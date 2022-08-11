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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Левски София
1:2
Итог после пенальти
1
4
Хамрун Спартанс
0'
3' Желтая карточка
Корболан Хуан
3' Желтая карточка
Бьеличич Огнен
0:1
78' Гол
Гийомье Мэтью
88' Желтая карточка
Rodrigo Callegari
1:1
90' Гол
Wenderson2
1:2
90' Гол
Камензули Райан
103' Желтая карточка
Welton
106' Желтая карточка
Додо Родолфо
121' Желтая карточка
Винисиус Фрейтас
1 4
1:3
Винисиус Фрейтас
Marin Petkov
2:3
2:4
Монтебельо Лука
Wenderson2
2:4
2:5
Гийомье Мэтью
Крастев Филип
2:5
2:6
Феделе Маттео

Ход матча

3'
 
Корболан Хуан
3'
 
Бьеличич Огнен
72'
 
Mousa Balla Sowe
Хонни Кастро
72'
 
Машике Элвис
Неделькович Игор
78'
0:1
Гийомье Мэтью
85'
 
Додо Родолфо
Ederson Bruno Domingos Eder
88'
 
Rodrigo Callegari
88'
Галчев Патрик-Габриел
Петрис Жереми
 
88'
Стефанов Илиян
Ronaldo Cesar
 
90'
Wenderson2
1:1
90'
1:2
Камензули Райан
(Додо Родолфо)
103'
Welton
 
106'
 
Монтебельо Лука
Корболан Хуан
106'
 
Додо Родолфо
115'
Marin Petkov
Welton
 
118'
 
Феделе Маттео
Прша Роко
120'
 
Винисиус Фрейтас
Бьеличич Огнен
120'
Попов Ивелин
Ван дер Кап Келлиан
 
121'
 
Винисиус Фрейтас
121'
1:3
Винисиус Фрейтас
121'
Marin Petkov
2:3
121'
2:4
Монтебельо Лука
121'
Wenderson2
2:4
121'
2:5
Гийомье Мэтью
121'
Крастев Филип
2:5
121'
2:6
Феделе Маттео
Пен
1:4

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 5
  • 0 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 117
Левски София 96.6% (113)
X 1.7% (2)
Хамрун Спартанс 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
13
Михайлов
Николай
2
Петрис
Жереми
23
Сонко-Сундберг
Ноа
33
Кордоба
Хосе
6
Wenderson2
8
Краев
Андриан
5
Ван
дер
Кап
Келлиан
30
Крастев
Филип
18
Ronaldo
Cesar
19
Bilal
Bari
17
Welton
1
Бонелло
Анри
27
Бьеличич
Огнен
91
Эмерсон
Марселина
14
Rodrigo
Callegari
28
Корболан
Хуан
94
Камензули
Райан
6
Гийомье
Мэтью
12
Прша
Роко
3
Ederson
Bruno
Domingos
Eder
63
Хонни
Кастро
35
Неделькович
Игор
Левски София
4-3-3
Хамрун Спартанс
5-3-2

История личных встреч

Левски София
Хамрун Спартанс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Левски София
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Welton 1 0.25
Крастев Филип 1 0.25
Bilal Bari 1 0.25
Wenderson2 1 0.25
Ronaldo Cesar 1 0.25
Миланов Георги 0 0
Краев Андриан 0 0
Хамрун Спартанс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гийомье Мэтью 3 0.5
Хонни Кастро 2 0.33
Додо Родолфо 1 0.17
Камензули Райан 1 0.17
Прша Роко 1 0.17
Машике Элвис 0 0

