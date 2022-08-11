Стадион: Босуил
2:0
Конец матча
0'
1:0
11' ГолВаленсия Энтони
66' Желтая карточкаЯнссен Винсент
2:0
69' ГолВерстрате Биргер
71' Желтая карточкаВерстрате Биргер
81' Желтая карточкаХелланн Поль-Андре
84' Желтая карточкаСвендсен Тобиас
90'+4
Ход матча
11'
66'
69'
71'
84'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
8 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
51
Пачо
Вильям
21
Винс
Сэмюэл
99
Фрай
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
51 Пачо ВильямЗащитник
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
-
34 Батай ЙеллеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Миёши КоджиНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Эд ЭскилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бакке Гейр
История личных встреч
Антверпен
Лиллестрём
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Наингголан Раджа
|2
|0.5
|Верстрате Биргер
|1
|0.25
|Алмейда Динис
|1
|0.25
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0.25
|Валенсия Энтони
|1
|0.25
|Красники Лаурит
|1
|0.25
|Миёши Коджи
|0
|0
|Янссен Винсент
|0
|0
|Бенсон Манюэль
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фридьонссон Хольмберт
|3
|0.75
|Драгснес Ветле
|1
|0.25
|Мэтью Ифиний
|1
|0.25
|Кнудсен Магнус
|1
|0.25
|Рослер Колин
|1
|0.25
|Осен Йермунд
|0
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|0
|0
|Кайринен Каан
|0
|0
|Огбу Иго
|0
|0
|Эд Эскил
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Винсент
|3
|0
|Геркенс Питер
|2
|0
|Верстрате Биргер
|2
|0
|Юсуф Альхассан
|1
|0
|Валенсия Энтони
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0
|Хелланн Поль-Андре
|1
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0
|Свендсен Тобиас
|1
|0
|Рангер Ларс
|1
|0
|Огбу Иго
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Антверпен - АХ Лёвен 4:2 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Дрита - Антверпен 0:2
Мехелен - Антверпен 0:2 Антверпен - Дрита 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Антверпен - Мехелен 4:0 Антверпен - Хогстратен 9:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Антверпен - Брюгге 1:3 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Брюгге - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Андерлехт - Антверпен 2:1
Лиллестрём
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - СЯК Сейнайоки 5:2
СЯК Сейнайоки - Лиллестрём 0:1 Одд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 0:1 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Юнкерен - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Эйдсволд ИФ - Лиллестрём 0:7 Лиллестрём - Олесунн 2:0
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Антверпен 2:0 Лиллестрём
Исход игры
Антверпен
90% (108)
Ничья
9.2% (11)
Лиллестрём
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.46% (56)
Меньше
52.54% (62)
Обе команды забьют
Да
46.61% (55)
Нет
53.39% (63)
Популярный счёт
2:0 Антверпен
37.5% (45)
2:1 Антверпен
33.3% (40)
1:0 Антверпен
6.7% (8)
1:1 Ничья
6.7% (8)
3:0 Антверпен
5.8% (7)
3:1 Антверпен
3.3% (4)
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