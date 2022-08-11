Стадион: Lotto Park
3:0
Конец матча
Ход матча
62'
1:0
72'
2:0
75'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 2
-
11 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
10
Фролов
Андре
12
Юсиф
Абдул
33
Мёёль
Карл
14
Саарма
Роби
11
Сааг
Кеймар
19
Лутс
Сиим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Силва ФабиоНападающий
-
-
56 Zeno Debast
-
27 Noah Sadiki
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Основной состав
- Вратарь
-
10 Фролов АндреЗащитник
-
12 Юсиф АбдулЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Мёёль КарлПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Саарма РобиПолузащитник
-
11 Сааг КеймарПолузащитник
-
19 Лутс СиимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Жаржу ЭбримаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Воолаид Карел
История личных встреч
Андерлехт
Пайде Линнамеесконд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Фабио
|2
|1
|Мурильо Микаэль
|2
|1
|Рафаэлов Лиор
|1
|0.5
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Амузу Френсис
|0
|0
Пайде Линнамеесконд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сингате Эбрима
|2 (1)
|0.33
|Лутс Сиим
|1
|0.17
|Пихт Кристофер
|1
|0.17
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кана Марко
|1
|0
|Арнстад Кристиан
|1
|0
Пайде Линнамеесконд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клаван Рагнар
|1
|0
|Мёёль Карл
|1
|0
|Салисте Йозеф
|1
|0
|Юсиф Абдул
|1
|0
|Саарма Роби
|1
|0
|Симон Доминик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
100%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
80%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
25%
91-120
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
0
0%
1
25%
91-120
Пропущено
0
9
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
5
56%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
11%
91-120
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Пайде Линнамеесконд - Андерлехт 0:2 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Остенде 2:0
Андерлехт - Лион 3:0 Андерлехт - Хелмонд 2:0 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Рода - Андерлехт 0:6 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4 Андерлехт - Брюгге 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Гент - Андерлехт 0:0 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Андерлехт - Шарлеруа 4:0 Гент - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Антверпен 2:1
Пайде Линнамеесконд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Пайде Линнамеесконд - Андерлехт 0:2 Пайде Линнамеесконд - Таммека 3:0 Пайде Линнамеесконд - Арарат-Армения 0:0 Арарат-Армения - Пайде Линнамеесконд 0:0
Пайде Линнамеесконд - Динамо Тбилиси 1:2 Динамо Тбилиси - Пайде Линнамеесконд 2:3 Нарва Транс - Пайде Линнамеесконд 1:1 Легион Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:2 Пайде Линнамеесконд - Курессааре 1:1 Нымме Калью - Пайде Линнамеесконд 1:0 Пайде Линнамеесконд - Таммека 3:0 Нымме Калью - Пайде Линнамеесконд 0:1 Пайде Линнамеесконд - Нарва Транс 4:2 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:0 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 0:0 Пайде Линнамеесконд - Калев 7:0 Пайде Линнамеесконд - Пярну Вапрус 6:2 Курессааре - Пайде Линнамеесконд 2:1 Нарва Транс - Пайде Линнамеесконд 1:2 Пайде Линнамеесконд - Легион Таллин 5:0
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Андерлехт 3:0 Пайде Линнамеесконд
Исход игры
Андерлехт
100% (117)
Ничья
0% (0)
Пайде Линнамеесконд
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
62.07% (72)
Меньше
37.93% (44)
Обе команды забьют
Да
11.21% (13)
Нет
88.79% (103)
Популярный счёт
3:0 Андерлехт
36.8% (43)
2:0 Андерлехт
35.9% (42)
4:0 Андерлехт
9.4% (11)
2:1 Андерлехт
6.8% (8)
3:1 Андерлехт
4.3% (5)
5:0 Андерлехт
3.4% (4)
1:0 Андерлехт
1.7% (2)
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