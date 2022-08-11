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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Левски София
1:2
Доп. время (2 тайм)
Хамрун Спартанс
0'
3' Желтая карточка
Корболан Хуан
3' Желтая карточка
Бьеличич Огнен
0:1
78' Гол
Гийомье Мэтью
88' Желтая карточка
Rodrigo Callegari
1:1
90' Гол
Wenderson2
1:2
90' Гол
Камензули Райан
103' Желтая карточка
Welton

Ход матча

3'
 
Корболан Хуан
3'
 
Бьеличич Огнен
72'
 
Mousa Balla Sowe
Хонни Кастро
72'
 
Машике Элвис
Неделькович Игор
78'
0:1
Гийомье Мэтью
85'
 
Додо Родолфо
Ederson Bruno Domingos Eder
88'
 
Rodrigo Callegari
88'
Галчев Патрик-Габриел
Петрис Жереми
 
88'
Стефанов Илиян
Ronaldo Cesar
 
90'
Wenderson2
1:1
90'
1:2
Камензули Райан
(Додо Родолфо)
103'
Welton
 
106'
 
Монтебельо Лука
Корболан Хуан

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 117
Левски София 96.6% (113)
X 1.7% (2)
Хамрун Спартанс 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Левски София
Ничья
Хамрун Спартанс
14.20
6.35
17.00
Все Коэффициенты
13
Михайлов
Николай
2
Петрис
Жереми
23
Сонко-Сундберг
Ноа
33
Кордоба
Хосе
6
Wenderson2
8
Краев
Андриан
5
Ван
дер
Кап
Келлиан
30
Крастев
Филип
18
Ronaldo
Cesar
19
Bilal
Bari
17
Welton
1
Бонелло
Анри
27
Бьеличич
Огнен
91
Эмерсон
Марселина
14
Rodrigo
Callegari
28
Корболан
Хуан
94
Камензули
Райан
6
Гийомье
Мэтью
12
Прша
Роко
3
Ederson
Bruno
Domingos
Eder
63
Хонни
Кастро
35
Неделькович
Игор
Левски София
4-3-3
Хамрун Спартанс
5-3-2

История личных встреч

Левски София
Хамрун Спартанс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Левски София
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Welton 1 0.25
Крастев Филип 1 0.25
Bilal Bari 1 0.25
Wenderson2 1 0.25
Ronaldo Cesar 1 0.25
Миланов Георги 0 0
Краев Андриан 0 0
Хамрун Спартанс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гийомье Мэтью 3 0.5
Хонни Кастро 2 0.33
Додо Родолфо 1 0.17
Камензули Райан 1 0.17
Прша Роко 1 0.17
Машике Элвис 0 0

Карточки

Левски София
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Welton 1 0
Крастев Филип 1 0
Bilal Bari 1 0
Ван дер Кап Келлиан 1 0
Галчев Патрик-Габриел 1 0
Кордоба Хосе 1 0
Хамрун Спартанс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Борг Стив 2 0
Хонни Кастро 1 0
Эмерсон Марселина 1 0
Гийомье Мэтью 1 0
Корболан Хуан 1 0
Rodrigo Callegari 1 0
Прша Роко 1 0
Бьеличич Огнен 1 0
Mousa Balla Sowe 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
25%
1
17%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Левски София
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Левски София - Пирин Благоевград 1:0 Хамрун Спартанс - Левски София 0:1 ПАОК - Левски София 1:1 Левски София - ПАОК 2:0
Левски София - Спартак Варна 5:0 ЦСКА-1948 - Левски София 1:0 Левски София - Этыр Велико-Тырново 5:0 Левски София - Локомотив София 2:1 Левски София - Академия Пандев 3:1 Левски София - Лудогорец 0:1 Славия София - Левски София 1:2 ЦСКА София - Левски София 0:1 Черно Море - Левски София 0:1 Левски София - Ботев Пловдив 2:0 Левски София - Лудогорец 1:0 ЦСКА София - Левски София 0:0 Лудогорец - Левски София 2:3 Левски София - Черно Море 2:0 Пирин Благоевград - Левски София 0:3 Левски София - Локомотив София 1:0
Хамрун Спартанс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хамрун Спартанс - Левски София 0:1 Хамрун Спартанс - Вележ 1:0 Вележ - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Алашкерт 4:1
Алашкерт - Хамрун Спартанс 1:0 Биркиркара - Хамрун Спартанс 0:1 Флориана - Хамрун Спартанс 0:0 Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 2:0 Гудья Юнайтед - Хамрун Спартанс 1:0 Хамрун Спартанс - Хибернианс 2:1 Хамрун Спартанс - Слима Уондерерс 3:1 Santa Lucia F.C. - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Хибернианс 0:0 Сиренс - Хамрун Спартанс 1:1 Хамрун Спартанс - Гудья Юнайтед 0:1 Гзира Юнайтед - Хамрун Спартанс 4:1 Хамрун Спартанс - Флориана 2:2 Хамрун Спартанс - Биркиркара 0:0 Бальцан - Хамрун Спартанс 2:2 Хамрун Спартанс - Моста 2:1

Будет доступно позже.

  • Дополнительное время
  • 106'
    Корболан Хуан уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • Свисток
    106'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • Желтая карточка
    103'
    Welton получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • Перерыв
    91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      3'
      Ognjen Bjelicic получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      3'
      Корболан Хуан получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vivacom Arena Georgi Asparuhov. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Левски София 96.6% (113)
    X 1.7% (2)
    Хамрун Спартанс 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Левски София
    Ничья
    Хамрун Спартанс
    14.20
    6.35
    17.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Левски София 1:2 Хамрун Спартанс онлайн

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    Прогнозы на матч Левски София 1:2 Хамрун Спартанс

    Исход игры
    Левски София
    96.6% (113)
    Ничья
    1.7% (2)
    Хамрун Спартанс
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.45% (33)
    Меньше
    71.55% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    20.69% (24)
    Нет
    79.31% (92)
    Популярный счёт
    2:0 Левски София
    55.6% (65)
    2:1 Левски София
    15.4% (18)
    1:0 Левски София
    13.7% (16)
    3:0 Левски София
    8.5% (10)
    3:1 Левски София
    3.4% (4)
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    Хамрун Спартанс
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