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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Янг Бойз
3:0
Второй тайм: 59'
КуПС
0'
1:0
3' Гол
Нсаме Жан-Пьер
30' Желтая карточка
Сьерро Венсан
31' Желтая карточка
Ниассе Шейх
2:0
35' Гол
Сьерро Венсан
3:0
57' Гол
Нсаме Жан-Пьер

Ход матча

3'
Нсаме Жан-Пьер
(Иттен Седрик)
1:0
30'
Сьерро Венсан
 
31'
Ниассе Шейх
 
35'
Сьерро Венсан
(Иттен Седрик)
2:0
46'
Лустенбергер Фабиан
Ниассе Шейх
 
46'
 
Рикардо Пауло
Нуу Муса
46'
 
Хямяляйнен Танели
Каррильо Даниэль
46'
 
Оксанен Яакко
Попович Антон
46'
 
Вяйринен Тим
Валенчич Филип
57'
Нсаме Жан-Пьер
(Иттен Седрик)
3:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 118
Янг Бойз 98.3% (116)
X 0.8% (1)
КуПС 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
КуПС
9.60
6.60
98.72
Все Коэффициенты
1
Расьоппи
Антони
14
Miguel
Chaiwa
4
Аменда
Орель
5
Зесигер
Седрик
25
Лефор
Жордан
20
Ниассе
Шейх
45
Янкевиц
Александр
22
Ррудхани
Донат
8
Сьерро
Венсан
18
Нсаме
Жан-Пьер
11
Иттен
Седрик
21
Крайдль
Йоханнес
15
Узочокву
Хенри
4
Нуу
Муса
3
Томас
Диого
23
Каррильо
Даниэль
II
14
Попович
Антон
8
Дальстрем
Себастьян
10
Икауниекс
Янис
19
Биспо
Габриэл
20
Йенсен
Кристиан
Туэ
30
Валенчич
Филип
Янг Бойз
4-1-2-1-2
КуПС
4-2-3-1

История личных встреч

Янг Бойз
КуПС

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 3 (2) 0.75
Элиа Мешак 1 0.25
Фасснахт Кристиан 1 0.25
Сьерро Венсан 1 0.25
Ниассе Шейх 1 0.25
Ррудхани Донат 1 0.25
Иттен Седрик 0 0
Ридер Фабиан 0 0
КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вяйринен Тим 2 (1) 0.33
Икауниекс Янис 2 0.33
Каррильо Даниэль II 1 0.17
Валенчич Филип 1 0.17
Миеттинен Тони 1 0.17
Биспо Габриэл 1 0.17
Дальстрем Себастьян 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иттен Седрик 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Ридер Фабиан 1 0
Lewin Blum 1 0
КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рикардо Пауло 1 0
Томас Диого 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Базель - Янг Бойз 0:0 КуПС - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лиепая 3:0
Сьон - Янг Бойз 0:3 Лиепая - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Янг Бойз - Шаффхаузен 7:0 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Янг Бойз - Лозанна Уши 2:2 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Янг Бойз 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:2
КуПС
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
КуПС - Хонка 1:1 КуПС - Янг Бойз 0:2 Хака - КуПС 2:1 Милсами - КуПС 1:4
КуПС - ХИФК 5:1 КуПС - Милсами 2:2 Дила - КуПС 0:0 КуПС - Лахти 4:0 КуПС - Дила 2:0 ХИК - КуПС 1:1 Хака - КуПС 2:2 КуПС - Оулу 2:1 Хонка - КуПС 2:0 Миккелин Паллоильят - КуПС 0:1 КуПС - ХИК 0:0 КуПС - ЕИФ Экенас 5:1 ХИФК - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:3 КуПС - Хака 2:1 Мариехамн - КуПС 1:1

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Сьерро Венсан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Ниассе Шейх получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Сьерро Венсан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Нсаме Жан-Пьер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 118
Янг Бойз 98.3% (116)
X 0.8% (1)
КуПС 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
КуПС
9.60
6.60
98.72
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Янг Бойз 3:0 КуПС онлайн

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Прогнозы на матч Янг Бойз 3:0 КуПС

Исход игры
Янг Бойз
98.3% (116)
Ничья
0.8% (1)
КуПС
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
50.43% (59)
Меньше
49.57% (58)
Обе команды забьют
Да
28.21% (33)
Нет
71.79% (84)
Популярный счёт
2:0 Янг Бойз
43.2% (51)
3:0 Янг Бойз
19.5% (23)
2:1 Янг Бойз
12.7% (15)
3:1 Янг Бойз
11% (13)
1:0 Янг Бойз
5.9% (7)
4:0 Янг Бойз
2.5% (3)
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