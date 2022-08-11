Стадион: Апостолос Николаидис
1:1
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаАлександропулос Сотириос
37' Желтая карточкаТьехи Христ
39' Желтая карточкаМандоус Алеш
44' Желтая карточкаШенквельд Барт
47' Желтая карточкаПерес Рубен
54' Желтая карточкаЛингр Ондржей
1:0
58' ГолШпорар Андраж
80' Желтая карточкаМагнуссон Хёрдур
85' Желтая карточкаДорли Оскар
90' Желтая карточкаШранц Иван
90' Желтая карточкаХуан Карлос
1:1
90' ГолЮречка Вацлав
90'+8
Ход матча
37'
39'
44'
47'
54'
58'
1:0
80'
85'
90'
90'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
2 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 23
-
5 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
3
Хуанкар
28
Мандоус
Алеш
19
Дорли
Оскар
26
Шранц
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Иван Джованович
- Основной состав
-
28 Мандоус АлешВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Дорли ОскарЗащитник
- Полузащитник
-
26 Шранц ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Сиротник ЯнВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
35 Юрасек МатейПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Шевчик ПетрПолузащитник
-
16 Усор МозесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Сор КоллинсНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Трпишовски Индржих
История личных встреч
Панатинаикос
Славия Прага
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шпорар Андраж
|1
|0.5
|Хуанкар
|0
|0
Славия Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юречка Вацлав
|2
|0.5
|Алмейда Эвертон
|2
|0.5
|Олайинка Питер
|2
|0.5
|Сор Коллинс
|2
|0.5
|Траоре Ибрагим
|1
|0.25
|Тьехи Христ
|1
|0.25
|Шранц Иван
|1
|0.25
|Усор Мозес
|1
|0.25
|Лингр Ондржей
|1
|0.25
|Фила Даниэль
|1
|0.25
|Юрасек Матей
|0
|0
|David Jurasek
|0
|0
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паласиос Себастьян
|1
|1
|Перес Рубен
|2
|0
|Шенквельд Барт
|1
|0
|Хуанкар
|1
|0
|Шпорар Андраж
|1
|0
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0
|Канталапьерда Аитор
|1
|0
|Александропулос Сотириос
|1
|0
Славия Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мандоус Алеш
|2
|0
|Сантос Эдуардо
|0
|1
|Шранц Иван
|1
|0
|Лингр Ондржей
|1
|0
|Дорли Оскар
|1
|0
|Тьехи Христ
|1
|0
|Доудера Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
9
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
14
0 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
100%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Славия Прага - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - Волендам 2:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Байер Л - Панатинаикос 0:0
Аль-Духаиль - Панатинаикос 0:1 Уотфорд - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 Олимпиакос - Панатинаикос 1:2 АЕК - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 1:1 Атромитос - Панатинаикос 0:2
Славия Прага
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Славия Прага - Фастав Злин 4:1 Таборско - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Панатинаикос 2:0 Градец Кралове - Славия Прага 1:0
Славия Прага - Простейов 0:1 Славия Прага - Сент-Джозефс 7:0 Славия Прага - Лисен 2:4 Славия Прага - Квитковице 2:0 Сент-Джозефс - Славия Прага 0:4 Славия Прага - Виктория Жижков 2:2 Славия Прага - Либерец B 5:0 Славия Прага - Пушкаш-Академия 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 Славия Прага - Олимпиакос 1:1 Славия Прага - Спарта Прага 1:2 Баник Острава - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Словацко 3:0 Славия Прага - Виктория Пльзень 1:1 Градец Кралове - Славия Прага 4:3 Славия Прага - Фастав Злин 3:0
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Панатинаикос 1:1 Славия Прага
Исход игры
Панатинаикос
52.5% (64)
Ничья
37.7% (46)
Славия Прага
9.8% (12)
Тотал 2.5
Больше
43.22% (51)
Меньше
56.78% (67)
Обе команды забьют
Да
75.42% (89)
Нет
24.58% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32% (39)
2:1 Панатинаикос
30.3% (37)
1:0 Панатинаикос
13.1% (16)
2:0 Панатинаикос
5.7% (7)
1:2 Славия Прага
4.1% (5)
0:1 Славия Прага
3.3% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
3:1 Панатинаикос
1.6% (2)
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