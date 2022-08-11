Стадион: Стад де Суиз
0'
1:0
3' ГолНсаме Жан-Пьер
30' Желтая карточкаСьерро Венсан
31' Желтая карточкаНиассе Шейх
2:0
35' ГолСьерро Венсан
3:0
57' ГолНсаме Жан-Пьер
76' Желтая карточкаОксанен Яакко
90'+2
Ход матча
3'
1:0
30'
31'
35'
2:0
57'
3:0
76'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
25
Лефор
Жордан
20
Ниассе
Шейх
11
Иттен
Седрик
4
Нуу
Муса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Иттен СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Нгамале МумиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Элиа МешакНападающий
-
27 Lewin Blum
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Нуу МусаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Валакари Симо
История личных встреч
Янг Бойз
КуПС
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсаме Жан-Пьер
|4 (2)
|1
|Элиа Мешак
|1
|0.25
|Фасснахт Кристиан
|1
|0.25
|Сьерро Венсан
|1
|0.25
|Ниассе Шейх
|1
|0.25
|Ррудхани Донат
|1
|0.25
|Иттен Седрик
|0
|0
|Ридер Фабиан
|0
|0
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вяйринен Тим
|2 (1)
|0.33
|Икауниекс Янис
|2
|0.33
|Каррильо Даниэль II
|1
|0.17
|Валенчич Филип
|1
|0.17
|Миеттинен Тони
|1
|0.17
|Биспо Габриэл
|1
|0.17
|Дальстрем Себастьян
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иттен Седрик
|1
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Ридер Фабиан
|1
|0
|Lewin Blum
|1
|0
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рикардо Пауло
|1
|0
|Томас Диого
|1
|0
|Оксанен Яакко
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
9
8
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Пропущено
0
8
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Базель - Янг Бойз 0:0 КуПС - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лиепая 3:0
Сьон - Янг Бойз 0:3 Лиепая - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Янг Бойз - Шаффхаузен 7:0 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Янг Бойз - Лозанна Уши 2:2 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Янг Бойз 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:2
КуПС
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
КуПС - Хонка 1:1 КуПС - Янг Бойз 0:2 Хака - КуПС 2:1 Милсами - КуПС 1:4
КуПС - ХИФК 5:1 КуПС - Милсами 2:2 Дила - КуПС 0:0 КуПС - Лахти 4:0 КуПС - Дила 2:0 ХИК - КуПС 1:1 Хака - КуПС 2:2 КуПС - Оулу 2:1 Хонка - КуПС 2:0 Миккелин Паллоильят - КуПС 0:1 КуПС - ХИК 0:0 КуПС - ЕИФ Экенас 5:1 ХИФК - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:3 КуПС - Хака 2:1 Мариехамн - КуПС 1:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Янг Бойз 3:0 КуПС
Исход игры
Янг Бойз
98.3% (116)
Ничья
0.8% (1)
КуПС
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
50.43% (59)
Меньше
49.57% (58)
Обе команды забьют
Да
28.21% (33)
Нет
71.79% (84)
Популярный счёт
2:0 Янг Бойз
43.2% (51)
3:0 Янг Бойз
19.5% (23)
2:1 Янг Бойз
12.7% (15)
3:1 Янг Бойз
11% (13)
1:0 Янг Бойз
5.9% (7)
4:0 Янг Бойз
2.5% (3)
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