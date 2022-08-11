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Лига конференций

2022-2023

Стадион: Зрители: 20064
Базель
2:1
Итог после пенальти
3
1
Брондбю
0'
12' Желтая карточка
Каппис Кристиан
21' Желтая карточка
Адамс Касим
21' Желтая карточка
Квистгарден Матиас
1:0
40' Пенальти
Фрай Фабиан
1:1
45' Гол
Квистгарден Матиас
45' Желтая карточка
Хитц Mapвин
2:1
45' Гол
Зачири Анди
63' Желтая карточка
Бургер Ваутер
64' Желтая карточка
Рустед Сигурд
80' Желтая карточка
Пельмар Анди
88' Желтая карточка
Салех Юсеф
107' Желтая карточка
Зачири Анди
113' Желтая карточка
Греве Матиас
119' Желтая карточка
Белл Джо
3 1
Диуф Энди
3:1
3:1
Радошевич Йосип
Ндой Дан
4:1
4:1
Салех Юсеф
Салаи Адам
4:1
4:2
Греве Матиас
Малес Дариан
5:2
5:2
Бьюр Петер

Ход матча

12'
 
Каппис Кристиан
19'
 
Хеггхейм Хенрик
Риверос Блас
21'
Адамс Касим
 
21'
 
Квистгарден Матиас
40'
Фрай Фабиан
1:0
45'
1:1
Квистгарден Матиас
(Белл Джо)
45'
Хитц Mapвин
 
45'
Зачири Анди
(Миллар Лиам)
2:1
46'
 
Бьюр Петер
Каппис Кристиан
52'
 
Дивкович Марко
Хедлунд Симон
63'
Бургер Ваутер
 
64'
 
Рустед Сигурд
73'
Диуф Энди
Бургер Ваутер
 
74'
 
Салех Юсеф
Квистгарден Матиас
74'
 
Греве Матиас
Слимане Анис
80'
Пельмар Анди
 
88'
 
Салех Юсеф
91'
 
Алвес Фредерик
Себулонсен Себастьян
91'
Лопес Серхио
Фрай Фабиан
 
91'
Каттербах Ноа
Ланг Михаэль
 
103'
Джига Нассер
Комас Арнау
 
107'
Зачири Анди
 
108'
Салаи Адам
Зачири Анди
 
113'
 
Греве Матиас
113'
Малес Дариан
Zeki Amdouni
 
119'
 
Белл Джо
121'
Диуф Энди
3:1
121'
3:1
Радошевич Йосип
121'
Ндой Дан
4:1
121'
4:1
Салех Юсеф
121'
Салаи Адам
4:1
121'
4:2
Греве Матиас
121'
Малес Дариан
5:2
121'
5:2
Бьюр Петер
Пен
3:1

Статистика матча

  • 5 Голы 2
  • 16 Удары по воротам 4
  • 13 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 3
  • 4 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 15
  • 5 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 6 Замены 6
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 123
Базель 90.2% (111)
X 8.1% (10)
Брондбю 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Хитц
Mapвин
5
Ланг
Михаэль
4
Комас
Арнау
15
Адамс
Касим
21
Пельмар
Анди
20
Фрай
Фабиан
23
Бургер
Ваутер
27
Ндой
Дан
9
Zeki
Amdouni
7
Миллар
Лиам
17
Зачири
Анди
1
Хермансен
Мадс
2
Себулонсен
Себастьян
4
Рустед
Сигурд
18
Шиембе
Кевин
15
Риверос
Блас
22
Радошевич
Йосип
6
Белл
Джо
23
Каппис
Кристиан
25
Слимане
Анис
36
Квистгарден
Матиас
27
Хедлунд
Симон
Базель
4-2-3-1
Брондбю
4-1-2-1-2

