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Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион:
Валенсия
 
Позже
Атлетико М

История личных встреч

Валенсия
Атлетико М

15 матчей

46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 15 побед

38 матчей

18.4%
34.2%
47.4%
7 побед 13 ничьих 18 побед

Первый тайм

18.4%
52.6%
29%
7 побед 20 ничьих 11 побед

Второй тайм

28.9%
31.6%
39.5%
11 побед 12 ничьих 15 побед

История матчей

ЛЛ
3:2
ЛЛ
3:3
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:1
П
3:2
П
1:1
П
1:0
П
0:0
П
3:0
П
0:2
П
1:3
П
2:1
П
1:1
П
3:1
П
0:1
КК
2:0
КК
1:1
П
3:0
П
1:1
П
2:0
ЛЕ
0:1
ЛЕ
4:2
П
0:0
П
1:0
П
1:2
П
1:1
ЛЕ
0:0
ЛЕ
2:2
П
4:1
П
2:2
П
1:0
П
3:1
ПД
3:1
КК
3:2
КК
1:0
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Солер Карлос 1 (1) 0.5
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 2 1
Гризманн Антуан 1 0.5
Фелиш Жоау 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джюмарт Эрай 0 1
Гаттузо Дженнаро 1 0
Васкес Хесус 1 0
Дьякаби Муктар 1 0
Корреа Тьерри 1 0
Муса Юнус 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Молина Науэль 0 1
Карраско Янник 1 0
Хименес Хосе 1 0
Фелиш Жоау 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Атлетик Б - Валенсия 1:0 Валенсия - Жирона 1:0 Валенсия - Аталанта 2:1 Кастельон - Валенсия 1:0
Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Валенсия - Сельта 2:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Валенсия - Бетис 0:3 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Валенсия - Леванте 1:1 Бетис - Валенсия 1:1 Вильярреал - Валенсия 2:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:0 Эльче - Валенсия 0:1 Хетафе - Валенсия 0:0
Атлетико М
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Атлетико М - Вильярреал 0:2 Хетафе - Атлетико М 0:3 Ювентус - Атлетико М 0:4 Кадис - Атлетико М 1:4
Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Нумансия 4:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Эльче - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Гранада 0:0 Атлетико М - Эспаньол 2:1 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Мальорка - Атлетико М 1:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Алавес 4:1 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Кадис 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Вильярреал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Осасуна Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Барселона Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Райо Вальекано Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Сельта Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
9. Атлетико М Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Валенсия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Жирона Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
12. Реал Сосьедад Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
13. Альмерия Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Севилья Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Мальорка Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Эльче Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Вальядолид Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
19. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20. Хетафе Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Осасуна Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Жирона Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Севилья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Эльче Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Барселона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Сельта Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
10. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Мальорка Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Альмерия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Атлетико М Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Эспаньол Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Вальядолид Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Райо Вальекано Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Бетис Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Сельта Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Вальядолид Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Мальорка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Альмерия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Осасуна Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Валенсия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Жирона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Севилья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Хетафе Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 августа 2022, осталось 2 дня 14 часов 20 минут.

    Главный судья: Куадра Гильермо

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Валенсия 11.4% (5)
    X 34.1% (15)
    Атлетико М 54.5% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Атлетико М
    4.50
    4.05
    3.35
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Валенсия - Атлетико М онлайн

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    Прогнозы на матч Валенсия - Атлетико М

    Исход игры
    Валенсия
    11.6% (5)
    Ничья
    34.9% (15)
    Атлетико М
    53.5% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.38% (22)
    Меньше
    47.62% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    78.57% (33)
    Нет
    21.43% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    32.6% (14)
    1:1 Ничья
    25.6% (11)
    0:1 Атлетико М
    14% (6)
    2:1 Валенсия
    9.3% (4)
    2:2 Ничья
    4.7% (2)
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    Валенсия
    Атлетико М
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