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Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
Комо
0:1
Конец матча
Брешия
0'
21' Желтая карточка
Мангравити Массимилиано
41' Желтая карточка
Арригони Томмазо
44' Вторая желтая карточка
Арригони Томмазо
0:1
45' Гол
Бертаньоли Массимо
71' Желтая карточка
Манкузо Леонардо
90'+5
1
Гидотти
Симоне
98
Боволон
Эдоардо
23
Скалья
Филиппо
2
Бинкс
Луис
44
Иоанну
Николас
11
Париджини
Витторио
21
Арригони
Томмазо
24
Целехин
Энрико
19
Бланко
Алехандро
77
Манкузо
Леонардо
27
Черри
Альберто
12
Леццерини
Лука
2
Карачич
Фран
15
Кистана
Андреа
4
Адорни
Давиде
14
Мангравити
Массимилиано
25
Бизоли
Димитри
6
Галацци
Николас
26
Бертаньоли
Массимо
21
Лабойко
Якуб
9
Морео
Стефано
11
Айе
Флориан
Комо
4-4-2
Брешия
4-3-1-2

История личных встреч

Комо
Брешия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

СB
1:1
СB
2:4
СB
2:1
СB
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бланко Алехандро 1 0.33
Манкузо Леонардо 1 0.33
Liam Kerrigan2 1 0.33
Арригони Томмазо 0 0
Иоанну Николас 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндой Эмануэле 1 0.33
Бертаньоли Массимо 1 0.33
Бьянки Флавио 1 0.33
Карачич Фран 0 0
Галацци Николас 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арригони Томмазо 1 1
Манкузо Леонардо 1 0
Базелли Даниэле 1 0
Париджини Витторио 1 0
Бинкс Луис 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карачич Фран 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Уар Матье 1 0
Папетти Андреа 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Пиза - Комо 2:2 Комо - Кальяри 1:1 Специя - Комо 5:1 Аталанта - Комо 4:0
Комо - Кремонезе 1:2 Реджина - Комо 1:4 Комо - Виченца Виртус 0:2 Пиза - Комо 3:1 Комо - Читтаделла 1:2 Парма - Комо 4:3 Комо - Монца 2:0 Перуджа - Комо 0:1 Комо - Тернана 1:1 Порденоне - Комо 1:1 Комо - СПАЛ 2013 0:2 Алессандрия - Комо 1:1 Комо - Брешия 1:1 Беневенто - Комо 5:0 Комо - Козенца 2:1 Фрозиноне - Комо 1:2
Брешия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фрозиноне - Брешия 3:0 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Пиза - Брешия 1:4 Брешия - Мантуя 4:1
Брешия - Лечче 5:1 Брешия - Сампдория 0:2 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Брешия - Перуджа 3:2 Брешия - Реджина 3:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Брешия - СПАЛ 2013 1:1 Монца - Брешия 1:1 Брешия - Парма 1:0 Пиза - Брешия 0:0 Брешия - Виченца Виртус 2:0 Порденоне - Брешия 1:1 Брешия - Беневенто 2:2 Лечче - Брешия 1:1 Кремонезе - Брешия 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Асколи 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Реджина 3 2 0 1 7 - 2 6
4. Фрозиноне 3 2 0 1 5 - 2 6
5. Козенца 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Брешия 3 2 0 1 3 - 3 6
7. Бари 3 1 2 0 6 - 4 5
8. Парма 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Палермо 3 1 1 1 5 - 4 4
10. Беневенто 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Венеция 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Кальяри 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Читтаделла 3 1 1 1 6 - 6 4
14. СПАЛ 2013 3 1 1 1 3 - 4 4
15. Модена 3 1 0 2 5 - 4 3
16. Тернана 3 1 0 2 3 - 6 3
17. Комо 3 0 2 1 3 - 4 2
18. Пиза 3 0 1 2 5 - 7 1
19. Перуджа 3 0 1 2 1 - 5 1
20. Зюйдтироль 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Парма 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Асколи 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Читтаделла 2 1 1 0 5 - 4 4
4. Реджина 1 1 0 0 4 - 0 3
5. Фрозиноне 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Козенца 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Модена 2 1 0 1 4 - 2 3
9. СПАЛ 2013 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Кальяри 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Тернана 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Палермо 2 1 0 1 4 - 3 3
13. Беневенто 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Бари 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Дженоа 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Комо 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Пиза 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Перуджа 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Венеция 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Зюйдтироль 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Бари 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Венеция 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Асколи 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Реджина 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Фрозиноне 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Козенца 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Брешия 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Комо 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Парма 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Беневенто 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Палермо 1 0 1 0 1 - 1 1
13. СПАЛ 2013 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Кальяри 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Читтаделла 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Модена 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
18. Перуджа 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Тернана 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Зюйдтироль 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C
  • Первый тайм
  • 54'
    Кистана Андреа уходит с поля. Андреа Папетти выходит вместо него
  • 53'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    50'
    Леццерини Лука получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Massimo Bertagnoli бьет в цель!
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    Где смотреть матч Комо 0:1 Брешия онлайн

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