Стадион: Зимбру
История личных встреч
Петрокуб
Фехервар
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Петрокуб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амброс Владимир
|2
|0.4
|Цуркан Ясер
|1
|0.2
|Кожокару Максим
|1
|0.2
|Котогой Корнелиу
|1
|0.2
Фехервар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кодро Кенан
|3 (1)
|1
|Зивзивадзе Буду
|3 (1)
|1
|Дардаи Палко
|1
|0.33
|Стопира Тавареш
|1
|0.33
|Петряк Иван
|1
|0.33
|Рус Адриан
|1
|0.33
|Бумба Клаудиу
|0
|0
|Него Лоик
|0
|0
Карточки
Петрокуб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мудрак Виктор
|2
|0
|Жардан Ион
|1
|0
|Аврам Кристиан
|1
|0
|Амброс Владимир
|1
|0
|Ревенко Иоан-Кэлин
|1
|0
|Котогой Корнелиу
|1
|0
Фехервар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шабанов Артём
|2
|0
|Петряк Иван
|2
|0
|Стопира Тавареш
|1
|0
|Фиоло Оттила
|1
|0
|Него Лоик
|1
|0
|Койнок Жолт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
9
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
3
33%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Пропущено
6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
100%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
3
30%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Петрокуб
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Петрокуб - Дачия-Буюкань 1:0 Фехервар - Петрокуб 5:0 Петрокуб - Сфынтул Георге 0:2 Лачи - Петрокуб 1:4
Петрокуб - Лачи 0:0 Петрокуб - Флориана 1:0 Флориана - Петрокуб 0:0 Зимбру - Петрокуб 0:3 Петрокуб - Динамо-Авто 5:0 Петрокуб - Бельцы 3:2 Сфынтул Георге - Петрокуб 0:4 Петрокуб - Милсами 1:0 Шериф - Петрокуб 1:0 Петрокуб - Флорешты 3:0 Петрокуб - Зимбру 5:1 Динамо-Авто - Петрокуб 0:0 Петрокуб - Шериф 0:0 Бельцы - Петрокуб 1:2 Петрокуб - Сфынтул Георге 1:1 Милсами - Петрокуб 1:3
Фехервар
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фехервар - Гонвед 4:0 Фехервар - Петрокуб 5:0 Пакш - Фехервар 2:0 Габала - Фехервар 2:1
Фехервар - Габала 4:1 Фехервар - Галатасарай 1:0 Арис Салоники - Фехервар 1:2 Фенербахче - Фехервар 3:0 Дунайварош ПАСЕ - Фехервар 0:5 Фехервар - Пакш 2:2 Уйпешт - Фехервар 1:1 Фехервар - Гонвед 2:0 Дебрецен - Фехервар 0:3 Фехервар - Пушкаш-Академия 2:2 Мезёкёвешд - Фехервар 1:2 МТК - Фехервар 1:1 Фехервар - Кишварда 5:3 Дьирмот - Фехервар 0:2 Фехервар - Ференцварош 0:2 Залаэгерсег - Фехервар 2:0
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Петрокуб - Фехервар
Исход игры
Петрокуб
38.5% (20)
Ничья
21.2% (11)
Фехервар
40.4% (21)
Тотал 2.5
Больше
48.08% (25)
Меньше
51.92% (27)
Обе команды забьют
Да
59.62% (31)
Нет
40.38% (21)
Популярный счёт
2:1 Петрокуб
25% (13)
1:2 Фехервар
21.2% (11)
0:1 Фехервар
15.4% (8)
1:1 Ничья
13.5% (7)
1:0 Петрокуб
9.6% (5)
0:0 Ничья
7.7% (4)
0:2 Фехервар
3.8% (2)
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