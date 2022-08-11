Стадион: Альянц
1:0
Второй тайм: 87'
Ход матча
36'
57'
64'
67'
1:0
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
12 Угловые 4
-
0 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
29
Байич
Анте
27
Грюлль
Марко
19
Салахлы
Азер
23
Ябер
Атас
24
Лаваль
Юсуф
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Байич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Защитник
-
39 Кривак РенеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Демир ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Дрёйф ФердиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фельдхофер Фердинанд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Салахлы АзерЗащитник
-
23 Ябер АтасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Лаваль ЮсуфНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Булудов ОмарЗащитник
- Защитник
-
27 Юсифли ФаридПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Регекампф Лауренциу
История личных встреч
Рапид Вена
Нефтчи
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грюлль Марко
|2 (1)
|0.5
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0.25
|Кюн Николас
|1
|0.25
|Шик Торстен
|0
|0
|Кривак Рене
|0
|0
Нефтчи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сайеф Кеннет
|2
|0.5
|Паскуаль Эдди
|1
|0.25
|Ябер Атас
|1
|0.25
|Доньё Годсвей
|1
|0.25
|Махмудов Эмин
|0
|0
|Лаваль Юсуф
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеич Алекса
|3
|0
|Шик Торстен
|2
|0
|Грюлль Марко
|2
|0
|Косцельник Мартин
|1
|0
Нефтчи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ябер Атас
|2
|0
|Станкович Воислав
|1
|0
|Доньё Годсвей
|1
|0
|Салахлы Азер
|1
|0
|Сайеф Кеннет
|1
|0
|Лаваль Юсуф
|1
|0
|Челик Мерт
|1
|0
|Юсифли Фарид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Нефтчи - Рапид Вена 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2
Рапид Вена - Рид 1:0 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Дьёр - Рапид Вена 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Трайбах - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Селтик 3:3 Халадаш - Рапид Вена 1:2 Warth - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3 Рапид Вена - Австрия Вена-2 4:1 Рапид Вена - СВ Лафниц 5:2 Рапид Вена - Стрипфинг Вайден 2:5 Рапид Вена - СК Нойзидль-ам-Зе 3:1 Рапид Вена - Флоридсдорфер 2:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2
Нефтчи
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Шамахы - Нефтчи 0:1 Нефтчи - Рапид Вена 2:1 Нефтчи - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - Нефтчи 2:0
Газиантепспор - Нефтчи 0:0 Карабах - Нефтчи 4:1 Нефтчи - Зира 0:1 Габала - Нефтчи 1:0 Сумгаит - Нефтчи 0:2 Сабаил - Нефтчи 0:1 Нефтчи - Сабах Баку 1:0 Шамахы - Нефтчи 1:2 Нефтчи - Зира 1:1 Нефтчи - Габала 4:0 Нефтчи - Сумгаит 2:1 Нефтчи - Сабаил 2:0 Сабах Баку - Нефтчи 0:1 Нефтчи - Шамахы 3:1 Нефтчи - Карабах 1:2 Габала - Нефтчи 1:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Рапид Вена 1:0 Нефтчи
Исход игры
Рапид Вена
37.1% (103)
Ничья
5.4% (15)
Нефтчи
57.6% (160)
Тотал 2.5
Больше
43.23% (115)
Меньше
56.77% (151)
Обе команды забьют
Да
45.11% (120)
Нет
54.89% (146)
Популярный счёт
0:1 Нефтчи
17.3% (48)
0:2 Нефтчи
17.3% (48)
1:2 Нефтчи
16.9% (47)
2:0 Рапид Вена
13.7% (38)
2:1 Рапид Вена
11.2% (31)
3:1 Рапид Вена
5.8% (16)
1:3 Нефтчи
4.3% (12)
1:1 Ничья
3.2% (9)
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