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Турция: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Фенербахче
3:3
Конец матча
Умраниеспор
0'
12' Желтая карточка
Виллиан Арао
1:0
19' Пенальти
Валенсия Эннер
22' Желтая карточка
Валенсия Эннер
1:1
29' Гол
Глумац Томислав
41' Желтая карточка
Беттаеб Адель
2:1
45' Гол
Валенсия Эннер
2:2
67' Гол
Георге Валентин
70' Желтая карточка
Перес Луан
2:3
73' Пенальти
Antonio Mrsic
76' Желтая карточка
Линкольн
76' Желтая карточка
Нефиз Эмре
77' Желтая карточка
Энрике Густаво
83' Желтая карточка
Бериша Мергим
3:3
90' Гол
Бериша Мергим
90' Желтая карточка
Кадыоглу Ферди
90'+8

Ход матча

12'
Виллиан Арао
 
19'
Валенсия Эннер
1:0
22'
Валенсия Эннер
 
29'
1:1
Глумац Томислав
(Леняни Эрмир)
41'
 
Беттаеб Адель
45'
Валенсия Эннер
(Росси Диего)
2:1
46'
Юксек Исмаил
Виллиан Арао
 
63'
Брума Арминду
Мор Эмре
 
64'
Зайц Миха
Валенсия Эннер
 
64'
 
Нефиз Эмре
Авуну Дюрель
64'
 
Георге Валентин
Дель Валье Йонатан
64'
 
Айик Онур
Жералду Бартоломеу
67'
2:2
Георге Валентин
(Oguz Gurbulak)
70'
Перес Луан
 
73'
2:3
Antonio Mrsic
74'
Бериша Мергим
Кинг Джошуа
 
74'
Дурсун Сердар
Росси Диего
 
76'
Линкольн
 
76'
 
Нефиз Эмре
77'
Энрике Густаво
 
79'
 
Сакей Айзаак
Antonio Mrsic
83'
Бериша Мергим
 
89'
 
Шанлитюрк Фатих
Serkan Goksu
90'
Бериша Мергим
(Зайц Миха)
3:3
90'
Кадыоглу Ферди
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 13
  • 7 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Новости
1
Байиндыр
Алтай
7
Кадыоглу
Ферди
2
Энрике
Густаво
41
Салаи
Аттила
28
Перес
Луан
99
Мор
Эмре
5
Виллиан
Арао
9
Росси
Диего
18
Линкольн
II
13
Валенсия
Эннер
15
Кинг
Джошуа
1
Кырынтылы
Серкан
8
Serkan
Goksu
33
Allyson
II
44
Глумац
Томислав
3
Леняни
Эрмир
20
Oguz
Gurbulak
29
Жералду
Бартоломеу
39
Antonio
Mrsic
14
Авуну
Дюрель
28
Дель
Валье
Йонатан
27
Беттаеб
Адель
Фенербахче
4-3-1-2
Умраниеспор
4-1-4-1

История личных встреч

Фенербахче
Умраниеспор

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

К
0:1
К
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенсия Эннер 2 (1) 2
Бериша Мергим 1 1
Зайц Миха 0 0
Росси Диего 0 0
Умраниеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глумац Томислав 1 1
Георге Валентин 1 1
Antonio Mrsic 1 (1) 1
Леняни Эрмир 0 0
Oguz Gurbulak 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валенсия Эннер 1 0
Виллиан Арао 1 0
Энрике Густаво 1 0
Линкольн II 1 0
Бериша Мергим 1 0
Перес Луан 1 0
Кадыоглу Ферди 1 0
Умраниеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нефиз Эмре 1 0
Беттаеб Адель 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Фенербахче - Словацко 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Хулл 2:0
Фенербахче - Фехервар 3:0 Фенербахче - Партизан 1:0 Фенербахче - Shamal 4:2 Фенербахче - Тирана 4:0 Фенербахче - Шкупи 2:2 Малатьяспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Газиантеп 3:2 Ризеспор - Фенербахче 0:6 Фенербахче - Шахтёр Донецк 1:0 Фенербахче - Гёзтепе 2:0 Фенербахче - Галатасарай 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Коньяспор 2:1 Аланьяспор - Фенербахче 2:5
Умраниеспор
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Умраниеспор - Samgurali 3:0 Умраниеспор - Торпедо Кутаиси 0:3 Хатайспор - Умраниеспор 0:3 Эрзурумспор - Умраниеспор 0:3
Умраниеспор - Гиресунспор 1:0 Генчлербирлиги - Умраниеспор 2:4 Умраниеспор - Денизлиспор 0:0 Бурсаспор - Умраниеспор 3:2 Умраниеспор - Балыкесирспор 4:1 Болуспор - Умраниеспор 0:2 Умраниеспор - Кечиоренгюджю Анкара 2:1 Умраниеспор - Анкарагюджю 2:2 Тузласпор - Умраниеспор 1:1 Умраниеспор - Алтынорду 0:1 Эюпспор - Умраниеспор 0:1 Умраниеспор - Самсунспор 3:1 Маниса Буюкшехир - Умраниеспор 2:1 Умраниеспор - Аданаспор 2:1 Умраниеспор - Эрзурумспор 3:3 Бандырмаспор - Умраниеспор 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Аланьяспор 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Трабзонспор 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Бешикташ 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Галатасарай 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Адана Демирспор 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Сивасспор 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Коньяспор 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Анкарагюджю 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Умраниеспор 1 0 1 0 3 - 3 1
11. Фенербахче 1 0 1 0 3 - 3 1
12. Газиантеп 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Хатайспор 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кайсериспор 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Антальяспор 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Гиресунспор 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Истанбулспор 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Фатих Карагюмрюк 1 0 0 1 2 - 4 0
19. Касымпаша 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Бешикташ 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Сивасспор 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Анкарагюджю 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Фенербахче 1 0 1 0 3 - 3 1
6. Трабзонспор 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Галатасарай 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Адана Демирспор 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Коньяспор 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Аланьяспор 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Умраниеспор 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Хатайспор 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Кайсериспор 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Газиантеп 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Касымпаша 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Антальяспор 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Гиресунспор 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Истанбулспор 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Фатих Карагюмрюк 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Аланьяспор 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Галатасарай 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Адана Демирспор 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Умраниеспор 1 0 1 0 3 - 3 1
6. Коньяспор 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Газиантеп 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Бешикташ 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сивасспор 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Анкарагюджю 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Истанбул Башакшехир 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Хатайспор 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Антальяспор 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Гиресунспор 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Истанбулспор 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Фатих Карагюмрюк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Фенербахче 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Кайсериспор 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Касымпаша 1 0 0 1 0 - 4 0
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Валенсия Эннер бьет в цель!
    • Желтая карточка
      41'
      Беттаеб Адель получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Глумац Томислав бьет в цель!
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    Где смотреть матч Фенербахче 3:3 Умраниеспор онлайн

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