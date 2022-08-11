  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Слайго Роверс
1:0
Конец матча
Викинг
0'
13' Желтая карточка
Мата Макс
1:0
44' Гол
William Fitzgerald
58' Желтая карточка
William Fitzgerald
72' Желтая карточка
Блейни Шейн
1:0
73' Не забитый пенальти
Лийвак Франк
75' Желтая карточка
Фридйонссон Самуэль
75' Желтая карточка
Бэнкс Льюис
83' Желтая карточка
Бертон Робби
90'+4

Ход матча

13'
Мата Макс
 
44'
William Fitzgerald
1:0
46'
 
Daniel Seland Karlsbakk
Траоре Маи
55'
Морахан Найалл
Болджер Грег
 
58'
William Fitzgerald
 
61'
 
Сандберг Никлас
Кабран Кевин
61'
Барлоу Кейлин
Макдоннелл Адам
 
72'
Блейни Шейн
 
73'
Лийвак Франк
1:0
75'
 
Фридйонссон Самуэль
75'
Бэнкс Льюис
 
79'
 
Edvin Austboe
Трипич Златко
79'
 
Лёкберг Кристоффер
Брекало Давид
79'
Karl O'Sullivan
William Fitzgerald
 
79'
Хини Киллиан
Мата Макс
 
83'
Бертон Робби
 
84'
 
Торстейнбё Фредерик
Танген Харальд

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 9
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогнозы 120
Слайго Роверс 19.2% (23)
X 21.7% (26)
Викинг 59.2% (71)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
16
Макниколас
Люк
2
Бэнкс
Льюис
28
Пейнаккер
Нандо
4
Блейни
Шейн
19
Patrick
Kirk
17
Макдоннелл
Адам
6
Болджер
Грег
18
Бертон
Робби
10
Лийвак
Франк
27
Мата
Макс
7
William
Fitzgerald
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
4
Брекало
Давид
3
Веватне
Вильяр
20
Паттинама
Шейн
27
Фридйонссон
Самуэль
8
Сольбаккен
Маркус
21
Танген
Харальд
9
Кабран
Кевин
24
Траоре
Маи
10
Трипич
Златко
Слайго Роверс
4-3-3
Викинг
4-3-3

История личных встреч

Слайго Роверс
Викинг

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Слайго Роверс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Aidan Keena 2 0.33
Мата Макс 2 0.33
William Fitzgerald 1 0.17
Блейни Шейн 1 0.17
Коули Дэвид 1 (1) 0.17
Бакли Гарри 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Маи 2 0.5
Трипич Златко 1 0.25
Сандберг Никлас 1 0.25
Фридйонссон Самуэль 1 0.25
Веватне Вильяр 1 0.25
Edvin Austboe 1 0.25
Сольбаккен Маркус 0 0
Паттинама Шейн 0 0

Карточки

Слайго Роверс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пейнаккер Нандо 1 1
Бэнкс Льюис 2 0
Мата Макс 2 0
Блейни Шейн 2 0
Бакли Гарри 1 0
Макдоннелл Адам 1 0
William Fitzgerald 1 0
Бертон Робби 1 0
Морахан Найалл 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трипич Златко 1 0
Веватне Вильяр 1 0
Кабран Кевин 1 0
Брекало Давид 1 0
Фридйонссон Самуэль 1 0
Бьёрсхоль Сондре 1 0
Паттинама Шейн 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Daniel Seland Karlsbakk 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
14%
2
29%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
67%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Слайго Роверс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Слайго Роверс - Богемианс 2:1 Викинг - Слайго Роверс 5:1 Слайго Роверс - Уэксфорд 1:2 Слайго Роверс - Мазеруэлл 2:0
Мазеруэлл - Слайго Роверс 0:1 Слайго Роверс - ЮК Дублин 0:2 Слайго Роверс - Бала Таун 0:1 Бала Таун - Слайго Роверс 1:2 Слайго Роверс - Шелбурн 3:1 Дроэда Юнайтед - Слайго Роверс 0:0 Слайго Роверс - Финн Харпс 3:0 ЮК Дублин - Слайго Роверс 1:1 Слайго Роверс - Дерри Сити 2:1 Богемианс - Слайго Роверс 2:1 Слайго Роверс - Сент-Патрикс 1:1 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 3:1 Шелбурн - Слайго Роверс 2:1 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 1:1 Слайго Роверс - Дроэда Юнайтед 3:2 Финн Харпс - Слайго Роверс 0:1
Викинг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Саннефьёрд - Викинг 2:2 Викинг - Слайго Роверс 5:1 Викинг - Спарта Прага 2:1 Волеренга - Викинг 4:2
Спарта Прага - Викинг 0:0 Викинг - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Викинг 0:1 Викинг - Русенборг 1:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Вард Хёугесунн - Викинг 1:2 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Викинг 1:1 Rosseland - Викинг 1:6 Викинг - Дьерв 3:0 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Мольде - Викинг 3:4 Викинг - Хёугесунн 5:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0

Будет доступно позже.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - William Fitzgerald бьет в цель!
    • Желтая карточка
      13'
      Мата Макс получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Showgrounds. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Слайго Роверс 19.2% (23)
    X 21.7% (26)
    Викинг 59.2% (71)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Слайго Роверс 1:0 Викинг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Слайго Роверс 1:0 Викинг

    Исход игры
    Слайго Роверс
    19.2% (23)
    Ничья
    21.7% (26)
    Викинг
    59.2% (71)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.45% (62)
    Меньше
    46.55% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    70.69% (82)
    Нет
    29.31% (34)
    Популярный счёт
    1:2 Викинг
    35.8% (43)
    1:1 Ничья
    18.3% (22)
    1:0 Слайго Роверс
    10% (12)
    0:1 Викинг
    10% (12)
    2:1 Слайго Роверс
    6.7% (8)
    1:3 Викинг
    4.2% (5)
    0:2 Викинг
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     