История личных встреч

Базель
Брондбю

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миллар Лиам 1 0.25
Фрай Фабиан 1 (1) 0.25
Салаи Адам 1 0.25
Зачири Анди 1 0.25
Ндой Дан 1 0.25
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дивкович Марко 2 0.5
Хедлунд Симон 2 (1) 0.5
Квистгарден Матиас 2 0.5
Риверос Блас 1 0.25
Радошевич Йосип 0 0
Белл Джо 0 0
Каппис Кристиан 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Таулант 1 1
Пельмар Анди 2 0
Бургер Ваутер 2 0
Салаи Адам 1 0
Хитц Mapвин 1 0
Адамс Касим 1 0
Зачири Анди 1 0
Sayfallah Ltaief 1 0
Zeki Amdouni 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белл Джо 2 0
Радошевич Йосип 1 0
Греве Матиас 1 0
Рустед Сигурд 1 0
Хермансен Мадс 1 0
Каппис Кристиан 1 0
Квистгарден Матиас 1 0
Салех Юсеф 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
75%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
4
80%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Базель - Янг Бойз 0:0 Брондбю - Базель 1:0 Крузейдерс - Базель 1:1 Базель - Серветт 1:1
Базель - Крузейдерс 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Базель - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель - Гамбург 1:5 Базель - Ботошани 3:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Базель - Лугано 2:1 Серветт - Базель 0:0 Базель - Грасcхоппер 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 0:0 Базель - Динамо Киев 2:3 Базель - Цюрих 0:2 Базель - Люцерн 3:0 Сьон - Базель 0:0 Санкт-Галлен - Базель 2:2
Брондбю
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Копенгаген - Брондбю 4:1 Брондбю - Базель 1:0 Силькеборг - Брондбю 2:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0
Брондбю - Нордшелланн 1:3 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Брондбю - Орхус 1:0 Брондбю - Фремад Амагер 2:0 Ганза - Брондбю 3:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Брондбю - Орхус 1:2 Брондбю - Видовре 1:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Ольборг - Брондбю 1:3 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Брондбю - Копенгаген 1:1 Раннерс - Брондбю 2:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Брондбю 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1

Будет доступно позже.

