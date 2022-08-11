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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Хапоэль Беэр-Шева
3:1
Конец матча
Лугано
0'
18' Желтая карточка
Барейро Лукас
21' Желтая карточка
Махмуд Хадж
25' Желтая карточка
Allan Arigoni
0:0
42' Не забитый пенальти
Саббатини Хонатан
1:0
51' Гол
Витор Мигел
2:0
61' Гол в свои ворота
Хайдари Альбиан
65' Желтая карточка
Маккоппи Андреа
2:1
73' Пенальти
Думбия Усман
80' Желтая карточка
Хатуэль Ротем
3:1
85' Гол
Хатуэль Ротем
90' Желтая карточка
Хайдари Альбиан
90' Желтая карточка
Эль-Хамид Хатем Абд
90'+4

Ход матча

18'
Барейро Лукас
 
19'
Элиас Шай
Мартинш Андре
 
21'
 
Махмуд Хадж
25'
 
Allan Arigoni
42'
0:0
Саббатини Хонатан
46'
Сафури Рамиз
Дадья Ор
 
46'
Хатуэль Ротем
Йосефи Томер
 
51'
Витор Мигел
(Сафури Рамиз)
1:0
58'
 
Дуррер Адриан
Allan Arigoni
58'
 
Маккоппи Андреа
Хайле-Селассие Марен
61'
Хайдари Альбиан
2:0
65'
 
Маккоппи Андреа
68'
Джехезкель Сагив
Анса Юджин
 
73'
2:1
Думбия Усман
73'
 
Каскиато Алессандро
Бабич Борис
73'
 
Молино Лука
Махмуд Хадж
74'
Миха Дор
Сельмани Астрит
 
77'
 
Де Кейрос Ноа
Валенсуэла Мильтон
80'
Хатуэль Ротем
 
85'
Хатуэль Ротем
(Эль-Хамид Хатем Абд)
3:1
90'
 
Хайдари Альбиан
90'
Эль-Хамид Хатем Абд
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 9
  • 4 Угловые 7
  • 3 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 20
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 121
Хапоэль Беэр-Шева 74.4% (90)
X 17.4% (21)
Лугано 8.3% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
55
Глазер
Омри
30
Дадья
Ор
4
Витор
Мигел
18
Тиби
Эйтан
22
Лопеш
Элдер
35
Барейро
Лукас
28
Мартинш
Андре
44
Эль-Хамид
Хатем
Абд
15
Йосефи
Томер
21
Сельмани
Астрит
13
Анса
Юджин
1
Саипи
Амир
34
Allan
Arigoni
15
Май
Ларс-Лукас
5
Хайдари
Альбиан
17
Валенсуэла
Мильтон
11
Хайле-Селассие
Марен
29
Махмуд
Хадж
14
Саббатини
Хонатан
20
Думбия
Усман
18
Маю
Хишам
27
Бабич
Борис
Хапоэль Беэр-Шева
4-3-3
Лугано
4-5-1

История личных встреч

Хапоэль Беэр-Шева
Лугано

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛК
0:2
ЛЕ
1:0
ЛЕ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хатуэль Ротем 3 0.75
Йосефи Томер 1 0.25
Витор Мигел 1 0.25
Джехезкель Сагив 1 0.25
Сельмани Астрит 1 0.25
Миха Дор 0 0
Лопеш Элдер 0 0
Анса Юджин 0 0
Сафури Рамиз 0 0
Эль-Хамид Хатем Абд 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Думбия Усман 1 (1) 0.5

Карточки

Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хатуэль Ротем 2 0
Витор Мигел 1 0
Миха Дор 1 0
Тиби Эйтан 1 0
Анса Юджин 1 0
Джехезкель Сагив 1 0
Барейро Лукас 1 0
Эль-Хамид Хатем Абд 1 0
Йосефи Томер 1 0
Сельмани Астрит 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Allan Arigoni 2 0
Маккоппи Андреа 1 0
Боттани Маттиа 1 0
Хайдари Альбиан 1 0
Махмуд Хадж 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Хапоэль Беэр-Шева
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лугано - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Динамо Минск - Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Хапоэль Беэр-Шева - Динамо Минск 2:1 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1
Висла Краков - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:2 Хапоэль Беэр-Шева - Бней-Сахнин 3:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Хапоэль Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:0 Маккаби Нетания - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Бней-Сахнин - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Тель-Авив 2:2 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Нетания 4:1 Хапоэль Ноф-ха-Галиль - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Хайфа 3:1
Лугано
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Лугано - Люцерн 1:2 Лугано - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Винтертур - Лугано 1:4 Грасcхоппер - Лугано 2:1
Лугано - Сьон 2:3 Лугано - Интер Милан 1:4 Лугано - Рапперсвиль-Йона 2:0 Лугано - Ингольштадт 0:1 Кайзерслаутерн - Лугано 3:4 Лугано - Коллина д'Оро 10:0 Базель - Лугано 2:1 Лугано - Цюрих 2:1 Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Янг Бойз 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт - Лугано 4:1 Лугано - Сьон 1:3

Будет доступно позже.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      42'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Саббатини Хонатан пробил пенальти, но не смог забить!
    • Желтая карточка
      25'
      Allan Arigoni получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      21'
      Махмуд Хадж получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Мартинш Андре уходит с поля. Элиас Шай выходит вместо него
    • Желтая карточка
      18'
      Барейро Лукас получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turner Stadium Be'er Sheva. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Хапоэль Беэр-Шева 74.4% (90)
    X 17.4% (21)
    Лугано 8.3% (10)
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    Прогнозы на матч Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Лугано

    Исход игры
    Хапоэль Беэр-Шева
    74.4% (90)
    Ничья
    17.4% (21)
    Лугано
    8.3% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.54% (62)
    Меньше
    47.46% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    65.25% (77)
    Нет
    34.75% (41)
    Популярный счёт
    2:1 Хапоэль Беэр-Шева
    38% (46)
    1:0 Хапоэль Беэр-Шева
    19% (23)
    1:1 Ничья
    14% (17)
    2:0 Хапоэль Беэр-Шева
    10.7% (13)
    1:2 Лугано
    6.6% (8)
    3:1 Хапоэль Беэр-Шева
    3.3% (4)
    0:1 Лугано
    1.7% (2)
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