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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Рапид Вена
1:0
Второй тайм: 87'
Нефтчи
0'
36' Желтая карточка
Ябер Атас
64' Желтая карточка
Челик Мерт
1:0
67' Гол
Грюлль Марко

Ход матча

20'
 
Челик Мерт
Салахлы Азер
36'
 
Ябер Атас
57'
Демир Юсуф
Байич Анте
 
64'
 
Челик Мерт
67'
Грюлль Марко
(Шик Торстен)
1:0
68'
Кершбаум Роман
Грайль Патрик
 
86'
Дрёйф Ферди
Кюн Николас
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 12 Угловые 4
  • 0 Офсайды 4
  • 15 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 278
Рапид Вена 37.1% (103)
X 5.4% (15)
Нефтчи 57.6% (160)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Нефтчи
1.36
9.90
9.50
Все Коэффициенты
Новости
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
20
Хофманн
Максимилиан
6
Виммер
Кевин
22
Косцельник
Мартин
29
Байич
Анте
24
Грайль
Патрик
34
Заттльбергер
Николас
27
Грюлль
Марко
7
Кюн
Николас
9
Бургшталлер
Гвидо
1
Бркич
Иван
3
Мбодж
Мамаду
4
Кверквелия
Соломон
6
Станкович
Воислав
19
Салахлы
Азер
23
Ябер
Атас
8
Махмудов
Эмин
14
Паскуаль
Эдди
5
Сайеф
Кеннет
11
Доньё
Годсвей
24
Лаваль
Юсуф
Рапид Вена
4-3-2-1
Нефтчи
4-3-3

История личных встреч

Рапид Вена
Нефтчи

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грюлль Марко 2 (1) 0.5
Бургшталлер Гвидо 1 0.25
Кюн Николас 1 0.25
Шик Торстен 0 0
Кривак Рене 0 0
Нефтчи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайеф Кеннет 2 0.5
Паскуаль Эдди 1 0.25
Ябер Атас 1 0.25
Доньё Годсвей 1 0.25
Махмудов Эмин 0 0
Лаваль Юсуф 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеич Алекса 3 0
Шик Торстен 2 0
Грюлль Марко 2 0
Косцельник Мартин 1 0
Нефтчи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ябер Атас 2 0
Станкович Воислав 1 0
Доньё Годсвей 1 0
Салахлы Азер 1 0
Сайеф Кеннет 1 0
Лаваль Юсуф 1 0
Челик Мерт 1 0
Юсифли Фарид 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Нефтчи - Рапид Вена 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2
Рапид Вена - Рид 1:0 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Дьёр - Рапид Вена 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Трайбах - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Селтик 3:3 Халадаш - Рапид Вена 1:2 Warth - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3 Рапид Вена - Австрия Вена-2 4:1 Рапид Вена - СВ Лафниц 5:2 Рапид Вена - Стрипфинг Вайден 2:5 Рапид Вена - СК Нойзидль-ам-Зе 3:1 Рапид Вена - Флоридсдорфер 2:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2
Нефтчи
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Шамахы - Нефтчи 0:1 Нефтчи - Рапид Вена 2:1 Нефтчи - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - Нефтчи 2:0
Газиантепспор - Нефтчи 0:0 Карабах - Нефтчи 4:1 Нефтчи - Зира 0:1 Габала - Нефтчи 1:0 Сумгаит - Нефтчи 0:2 Сабаил - Нефтчи 0:1 Нефтчи - Сабах Баку 1:0 Шамахы - Нефтчи 1:2 Нефтчи - Зира 1:1 Нефтчи - Габала 4:0 Нефтчи - Сумгаит 2:1 Нефтчи - Сабаил 2:0 Сабах Баку - Нефтчи 0:1 Нефтчи - Шамахы 3:1 Нефтчи - Карабах 1:2 Габала - Нефтчи 1:1