  • Дополнительное время
  • Описание гола
    121'
    ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Бьюр Петер из команды Брондбю пробил пенальти, но вратарь спас.
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О О Л - Дариан Малес забивает пенальти, он пробил левой ногой! Мэдс Хермансен был близок к тому, чтобы отразить мяч!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О О Л - Греве Матиас забивает пенальти правой ногой! Он нанес удар по центру, но Марвин Хиц прыгнул влево!
  • Описание гола
    121'
    ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Салаи Адам из команды Базель пробил пенальти, но удар был отражен вратарем.
  • 121'
    Хорошую попытку сделал Пельмар Анди. Удар в створ, но вратарь начеку
  • Описание гола
    121'
    ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Юсеф Салех из команды Брондбю пробил пенальти, но мяч прошел мимо ворот.
  • Угловой
    121'
    Лопес Серхио из команды Базель разыграл угловой с левого угла.
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О О Л - Ндой Дан забивает пенальти, он пробил правой ногой! Мэдс Хермансен был близок к тому, чтобы отразить мяч!
  • Описание гола
    121'
    ОН БЬЕТ В ПЕРЕКЛАДИНУ! - Радошевич Йосип из команды Брондбю пробил пенальти, но мяч попадает в перекладину.
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О О Л - Диуф Энди забил пенальти, нанеся удар левой ногой! Мэдс Хермансен неудачно прыгнул в другую сторону!
  • 121'
    Начинается серия пенальти
  • Свисток
    121'
    Матч закончился после серии пенальти
  • Серия пенальти
    121'
    Мы ожидаем серии пенальти
  • 120'
    Хермансен Мадс делает важнейший сейв!
  • 120'
    Хорошую попытку сделал Ндой Дан. Удар в створ, но вратарь начеку
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 120'
      Миллар Лиам создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 120'
      Контроль мяча: Базель: 57%, Брондбю: 43%.
    • Желтая карточка
      119'
      Белл Джо получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      119'
      Судья сигнализирует, что Белл Джо из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Миллар Лиам
    • 118'
      Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 118'
      Базель начинает контратаку
    • 117'
      Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе
    • 117'
      Каттербах Ноа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 117'
      Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 117'
      Фредерик Алвес Ибсен успешно блокирует удар.
    • 117'
      Миллар Лиам нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 116'
      Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 116'
      Удар от ворот произведет Базель
    • Угловой
      116'
      Радошевич Йосип навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 115'
      Nasser Djiga успешно блокирует удар.
    • 115'
      Радошевич Йосип нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 115'
      Адамс Касим из команды Базель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 114'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 114'
      Лопес Серхио решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 114'
      Матч возобновлен
    • 113'
      Тактическая замена. Zeki Amdouni уходит с поля и его заменяет Дариан Малес
    • 113'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      113'
      Греве Матиас получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      113'
      Безумный фол. Греве Матиас грубо играет против соперника. Пострадал Пельмар Анди
    • 112'
      Салаи Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 112'
      Адамс Касим из команды Базель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 111'
      Каттербах Ноа из команды Базель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      111'
      Судья сигнализирует, что Nasser Djiga из команды Базель поставил подножку. Пострадал Дивкович Марко
    • 111'
      Базель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 110'
      Контроль мяча: Базель: 58%, Брондбю: 42%.
    • 110'
      Базель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      110'
      Судья сигнализирует, что Салаи Адам из команды Базель поставил подножку. Пострадал Дивкович Марко
    • 110'
      Рустед Сигурд выиграл воздушное противоборство у Салаи Адам.
    • 109'
      Белл Джо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 108'
      Удар от ворот произведет Базель
    • 108'
      Тактическая замена. Зачири Анди уходит с поля и его заменяет Салаи Адам
    • 108'
      Белл Джо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 107'
      Брондбю начинает контратаку
    • 107'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • Желтая карточка
      107'
      Рефери не любит споров - именно за это Зачири Анди сейчас получил желтую
    • Свисток
      106'
      Первая половина дополнительного времени закончена.
    • 106'
      Nasser Djiga выиграл воздушное противоборство у Юсеф Салех.
    • 106'
      Сегодняшная посещаемость составляет 20064 болельщиков
    • Второй тайм начался
      106'
      Второй тайм дополнительного времени начался
    • 105'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 105'
      Контроль мяча: Базель: 56%, Брондбю: 44%.
    • 104'
      Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
    • 103'
      Хитц Mapвин взял и забрал мяч на выходе
    • 103'
      Хитц Mapвин из команды Базель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 103'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 103'
      Тактическая замена. Арнау Комас уходит с поля и его заменяет Nasser Djiga
    • 102'
      Пельмар Анди из команды Базель наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 102'
      Базель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 101'
      Рустед Сигурд из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 101'
      Юсеф Салех из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      101'
      Лопес Серхио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 101'
