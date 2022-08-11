Г О О О О О Л - Дариан Малес забивает пенальти, он пробил левой ногой! Мэдс Хермансен был близок к тому, чтобы отразить мяч!

Мы ожидаем дополнительного времени

Начался первый тайм дополнительного времени

Тактическая замена. Sebastian Soeraas Sebulonsen уходит с поля и его заменяет Фредерик Алвес Ибсен

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Тактическая замена. Арнау Комас уходит с поля и его заменяет Nasser Djiga

Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

Второй тайм дополнительного времени начался

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Тактическая замена. Zeki Amdouni уходит с поля и его заменяет Дариан Малес

Второй тайм

96' Арнау Комас ослабляет давление, выбив мяч.

95' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

95' Хитц Mapвин взял и забрал мяч на выходе

94' Пельмар Анди выиграл воздушное противоборство у Юсеф Салех.

94' Игрок из команды Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

93' Юсеф Салех выиграл воздушное противоборство у Арнау Комас.

93' Zeki Amdouni задерживает мяч рукой

91' Zeki Amdouni нанес удар, но тот был заблокирован.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

88' Юсеф Салех получил желтую карточку от судьи

88' Фрай Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Базель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Удар от ворот произведет Брондбю

86' Диуф Энди из команды Базель наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

86' Zeki Amdouni создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Базель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Матч возобновится спорным мячом

85' Матч возобновлен

84' Ох, нехорошо это выглядит. Ндой Дан получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Ндой Дан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Фрай Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Ндой Дан пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен держит все под контролем

82' Миллар Лиам пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен держит все под контролем

82' Базель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Базель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Оооо... вот это был удар! Миллар Лиам должен был забить с этой позиции.

81' Хорошую попытку сделал Миллар Лиам . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Фрай Фабиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Юсеф Салех выиграл воздушное противоборство у Адамс Касим

81' Радошевич Йосип из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Пельмар Анди получил желтую карточку от судьи

80' Диуф Энди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

79' Миллар Лиам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Удар от ворот произведет Базель

78' Sebastian Soeraas Sebulonsen из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Удар от ворот произведет Базель

77' Базель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Базель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Арнау Комас ослабляет давление, выбив мяч.

76' Радошевич Йосип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Zeki Amdouni пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен держит все под контролем

75' Базель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Базель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Матч возобновлен

74' Тактическая замена. Квистгарден Матиас уходит с поля и его заменяет Юсеф Салех

73' Ох, нехорошо это выглядит. Бургер Ваутер получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

72' Бургер Ваутер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Дивкович Марко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Хорошую попытку сделал Дивкович Марко . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Белл Джо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Удар от ворот произведет Брондбю

70' Ндой Дан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Фрай Фабиан из команды Базель наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

67' Оооо... вот это был удар! Zeki Amdouni должен был забить с этой позиции.

67' Zeki Amdouni пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен держит все под контролем

66' Удар от ворот произведет Брондбю

66' Фрай Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Бьюр Петер наказан за толчок Zeki Amdouni

65' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Рустед Сигурд получил желтую карточку от судьи

63' Арнау Комас ослабляет давление, выбив мяч.

63' Бургер Ваутер получил желтую карточку от судьи

62' Удар от ворот произведет Брондбю

62' Фрай Фабиан из команды Базель наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

62' Sebastian Soeraas Sebulonsen из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

62' Ндой Дан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Оооо... вот это был удар! Ндой Дан должен был забить с этой позиции.

61' Ндой Дан пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен держит все под контролем

61' Ланг Михаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

59' Ндой Дан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Базель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Sebastian Soeraas Sebulonsen ослабляет давление, выбив мяч.

59' Zeki Amdouni нанес удар, но тот был заблокирован.

59' Фрай Фабиан из команды Базель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Удар от ворот произведет Брондбю

58' Sebastian Soeraas Sebulonsen выиграл воздушное противоборство у Миллар Лиам

57' Базель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Брондбю

56' Зачири Анди из команды Базель наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

55' Безумный фол. Квистгарден Матиас грубо играет против соперника. Пострадал Арнау Комас

55' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Удар от ворот произведет Базель

54' Оооо... вот это был удар! Слимане Анис должен был забить с этой позиции.

54' Шиембе Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Хитц Mapвин взял и забрал мяч на выходе

54' Дивкович Марко из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Базель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Удар от ворот произведет Брондбю

50' Ндой Дан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Миллар Лиам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Брондбю

47' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Базель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Хитц Mapвин взял и забрал мяч на выходе