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • Замена
    88'
    Перестановка в составе "Рапида". Вместо Кюна на поле появляется Дрёйф. 
  • Травма, повреждение
    87'
    Кершбаум наносит дальний удар, который головой отражает Мбодж. После этого Мамаду секунд 30 провёл на газоне, а затем поднялся и продолжил матч. 
  • 86'
    Гвидо Бургшталлер совершил рывок по правому флангу и мяч получил, а вот на точный прострел сил уже не осталось. 
  • Угловой
    85'
    Хозяева выполнили угловой с правого фланга, который ничем опасным не отметился, так как мяч в воздухе покинул пределы поля. 
  • Опасный момент
    83'
    Шик поддерживает атаку правым флангом и простреливает в центр штрафной, откуда в касание бьёт Бургшталлер, но снова заблокировано - Мбодж принимает мяч на себя. 
  • Опасный момент
    82'
    Перехватывают хозяева мяч и убегают в контратаку, которую ударом завершает Грюлль, но Воислав Станкович успевает заблокировать. 
  • 81'
    Свистят трибуны, им не нравится, что их любимцы проводят время в обороне, не имея возможности зацепиться за игровой снаряд. 
  • 80'
    Паскуаль отликнулся на подачу со штрафного и пробил с правого угла вратарской в падении, но в створ направить мяч не смог. 
  • Фол, нарушение
    79'
    Хофманн сбивает Махмудова на правом фланге и арбитр назначает штрафной удар в пользу "Нефтчи". 
  • 78'
    Мартин Косцельник выполняет кросс с правого фланга на линию вратарской, но никто из партнёров не дотягивается до игрового снаряда. 
  • Опасный момент
    77'
    Хозяева отвечают своим наступлением, которое тоже не заканчивается точным ударом. Грюлль не попадает в створ, стреляя с левого края штрафной. 
  • Опасный момент
    75'
    КАК ТАК? Контратаку 2 в 1 проводят гости, которую ударом с линии вратарской завершает Сайеф и не попадает в створ. Сделавший пас Махмудов не может поверить, что партнёр промахнулся. 
  • 74'
    Сайеф выигрывает воздух в чужой штрафной площадке и делает скидку на Ябера, который наносит удар в касание и отправляет мяч гораздо выше цели. 
  • 73'
    Хофманн выполнил передачу вперёд на Бургшталлера, которого сумел опередить вышедший до линии штрафной Бркич. 
  • 71'
    Гости сразу же реагируют на пропущенный гол, отправляясь в наступление левым флангом и зарабатывая аут. 
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    • 70'
      Всё-таки добиваются своего хозяева, находя свободную зону в оборонительных построениях "Нефтчи". Общий счёт противостояния сравнивается - 2:2. 
    • Описание гола
      69'
      Гол. 1-0. Грюлль. Кюн выполняет подачу на левый край штрафной площадки, откуда результативный удар в касание наносит Грюлль. 
    • Фол, нарушение
      68'
      Эмин Махмудов не позволил Патрику Грайлю разогнать атаку по центру, уронив его на газон. 
    • Желтая карточка
      67'
      Мерт Челик сорвал контратаку "Рапида" на левом фланге, после чего увидел перед собой прямоугольник жёлтого цвета. 
    • Судья
      66'
      Продолжает активничать Марко Грюлль. На сей раз он проник в штрафную с левого фланга и упал после контакта с Атасом Ябером, но свисток арбитра промолчал. 
    • Фол, нарушение
      64'
      С правого фланга Шик выполнил подачу со штрафного и нашёл Грюлля, который выстрелил в касание с правой ноги и попал в Кверквелию. 
    • 63'
      Грюлль подаёт с левого фланга на Бургшталлера, но его опережает Бркич, который сегодня на выходах безупречен. 
    • 62'
      Николас Заттльбергер принял мяч в нескольких метрах от штрафной площадки и нанёс сильный удар, который получился слишком неточным. 
    • Опасный момент
      61'
      Контратаку провёл "Нефтчи", которую ударом с линии штрафной площадки завершил Сайеф, но немного вышедший из ворот Хедль угрозу отразил. 
    • Замена
      59'
      Замена в составе "Рапида". Вместо Анте Байича выходит Юсуф Демир. 
    • Фол, нарушение
      58'
      Около левого угла штрафной площадки венский клуб зарабатывает стандарт. Марко Грюлль наносит удар, отправляя мяч на трибуны. 
    • Офсайд
      57'
      Юсуф Лаваль принимает мяч перед чужой штрафной площадкой на левом фланге, а перед этим забирается в положение "вне игры". 
    • 56'
      Уверенно действует на выходе Иван Бркич, намертво фиксируя мяч и сводя на нет угловой удар "Рапида", исполненный с правого фланга. 
    • Угловой
      55'
      Хофманн прорывается по правому флангу и выполняет подачу, которую прерывает Паскуаль. Корнер для хозяев. 
