0:0
Второй тайм: 57'
Ход матча
46'
20
Jhon
Vasquez
29
Vinicius
X
26
Erick2
35
Romulo
Cruz
39
Vitor
Roque
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Jhon VasquezПолузащитник
-
29 Vinicius XПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Луис ВикторЗащитник
- Защитник
-
3 МессиасЗащитник
-
88 Мичел МаседоЗащитник
-
11 Арруда ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Иури ФрейтасНападающий
-
-
-
-
-
77 Jo Alves II
-
Главный тренер: Juca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Romulo CruzПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Vitor RoqueНападающий
- Запасные игроки
-
36 Оседе ДерикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Tomas Cuello
-
21 Ataide
-
-
92 Pablo I
-
90 Emersonn
-
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
История личных встреч
Сеара
Атлетико Паранаэнсе
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
100%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы
17 матчей
17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
5.9%
64.7%
29.4%
1 победа 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
17.6%
58.8%
23.6%
3 победы 10 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендоса Стивен
|9 (1)
|0.38
|Клебер Франсиско
|3
|0.13
|Vinicius X
|2
|0.08
|Vinicius Lima
|2 (1)
|0.08
|Bruno Pacheco III
|1
|0.04
|Ze Roberto III
|1 (1)
|0.04
|Nino Paraiba
|1
|0.04
|Luiz Otavio II
|1
|0.04
|Рибейро Лукас
|1
|0.04
|Арруда Эрик
|1
|0.04
|Мичел Маседо
|0
|0
|Rodrigo I
|0
|0
|Иури Фрейтас
|0
|0
|Matheus Peixoto
|0
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|0
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|David Terans
|7 (4)
|0.29
|Vitor Roque
|4
|0.17
|Витор Буэно
|3 (2)
|0.13
|Pablo I
|2
|0.08
|Agustin Canobbio
|2
|0.08
|Tomas Cuello
|1
|0.04
|Khellven
|1 (1)
|0.04
|Лео Ситтадини
|1
|0.04
|Орехуэла Луис
|1
|0.04
|Romulo Cruz
|1
|0.04
|Hugo Moura
|1
|0.04
|Erick2
|1
|0.04
|Abner2
|1
|0.04
|Felipe Matheus
|1
|0.04
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|Роша Педро
|0
|0
|Педринью Роша
|0
|0
Карточки
Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ричардсон
|7
|1
|Richard Almeida de Oliveira2
|6
|1
|Nino Paraiba
|6
|0
|Rodrigo I
|6
|0
|Bruno Pacheco III
|4
|1
|Vinicius X
|3
|1
|Мессиас
|4
|0
|Мендоса Стивен
|4
|0
|Luiz Otavio II
|4
|0
|Geovane
|3
|0
|Клебер Франсиско
|3
|0
|Joao Ricardo II
|3
|0
|Арруда Эрик
|3
|0
|Vinicius Lima
|1
|1
|Мичел Маседо
|2
|0
|Иури Фрейтас
|2
|0
|Рибейро Лукас
|2
|0
|Ze Roberto III
|1
|0
|Габриэл Барбоза
|1
|0
|Jhon Vasquez
|1
|0
|Fernando Sobral
|1
|0
|Guilherme Castilho
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hugo Moura
|4
|1
|Энрике Педру II
|5
|0
|Pablo I
|4
|0
|Abner2
|4
|0
|David Terans
|3
|0
|Витор Буэно
|3
|0
|Tomas Cuello
|3
|0
|Christian Cardoso
|3
|0
|Nicolas Hernandez2
|3
|0
|Vitor Roque
|3
|0
|Thiago Heleno
|2
|0
|Лео Ситтадини
|2
|0
|Педринью Роша
|2
|0
|Pablo Siles
|2
|0
|Nascimento Leite Matheus3
|2
|0
|Bento Krepski
|2
|0
|Felipe Matheus
|2
|0
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|Marcelo XIII
|1
|0
|Сантана Алекс
|1
|0
|Орехуэла Луис
|1
|0
|Фернандес Матеус
|1
|0
|Agustin Canobbio
|1
|0
|Lucas Halter
|1
|0
|Khellven
|1
|0
|Erick2
|1
|0
|Витиньо Витор V
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
12
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
4
36%
2
17%
31-45
1
9%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
27%
5
42%
76-90
Пропущено
13
19
10 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 8
2
15%
2
11%
1-15
5
38%
2
11%
16-30
3
23%
3
16%
31-45
1
8%
5
26%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
2
15%
2
11%
76-90
Забито
11
15
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
2
18%
3
20%
1-15
1
9%
3
20%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
3
27%
2
13%
76-90
Пропущено
12
11
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
25%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
3
27%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
3
25%
2
18%
76-90
Забито
22
27
12 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 9
7 Не забивали 8
2
9%
3
11%
1-15
4
18%
3
11%
16-30
6
27%
5
19%
31-45
3
14%
5
19%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
6
27%
7
26%
76-90
Пропущено
25
30
16 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 15
5
20%
4
13%
1-15
6
24%
3
10%
16-30
5
20%
3
10%
31-45
3
12%
8
27%
46-60
1
4%
8
27%
61-75
5
20%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Сеара
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ред Булл Брагантино - Сеара 1:1 Сеара - Форталеза 0:1 Сеара - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рибейрао - Сеара 1:1
Сан-Паулу - Сеара 1:0 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Жувентуде - Сеара 1:0 Сеара - Аваи 1:0 Сеара - Коринтианс 3:1 Сеара - Форталеза 1:0 Флуминенсе - Сеара 2:1 Сеара - Стронгест 3:0 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Стронгест - Сеара 1:2 Сеара - Атлетико Гойяненсе 1:1 Форталеза - Сеара 2:0 Куяба - Сеара 0:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Гойяс - Сеара 1:1 Америка Минейро - Сеара 0:2
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Америка Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Паранаэнсе 0:1
Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе 4:1 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:1 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 4:2 Байя - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|24
|14
|8
|2
|39 - 16
|50
|2.
