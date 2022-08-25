Стадион: Месталья
Позже
История личных встреч
Валенсия
Атлетико М
15 матчей
46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед
23 матча
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 15 побед
38 матчей
18.4%
34.2%
47.4%
7 побед 13 ничьих 18 побед
Первый тайм
18.4%
52.6%
29%
7 побед 20 ничьих 11 побед
Второй тайм
28.9%
31.6%
39.5%
11 побед 12 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Солер Карлос
|1 (1)
|0.5
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|2
|1
|Гризманн Антуан
|1
|0.5
|Фелиш Жоау
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джюмарт Эрай
|0
|1
|Гаттузо Дженнаро
|1
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Дьякаби Муктар
|1
|0
|Корреа Тьерри
|1
|0
|Муса Юнус
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Молина Науэль
|0
|1
|Карраско Янник
|1
|0
|Хименес Хосе
|1
|0
|Фелиш Жоау
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Атлетик Б - Валенсия 1:0 Валенсия - Жирона 1:0 Валенсия - Аталанта 2:1 Кастельон - Валенсия 1:0
Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Валенсия - Сельта 2:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Валенсия - Бетис 0:3 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Валенсия - Леванте 1:1 Бетис - Валенсия 1:1 Вильярреал - Валенсия 2:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:0 Эльче - Валенсия 0:1 Хетафе - Валенсия 0:0
Атлетико М
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Атлетико М - Вильярреал 0:2 Хетафе - Атлетико М 0:3 Ювентус - Атлетико М 0:4 Кадис - Атлетико М 1:4
Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Нумансия 4:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Эльче - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Гранада 0:0 Атлетико М - Эспаньол 2:1 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Мальорка - Атлетико М 1:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Алавес 4:1 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Кадис 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Осасуна
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|Барселона
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Жирона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|13.
|Альмерия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Мальорка
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|19.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Осасуна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Жирона
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Альмерия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Бетис
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Сельта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Альмерия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Осасуна
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Валенсия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Жирона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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Прогнозы на матч Валенсия - Атлетико М
Исход игры
Валенсия
11.6% (5)
Ничья
34.9% (15)
Атлетико М
53.5% (23)
Тотал 2.5
Больше
52.38% (22)
Меньше
47.62% (20)
Обе команды забьют
Да
78.57% (33)
Нет
21.43% (9)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
32.6% (14)
1:1 Ничья
25.6% (11)
0:1 Атлетико М
14% (6)
2:1 Валенсия
9.3% (4)
2:2 Ничья
4.7% (2)
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