    • 53'
      На первых минутах второго тайма "Нефтчи" попытался поиграть на чужой половине поля, а сейчас снова прижимается к собственным владениям. 
    • 52'
      Крайний защитник "Рапида" возвращается на поле. Тем временем хозяева проводят атаку левым флангом и завершают её безадресным кроссом. 
    • Травма, повреждение
      51'
      Медицинская бригада "Рапида" появляется на поле, чтобы оказать помощь Косцельнику, пострадавшему в борьбе с Махмудовым. 
    • Опасный момент
      50'
      ОПАСНО! Николас Кюн пробивает с центра штрафной площадки после передачи с левого фланга и попадает в ногу Кверквелии. 
    • Фол, нарушение
      49'
      Сайеф отобрал мяч у Бургшталлера на правом фланге, но сделал это не по правилам, подтолкнув оппонента. 
    • 48'
      Марко Грюлль совершил рейд по правому флангу и выполнил мягкую подачу, которая не создала проблем Ивану Бркичу. 
    • 47'
      Первую атаку после перерыва попытался провести "Нефтчи", но передача Сайефа на левый фланг получилась слишком сильной. Аут для "Рапида". 
    • Второй тайм начался
      46'
      В Вене продолжается футбол. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток судьи, отправляя команды на перерыв при счёте 0-0. Общий счёт противостояния пока в пользу "Нефтчи" (2-1). 
    • Фол, нарушение
      45'
      Атака "Рапида" на левом фланге была прервана свистком арбитра, который зафиксировал фол со стороны Гвидо Бургшталлера. 
    • 45'
      Бркич получает мяч от Кверквелии, потом попадает под прессинг со стороны Бургшталлера и быстро расстаётся с круглым, отправляя его за боковую линию. 
    • Дополнительное время
      45'
      +3 минуты. 
    • Опасный момент
      44'
      И не только держится, но и моменты опасные порой создаёт. Сайеф обработал мяч на правом краю штрафной и пробил с острого угла, но Хедль среагировал. 
    • 43'
      Приближается концовка первого тайма, в котором "Нефтчи" пока держится, сохраняя перевес, который был добыт в домашнем поединке. 
    • Угловой
      42'
      А теперь и "Рапид" исполнил угловой, с левого фланга, но выиграть воздух в чужой штрафной тоже не смог. Пока на стандартах защита гораздо лучше. 
    • Опасный момент
      41'
      Ничего опасного после подачи гости не создали, но оказались первыми на подборе, после чего Сайеф пробил издали под перекладину, но Хедль справился. Повторный корнер тоже обошёлся без остроты. 
    • Угловой
      40'
      Лаваль прорывается по левому флангу и выполняет подачу на правый край штрафной, откуда мяч за лицевую выносит Грайль. 
    • Желтая карточка
      39'
      А вот и первая жёлтая карточка. Атас Ябер наступил на ногу Патрику Грайлю и был наказан. 
    • 38'
      Высокий прессинг пробует использовать "Нефтчи", но "Рапид" с ним справляется, включая короткие передачи и игру в одно касание. 
    • 36'
      Юсуф Лаваль принял мяч около левого угла штрафной площадки и нанёс удар, после которого круглый пролетел выше ворот. 
    • Судья
      35'
      Иван Бркич слишком долго вводит мяч в игру ударом от ворот, на что арбитр реагирует, показывая, что всё компенсирует, а в следующий раз жёлтую покажет. 
    • Штанга
      34'
      И снова перекладина выручает "Нефтчи". На сей раз после удара Кюна с правого края штрафной площадки игровой снаряд попал в каркас. 
    • 33'
      Патрик Грайль получил пространство на левом фланге, но не стал самостоятельно идти вперёд, решив перевести игровой снаряд на противоположный край. 
    • 32'
      Мамаду Мбодж отправил мяч на правый край штрафной площадки, где Годсвей Доньё не сумел выиграть воздух у двоих соперников. 
    • Штанга
      30'
      МОМЕНТ! Хофманн откликнулся на подачу с углового с правого фланга и пробил головой из вратарской, отправив мяч в перекладину. 
    • 29'
      На правый фланг сместился Бургшталлер и выполнил навес на линию штрафной, где с мячом встретился Кюн, но пробить не успел, так как был накрыт Сайефом. 
    • 28'
      Гвидо Бургшталлер принял мяч около левого угла штрафной площадки, а потом выполнил безадресный навес на правый край. 
    • 27'
      Кевин Виммер решил начать атаку при помощи длинной передачи на левый фланг. Задумка хорошая, а вот исполнение подвело - в аут ушёл круглый. 
    • Угловой
      26'
      "Рапид" заработал угловой на правом фланге, который тут же разыграл, а вот с подачей не сложилось, неточной она получилась. 
