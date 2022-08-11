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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
ФКСБ
1:0
Конец матча
ДАК
0'
1:0
28' Гол
Кордя Андрей
78' Желтая карточка
Димун Милан
86' Желтая карточка
Шут Адриан
90'+6

Ход матча

28'
Кордя Андрей
(Bogdan Rusu)
1:0
46'
 
Николаеску Йон
Санто Регё
51'
Оайдэ Рэзван
Микулеску Давид
 
72'
Шут Адриан
Кордя Андрей
 
78'
 
Димун Милан
80'
 
Дэвис Эрик
Брунетти Матеус
80'
 
Веселовски Доминик
Ammar Ramadan
86'
Шут Адриан
 
87'
Стойка Янис
Bogdan Rusu
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 119
ФКСБ 76.5% (91)
X 17.6% (21)
ДАК 5.9% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
5
Дава
Джойским
16
Тамм
Йоонас
33
Радунович
Ристо
18
Эджума
Малком
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
10
Попеску
Октавиан
11
Микулеску
Давид
90
Bogdan
Rusu
22
Веселинов
Даниэл
44
Рисванис
Спирос
16
Брунетти
Матеус
5
Мухамедбегович
Ахмет
28
Блэкмэн
Сезар
27
Ammar
Ramadan
74
Санто
Регё
66
Качер
Мирослав
8
Димун
Милан
7
Балог
Норберт
45
Крстович
Никола
ФКСБ
4-2-3-1
ДАК
3-5-2

История личных встреч

ФКСБ
ДАК

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордя Андрей 1 0.25
Радунович Ристо 1 (1) 0.25
Тамм Йоонас 1 0.25
Коман Флоринел 1 0.25
Эджума Малком 1 0.25
Дава Джойским 1 0.25
Bogdan Rusu 0 0
Попеску Овидиу 0 0
ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 5 (1) 0.83
Веселовски Доминик 2 0.33
Цыганик Андрей 1 0.17
Санто Регё 1 0.17
Качер Мирослав 0 0
Блэкмэн Сезар 0 0
Николаеску Йон 0 0
Брунетти Матеус 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Октавиан 2 0
Олару Дариус 2 0
Кордя Андрей 0 1
Тамм Йоонас 1 0
Радунович Ристо 1 0
Коман Флоринел 1 0
Попеску Овидиу 1 0
Харуц Денис 1 0
Эджума Малком 1 0
Дава Джойским 1 0
Шут Адриан 1 0
ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кружляк Доминик 2 1
Муму Брахим 1 1
Блэкмэн Сезар 2 0
Рисванис Спирос 1 0
Балог Норберт 1 0
Димун Милан 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
ФКСБ - Металоглобус 1:1 Миовени - ФКСБ 1:1 ДАК - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1
ФКСБ - Сабуртало 4:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сабуртало - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Университатя 1:1 Македония Джёрче Петров - ФКСБ 2:3 Оцелул - ФКСБ 0:1 Фарул Констанца - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Миовени 1:0 Зимбру - ФКСБ 1:6 ФКСБ - Sf.Gheorghe 6:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Волунтари - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Униря Слобозия 2:0 ФКСБ - Университатя 0:2
ДАК
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 ДАК - ФКСБ 0:1 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Викингур 2:0
Жилина - ДАК 1:1 Викингур - ДАК 0:2 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Клифтонвилл - ДАК 0:3 ДАК - Клифтонвилл 2:1 ДАК - Тренчин 2:1 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 4:2 Спартак Трнава - ДАК 1:0 ДАК - Ружомберок 2:3 Середь - ДАК 0:0 ДАК - Слован Братислава 2:0 ДАК - Жилина 2:0 Слован Братислава - ДАК 3:1 ДАК - Середь 0:0 Жилина - ДАК 2:2 ДАК - Спартак Трнава 1:1

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Кордя Андрей бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 119
ФКСБ 76.5% (91)
X 17.6% (21)
ДАК 5.9% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч ФКСБ 1:0 ДАК

Исход игры
ФКСБ
76.5% (91)
Ничья
17.6% (21)
ДАК
5.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
28.81% (34)
Меньше
71.19% (84)
Обе команды забьют
Да
40.68% (48)
Нет
59.32% (70)
Популярный счёт
1:0 ФКСБ
35.3% (42)
2:1 ФКСБ
19.3% (23)
2:0 ФКСБ
16% (19)
1:1 Ничья
12.6% (15)
0:0 Ничья
5% (6)
1:2 ДАК
4.2% (5)
3:1 ФКСБ
2.5% (3)
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