      Шиембе Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 101'
      Лопес Серхио создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 101'
      Контроль мяча: Базель: 55%, Брондбю: 45%.
    • 100'
      Базель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 100'
      Шиембе Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 100'
      Базель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 99'
      Удар от ворот произведет Базель
    • 99'
      Шиембе Кевин из команды Брондбю наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • Угловой
      99'
      Радошевич Йосип из команды Брондбю подал угловой слева.
    • 98'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 98'
      Шиембе Кевин из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 97'
      Базель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 97'
      Фредерик Алвес Ибсен успешно блокирует удар.
    • 97'
      Ндой Дан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 97'
      Миллар Лиам создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 97'
      Базель начинает контратаку
    • 96'
      Контроль мяча: Базель: 54%, Брондбю: 46%.
    • 96'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 96'
      Лопес Серхио нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 96'
      Радошевич Йосип из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      96'
      Ндой Дан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 95'
      Пельмар Анди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 95'
      Хеггхейм Хенрик из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Офсайд
      94'
      Юсеф Салех из команды Брондбю в офсайде
    • 94'
      Базель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 94'
      Рустед Сигурд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 94'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Диуф Энди!
    • 93'
      Рустед Сигурд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 93'
      Греве Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Хорошую попытку сделал Миллар Лиам. Удар в створ, но вратарь начеку
    • Угловой
      92'
      Лопес Серхио из команды Базель подал угловой справа.
    • 92'
      Шиембе Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Лопес Серхио создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 92'
      Базель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 91'
      Тактическая замена. Ланг Михаэль уходит с поля и его заменяет Каттербах Ноа
    • 91'
      Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
    • 91'
      Тактическая замена. Фрай Фабиан уходит с поля и его заменяет Лопес Серхио
    • 91'
      Тактическая замена. Sebastian Soeraas Sebulonsen уходит с поля и его заменяет Фредерик Алвес Ибсен
    • Первый тайм начался
      91'
      Начался первый тайм дополнительного времени
    • Перерыв
      91'
      Мы ожидаем дополнительного времени
    • Второй тайм
    • 97'
      Контроль мяча: Базель: 53%, Брондбю: 47%.
    • Фол, нарушение
      97'
      Шиембе Кевин наказан за толчок Хитц Mapвин
    • Угловой
      96'
      Радошевич Йосип из команды Брондбю подал угловой слева.
    • 96'
      Арнау Комас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 96'
      Греве Матиас выиграл воздушное противоборство у Диуф Энди.
    • 95'
      Контроль мяча: Базель: 54%, Брондбю: 46%.
    • 95'
      Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе
    • 95'
      Хитц Mapвин взял и забрал мяч на выходе
    • Фол, нарушение
      94'
      Судья сигнализирует, что Sebastian Soeraas Sebulonsen из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Пельмар Анди
    • 94'
      Адамс Касим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 94'
      Пельмар Анди выиграл воздушное противоборство у Юсеф Салех.
    • 94'
      Игрок из команды Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 94'
      Пельмар Анди ослабляет давление, выбив мяч.
    • 94'
      Фрай Фабиан из команды Базель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Юсеф Салех выиграл воздушное противоборство у Арнау Комас.
    • Фол, нарушение
      93'
      Zeki Amdouni задерживает мяч рукой
    • Фол, нарушение
      92'
      Миллар Лиам нарушает правила. Радошевич Йосип пострадал
    • 91'
      Zeki Amdouni нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 91'
      Базель начинает контратаку
    • 91'
      Диуф Энди из команды Базель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Контроль мяча: Базель: 53%, Брондбю: 47%.
    • Фол, нарушение
      90'
      Арнау Комас из команды Базель толкнул локтем оппонента. Это Дивкович Марко заработал фол
    • 90'
      Адамс Касим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Греве Матиас выиграл воздушное противоборство у Фрай Фабиан.
    • 89'
      Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе
    • 89'
      Шиембе Кевин из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 89'
      Радошевич Йосип из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Желтая карточка
      88'
      Юсеф Салех получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      88'
      Юсеф Салех из команды Брондбю заходит слишком далеко, он валит Ндой Дан.
    • 88'
      Фрай Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Офсайд
      87'
      Пельмар Анди из команды Базель в офсайде
    • 87'
      Хитц Mapвин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 87'
      Радошевич Йосип из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 86'
      Базель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 86'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 86'
      Диуф Энди из команды Базель наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 86'
      Zeki Amdouni создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 85'
      Базель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Травма, повреждение
      85'
      Ндой Дан возвращается на поле.
    • 85'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 85'
      Контроль мяча: Базель: 52%, Брондбю: 48%.