|Флуминенсе
|24
|12
|6
|6
|38 - 28
|42
|3.
|Фламенго
|23
|12
|4
|7
|38 - 20
|40
|4.
|Коринтианс
|23
|11
|6
|6
|26 - 22
|39
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|24
|11
|6
|7
|29 - 28
|39
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|23
|10
|9
|4
|34 - 23
|39
|7.
|Атлетико Минейро
|23
|9
|8
|6
|30 - 27
|35
|8.
|Сантос
|23
|8
|9
|6
|27 - 20
|33
|9.
|Гойяс
|24
|8
|8
|8
|26 - 30
|32
|10.
|Америка Минейро
|23
|9
|4
|10
|19 - 24
|31
|11.
|Ред Булл Брагантино
|23
|8
|7
|8
|33 - 29
|31
|12.
|Сан-Паулу
|23
|6
|11
|6
|31 - 28
|29
|13.
|Ботафого Рибейрао
|23
|7
|6
|10
|22 - 28
|27
|14.
|Форталеза
|23
|7
|6
|10
|21 - 23
|27
|15.
|Сеара
|0:0
|24
|5
|12
|7
|23 - 24
|27
|16.
|Коритиба Парана
|24
|7
|4
|13
|26 - 39
|25
|17.
|Куяба
|23
|6
|6
|11
|16 - 23
|24
|18.
|Аваи
|24
|6
|5
|13
|23 - 37
|23
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|24
|5
|7
|12
|23 - 36
|22
|20.
|Жувентуде
|23
|3
|8
|12
|18 - 37
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Флуминенсе
|13
|8
|2
|3
|25 - 14
|26
|2.
|Фламенго
|11
|8
|1
|2
|25 - 5
|25
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|12
|7
|3
|2
|23 - 10
|24
|4.
|Коринтианс
|11
|7
|3
|1
|14 - 4
|24
|5.
|Коритиба Парана
|13
|7
|2
|4
|16 - 12
|23
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|11
|6
|4
|1
|23 - 11
|22
|7.
|Сантос
|12
|6
|4
|2
|19 - 10
|22
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|11
|6
|4
|1
|17 - 9
|22
|9.
|Ред Булл Брагантино
|12
|6
|3
|3
|19 - 10
|21
|10.
|Америка Минейро
|11
|6
|2
|3
|13 - 10
|20
|11.
|Гойяс
|12
|5
|5
|2
|16 - 13
|20
|12.
|Сан-Паулу
|11
|5
|4
|2
|20 - 13
|19
|13.
|Атлетико Минейро
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|14.
|Аваи
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|4
|3
|5
|13 - 12
|15
|16.
|Форталеза
|12
|3
|6
|3
|8 - 6
|15
|17.
|Куяба
|11
|3
|5
|3
|8 - 7
|14
|18.
|Ботафого Рибейрао
|11
|3
|3
|5
|10 - 11
|12
|19.
|Сеара
|0:0
|12
|2
|6
|4
|11 - 13
|12
|20.
|Жувентуде
|12
|2
|4
|6
|10 - 17
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|12
|7
|5
|0
|16 - 6
|26
|2.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|13
|5
|2
|6
|12 - 19
|17
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|12
|4
|5
|3
|11 - 12
|17
|4.
|Атлетико Минейро
|11
|4
|5
|2
|12 - 13
|17
|5.
|Флуминенсе
|11
|4
|4
|3
|13 - 14
|16
|6.
|Ботафого Рибейрао
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|7.
|Коринтианс
|12
|4
|3
|5
|12 - 18
|15
|8.
|Фламенго
|12
|4
|3
|5
|13 - 15
|15
|9.
|Сеара
|0:0
|12
|3
|6
|3
|12 - 11
|15
|10.
|Форталеза
|11
|4
|0
|7
|13 - 17
|12
|11.
|Гойяс
|12
|3
|3
|6
|10 - 17
|12
|12.
|Америка Минейро
|12
|3
|2
|7
|6 - 14
|11
|13.
|Сантос
|11
|2
|5
|4
|8 - 10
|11
|14.
|Куяба
|12
|3
|1
|8
|8 - 16
|10
|15.
|Ред Булл Брагантино
|11
|2
|4
|5
|14 - 19
|10
|16.
|Сан-Паулу
|12
|1
|7
|4
|11 - 15
|10
|17.
|Жувентуде
|11
|1
|4
|6
|8 - 20
|7
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|1
|4
|7
|10 - 24
|7
|19.
|Аваи
|12
|1
|2
|9
|6 - 21
|5
|20.
|Коритиба Парана
|11
|0
|2
|9
|10 - 27
|2
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- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
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