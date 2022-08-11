Стадион: Яаков Тернер
3:1
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаБарейро Лукас
21' Желтая карточкаМахмуд Хадж
25' Желтая карточкаAllan Arigoni
0:0
42' Не забитый пенальтиСаббатини Хонатан
1:0
51' ГолВитор Мигел
2:0
61' Гол в свои воротаХайдари Альбиан
65' Желтая карточкаМаккоппи Андреа
2:1
73' ПенальтиДумбия Усман
80' Желтая карточкаХатуэль Ротем
3:1
85' ГолХатуэль Ротем
90' Желтая карточкаХайдари Альбиан
90' Желтая карточкаЭль-Хамид Хатем Абд
90'+4
Ход матча
18'
21'
25'
42'
46'
51'
1:0
61'
2:0
65'
73'
2:1
80'
85'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 9
-
4 Угловые 7
-
3 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 20
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
55
Глазер
Омри
30
Дадья
Ор
18
Тиби
Эйтан
22
Лопеш
Элдер
15
Йосефи
Томер
13
Анса
Юджин
29
Махмуд
Хадж
20
Думбия
Усман
18
Маю
Хишам
27
Бабич
Борис
- Основной состав
-
55 Глазер ОмриВратарь
-
30 Дадья ОрЗащитник
- Защитник
-
18 Тиби ЭйтанЗащитник
-
22 Лопеш ЭлдерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Йосефи ТомерНападающий
- Нападающий
-
13 Анса ЮджинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Стоянов ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Миха ДорПолузащитник
-
14 Мадмон ИлайПолузащитник
-
19 Элиас ШайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Хемед ТомерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барда Эльянив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
-
18 Маю ХишамПолузащитник
-
27 Бабич БорисНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
43 Молино ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
44 Matteo Lape
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Хапоэль Беэр-Шева
Лугано
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хапоэль Беэр-Шева
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хатуэль Ротем
|3
|0.75
|Йосефи Томер
|1
|0.25
|Витор Мигел
|1
|0.25
|Джехезкель Сагив
|1
|0.25
|Сельмани Астрит
|1
|0.25
|Миха Дор
|0
|0
|Лопеш Элдер
|0
|0
|Анса Юджин
|0
|0
|Сафури Рамиз
|0
|0
|Эль-Хамид Хатем Абд
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Думбия Усман
|1 (1)
|0.5
Карточки
Хапоэль Беэр-Шева
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хатуэль Ротем
|2
|0
|Витор Мигел
|1
|0
|Миха Дор
|1
|0
|Тиби Эйтан
|1
|0
|Анса Юджин
|1
|0
|Джехезкель Сагив
|1
|0
|Барейро Лукас
|1
|0
|Эль-Хамид Хатем Абд
|1
|0
|Йосефи Томер
|1
|0
|Сельмани Астрит
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Allan Arigoni
|2
|0
|Маккоппи Андреа
|1
|0
|Боттани Маттиа
|1
|0
|Хайдари Альбиан
|1
|0
|Махмуд Хадж
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Хапоэль Беэр-Шева
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лугано - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Динамо Минск - Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Хапоэль Беэр-Шева - Динамо Минск 2:1 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1
Висла Краков - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:2 Хапоэль Беэр-Шева - Бней-Сахнин 3:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Хапоэль Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:0 Маккаби Нетания - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Бней-Сахнин - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Тель-Авив 2:2 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Нетания 4:1 Хапоэль Ноф-ха-Галиль - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Хайфа 3:1
Лугано
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Лугано - Люцерн 1:2 Лугано - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Винтертур - Лугано 1:4 Грасcхоппер - Лугано 2:1
Лугано - Сьон 2:3 Лугано - Интер Милан 1:4 Лугано - Рапперсвиль-Йона 2:0 Лугано - Ингольштадт 0:1 Кайзерслаутерн - Лугано 3:4 Лугано - Коллина д'Оро 10:0 Базель - Лугано 2:1 Лугано - Цюрих 2:1 Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Янг Бойз 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт - Лугано 4:1 Лугано - Сьон 1:3
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Лугано
Исход игры
Хапоэль Беэр-Шева
74.4% (90)
Ничья
17.4% (21)
Лугано
8.3% (10)
Тотал 2.5
Больше
52.54% (62)
Меньше
47.46% (56)
Обе команды забьют
Да
65.25% (77)
Нет
34.75% (41)
Популярный счёт
2:1 Хапоэль Беэр-Шева
38% (46)
1:0 Хапоэль Беэр-Шева
19% (23)
1:1 Ничья
14% (17)
2:0 Хапоэль Беэр-Шева
10.7% (13)
1:2 Лугано
6.6% (8)
3:1 Хапоэль Беэр-Шева
3.3% (4)
0:1 Лугано
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!