    • 85'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      84'
      Ох, нехорошо это выглядит. Ндой Дан получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      84'
      Ндой Дан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 84'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 83'
      Фрай Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 83'
      Ндой Дан пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен держит все под контролем
    • 82'
      Миллар Лиам пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен держит все под контролем
    • 82'
      Базель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 82'
      Базель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 82'
      Хермансен Мадс делает важнейший сейв!
    • 82'
      Оооо... вот это был удар! Миллар Лиам должен был забить с этой позиции.
    • 81'
      Хорошую попытку сделал Миллар Лиам. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 81'
      Фрай Фабиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 81'
      Базель начинает контратаку
    • 81'
      Юсеф Салех выиграл воздушное противоборство у Адамс Касим.
    • 81'
      Радошевич Йосип из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Желтая карточка
      80'
      Пельмар Анди получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      80'
      Судья сигнализирует, что Пельмар Анди из команды Базель поставил подножку. Пострадал Греве Матиас
    • 80'
      Диуф Энди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 80'
      Адамс Касим выиграл воздушное противоборство у Дивкович Марко.
    • 79'
      Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе
    • 79'
      Миллар Лиам создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      79'
      Шиембе Кевин задерживает мяч рукой
    • 79'
      Удар от ворот произведет Базель
    • 79'
      Дивкович Марко из команды Брондбю наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 78'
      Sebastian Soeraas Sebulonsen из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 78'
      Удар от ворот произведет Базель
    • Офсайд
      77'
      Зачири Анди из команды Базель в офсайде
    • 77'
      Базель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 76'
      Базель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 76'
      Арнау Комас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 76'
      Радошевич Йосип создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 76'
      Брондбю начинает контратаку
    • Офсайд
      76'
      Зачири Анди из команды Базель в офсайде
    • 76'
      Греве Матиас выиграл воздушное противоборство у Фрай Фабиан.
    • 75'
      Контроль мяча: Базель: 53%, Брондбю: 47%.
    • 75'
      Zeki Amdouni пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен держит все под контролем
    • 75'
      Базель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 75'
      Базель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 75'
      Матч возобновлен
    • 74'
      Тактическая замена. Слимане Анис уходит с поля и его заменяет Греве Матиас
    • 74'
      Тактическая замена. Квистгарден Матиас уходит с поля и его заменяет Юсеф Салех
    • 73'
      Бургер Ваутер получил травму и заменен. Диуф Энди выходит на поле.
    • Травма, повреждение
      73'
      Ох, нехорошо это выглядит. Бургер Ваутер получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 73'
      Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
    • Травма, повреждение
      72'
      Бургер Ваутер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 72'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 72'
      Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 72'
      Фрай Фабиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 71'
      Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 71'
      Пельмар Анди ослабляет давление, выбив мяч.
    • 71'
      Дивкович Марко создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 71'
      Контроль мяча: Базель: 53%, Брондбю: 47%.
    • 71'
      Хорошую попытку сделал Дивкович Марко. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 71'
      Белл Джо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 70'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 70'
      Ндой Дан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • Фол, нарушение
      70'
      Судья сигнализирует, что Белл Джо из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Миллар Лиам
    • 69'
      Базель начинает контратаку
    • 69'
      Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      68'
      Судья сигнализирует, что Зачири Анди из команды Базель поставил подножку. Пострадал Шиембе Кевин
    • Фол, нарушение
      68'
      Судья сигнализирует, что Арнау Комас из команды Базель поставил подножку. Пострадал Квистгарден Матиас
    • Угловой
      67'
      Ндой Дан из команды Базель разыграл угловой с правого угла.
    • 67'
      Фрай Фабиан из команды Базель наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • Угловой
      67'
      Ндой Дан из команды Базель разыграл угловой с правого угла.
    • 67'
      Хермансен Мадс делает важнейший сейв!
    • 67'
      Оооо... вот это был удар! Zeki Amdouni должен был забить с этой позиции.
    • 67'
      Zeki Amdouni пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен держит все под контролем
    • 67'
      Контроль мяча: Базель: 55%, Брондбю: 45%.
    • 66'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 66'
      Шанс! Адамс Касим из команды Базель пробил головой, но мимо
    • Угловой
      66'
      Ндой Дан из команды Базель подал угловой справа.
    • 66'
      Базель начинает контратаку
    • 66'
      Фрай Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 66'
      Шиембе Кевин выиграл воздушное противоборство у Бургер Ваутер.
    • Фол, нарушение
      65'
      Бьюр Петер наказан за толчок Zeki Amdouni
    • 65'
      Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Желтая карточка
      64'
      Рустед Сигурд получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      64'
