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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Антверпен
2:0
Конец матча
Лиллестрём
0'
1:0
11' Гол
Валенсия Энтони
66' Желтая карточка
Янссен Винсент
2:0
69' Гол
Верстрате Биргер
71' Желтая карточка
Верстрате Биргер
81' Желтая карточка
Хелланн Поль-Андре
84' Желтая карточка
Свендсен Тобиас
90'+4

Ход матча

11'
Валенсия Энтони
(Наингголан Раджа)
1:0
46'
 
Кнудсен Магнус
Ибрахимай Илльдрен
46'
 
Мэтью Ифиний
Лундему Мариус
46'
Фишер Виктор
Баликвиша Мишель-Анже
 
58'
Верстрате Биргер
Наингголан Раджа
 
59'
Arthur Vermeeren
Геркенс Питер
 
59'
Янссен Винсент
Фрай Микаэль
 
65'
 
Свендсен Тобиас
Кайринен Каан
65'
 
Скогволд Хенрик
Фридьонссон Хольмберт
66'
Янссен Винсент
 
69'
Верстрате Биргер
(Янссен Винсент)
2:0
71'
Верстрате Биргер
 
76'
Красники Лаурит
Де Лат Ричи
 
77'
 
Петтерссон Том
Эд Эскил
81'
 
Хелланн Поль-Андре
84'
 
Свендсен Тобиас

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 120
Антверпен 90% (108)
X 9.2% (11)
Лиллестрём 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
23
Алдервейрельд
Тоби
51
Пачо
Вильям
21
Винс
Сэмюэл
16
Геркенс
Питер
4
Наингголан
Раджа
8
Юсуф
Альхассан
55
Валенсия
Энтони
99
Фрай
Микаэль
10
Баликвиша
Мишель-Анже
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
3
Рослер
Колин
5
Драгснес
Ветле
2
Рангер
Ларс
25
Эд
Эскил
6
Кайринен
Каан
16
Лундему
Мариус
7
Хелланн
Поль-Андре
20
Ибрахимай
Илльдрен
21
Фридьонссон
Хольмберт
Антверпен
4-3-3
Лиллестрём
3-4-2-1

История личных встреч

Антверпен
Лиллестрём

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наингголан Раджа 2 0.5
Верстрате Биргер 1 0.25
Алмейда Динис 1 0.25
Баликвиша Мишель-Анже 1 0.25
Валенсия Энтони 1 0.25
Красники Лаурит 1 0.25
Миёши Коджи 0 0
Янссен Винсент 0 0
Бенсон Манюэль 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фридьонссон Хольмберт 3 0.75
Драгснес Ветле 1 0.25
Мэтью Ифиний 1 0.25
Кнудсен Магнус 1 0.25
Рослер Колин 1 0.25
Осен Йермунд 0 0
Ибрахимай Илльдрен 0 0
Кайринен Каан 0 0
Огбу Иго 0 0
Эд Эскил 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Винсент 3 0
Геркенс Питер 2 0
Верстрате Биргер 2 0
Юсуф Альхассан 1 0
Валенсия Энтони 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридьонссон Хольмберт 2 0
Хелланн Поль-Андре 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Свендсен Тобиас 1 0
Рангер Ларс 1 0
Огбу Иго 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Антверпен - АХ Лёвен 4:2 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Дрита - Антверпен 0:2
Мехелен - Антверпен 0:2 Антверпен - Дрита 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Антверпен - Мехелен 4:0 Антверпен - Хогстратен 9:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Антверпен - Брюгге 1:3 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Брюгге - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Андерлехт - Антверпен 2:1
Лиллестрём
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - СЯК Сейнайоки 5:2
СЯК Сейнайоки - Лиллестрём 0:1 Одд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 0:1 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Юнкерен - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Эйдсволд ИФ - Лиллестрём 0:7 Лиллестрём - Олесунн 2:0

Будет доступно позже.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      11'
      Г О О О О Л - Валенсия Энтони бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Антверпен 90% (108)
    X 9.2% (11)
    Лиллестрём 0.8% (1)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Антверпен 2:0 Лиллестрём

    Исход игры
    Антверпен
    90% (108)
    Ничья
    9.2% (11)
    Лиллестрём
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.46% (56)
    Меньше
    52.54% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    46.61% (55)
    Нет
    53.39% (63)
    Популярный счёт
    2:0 Антверпен
    37.5% (45)
    2:1 Антверпен
    33.3% (40)
    1:0 Антверпен
    6.7% (8)
    1:1 Ничья
    6.7% (8)
    3:0 Антверпен
    5.8% (7)
    3:1 Антверпен
    3.3% (4)
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