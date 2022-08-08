Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу
3:3
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаВиллиан Арао
1:0
19' ПенальтиВаленсия Эннер
22' Желтая карточкаВаленсия Эннер
1:1
29' ГолГлумац Томислав
41' Желтая карточкаБеттаеб Адель
2:1
45' ГолВаленсия Эннер
2:2
67' ГолГеорге Валентин
70' Желтая карточкаПерес Луан
2:3
73' ПенальтиAntonio Mrsic
76' Желтая карточкаЛинкольн
76' Желтая карточкаНефиз Эмре
77' Желтая карточкаЭнрике Густаво
83' Желтая карточкаБериша Мергим
3:3
90' ГолБериша Мергим
90' Желтая карточкаКадыоглу Ферди
90'+8
Ход матча
12'
19'
1:0
22'
29'
1:1
41'
45'
2:1
67'
2:2
70'
73'
2:3
76'
76'
77'
83'
90'
3:3
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 5
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 13
-
7 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
41
Салаи
Аттила
28
Перес
Луан
99
Мор
Эмре
18
Линкольн
II
15
Кинг
Джошуа
33
Allyson
II
14
Авуну
Дюрель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
-
28 Перес ЛуанЗащитник
-
99 Мор ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 ЛинкольнПолузащитник
- Нападающий
-
15 Кинг ДжошуаНападающий
- Запасные игроки
-
54 Четин ОсманВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гюлер АрдаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Юксек Исмаил
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Allyson IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Авуну ДюрельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Нефиз ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айик ОнурНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Recep Ucar
История личных встреч
Фенербахче
Умраниеспор
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валенсия Эннер
|2 (1)
|2
|Бериша Мергим
|1
|1
|Зайц Миха
|0
|0
|Росси Диего
|0
|0
Умраниеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глумац Томислав
|1
|1
|Георге Валентин
|1
|1
|Antonio Mrsic
|1 (1)
|1
|Леняни Эрмир
|0
|0
|Oguz Gurbulak
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валенсия Эннер
|1
|0
|Виллиан Арао
|1
|0
|Энрике Густаво
|1
|0
|Линкольн II
|1
|0
|Бериша Мергим
|1
|0
|Перес Луан
|1
|0
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
Умраниеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нефиз Эмре
|1
|0
|Беттаеб Адель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Фенербахче - Словацко 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Хулл 2:0
Фенербахче - Фехервар 3:0 Фенербахче - Партизан 1:0 Фенербахче - Shamal 4:2 Фенербахче - Тирана 4:0 Фенербахче - Шкупи 2:2 Малатьяспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Газиантеп 3:2 Ризеспор - Фенербахче 0:6 Фенербахче - Шахтёр Донецк 1:0 Фенербахче - Гёзтепе 2:0 Фенербахче - Галатасарай 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Коньяспор 2:1 Аланьяспор - Фенербахче 2:5
Умраниеспор
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Умраниеспор - Samgurali 3:0 Умраниеспор - Торпедо Кутаиси 0:3 Хатайспор - Умраниеспор 0:3 Эрзурумспор - Умраниеспор 0:3
Умраниеспор - Гиресунспор 1:0 Генчлербирлиги - Умраниеспор 2:4 Умраниеспор - Денизлиспор 0:0 Бурсаспор - Умраниеспор 3:2 Умраниеспор - Балыкесирспор 4:1 Болуспор - Умраниеспор 0:2 Умраниеспор - Кечиоренгюджю Анкара 2:1 Умраниеспор - Анкарагюджю 2:2 Тузласпор - Умраниеспор 1:1 Умраниеспор - Алтынорду 0:1 Эюпспор - Умраниеспор 0:1 Умраниеспор - Самсунспор 3:1 Маниса Буюкшехир - Умраниеспор 2:1 Умраниеспор - Аданаспор 2:1 Умраниеспор - Эрзурумспор 3:3 Бандырмаспор - Умраниеспор 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Аланьяспор
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Трабзонспор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Бешикташ
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Галатасарай
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Адана Демирспор
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Сивасспор
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Коньяспор
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Анкарагюджю
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Умраниеспор
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|11.
|Фенербахче
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|12.
|Газиантеп
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Хатайспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кайсериспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Антальяспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Гиресунспор
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Истанбулспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Фатих Карагюмрюк
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|19.
|Касымпаша
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Бешикташ
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Сивасспор
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Анкарагюджю
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Фенербахче
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|6.
|Трабзонспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Галатасарай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Адана Демирспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Коньяспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Аланьяспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Умраниеспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Хатайспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Кайсериспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Газиантеп
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Касымпаша
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Антальяспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Гиресунспор
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Истанбулспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Фатих Карагюмрюк
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Аланьяспор
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Галатасарай
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Адана Демирспор
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Умраниеспор
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|6.
|Коньяспор
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Газиантеп
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Бешикташ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сивасспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Анкарагюджю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Истанбул Башакшехир
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Хатайспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Антальяспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Гиресунспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Истанбулспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Фатих Карагюмрюк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Фенербахче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Кайсериспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Касымпаша
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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