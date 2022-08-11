Стадион: Теле2 Арена
0'
1' Желтая карточкаЭдвардсен Виктор
0:1
8' ГолМатей Космин
1:1
12' ГолФиннделл Хампус
21' Желтая карточкаПаун Николае
2:1
23' ГолАсоро Йоэль
3:1
71' ГолАсоро Йоэль
79' Желтая карточкаНиняй Бранислав
83' Желтая карточкаМитря Богдан
86' Желтая карточкаРодригес Хонатан
89' Желтая карточкаДаниэльссон Маркус
90'+4
Ход матча
8'
0:1
12'
1:1
21'
23'
2:1
71'
3:1
79'
83'
86'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
5 Угловые 5
-
3 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
18
Хиен
Исак
10
Асоро
Йоэль
27
Rares
Ispas
13
Матей
Космин
99
Рондон
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Хиен ИсакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Матей КосминПолузащитник
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Джедо ХунорВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Ахабар АнассПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
30 Akos Nistor
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
История личных встреч
Юргорден
Сепси
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асоро Йоэль
|4
|1
|Эдвардсен Виктор
|2 (1)
|0.5
|Финнделл Хампус
|2
|0.5
|Банда Эммануэль
|1
|0.25
|Хиен Исак
|1
|0.25
|Радетинац Харис
|0
|0
|Эрикссон Магнус
|0
|0
|Юханссон Петр
|0
|0
|Экдаль Хьяльмар
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тудорие Александру
|1 (1)
|0.25
|Матей Космин
|1
|0.25
|Штефэнеску Мариус
|1
|0.25
|Паун Николае
|1
|0.25
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардсен Виктор
|2
|0
|Радетинац Харис
|1
|0
|Шуллер Расмус
|1
|0
|Андерссон Элиас
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Асоро Йоэль
|1
|0
|Финнделл Хампус
|1
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|1
|0
|Хиен Исак
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Митря Богдан
|2
|0
|Родригес Хонатан II
|2
|0
|Аганович Аднан
|1
|0
|Бэлаша Михай
|1
|0
|Ниняй Бранислав
|1
|0
|Домашкан Виталий
|1
|0
|Паун Николае
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Забито
10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
10%
1
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
2
50%
76-90
Пропущено
3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
67%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
33%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Вернаму - Юргорден 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Юргорден - Риека 2:0 Хеккен - Юргорден 1:2
Риека - Юргорден 1:2 Юргорден - Вернаму 5:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Юргорден - Сириус 3:3 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Кальмар - Юргорден 1:0 Юргорден - Мальмё 4:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Юргорден - Сириус 4:0 АИК - Юргорден 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:0
Сепси
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Сепси - УТА Арад 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 Олимпия Любляна - Сепси 2:0
Сепси - Арджеш 4:0 Сепси - Олимпия Любляна 3:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Зандхаузен - Сепси 3:0 ЦСКА София - Сепси 0:4 Легия - Сепси 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Сепси - Газ-Метан Медиаш 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0 Ботошани - Сепси 0:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Юргорден 3:1 Сепси
Исход игры
Юргорден
93.4% (113)
Ничья
5.8% (7)
Сепси
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
30.51% (36)
Меньше
69.49% (82)
Обе команды забьют
Да
26.27% (31)
Нет
73.73% (87)
Популярный счёт
2:0 Юргорден
43.8% (53)
1:0 Юргорден
19% (23)
2:1 Юргорден
17.4% (21)
3:0 Юргорден
7.4% (9)
1:1 Ничья
4.1% (5)
3:1 Юргорден
4.1% (5)
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