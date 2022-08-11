Стадион: Санкт-Якоб Парк Зрители: 20064
0'
12' Желтая карточкаКаппис Кристиан
21' Желтая карточкаАдамс Касим
21' Желтая карточкаКвистгарден Матиас
1:0
40' ПенальтиФрай Фабиан
1:1
45' ГолКвистгарден Матиас
45' Желтая карточкаХитц Mapвин
2:1
45' ГолЗачири Анди
63' Желтая карточкаБургер Ваутер
64' Желтая карточкаРустед Сигурд
80' Желтая карточкаПельмар Анди
88' Желтая карточкаСалех Юсеф
107' Желтая карточкаЗачири Анди
113' Желтая карточкаГреве Матиас
119' Желтая карточкаБелл Джо
3 1
3:1
3:1
4:1
4:1
4:1
4:2
5:2
5:2
Ход матча
12'
21'
40'
1:0
45'
1:1
45'
45'
2:1
63'
64'
80'
88'
103'
107'
108'
113'
113'
119'
121'
3:1
121'
3:1
121'
4:1
121'
4:1
121'
4:1
121'
4:2
121'
5:2
121'
5:2
Пен
3:1
Статистика матча
-
5 Голы 2
-
16 Удары по воротам 4
-
13 Удары в створ 3
-
11 Угловые 3
-
4 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 15
-
5 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
6 Замены 6
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
15
Адамс
Касим
21
Пельмар
Анди
20
Фрай
Фабиан
27
Ндой
Дан
17
Зачири
Анди
18
Шиембе
Кевин
15
Риверос
Блас
6
Белл
Джо
25
Слимане
Анис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Зачири АндиНападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Салаи АдамНападающий
-
24 Туши ТицианНападающий
-
-
-
Главный тренер: Alexander Frei
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
-
6 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Бьюр ПетерПолузащитник
- Нападающий
-
38 Салех ЮсефНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Базель
Брондбю
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миллар Лиам
|1
|0.25
|Фрай Фабиан
|1 (1)
|0.25
|Салаи Адам
|1
|0.25
|Зачири Анди
|1
|0.25
|Ндой Дан
|1
|0.25
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дивкович Марко
|2
|0.5
|Хедлунд Симон
|2 (1)
|0.5
|Квистгарден Матиас
|2
|0.5
|Риверос Блас
|1
|0.25
|Радошевич Йосип
|0
|0
|Белл Джо
|0
|0
|Каппис Кристиан
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джака Таулант
|1
|1
|Пельмар Анди
|2
|0
|Бургер Ваутер
|2
|0
|Салаи Адам
|1
|0
|Хитц Mapвин
|1
|0
|Адамс Касим
|1
|0
|Зачири Анди
|1
|0
|Sayfallah Ltaief
|1
|0
|Zeki Amdouni
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белл Джо
|2
|0
|Радошевич Йосип
|1
|0
|Греве Матиас
|1
|0
|Рустед Сигурд
|1
|0
|Хермансен Мадс
|1
|0
|Каппис Кристиан
|1
|0
|Квистгарден Матиас
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
75%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
4
80%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Базель - Янг Бойз 0:0 Брондбю - Базель 1:0 Крузейдерс - Базель 1:1 Базель - Серветт 1:1
Базель - Крузейдерс 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Базель - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель - Гамбург 1:5 Базель - Ботошани 3:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Базель - Лугано 2:1 Серветт - Базель 0:0 Базель - Грасcхоппер 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 0:0 Базель - Динамо Киев 2:3 Базель - Цюрих 0:2 Базель - Люцерн 3:0 Сьон - Базель 0:0 Санкт-Галлен - Базель 2:2
Брондбю
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Копенгаген - Брондбю 4:1 Брондбю - Базель 1:0 Силькеборг - Брондбю 2:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0
Брондбю - Нордшелланн 1:3 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Брондбю - Орхус 1:0 Брондбю - Фремад Амагер 2:0 Ганза - Брондбю 3:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Брондбю - Орхус 1:2 Брондбю - Видовре 1:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Ольборг - Брондбю 1:3 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Брондбю - Копенгаген 1:1 Раннерс - Брондбю 2:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Брондбю 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Базель 2:1 Брондбю
Исход игры
Базель
90.2% (111)
Ничья
8.1% (10)
Брондбю
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
61.86% (73)
Меньше
38.14% (45)
Обе команды забьют
Да
62.71% (74)
Нет
37.29% (44)
Популярный счёт
2:1 Базель
43.1% (53)
2:0 Базель
19.5% (24)
1:0 Базель
12.2% (15)
3:1 Базель
8.1% (10)
1:1 Ничья
4.1% (5)
3:0 Базель
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
1:2 Брондбю
1.6% (2)
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