      Безумный фол. Рустед Сигурд грубо играет против соперника. Пострадал Зачири Анди
    • 63'
      Арнау Комас ослабляет давление, выбив мяч.
    • Желтая карточка
      63'
      Бургер Ваутер получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      63'
      Бургер Ваутер из команды Базель заходит слишком далеко, он валит Белл Джо.
    • 62'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 62'
      Фрай Фабиан из команды Базель наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 62'
      Sebastian Soeraas Sebulonsen из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      62'
      Ндой Дан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 62'
      Оооо... вот это был удар! Ндой Дан должен был забить с этой позиции.
    • 61'
      Ндой Дан пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен держит все под контролем
    • 61'
      Базель начинает контратаку
    • 61'
      Ланг Михаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 61'
      Брондбю начинает контратаку
    • 61'
      Контроль мяча: Базель: 54%, Брондбю: 46%.
    • 60'
      Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе
    • 60'
      Хеггхейм Хенрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 60'
      Радошевич Йосип ослабляет давление, выбив мяч.
    • 59'
      Ндой Дан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 59'
      Базель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 59'
      Sebastian Soeraas Sebulonsen ослабляет давление, выбив мяч.
    • 59'
      Шиембе Кевин успешно блокирует удар.
    • 59'
      Zeki Amdouni нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 59'
      Фрай Фабиан из команды Базель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Угловой
      59'
      Ндой Дан из команды Базель разыграл угловой с правого угла.
    • 58'
      Адамс Касим выиграл воздушное противоборство у Дивкович Марко.
    • 58'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 58'
      Sebastian Soeraas Sebulonsen выиграл воздушное противоборство у Миллар Лиам.
    • 57'
      Базель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 56'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 56'
      Зачири Анди из команды Базель наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 56'
      Хеггхейм Хенрик ошибается в защите.
    • Фол, нарушение
      55'
      Безумный фол. Квистгарден Матиас грубо играет против соперника. Пострадал Арнау Комас
    • 55'
      Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 55'
      Контроль мяча: Базель: 54%, Брондбю: 46%.
    • 55'
      Удар от ворот произведет Базель
    • 54'
      Оооо... вот это был удар! Слимане Анис должен был забить с этой позиции.
    • 54'
      Слимане Анис нанес удар чуть мимо. Близко!
    • 54'
      Шиембе Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 54'
      Хитц Mapвин взял и забрал мяч на выходе
    • 54'
      Дивкович Марко из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 53'
      Бургер Ваутер из команды Базель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      53'
      Судья сигнализирует, что Бургер Ваутер из команды Базель поставил подножку. Пострадал Дивкович Марко
    • 52'
      Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 52'
      Тактическая замена. Хедлунд Симон уходит с поля и его заменяет Дивкович Марко
    • 52'
      Хермансен Мадс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      Базель начинает контратаку
    • Фол, нарушение
      51'
      Арнау Комас из команды Базель толкнул локтем оппонента. Это Хедлунд Симон заработал фол
    • 51'
      Хеггхейм Хенрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 50'
      Базель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 50'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 50'
      Ндой Дан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 50'
      Миллар Лиам создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      49'
      Шиембе Кевин из команды Брондбю заходит слишком далеко, он валит Зачири Анди.
    • 49'
      Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      48'
      Судья сигнализирует, что Зачири Анди из команды Базель поставил подножку. Пострадал Белл Джо
    • 47'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 47'
      Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 46'
      Базель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Хитц Mapвин взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Хитц Mapвин из команды Базель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Тактическая замена. Каппис Кристиан уходит с поля и его заменяет Бьюр Петер
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 52'
      Контроль мяча: Базель: 52%, Брондбю: 48%.
    • 52'
      Арнау Комас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      Хедлунд Симон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 52'
      Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 51'
      Адамс Касим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Адамс Касим выиграл воздушное противоборство у Квистгарден Матиас.
    • 51'
      Игрок из команды Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 51'
      Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 51'
      Контроль мяча: Базель: 52%, Брондбю: 48%.
    • 50'
      Миллар Лиам сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      50'
      ГОООООЛ - Зачири Анди Базель забивает ударом головой
    • 50'
      Миллар Лиам из команды Базель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 50'
      Хеггхейм Хенрик из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Хеггхейм Хенрик из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      50'
      Фрай Фабиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 49'
      Шиембе Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      Ндой Дан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 49'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • Травма, повреждение
      49'
      Адамс Касим возвращается на поле.
    • 48'
      Матч возобновлен
    • Желтая карточка
