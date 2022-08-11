Стадион: Шоуграунд
1:0
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаМата Макс
1:0
44' ГолWilliam Fitzgerald
58' Желтая карточкаWilliam Fitzgerald
72' Желтая карточкаБлейни Шейн
1:0
73' Не забитый пенальтиЛийвак Франк
75' Желтая карточкаФридйонссон Самуэль
75' Желтая карточкаБэнкс Льюис
83' Желтая карточкаБертон Робби
90'+4
Ход матча
13'
44'
72'
73'
1:0
75'
83'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 9
-
5 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
19
Patrick
Kirk
18
Бертон
Робби
10
Лийвак
Франк
27
Мата
Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Patrick KirkЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бертон РоббиПолузащитник
-
10 Лийвак ФранкНападающий
-
27 Мата МаксНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Уолш КонорВратарь
-
30 Браш РичардВратарь
- Полузащитник
-
22 Коули ДэвидПолузащитник
-
12 Бирн МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Хини КиллианНападающий
-
41 Eanna Clancy
-
-
-
Главный тренер: John Russell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Траоре МаиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
История личных встреч
Слайго Роверс
Викинг
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Слайго Роверс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Aidan Keena
|2
|0.33
|Мата Макс
|2
|0.33
|William Fitzgerald
|1
|0.17
|Блейни Шейн
|1
|0.17
|Коули Дэвид
|1 (1)
|0.17
|Бакли Гарри
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Маи
|2
|0.5
|Трипич Златко
|1
|0.25
|Сандберг Никлас
|1
|0.25
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.25
|Веватне Вильяр
|1
|0.25
|Edvin Austboe
|1
|0.25
|Сольбаккен Маркус
|0
|0
|Паттинама Шейн
|0
|0
Карточки
Слайго Роверс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пейнаккер Нандо
|1
|1
|Бэнкс Льюис
|2
|0
|Мата Макс
|2
|0
|Блейни Шейн
|2
|0
|Бакли Гарри
|1
|0
|Макдоннелл Адам
|1
|0
|William Fitzgerald
|1
|0
|Бертон Робби
|1
|0
|Морахан Найалл
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трипич Златко
|1
|0
|Веватне Вильяр
|1
|0
|Кабран Кевин
|1
|0
|Брекало Давид
|1
|0
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|1
|0
|Паттинама Шейн
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Daniel Seland Karlsbakk
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
14%
2
29%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
67%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Слайго Роверс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Слайго Роверс - Богемианс 2:1 Викинг - Слайго Роверс 5:1 Слайго Роверс - Уэксфорд 1:2 Слайго Роверс - Мазеруэлл 2:0
Мазеруэлл - Слайго Роверс 0:1 Слайго Роверс - ЮК Дублин 0:2 Слайго Роверс - Бала Таун 0:1 Бала Таун - Слайго Роверс 1:2 Слайго Роверс - Шелбурн 3:1 Дроэда Юнайтед - Слайго Роверс 0:0 Слайго Роверс - Финн Харпс 3:0 ЮК Дублин - Слайго Роверс 1:1 Слайго Роверс - Дерри Сити 2:1 Богемианс - Слайго Роверс 2:1 Слайго Роверс - Сент-Патрикс 1:1 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 3:1 Шелбурн - Слайго Роверс 2:1 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 1:1 Слайго Роверс - Дроэда Юнайтед 3:2 Финн Харпс - Слайго Роверс 0:1
Викинг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Саннефьёрд - Викинг 2:2 Викинг - Слайго Роверс 5:1 Викинг - Спарта Прага 2:1 Волеренга - Викинг 4:2
Спарта Прага - Викинг 0:0 Викинг - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Викинг 0:1 Викинг - Русенборг 1:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Вард Хёугесунн - Викинг 1:2 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Викинг 1:1 Rosseland - Викинг 1:6 Викинг - Дьерв 3:0 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Мольде - Викинг 3:4 Викинг - Хёугесунн 5:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Слайго Роверс 1:0 Викинг
Исход игры
Слайго Роверс
19.2% (23)
Ничья
21.7% (26)
Викинг
59.2% (71)
Тотал 2.5
Больше
53.45% (62)
Меньше
46.55% (54)
Обе команды забьют
Да
70.69% (82)
Нет
29.31% (34)
Популярный счёт
1:2 Викинг
35.8% (43)
1:1 Ничья
18.3% (22)
1:0 Слайго Роверс
10% (12)
0:1 Викинг
10% (12)
2:1 Слайго Роверс
6.7% (8)
1:3 Викинг
4.2% (5)
0:2 Викинг
4.2% (5)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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