Стадион: Stadio G. Sinigaglia
0'
21' Желтая карточкаМангравити Массимилиано
41' Желтая карточкаАрригони Томмазо
44' Вторая желтая карточкаАрригони Томмазо
0:1
45' ГолБертаньоли Массимо
71' Желтая карточкаМанкузо Леонардо
90'+5
Ход матча
41'
44'
45'
71'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 8
-
3 Угловые 5
-
4 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 21
-
3 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Занотти ЛукаВратарь
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
25 Racine Ba
-
Главный тренер: Giacomo Gattuso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
11 Айе ФлорианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Бенали АхмедПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Pep Clotet
История личных встреч
Комо
Брешия
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бланко Алехандро
|1
|0.33
|Манкузо Леонардо
|1
|0.33
|Liam Kerrigan2
|1
|0.33
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Иоанну Николас
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндой Эмануэле
|1
|0.33
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.33
|Бьянки Флавио
|1
|0.33
|Карачич Фран
|0
|0
|Галацци Николас
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арригони Томмазо
|1
|1
|Манкузо Леонардо
|1
|0
|Базелли Даниэле
|1
|0
|Париджини Витторио
|1
|0
|Бинкс Луис
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карачич Фран
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|Уар Матье
|1
|0
|Папетти Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Пиза - Комо 2:2 Комо - Кальяри 1:1 Специя - Комо 5:1 Аталанта - Комо 4:0
Комо - Кремонезе 1:2 Реджина - Комо 1:4 Комо - Виченца Виртус 0:2 Пиза - Комо 3:1 Комо - Читтаделла 1:2 Парма - Комо 4:3 Комо - Монца 2:0 Перуджа - Комо 0:1 Комо - Тернана 1:1 Порденоне - Комо 1:1 Комо - СПАЛ 2013 0:2 Алессандрия - Комо 1:1 Комо - Брешия 1:1 Беневенто - Комо 5:0 Комо - Козенца 2:1 Фрозиноне - Комо 1:2
Брешия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фрозиноне - Брешия 3:0 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Пиза - Брешия 1:4 Брешия - Мантуя 4:1
Брешия - Лечче 5:1 Брешия - Сампдория 0:2 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Брешия - Перуджа 3:2 Брешия - Реджина 3:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Брешия - СПАЛ 2013 1:1 Монца - Брешия 1:1 Брешия - Парма 1:0 Пиза - Брешия 0:0 Брешия - Виченца Виртус 2:0 Порденоне - Брешия 1:1 Брешия - Беневенто 2:2 Лечче - Брешия 1:1 Кремонезе - Брешия 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Асколи
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Реджина
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|4.
|Фрозиноне
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Козенца
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|Брешия
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|7.
|Бари
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|8.
|Парма
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Палермо
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Венеция
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Кальяри
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Читтаделла
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|14.
|СПАЛ 2013
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|15.
|Модена
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|16.
|Тернана
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|17.
|Комо
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Пиза
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|19.
|Перуджа
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Зюйдтироль
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Парма
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Асколи
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Читтаделла
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|4.
|Реджина
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|Фрозиноне
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Модена
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|9.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Кальяри
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Тернана
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Палермо
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|13.
|Беневенто
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Дженоа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Комо
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Пиза
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Венеция
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Зюйдтироль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Бари
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Венеция
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Реджина
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Козенца
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Брешия
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Беневенто
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Палермо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Кальяри
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Читтаделла
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Модена
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Пиза
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|18.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Тернана
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Зюйдтироль
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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