Стадион: Vivacom Arena Georgi Asparuhov
1:2
Доп. время (2 тайм)
0'
3' Желтая карточкаКорболан Хуан
3' Желтая карточкаБьеличич Огнен
0:1
78' ГолГийомье Мэтью
88' Желтая карточкаRodrigo Callegari
1:1
90' ГолWenderson2
1:2
90' ГолКамензули Райан
103' Желтая карточкаWelton
Ход матча
78'
0:1
90'
1:1
90'
1:2
103'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 3
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
33
Кордоба
Хосе
19
Bilal
Bari
17
Welton
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Кордоба ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Bilal BariНападающий
-
17 WeltonНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
10 Попов ИвелинНападающий
-
-
12 Yoan Zagorov
-
-
-
27 Asen Mitkov
-
-
88 Marin Petkov
-
Главный тренер: Станимир Стоилов
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Прша РокоПолузащитник
- Полузащитник
-
63 Хонни КастроНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Султана СтивВратарь
-
10 Додо РодолфоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
99 Leon Borg
-
Главный тренер: Нишевич Бранко
История личных встреч
Левски София
Хамрун Спартанс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Левски София
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Welton
|1
|0.25
|Крастев Филип
|1
|0.25
|Bilal Bari
|1
|0.25
|Wenderson2
|1
|0.25
|Ronaldo Cesar
|1
|0.25
|Миланов Георги
|0
|0
|Краев Андриан
|0
|0
Хамрун Спартанс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гийомье Мэтью
|3
|0.5
|Хонни Кастро
|2
|0.33
|Додо Родолфо
|1
|0.17
|Камензули Райан
|1
|0.17
|Прша Роко
|1
|0.17
|Машике Элвис
|0
|0
Карточки
Левски София
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Welton
|1
|0
|Крастев Филип
|1
|0
|Bilal Bari
|1
|0
|Ван дер Кап Келлиан
|1
|0
|Галчев Патрик-Габриел
|1
|0
|Кордоба Хосе
|1
|0
Хамрун Спартанс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Борг Стив
|2
|0
|Хонни Кастро
|1
|0
|Эмерсон Марселина
|1
|0
|Гийомье Мэтью
|1
|0
|Корболан Хуан
|1
|0
|Rodrigo Callegari
|1
|0
|Прша Роко
|1
|0
|Бьеличич Огнен
|1
|0
|Mousa Balla Sowe
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
25%
1
17%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Левски София
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Левски София - Пирин Благоевград 1:0 Хамрун Спартанс - Левски София 0:1 ПАОК - Левски София 1:1 Левски София - ПАОК 2:0
Левски София - Спартак Варна 5:0 ЦСКА-1948 - Левски София 1:0 Левски София - Этыр Велико-Тырново 5:0 Левски София - Локомотив София 2:1 Левски София - Академия Пандев 3:1 Левски София - Лудогорец 0:1 Славия София - Левски София 1:2 ЦСКА София - Левски София 0:1 Черно Море - Левски София 0:1 Левски София - Ботев Пловдив 2:0 Левски София - Лудогорец 1:0 ЦСКА София - Левски София 0:0 Лудогорец - Левски София 2:3 Левски София - Черно Море 2:0 Пирин Благоевград - Левски София 0:3 Левски София - Локомотив София 1:0
Хамрун Спартанс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хамрун Спартанс - Левски София 0:1 Хамрун Спартанс - Вележ 1:0 Вележ - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Алашкерт 4:1
Алашкерт - Хамрун Спартанс 1:0 Биркиркара - Хамрун Спартанс 0:1 Флориана - Хамрун Спартанс 0:0 Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 2:0 Гудья Юнайтед - Хамрун Спартанс 1:0 Хамрун Спартанс - Хибернианс 2:1 Хамрун Спартанс - Слима Уондерерс 3:1 Santa Lucia F.C. - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Хибернианс 0:0 Сиренс - Хамрун Спартанс 1:1 Хамрун Спартанс - Гудья Юнайтед 0:1 Гзира Юнайтед - Хамрун Спартанс 4:1 Хамрун Спартанс - Флориана 2:2 Хамрун Спартанс - Биркиркара 0:0 Бальцан - Хамрун Спартанс 2:2 Хамрун Спартанс - Моста 2:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Левски София 1:2 Хамрун Спартанс
Исход игры
Левски София
96.6% (113)
Ничья
1.7% (2)
Хамрун Спартанс
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
28.45% (33)
Меньше
71.55% (83)
Обе команды забьют
Да
20.69% (24)
Нет
79.31% (92)
Популярный счёт
2:0 Левски София
55.6% (65)
2:1 Левски София
15.4% (18)
1:0 Левски София
13.7% (16)
3:0 Левски София
8.5% (10)
3:1 Левски София
3.4% (4)
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