    • 25'
      Доньё ворвался в штрафную площадку с левого фланга, но не сумел нанести удар, так как вмешался Виммер, поставив спину и установив контроль над мячом. 
    • 24'
      Тем временем "Нефтчи" удаётся отодвинуть игру от своих ворот, но пока ничего не получается создать у чужих. Несколько аутов подряд заработаны. 
    • Замена
      23'
      Азер Салахлы всё-таки не сможет продолжить поединок, вместо него в игру вступает Мерт Челик. 
    • Угловой
      22'
      Гости разыграли угловой на левом фланге, после чего быстро потеряли мяч, но успели вернуться на свою часть поля и закрыть зоны. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Эмин Махмудов оказался на газоне недалеко от центрального круга после единоборства с Патриком Грайлем. 
    • Опасный момент
      20'
      "Рапид" продолжает обстреливать ворота оппонента. Бургшталлер покатил на правый край штрафной на Байича, который не попал в створ, выстрелив в касание. 
    • Травма, повреждение
      18'
      А теперь Азер Салахлы получил по голеностопу, но арбитр на сей раз не стал ставить игру на паузу, попросив футболиста "Нефтчи" покинуть поле для получения помощи. 
    • Опасный момент
      17'
      ОПАСНО! Николас Кюн уходит от центральных защитников, входит в штрафную площадку и пробивает в правый нижний угол - не попадает. 
    • Травма, повреждение
      16'
      Свистят трибуны, а всё потому, что арбитр остановил поединок из-за Атаса Ябера, оказавшегося на газоне. 
    • 14'
      Грюлль ворвался в штрафную площадку левым краем и выполнил прострел, который прервала выставленная нога Станковича. 
    • 13'
      А вот сейчас "Рапид" сумел довести атаку до удара, но точным он не получился. Существенно выше ворот издали пробил Патрик Грайль. 
    • 12'
      Нет сегодня аншлага в Вене, но зрителей всё равно очень много, и пока они действуют активнее своих любимцев, используя голосовые связки с первых мгновений поединка. 
    • 11'
      На чужую половину поля левым флангом перешли гости, и даже заработали аут, но после ввода мяч в игру обрезались. 
    • 10'
      Иван Бркич вышел до линии штрафной площадки и зафиксировал игровой снаряд после неточной передачи Мартина Косцельника с левого фланга. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Слишком часто фолят гости, но пока обходятся без жёлтых карточек. Теперь уже с правого края хозяева исполнили стандарт, который снова легко был отражён игроками "Нефтчи". 
    • Фол, нарушение
      7'
      На левом фланге "Рапид" заработал штрафной. Николас Кюн выполнил подачу и нашёл голову Соломона Кверквелии. 
    • 6'
      Мамаду Мбодж поддерживает атаку правым флангом и выполняет подачу на левый угол вратарской, куда выходит Хедль и мяч фиксирует. 
    • 5'
      Юсуф Лаваль совершил рывок по левому флангу, но до штрафной площадки не добрался, так как был остановлен Анте Байичем, выполнившим подкат. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Точный удар наносит Грюлль, с которым Бркич справляется, а перед этим Бургшталлер нарушает правила, попадая по ноге Паскуаля. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Торстен Шик не по правилам боролся с Азером Салахлы на втором этаже, что арбитр увидел и фол зафиксировал. 
    • 2'
      Хозяева с первых же минут бросаются в атаку, чтобы как можно быстрее сравнять счёт в противостоянии. В первом поединке они уступили 1-2. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч стартовал. 
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      36'
      Ябер Атас получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      23'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Салахлы Азер уходит с поля. Челик Мерт выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Рапид Вена 1:0 Нефтчи

    Исход игры
    Рапид Вена
    37.1% (103)
    Ничья
    5.4% (15)
    Нефтчи
    57.6% (160)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.23% (115)
    Меньше
    56.77% (151)
    Обе команды забьют
    Да
    45.11% (120)
    Нет
    54.89% (146)
    Популярный счёт
    0:1 Нефтчи
    17.3% (48)
    0:2 Нефтчи
    17.3% (48)
    1:2 Нефтчи
    16.9% (47)
    2:0 Рапид Вена
    13.7% (38)
    2:1 Рапид Вена
    11.2% (31)
    3:1 Рапид Вена
    5.8% (16)
    1:3 Нефтчи
    4.3% (12)
    1:1 Ничья
    3.2% (9)
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