      47'
      Рефери не любит споров - именно за это Хитц Mapвин сейчас получил желтую
    • Травма, повреждение
      47'
      Ох, нехорошо это выглядит. Адамс Касим получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      47'
      Арнау Комас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 47'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 47'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)
    • 47'
      Рустед Сигурд сделал ключевой пас для гола!
    • 46'
      Белл Джо сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Квистгарден Матиас забивает с правой ноги!
    • 46'
      Белл Джо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 46'
      Рустед Сигурд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Хорошую попытку сделал Квистгарден Матиас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 46'
      Брондбю начинает контратаку
    • 46'
      Адамс Касим выиграл воздушное противоборство у Хедлунд Симон.
    • 44'
      Бургер Ваутер пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен держит все под контролем
    • Фол, нарушение
      44'
      Судья сигнализирует, что Шиембе Кевин из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Зачири Анди
    • 43'
      Каппис Кристиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Хитц Mapвин взял и забрал мяч на выходе
    • 43'
      Хитц Mapвин из команды Базель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 42'
      Адамс Касим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Базель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      41'
      Судья свистит. Ндой Дан атаковал сзади соперника. Это Белл Джо заработал своей команде штрафной
    • 41'
      Шиембе Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Фрай Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Контроль мяча: Базель: 56%, Брондбю: 44%.
    • 40'
      Команда Базель забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • Описание гола
      40'
      'Г О О О О О Л - Фрай Фабиан из команды Базель забивает с пенальти! Он пробил правой. Мэдс Хермансен был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • Фол, нарушение
      39'
      ПЕНАЛЬТИ - Хеггхейм Хенрик из команды Брондбю привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Миллар Лиам.
    • 38'
      Миллар Лиам ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 37'
      Базель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 37'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 37'
      Игрок из команды Базель нанес удар чуть мимо. Близко!
    • Фол, нарушение
      37'
      Квистгарден Матиас из команды Брондбю заходит слишком далеко, он валит Адамс Касим.
    • 37'
      Базель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 36'
      Зачири Анди из команды Базель наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 36'
      Ланг Михаэль из команды Базель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 36'
      Зачири Анди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Травма, повреждение
      36'
      Хеггхейм Хенрик возвращается на поле.
    • 36'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 36'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      36'
      Ох, нехорошо это выглядит. Хеггхейм Хенрик получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 36'
      Контроль мяча: Базель: 58%, Брондбю: 42%.
    • Травма, повреждение
      35'
      Хеггхейм Хенрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 35'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 34'
      Хеггхейм Хенрик успешно блокирует удар.
    • 34'
      Миллар Лиам нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 34'
      Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Базель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 34'
      Хеггхейм Хенрик выиграл воздушное противоборство у Миллар Лиам.
    • 33'
      Базель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 33'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 32'
      Шанс! Zeki Amdouni из команды Базель пробил головой, но мимо
    • Угловой
      32'
      Фрай Фабиан из команды Базель подал угловой справа.
    • 32'
      Рустед Сигурд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Ланг Михаэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 31'
      Адамс Касим из команды Базель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      31'
      Судья сигнализирует, что Zeki Amdouni из команды Базель поставил подножку. Пострадал Слимане Анис
    • 31'
      Контроль мяча: Базель: 58%, Брондбю: 42%.
    • 30'
      Хитц Mapвин взял и забрал мяч на выходе
    • 30'
      Хитц Mapвин из команды Базель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Травма, повреждение
      30'
      Бургер Ваутер возвращается на поле.
    • 30'
      Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 29'
      Удар от ворот произведет Базель
    • 29'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      29'
      Ох, нехорошо это выглядит. Бургер Ваутер получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 28'
      Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
    • Травма, повреждение
      27'
      Бургер Ваутер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 27'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 27'
      Слимане Анис из команды Брондбю наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 27'
      Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Адамс Касим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Арнау Комас из команды Базель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Арнау Комас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Пельмар Анди выиграл воздушное противоборство у Квистгарден Матиас.
    • 25'
      Контроль мяча: Базель: 67%, Брондбю: 33%.
    • 24'
      Рустед Сигурд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Шиембе Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Шиембе Кевин из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 23'
