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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Янг Бойз
3:0
Конец матча
КуПС
0'
1:0
3' Гол
Нсаме Жан-Пьер
30' Желтая карточка
Сьерро Венсан
31' Желтая карточка
Ниассе Шейх
2:0
35' Гол
Сьерро Венсан
3:0
57' Гол
Нсаме Жан-Пьер
76' Желтая карточка
Оксанен Яакко
90'+2

Ход матча

3'
Нсаме Жан-Пьер
(Иттен Седрик)
1:0
30'
Сьерро Венсан
 
31'
Ниассе Шейх
 
35'
Сьерро Венсан
(Иттен Седрик)
2:0
46'
Лустенбергер Фабиан
Ниассе Шейх
 
46'
 
Рикардо Пауло
Нуу Муса
46'
 
Хямяляйнен Танели
Каррильо Даниэль
46'
 
Оксанен Яакко
Попович Антон
46'
 
Вяйринен Тим
Валенчич Филип
57'
Нсаме Жан-Пьер
(Иттен Седрик)
3:0
62'
Монтейро Джоэл
Иттен Седрик
 
63'
Мамбимби Феликс
Сьерро Венсан
 
63'
Масейрас Кентен
Лефор Жордан
 
66'
 
Хаарала Сантери
Йенсен Кристиан Туэ
76'
 
Оксанен Яакко
77'
Угриниц Филип
Ррудхани Донат
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 118
Янг Бойз 98.3% (116)
X 0.8% (1)
КуПС 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Расьоппи
Антони
14
Miguel
Chaiwa
4
Аменда
Орель
5
Зесигер
Седрик
25
Лефор
Жордан
20
Ниассе
Шейх
45
Янкевиц
Александр
22
Ррудхани
Донат
8
Сьерро
Венсан
18
Нсаме
Жан-Пьер
11
Иттен
Седрик
21
Крайдль
Йоханнес
15
Узочокву
Хенри
4
Нуу
Муса
3
Томас
Диого
23
Каррильо
Даниэль
II
14
Попович
Антон
8
Дальстрем
Себастьян
10
Икауниекс
Янис
19
Биспо
Габриэл
20
Йенсен
Кристиан
Туэ
30
Валенчич
Филип
Янг Бойз
4-1-2-1-2
КуПС
4-2-3-1

История личных встреч

Янг Бойз
КуПС

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 4 (2) 1
Элиа Мешак 1 0.25
Фасснахт Кристиан 1 0.25
Сьерро Венсан 1 0.25
Ниассе Шейх 1 0.25
Ррудхани Донат 1 0.25
Иттен Седрик 0 0
Ридер Фабиан 0 0
КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вяйринен Тим 2 (1) 0.33
Икауниекс Янис 2 0.33
Каррильо Даниэль II 1 0.17
Валенчич Филип 1 0.17
Миеттинен Тони 1 0.17
Биспо Габриэл 1 0.17
Дальстрем Себастьян 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иттен Седрик 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Ридер Фабиан 1 0
Lewin Blum 1 0
КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рикардо Пауло 1 0
Томас Диого 1 0
Оксанен Яакко 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

9
8
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

0
8
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Базель - Янг Бойз 0:0 КуПС - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лиепая 3:0
Сьон - Янг Бойз 0:3 Лиепая - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Янг Бойз - Шаффхаузен 7:0 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Янг Бойз - Лозанна Уши 2:2 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Янг Бойз 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:2
КуПС
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
КуПС - Хонка 1:1 КуПС - Янг Бойз 0:2 Хака - КуПС 2:1 Милсами - КуПС 1:4
КуПС - ХИФК 5:1 КуПС - Милсами 2:2 Дила - КуПС 0:0 КуПС - Лахти 4:0 КуПС - Дила 2:0 ХИК - КуПС 1:1 Хака - КуПС 2:2 КуПС - Оулу 2:1 Хонка - КуПС 2:0 Миккелин Паллоильят - КуПС 0:1 КуПС - ХИК 0:0 КуПС - ЕИФ Экенас 5:1 ХИФК - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:3 КуПС - Хака 2:1 Мариехамн - КуПС 1:1

Будет доступно позже.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Сьерро Венсан бьет в цель!
    • Желтая карточка
      31'
      Ниассе Шейх получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      30'
      Сьерро Венсан получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Нсаме Жан-Пьер бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Янг Бойз 98.3% (116)
    X 0.8% (1)
    КуПС 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Янг Бойз 3:0 КуПС

    Исход игры
    Янг Бойз
    98.3% (116)
    Ничья
    0.8% (1)
    КуПС
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.43% (59)
    Меньше
    49.57% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    28.21% (33)
    Нет
    71.79% (84)
    Популярный счёт
    2:0 Янг Бойз
    43.2% (51)
    3:0 Янг Бойз
    19.5% (23)
    2:1 Янг Бойз
    12.7% (15)
    3:1 Янг Бойз
    11% (13)
    1:0 Янг Бойз
    5.9% (7)
    4:0 Янг Бойз
    2.5% (3)
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