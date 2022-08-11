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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Юргорден
3:1
Конец матча
Сепси
0'
1' Желтая карточка
Эдвардсен Виктор
0:1
8' Гол
Матей Космин
1:1
12' Гол
Финнделл Хампус
21' Желтая карточка
Паун Николае
2:1
23' Гол
Асоро Йоэль
3:1
71' Гол
Асоро Йоэль
79' Желтая карточка
Ниняй Бранислав
83' Желтая карточка
Митря Богдан
86' Желтая карточка
Родригес Хонатан
89' Желтая карточка
Даниэльссон Маркус
90'+4

Ход матча

1'
Эдвардсен Виктор
 
8'
0:1
Матей Космин
12'
Финнделл Хампус
(Юханссон Петр)
1:1
21'
 
Паун Николае
23'
Асоро Йоэль
(Эрикссон Магнус)
2:1
28'
Банда Эммануэль
Шуллер Расмус
 
46'
Даниэльссон Маркус
Финнделл Хампус
 
62'
Викхейм Густав
Эдвардсен Виктор
 
62'
 
Родригес Хонатан
Домашкан Виталий
71'
Асоро Йоэль
3:1
72'
 
Тудорие Александру
Рондон Марио
72'
 
Ахабар Анасс
Бэрбуц Кристиан
75'
Лёфгрен Йеспер
Юханссон Петр
 
75'
Amadou Doumbouya
Радетинац Харис
 
79'
 
Ниняй Бранислав
83'
 
Митря Богдан
86'
 
Родригес Хонатан
88'
 
Чоботарю Денис
Димитров Радослав
88'
 
Драгомир Джордж
Матей Космин
89'
Даниэльссон Маркус
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 5
  • 3 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 121
Юргорден 93.4% (113)
X 5.8% (7)
Сепси 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
18
Хиен
Исак
3
Экдаль
Хьяльмар
19
Бенгтссон
Пьер
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
10
Асоро
Йоэль
16
Эдвардсен
Виктор
9
Радетинац
Харис
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
82
Ниняй
Бранислав
3
Митря
Богдан
27
Rares
Ispas
77
Аганович
Аднан
6
Паун
Николае
13
Матей
Космин
29
Домашкан
Виталий
99
Рондон
Марио
22
Бэрбуц
Кристиан
Юргорден
4-3-3
Сепси
4-3-3

История личных встреч

Юргорден
Сепси

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асоро Йоэль 4 1
Эдвардсен Виктор 2 (1) 0.5
Финнделл Хампус 2 0.5
Банда Эммануэль 1 0.25
Хиен Исак 1 0.25
Радетинац Харис 0 0
Эрикссон Магнус 0 0
Юханссон Петр 0 0
Экдаль Хьяльмар 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тудорие Александру 1 (1) 0.25
Матей Космин 1 0.25
Штефэнеску Мариус 1 0.25
Паун Николае 1 0.25

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардсен Виктор 2 0
Радетинац Харис 1 0
Шуллер Расмус 1 0
Андерссон Элиас 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Финнделл Хампус 1 0
Зеттерстрем Якоб Видель 1 0
Хиен Исак 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Митря Богдан 2 0
Родригес Хонатан II 2 0
Аганович Аднан 1 0
Бэлаша Михай 1 0
Ниняй Бранислав 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Паун Николае 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Забито

10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
10%
1
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
2
50%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
67%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
33%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Вернаму - Юргорден 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Юргорден - Риека 2:0 Хеккен - Юргорден 1:2
Риека - Юргорден 1:2 Юргорден - Вернаму 5:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Юргорден - Сириус 3:3 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Кальмар - Юргорден 1:0 Юргорден - Мальмё 4:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Юргорден - Сириус 4:0 АИК - Юргорден 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:0
Сепси
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Сепси - УТА Арад 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 Олимпия Любляна - Сепси 2:0
Сепси - Арджеш 4:0 Сепси - Олимпия Любляна 3:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Зандхаузен - Сепси 3:0 ЦСКА София - Сепси 0:4 Легия - Сепси 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Сепси - Газ-Метан Медиаш 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0 Ботошани - Сепси 0:1

Будет доступно позже.
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    Прогнозы 121
    Юргорден 93.4% (113)
    X 5.8% (7)
    Сепси 0.8% (1)
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    Прогнозы на матч Юргорден 3:1 Сепси

    Исход игры
    Юргорден
    93.4% (113)
    Ничья
    5.8% (7)
    Сепси
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.51% (36)
    Меньше
    69.49% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    26.27% (31)
    Нет
    73.73% (87)
    Популярный счёт
    2:0 Юргорден
    43.8% (53)
    1:0 Юргорден
    19% (23)
    2:1 Юргорден
    17.4% (21)
    3:0 Юргорден
    7.4% (9)
    1:1 Ничья
    4.1% (5)
    3:1 Юргорден
    4.1% (5)
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