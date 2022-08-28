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Бразилия: Серия A

2022
Сеара
0:0
Второй тайм: 57'
Атлетико Паранаэнсе
0'
40' Желтая карточка
Nicolas Hernandez2

Ход матча

40'
 
Nicolas Hernandez2
46'
Jo Alves II
Matheus Peixoto
 
46'
 
Pablo I
Vitor Roque
Лучшие коэффициенты
Сеара
Ничья
Атлетико Паранаэнсе
2.10
4.00
5.10
Все Коэффициенты
1
Joao
Ricardo
II
2
Nino
Paraiba
14
Рибейро
Лукас
44
Marcos
Victor
6
Bruno
Pacheco
III
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
7
Ричардсон
20
Jhon
Vasquez
29
Vinicius
X
10
Мендоса
Стивен
28
Matheus
Peixoto
98
Anderson
Oliveira4
24
Орехуэла
Луис
42
Matheus
Felipe
2
Nicolas
Hernandez2
48
Педринью
Роша
26
Erick2
6
Фернандес
Матеус
35
Romulo
Cruz
8
Витор
Буэно
11
Витиньо
Витор
V
39
Vitor
Roque
Сеара
4-2-3-1
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1

История личных встреч

Сеара
Атлетико Паранаэнсе

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
100%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы

17 матчей

17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

5.9%
64.7%
29.4%
1 победа 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

17.6%
58.8%
23.6%
3 победы 10 ничьих 4 победы

История матчей

СA
1:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
0:0
К
1:1
К
0:0
БСБ
2:1
БСБ
0:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендоса Стивен 9 (1) 0.38
Клебер Франсиско 3 0.13
Vinicius X 2 0.08
Vinicius Lima 2 (1) 0.08
Bruno Pacheco III 1 0.04
Ze Roberto III 1 (1) 0.04
Nino Paraiba 1 0.04
Luiz Otavio II 1 0.04
Рибейро Лукас 1 0.04
Арруда Эрик 1 0.04
Мичел Маседо 0 0
Rodrigo I 0 0
Иури Фрейтас 0 0
Matheus Peixoto 0 0
Richard Almeida de Oliveira2 0 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
David Terans 7 (4) 0.29
Vitor Roque 4 0.17
Витор Буэно 3 (2) 0.13
Pablo I 2 0.08
Agustin Canobbio 2 0.08
Tomas Cuello 1 0.04
Khellven 1 (1) 0.04
Лео Ситтадини 1 0.04
Орехуэла Луис 1 0.04
Romulo Cruz 1 0.04
Hugo Moura 1 0.04
Erick2 1 0.04
Abner2 1 0.04
Felipe Matheus 1 0.04
Фернандиньо Фернандо 0 0
Роша Педро 0 0
Педринью Роша 0 0

Карточки

Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ричардсон 7 1
Richard Almeida de Oliveira2 6 1
Nino Paraiba 6 0
Rodrigo I 6 0
Bruno Pacheco III 4 1
Vinicius X 3 1
Мессиас 4 0
Мендоса Стивен 4 0
Luiz Otavio II 4 0
Geovane 3 0
Клебер Франсиско 3 0
Joao Ricardo II 3 0
Арруда Эрик 3 0
Vinicius Lima 1 1
Мичел Маседо 2 0
Иури Фрейтас 2 0
Рибейро Лукас 2 0
Ze Roberto III 1 0
Габриэл Барбоза 1 0
Jhon Vasquez 1 0
Fernando Sobral 1 0
Guilherme Castilho 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hugo Moura 4 1
Энрике Педру II 5 0
Pablo I 4 0
Abner2 4 0
David Terans 3 0
Витор Буэно 3 0
Tomas Cuello 3 0
Christian Cardoso 3 0
Nicolas Hernandez2 3 0
Vitor Roque 3 0
Thiago Heleno 2 0
Лео Ситтадини 2 0
Педринью Роша 2 0
Pablo Siles 2 0
Nascimento Leite Matheus3 2 0
Bento Krepski 2 0
Felipe Matheus 2 0
Фернандиньо Фернандо 1 0
Marcelo XIII 1 0
Сантана Алекс 1 0
Орехуэла Луис 1 0
Фернандес Матеус 1 0
Agustin Canobbio 1 0
Lucas Halter 1 0
Khellven 1 0
Erick2 1 0
Витиньо Витор V 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
12
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
4
36%
2
17%
31-45
1
9%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
27%
5
42%
76-90

Пропущено

13
19
10 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 8
2
15%
2
11%
1-15
5
38%
2
11%
16-30
3
23%
3
16%
31-45
1
8%
5
26%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
2
15%
2
11%
76-90

Забито

11
15
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
2
18%
3
20%
1-15
1
9%
3
20%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
3
27%
2
13%
76-90

Пропущено

12
11
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
25%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
3
27%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
3
25%
2
18%
76-90

Забито

22
27
12 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 9
7 Не забивали 8
2
9%
3
11%
1-15
4
18%
3
11%
16-30
6
27%
5
19%
31-45
3
14%
5
19%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
6
27%
7
26%
76-90

