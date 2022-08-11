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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Панатинаикос
1:1
Конец матча
Славия Прага
0'
35' Желтая карточка
Александропулос Сотириос
37' Желтая карточка
Тьехи Христ
39' Желтая карточка
Мандоус Алеш
44' Желтая карточка
Шенквельд Барт
47' Желтая карточка
Перес Рубен
54' Желтая карточка
Лингр Ондржей
1:0
58' Гол
Шпорар Андраж
80' Желтая карточка
Магнуссон Хёрдур
85' Желтая карточка
Дорли Оскар
90' Желтая карточка
Шранц Иван
90' Желтая карточка
Хуан Карлос
1:1
90' Гол
Юречка Вацлав
90'+8

Ход матча

35'
Александропулос Сотириос
 
37'
 
Тьехи Христ
39'
 
Мандоус Алеш
44'
Шенквельд Барт
 
47'
Перес Рубен
 
54'
 
Лингр Ондржей
55'
Курбелис Димитрис
Шенквельд Барт
 
58'
Шпорар Андраж
(Хуанкар)
1:0
61'
 
Шевчик Петр
Траоре Ибрагим
61'
 
Усор Мозес
Лингр Ондржей
77'
Кампецис Анаргирос
Александропулос Сотириос
 
77'
Иоаннидис Фотис
Вагианнидис Георгиос
 
80'
Магнуссон Хёрдур
 
82'
 
Юречка Вацлав
Тьехи Христ
82'
 
Масопуст Лукаш
Доудера Давид
85'
 
Дорли Оскар
88'
Карлитос Карлос
Канталапьерда Аитор
 
90'
 
Шранц Иван
90'
Хуан Карлос
 
90'
1:1
Юречка Вацлав
90'
 
Тецл Станислав
Шранц Иван

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 23
  • 5 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 122
Панатинаикос 52.5% (64)
X 37.7% (46)
Славия Прага 9.8% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
91
Бриньоли
Альберто
27
Котсирас
Яннис
5
Шенквельд
Барт
23
Магнуссон
Хёрдур
3
Хуанкар
6
Александропулос
Сотириос
4
Перес
Рубен
16
Гнезда-Черин
Адам
2
Вагианнидис
Георгиос
9
Шпорар
Андраж
22
Канталапьерда
Аитор
28
Мандоус
Алеш
21
Доудера
Давид
4
Оусоу
Айхам
30
Качараба
Тарас
19
Дорли
Оскар
5
Тьехи
Христ
26
Шранц
Иван
27
Траоре
Ибрагим
3
Голеш
Томаш
9
Олайинка
Питер
32
Лингр
Ондржей
Панатинаикос
4-3-3
Славия Прага
4-1-4-1

История личных встреч

Панатинаикос
Славия Прага

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шпорар Андраж 1 0.5
Хуанкар 0 0
Славия Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юречка Вацлав 2 0.5
Алмейда Эвертон 2 0.5
Олайинка Питер 2 0.5
Сор Коллинс 2 0.5
Траоре Ибрагим 1 0.25
Тьехи Христ 1 0.25
Шранц Иван 1 0.25
Усор Мозес 1 0.25
Лингр Ондржей 1 0.25
Фила Даниэль 1 0.25
Юрасек Матей 0 0
David Jurasek 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паласиос Себастьян 1 1
Перес Рубен 2 0
Шенквельд Барт 1 0
Хуанкар 1 0
Шпорар Андраж 1 0
Магнуссон Хёрдур 1 0
Канталапьерда Аитор 1 0
Александропулос Сотириос 1 0
Славия Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мандоус Алеш 2 0
Сантос Эдуардо 0 1
Шранц Иван 1 0
Лингр Ондржей 1 0
Дорли Оскар 1 0
Тьехи Христ 1 0
Доудера Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
9
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
14
0 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
100%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Славия Прага - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - Волендам 2:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Байер Л - Панатинаикос 0:0
Аль-Духаиль - Панатинаикос 0:1 Уотфорд - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 Олимпиакос - Панатинаикос 1:2 АЕК - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 1:1 Атромитос - Панатинаикос 0:2
Славия Прага
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Славия Прага - Фастав Злин 4:1 Таборско - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Панатинаикос 2:0 Градец Кралове - Славия Прага 1:0
Славия Прага - Простейов 0:1 Славия Прага - Сент-Джозефс 7:0 Славия Прага - Лисен 2:4 Славия Прага - Квитковице 2:0 Сент-Джозефс - Славия Прага 0:4 Славия Прага - Виктория Жижков 2:2 Славия Прага - Либерец B 5:0 Славия Прага - Пушкаш-Академия 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 Славия Прага - Олимпиакос 1:1 Славия Прага - Спарта Прага 1:2 Баник Острава - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Словацко 3:0 Славия Прага - Виктория Пльзень 1:1 Градец Кралове - Славия Прага 4:3 Славия Прага - Фастав Злин 3:0

Будет доступно позже.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      44'
      Шенквельд Барт получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      39'
      Мандоус Алеш получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      37'
      Тьехи Христ получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      35'
      Александропулос Сотириос получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Apostolos Nikolaidis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Панатинаикос 52.5% (64)
    X 37.7% (46)
    Славия Прага 9.8% (12)
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    Прогнозы на матч Панатинаикос 1:1 Славия Прага

    Исход игры
    Панатинаикос
    52.5% (64)
    Ничья
    37.7% (46)
    Славия Прага
    9.8% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.22% (51)
    Меньше
    56.78% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    75.42% (89)
    Нет
    24.58% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32% (39)
    2:1 Панатинаикос
    30.3% (37)
    1:0 Панатинаикос
    13.1% (16)
    2:0 Панатинаикос
    5.7% (7)
    1:2 Славия Прага
    4.1% (5)
    0:1 Славия Прага
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    3:1 Панатинаикос
    1.6% (2)
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