Карточки

Левски София
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Welton 2 0
Крастев Филип 1 0
Bilal Bari 1 0
Ван дер Кап Келлиан 1 0
Галчев Патрик-Габриел 1 0
Кордоба Хосе 1 0
Хамрун Спартанс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Борг Стив 2 0
Хонни Кастро 1 0
Додо Родолфо 1 0
Винисиус Фрейтас 1 0
Эмерсон Марселина 1 0
Гийомье Мэтью 1 0
Корболан Хуан 1 0
Rodrigo Callegari 1 0
Прша Роко 1 0
Бьеличич Огнен 1 0
Mousa Balla Sowe 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
50%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
1
20%
1
13%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
40%
2
25%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Левски София
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Левски София - Пирин Благоевград 1:0 Хамрун Спартанс - Левски София 0:1 ПАОК - Левски София 1:1 Левски София - ПАОК 2:0
Левски София - Спартак Варна 5:0 ЦСКА-1948 - Левски София 1:0 Левски София - Этыр Велико-Тырново 5:0 Левски София - Локомотив София 2:1 Левски София - Академия Пандев 3:1 Левски София - Лудогорец 0:1 Славия София - Левски София 1:2 ЦСКА София - Левски София 0:1 Черно Море - Левски София 0:1 Левски София - Ботев Пловдив 2:0 Левски София - Лудогорец 1:0 ЦСКА София - Левски София 0:0 Лудогорец - Левски София 2:3 Левски София - Черно Море 2:0 Пирин Благоевград - Левски София 0:3 Левски София - Локомотив София 1:0
Хамрун Спартанс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хамрун Спартанс - Левски София 0:1 Хамрун Спартанс - Вележ 1:0 Вележ - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Алашкерт 4:1
Алашкерт - Хамрун Спартанс 1:0 Биркиркара - Хамрун Спартанс 0:1 Флориана - Хамрун Спартанс 0:0 Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 2:0 Гудья Юнайтед - Хамрун Спартанс 1:0 Хамрун Спартанс - Хибернианс 2:1 Хамрун Спартанс - Слима Уондерерс 3:1 Santa Lucia F.C. - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Хибернианс 0:0 Сиренс - Хамрун Спартанс 1:1 Хамрун Спартанс - Гудья Юнайтед 0:1 Гзира Юнайтед - Хамрун Спартанс 4:1 Хамрун Спартанс - Флориана 2:2 Хамрун Спартанс - Биркиркара 0:0 Бальцан - Хамрун Спартанс 2:2 Хамрун Спартанс - Моста 2:1

Будет доступно позже.

  • Дополнительное время
  • 122'
    Ван дер Кап Келлиан уходит с поля. Попов Ивелин выходит вместо него
  • Описание гола
    121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Bilal Bari не забивает в серии пенальти
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Феделе Маттео реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Крастев Филип не забивает в серии пенальти
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Гийомье Мэтью реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Tsunami не забивает в серии пенальти
  • 121'
    УДАЛЕНИЕ! - [player1] увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Монтебельо Лука реализовал пенальти!
  • 121'
    УДАЛЕНИЕ! - [player1] увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    121'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Marin Petkov реализовал пенальти!
  • 121'
    УДАЛЕНИЕ! - [player1] увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Винисиус Фрейтас реализовал пенальти!
  • Желтая карточка
    121'
    Винисиус Фрейтас получил желтую карточку от судьи
  • Свисток
    121'
    Матч закончился после серии пенальти
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 121'
      Начинается серия пенальти
    • Серия пенальти
      121'
      Мы ожидаем серии пенальти
    • 120'
      Ognjen Bjelicic уходит с поля. Винисиус Фрейтас выходит вместо него
    • 118'
      Roko Prsa уходит с поля. Феделе Маттео выходит вместо него
    • 115'
      Welton уходит с поля. Marin Petkov выходит вместо него
    • Желтая карточка
      106'
      Dodo получил желтую карточку от судьи
    • 106'
      Корболан Хуан уходит с поля. Монтебельо Лука выходит вместо него
    • Свисток
      106'
      Первая половина дополнительного времени закончена.
    • Второй тайм начался
      106'
      Второй тайм дополнительного времени начался
    • Желтая карточка
      103'
      Welton получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      91'
      Начался первый тайм дополнительного времени
    • Перерыв
      91'
      Мы ожидаем дополнительного времени
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      3'
      Ognjen Bjelicic получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      3'
      Корболан Хуан получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vivacom Arena Georgi Asparuhov. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Левски София 96.6% (113)
    X 1.7% (2)
    Хамрун Спартанс 1.7% (2)
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    Прогнозы на матч Левски София 1:2 Хамрун Спартанс

    Исход игры
    Левски София
    96.6% (113)
    Ничья
    1.7% (2)
    Хамрун Спартанс
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.45% (33)
    Меньше
    71.55% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    20.69% (24)
    Нет
    79.31% (92)
    Популярный счёт
    2:0 Левски София
    55.6% (65)
    2:1 Левски София
    15.4% (18)
    1:0 Левски София
    13.7% (16)
    3:0 Левски София
    8.5% (10)
    3:1 Левски София
    3.4% (4)
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