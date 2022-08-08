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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Петрокуб
 
Позже
Фехервар
Прогнозы 52
Петрокуб 38.5% (20)
X 21.2% (11)
Фехервар 40.4% (21)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Петрокуб
Ничья
Фехервар
4.80
3.70
1.80
Все Коэффициенты

История личных встреч

Петрокуб
Фехервар

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Петрокуб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амброс Владимир 2 0.4
Цуркан Ясер 1 0.2
Кожокару Максим 1 0.2
Котогой Корнелиу 1 0.2
Фехервар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кодро Кенан 3 (1) 1
Зивзивадзе Буду 3 (1) 1
Дардаи Палко 1 0.33
Стопира Тавареш 1 0.33
Петряк Иван 1 0.33
Рус Адриан 1 0.33
Бумба Клаудиу 0 0
Него Лоик 0 0

Карточки

Петрокуб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мудрак Виктор 2 0
Жардан Ион 1 0
Аврам Кристиан 1 0
Амброс Владимир 1 0
Ревенко Иоан-Кэлин 1 0
Котогой Корнелиу 1 0
Фехервар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шабанов Артём 2 0
Петряк Иван 2 0
Стопира Тавареш 1 0
Фиоло Оттила 1 0
Него Лоик 1 0
Койнок Жолт 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
9
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
3
33%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
100%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
3
30%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Петрокуб
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Петрокуб - Дачия-Буюкань 1:0 Фехервар - Петрокуб 5:0 Петрокуб - Сфынтул Георге 0:2 Лачи - Петрокуб 1:4
Петрокуб - Лачи 0:0 Петрокуб - Флориана 1:0 Флориана - Петрокуб 0:0 Зимбру - Петрокуб 0:3 Петрокуб - Динамо-Авто 5:0 Петрокуб - Бельцы 3:2 Сфынтул Георге - Петрокуб 0:4 Петрокуб - Милсами 1:0 Шериф - Петрокуб 1:0 Петрокуб - Флорешты 3:0 Петрокуб - Зимбру 5:1 Динамо-Авто - Петрокуб 0:0 Петрокуб - Шериф 0:0 Бельцы - Петрокуб 1:2 Петрокуб - Сфынтул Георге 1:1 Милсами - Петрокуб 1:3
Фехервар
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фехервар - Гонвед 4:0 Фехервар - Петрокуб 5:0 Пакш - Фехервар 2:0 Габала - Фехервар 2:1
Фехервар - Габала 4:1 Фехервар - Галатасарай 1:0 Арис Салоники - Фехервар 1:2 Фенербахче - Фехервар 3:0 Дунайварош ПАСЕ - Фехервар 0:5 Фехервар - Пакш 2:2 Уйпешт - Фехервар 1:1 Фехервар - Гонвед 2:0 Дебрецен - Фехервар 0:3 Фехервар - Пушкаш-Академия 2:2 Мезёкёвешд - Фехервар 1:2 МТК - Фехервар 1:1 Фехервар - Кишварда 5:3 Дьирмот - Фехервар 0:2 Фехервар - Ференцварош 0:2 Залаэгерсег - Фехервар 2:0

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Петрокуб - Фехервар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 августа 2022, осталось 2 дня 11 часов 29 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Петрокуб 38.5% (20)
    X 21.2% (11)
    Фехервар 40.4% (21)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Петрокуб
    Ничья
    Фехервар
    4.80
    3.70
    1.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Петрокуб - Фехервар онлайн

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    Прогнозы на матч Петрокуб - Фехервар

    Исход игры
    Петрокуб
    38.5% (20)
    Ничья
    21.2% (11)
    Фехервар
    40.4% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.08% (25)
    Меньше
    51.92% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    59.62% (31)
    Нет
    40.38% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Петрокуб
    25% (13)
    1:2 Фехервар
    21.2% (11)
    0:1 Фехервар
    15.4% (8)
    1:1 Ничья
    13.5% (7)
    1:0 Петрокуб
    9.6% (5)
    0:0 Ничья
    7.7% (4)
    0:2 Фехервар
    3.8% (2)
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    Петрокуб
    Фехервар
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