид" заработал штрафной. Николас Кюн выполнил подачу и нашёл голову Соломона Кверквелии.

6' Мамаду Мбодж поддерживает атаку правым флангом и выполняет подачу на левый угол вратарской, куда выходит Хедль и мяч фиксирует.

5' Юсуф Лаваль совершил рывок по левому флангу, но до штрафной площадки не добрался, так как был остановлен Анте Байичем, выполнившим подкат.

4' Точный удар наносит Грюлль, с которым Бркич справляется, а перед этим Бургшталлер нарушает правила, попадая по ноге Паскуаля.

3' Торстен Шик не по правилам боролся с Азером Салахлы на втором этаже, что арбитр увидел и фол зафиксировал.

2' Хозяева с первых же минут бросаются в атаку, чтобы как можно быстрее сравнять счёт в противостоянии. В первом поединке они уступили 1-2.