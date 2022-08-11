Стадион: Национальный стадион (Бухарест)
Ход матча
28'
1:0
78'
86'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 5
-
9 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
16
Тамм
Йоонас
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
90
Bogdan
Rusu
74
Санто
Регё
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
-
98 Кордя АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Bogdan RusuНападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
-
77 Шербан СоринЗащитник
-
29 Буэнна РашидЗащитник
- Защитник
-
21 Аким ФлоринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Дикэ Николае
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
74 Санто РегёПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
-
33 Кахут ДемианЗащитник
-
78 Пинту АлексЗащитник
-
19 Нджие СейниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Муму БрахимНападающий
-
Главный тренер: Гуля Адриан
История личных встреч
ФКСБ
ДАК
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордя Андрей
|1
|0.25
|Радунович Ристо
|1 (1)
|0.25
|Тамм Йоонас
|1
|0.25
|Коман Флоринел
|1
|0.25
|Эджума Малком
|1
|0.25
|Дава Джойским
|1
|0.25
|Bogdan Rusu
|0
|0
|Попеску Овидиу
|0
|0
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|5 (1)
|0.83
|Веселовски Доминик
|2
|0.33
|Цыганик Андрей
|1
|0.17
|Санто Регё
|1
|0.17
|Качер Мирослав
|0
|0
|Блэкмэн Сезар
|0
|0
|Николаеску Йон
|0
|0
|Брунетти Матеус
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Октавиан
|2
|0
|Олару Дариус
|2
|0
|Кордя Андрей
|0
|1
|Тамм Йоонас
|1
|0
|Радунович Ристо
|1
|0
|Коман Флоринел
|1
|0
|Попеску Овидиу
|1
|0
|Харуц Денис
|1
|0
|Эджума Малком
|1
|0
|Дава Джойским
|1
|0
|Шут Адриан
|1
|0
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кружляк Доминик
|2
|1
|Муму Брахим
|1
|1
|Блэкмэн Сезар
|2
|0
|Рисванис Спирос
|1
|0
|Балог Норберт
|1
|0
|Димун Милан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
2
40%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
ФКСБ - Металоглобус 1:1 Миовени - ФКСБ 1:1 ДАК - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1
ФКСБ - Сабуртало 4:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сабуртало - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Университатя 1:1 Македония Джёрче Петров - ФКСБ 2:3 Оцелул - ФКСБ 0:1 Фарул Констанца - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Миовени 1:0 Зимбру - ФКСБ 1:6 ФКСБ - Sf.Gheorghe 6:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Волунтари - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Униря Слобозия 2:0 ФКСБ - Университатя 0:2
ДАК
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 ДАК - ФКСБ 0:1 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Викингур 2:0
Жилина - ДАК 1:1 Викингур - ДАК 0:2 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Клифтонвилл - ДАК 0:3 ДАК - Клифтонвилл 2:1 ДАК - Тренчин 2:1 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 4:2 Спартак Трнава - ДАК 1:0 ДАК - Ружомберок 2:3 Середь - ДАК 0:0 ДАК - Слован Братислава 2:0 ДАК - Жилина 2:0 Слован Братислава - ДАК 3:1 ДАК - Середь 0:0 Жилина - ДАК 2:2 ДАК - Спартак Трнава 1:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч ФКСБ 1:0 ДАК
Исход игры
ФКСБ
76.5% (91)
Ничья
17.6% (21)
ДАК
5.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
28.81% (34)
Меньше
71.19% (84)
Обе команды забьют
Да
40.68% (48)
Нет
59.32% (70)
Популярный счёт
1:0 ФКСБ
35.3% (42)
2:1 ФКСБ
19.3% (23)
2:0 ФКСБ
16% (19)
1:1 Ничья
12.6% (15)
0:0 Ничья
5% (6)
1:2 ДАК
4.2% (5)
3:1 ФКСБ
2.5% (3)
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