      Радошевич Йосип из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Базель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 23'
      Sebastian Soeraas Sebulonsen из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Ланг Михаэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 22'
      Контроль мяча: Базель: 63%, Брондбю: 37%.
    • 22'
      Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 22'
      Базель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 22'
      Слимане Анис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Ндой Дан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Желтая карточка
      21'
      Квистгарден Матиас получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • Желтая карточка
      21'
      Адамс Касим получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 20'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • Фол, нарушение
      20'
      Судья сигнализирует, что Квистгарден Матиас из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Адамс Касим
    • 20'
      Пельмар Анди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 19'
      Риверос Блас получил травму и заменен. Хеггхейм Хенрик выходит на поле.
    • 19'
      Слимане Анис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Бургер Ваутер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 18'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      18'
      Ох, нехорошо это выглядит. Риверос Блас получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      18'
      Риверос Блас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 17'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      17'
      Судья сигнализирует, что Арнау Комас из команды Базель поставил подножку. Пострадал Хедлунд Симон
    • 16'
      Шиембе Кевин из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Травма, повреждение
      16'
      Риверос Блас возвращается на поле.
    • 16'
      Контроль мяча: Базель: 60%, Брондбю: 40%.
    • 15'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      15'
      Ох, нехорошо это выглядит. Риверос Блас получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 14'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      14'
      Ндой Дан наказан за толчок Риверос Блас
    • Офсайд
      13'
      Хедлунд Симон из команды Брондбю в офсайде
    • Желтая карточка
      12'
      Судья подбегает и показывает Каппис Кристиан из команды Брондбю отложенную желтую карточку за фол.
    • 12'
      Ндой Дан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • Фол, нарушение
      12'
      Каппис Кристиан из команды Брондбю фолит на Арнау Комас, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 12'
      Оооо... вот это был удар! Зачири Анди должен был забить с этой позиции.
    • 12'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Зачири Анди нанес удар в каркас ворот!
    • 12'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 12'
      Zeki Amdouni создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Пельмар Анди выиграл воздушное противоборство у Квистгарден Матиас.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 11'
      Ндой Дан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 10'
      Пельмар Анди ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Базель: 58%, Брондбю: 42%.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 9'
      Ланг Михаэль из команды Базель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 9'
      Ндой Дан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Базель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      8'
      Судья сигнализирует, что Миллар Лиам из команды Базель поставил подножку. Пострадал Рустед Сигурд
    • 8'
      Каппис Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Базель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Офсайд
      7'
      Зачири Анди из команды Базель в офсайде
    • 6'
      Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Каппис Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Sebastian Soeraas Sebulonsen выиграл воздушное противоборство у Миллар Лиам.
    • 6'
      Арнау Комас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Базель: 80%, Брондбю: 20%.
    • 5'
      Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      4'
      Судья сигнализирует, что Миллар Лиам из команды Базель поставил подножку. Пострадал Радошевич Йосип
    • 4'
      Бургер Ваутер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Брондбю начинает контратаку
    • 3'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 3'
      Хермансен Мадс делает важнейший сейв!
    • 3'
      Хорошую попытку сделал Zeki Amdouni. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 3'
      Бургер Ваутер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 2'
      Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе
    • 2'
      Хермансен Мадс из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Риверос Блас из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Базель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Базель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Адамс Касим выиграл воздушное противоборство у Квистгарден Матиас.
    • 1'
      Квистгарден Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Базель начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Базель 90.2% (111)
    X 8.1% (10)
    Брондбю 1.6% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Базель 2:1 Брондбю онлайн

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    Прогнозы на матч Базель 2:1 Брондбю

    Исход игры
    Базель
    90.2% (111)
    Ничья
    8.1% (10)
    Брондбю
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.86% (73)
    Меньше
    38.14% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    62.71% (74)
    Нет
    37.29% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Базель
    43.1% (53)
    2:0 Базель
    19.5% (24)
    1:0 Базель
    12.2% (15)
    3:1 Базель
    8.1% (10)
    1:1 Ничья
    4.1% (5)
    3:0 Базель
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    1:2 Брондбю
    1.6% (2)
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