Пропущено

25
30
16 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 15
5
20%
4
13%
1-15
6
24%
3
10%
16-30
5
20%
3
10%
31-45
3
12%
8
27%
46-60
1
4%
8
27%
61-75
5
20%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сеара
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ред Булл Брагантино - Сеара 1:1 Сеара - Форталеза 0:1 Сеара - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рибейрао - Сеара 1:1
Сан-Паулу - Сеара 1:0 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Жувентуде - Сеара 1:0 Сеара - Аваи 1:0 Сеара - Коринтианс 3:1 Сеара - Форталеза 1:0 Флуминенсе - Сеара 2:1 Сеара - Стронгест 3:0 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Стронгест - Сеара 1:2 Сеара - Атлетико Гойяненсе 1:1 Форталеза - Сеара 2:0 Куяба - Сеара 0:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Гойяс - Сеара 1:1 Америка Минейро - Сеара 0:2
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Америка Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Паранаэнсе 0:1
Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе 4:1 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:1 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 4:2 Байя - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 24 14 8 2 39 - 16 50
2. Флуминенсе 24 12 6 6 38 - 28 42
3. Фламенго 23 12 4 7 38 - 20 40
4. Коринтианс 23 11 6 6 26 - 22 39
5. Атлетико Паранаэнсе 0:0 24 11 6 7 29 - 28 39
6. Интернасьонал Порту Алегре 23 10 9 4 34 - 23 39
7. Атлетико Минейро 23 9 8 6 30 - 27 35
8. Сантос 23 8 9 6 27 - 20 33
9. Гойяс 24 8 8 8 26 - 30 32
10. Америка Минейро 23 9 4 10 19 - 24 31
11. Ред Булл Брагантино 23 8 7 8 33 - 29 31
12. Сан-Паулу 23 6 11 6 31 - 28 29
13. Ботафого Рибейрао 23 7 6 10 22 - 28 27
14. Форталеза 23 7 6 10 21 - 23 27
15. Сеара 0:0 24 5 12 7 23 - 24 27
16. Коритиба Парана 24 7 4 13 26 - 39 25
17. Куяба 23 6 6 11 16 - 23 24
18. Аваи 24 6 5 13 23 - 37 23
19. Атлетико Гойяненсе 24 5 7 12 23 - 36 22
20. Жувентуде 23 3 8 12 18 - 37 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Флуминенсе 13 8 2 3 25 - 14 26
2. Фламенго 11 8 1 2 25 - 5 25
3. Палмейрас Сан-Паулу 12 7 3 2 23 - 10 24
4. Коринтианс 11 7 3 1 14 - 4 24
5. Коритиба Парана 13 7 2 4 16 - 12 23
6. Интернасьонал Порту Алегре 11 6 4 1 23 - 11 22
7. Сантос 12 6 4 2 19 - 10 22
8. Атлетико Паранаэнсе 0:0 11 6 4 1 17 - 9 22
9. Ред Булл Брагантино 12 6 3 3 19 - 10 21
10. Америка Минейро 11 6 2 3 13 - 10 20
11. Гойяс 12 5 5 2 16 - 13 20
12. Сан-Паулу 11 5 4 2 20 - 13 19
13. Атлетико Минейро 12 5 3 4 18 - 14 18
14. Аваи 12 5 3 4 17 - 16 18
15. Атлетико Гойяненсе 12 4 3 5 13 - 12 15
16. Форталеза 12 3 6 3 8 - 6 15
17. Куяба 11 3 5 3 8 - 7 14
18. Ботафого Рибейрао 11 3 3 5 10 - 11 12
19. Сеара 0:0 12 2 6 4 11 - 13 12
20. Жувентуде 12 2 4 6 10 - 17 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 12 7 5 0 16 - 6 26
2. Атлетико Паранаэнсе 0:0 13 5 2 6 12 - 19 17
3. Интернасьонал Порту Алегре 12 4 5 3 11 - 12 17
4. Атлетико Минейро 11 4 5 2 12 - 13 17
5. Флуминенсе 11 4 4 3 13 - 14 16
6. Ботафого Рибейрао 12 4 3 5 12 - 17 15
7. Коринтианс 12 4 3 5 12 - 18 15
8. Фламенго 12 4 3 5 13 - 15 15
9. Сеара 0:0 12 3 6 3 12 - 11 15
10. Форталеза 11 4 0 7 13 - 17 12
11. Гойяс 12 3 3 6 10 - 17 12
12. Америка Минейро 12 3 2 7 6 - 14 11
13. Сантос 11 2 5 4 8 - 10 11
14. Куяба 12 3 1 8 8 - 16 10
15. Ред Булл Брагантино 11 2 4 5 14 - 19 10
16. Сан-Паулу 12 1 7 4 11 - 15 10
17. Жувентуде 11 1 4 6 8 - 20 7
18. Атлетико Гойяненсе 12 1 4 7 10 - 24 7
19. Аваи 12 1 2 9 6 - 21 5
20. Коритиба Парана 11 0 2 9 10 - 27 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B
  • Второй тайм
  • 46'
    Vitor Roque уходит с поля. Пабло выходит вместо него
  • 46'
    Matheus Peixoto уходит с поля. Жо выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Nicolas Hernandez получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сеара
Ничья
Атлетико Паранаэнсе
2.10
4.00
5.10
Все Коэффициенты
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Сеара
Атлетико Паранаэнсе
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