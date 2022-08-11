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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Андерлехт
3:0
Конец матча
Пайде Линнамеесконд
0'
1:0
62' Гол
Силва Фабио
2:0
72' Гол
Мурильо Микаэль
3:0
75' Гол
Мурильо Микаэль
90'+4

Ход матча

26'
 
Палуметс Кевор
Сааг Кеймар
58'
Рафаэлов Лиор
Эспозито Себастьяно
 
58'
Mario Stroeykens
Раман Бенито
 
58'
Силва Фабио
Ашимеру Маджид
 
59'
 
Сингате Эбрима
Пихт Кристофер
59'
 
Тамбеду Бубакар
Саарма Роби
62'
Силва Фабио
(Рафаэлов Лиор)
1:0
72'
Мурильо Микаэль
(Силва Фабио)
2:0
73'
Абдулразак Исхак
Амузу Френсис
 
75'
Мурильо Микаэль
(Олссон Кристоффер)
3:0
76'
 
Оямаа Хиндрек
Лутс Сиим
77'
 
Foday Darboe
Мёёль Карл
78'
Арнстад Кристиан
Требель Адриен
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 2
  • 11 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 117
Андерлехт 100% (117)
X 0% (0)
Пайде Линнамеесконд 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
54
Сарделла
Киллиан
4
Худт
Уэсли
3
Делькруа
Ханнес
62
Мурильо
Микаэль
7
Амузу
Френсис
20
Олссон
Кристоффер
25
Требель
Адриен
18
Ашимеру
Маджид
70
Эспозито
Себастьяно
9
Раман
Бенито
1
Аксалу
Михкель
10
Фролов
Андре
12
Юсиф
Абдул
15
Клаван
Рагнар
29
Салисте
Йозеф
33
Мёёль
Карл
6
Симон
Доминик
14
Саарма
Роби
11
Сааг
Кеймар
19
Лутс
Сиим
9
Пихт
Кристофер
Андерлехт
3-5-2
Пайде Линнамеесконд
4-2-3-1

История личных встреч

Андерлехт
Пайде Линнамеесконд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Фабио 2 1
Мурильо Микаэль 2 1
Рафаэлов Лиор 1 0.5
Олссон Кристоффер 0 0
Амузу Френсис 0 0
Пайде Линнамеесконд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сингате Эбрима 2 (1) 0.33
Лутс Сиим 1 0.17
Пихт Кристофер 1 0.17

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кана Марко 1 0
Арнстад Кристиан 1 0
Пайде Линнамеесконд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клаван Рагнар 1 0
Мёёль Карл 1 0
Салисте Йозеф 1 0
Юсиф Абдул 1 0
Саарма Роби 1 0
Симон Доминик 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
100%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
80%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Пропущено

0
9
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
5
56%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
11%
91-120

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Пайде Линнамеесконд - Андерлехт 0:2 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Остенде 2:0
Андерлехт - Лион 3:0 Андерлехт - Хелмонд 2:0 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Рода - Андерлехт 0:6 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4 Андерлехт - Брюгге 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Гент - Андерлехт 0:0 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Андерлехт - Шарлеруа 4:0 Гент - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Антверпен 2:1
Пайде Линнамеесконд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Пайде Линнамеесконд - Андерлехт 0:2 Пайде Линнамеесконд - Таммека 3:0 Пайде Линнамеесконд - Арарат-Армения 0:0 Арарат-Армения - Пайде Линнамеесконд 0:0
Пайде Линнамеесконд - Динамо Тбилиси 1:2 Динамо Тбилиси - Пайде Линнамеесконд 2:3 Нарва Транс - Пайде Линнамеесконд 1:1 Легион Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:2 Пайде Линнамеесконд - Курессааре 1:1 Нымме Калью - Пайде Линнамеесконд 1:0 Пайде Линнамеесконд - Таммека 3:0 Нымме Калью - Пайде Линнамеесконд 0:1 Пайде Линнамеесконд - Нарва Транс 4:2 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:0 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 0:0 Пайде Линнамеесконд - Калев 7:0 Пайде Линнамеесконд - Пярну Вапрус 6:2 Курессааре - Пайде Линнамеесконд 2:1 Нарва Транс - Пайде Линнамеесконд 1:2 Пайде Линнамеесконд - Легион Таллин 5:0

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 26'
      Сааг Кеймар уходит с поля. Kevor Palumets выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lotto Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Андерлехт 100% (117)
    X 0% (0)
    Пайде Линнамеесконд 0% (0)
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    Прогнозы на матч Андерлехт 3:0 Пайде Линнамеесконд

    Исход игры
    Андерлехт
    100% (117)
    Ничья
    0% (0)
    Пайде Линнамеесконд
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.07% (72)
    Меньше
    37.93% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    11.21% (13)
    Нет
    88.79% (103)
    Популярный счёт
    3:0 Андерлехт
    36.8% (43)
    2:0 Андерлехт
    35.9% (42)
    4:0 Андерлехт
    9.4% (11)
    2:1 Андерлехт
    6.8% (8)
    3:1 Андерлехт
    4.3% (5)
    5:0 Андерлехт
    3.4% (4)
    1:0 Андерлехт
    1.7% (2)
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