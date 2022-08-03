Стадион: MOL Arena
0'
2' Желтая карточкаДава Джойским
22' Желтая карточкаРисванис Спирос
56' Желтая карточкаКружляк Доминик
56' Желтая карточкаРадунович Ристо
62' Желтая карточкаЭджума Малком
68' Вторая желтая карточкаКружляк Доминик
0:1
69' ГолТамм Йоонас
Ход матча
22'
56'
56'
62'
68'
69'
0:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 9
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
74
Санто
Регё
16
Тамм
Йоонас
27
Олару
Дариус
90
Bogdan
Rusu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
74 Санто РегёНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
-
13 Кальмар ЖолтПолузащитник
-
19 Нджие СейниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Муму БрахимНападающий
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Bogdan RusuНападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
-
77 Шербан СоринЗащитник
-
29 Буэнна РашидЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Аким ФлоринЗащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Дикэ Николае
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|5 (1)
|1
|Веселовски Доминик
|2
|0.4
|Цыганик Андрей
|1
|0.2
|Санто Регё
|1
|0.2
|Качер Мирослав
|0
|0
|Блэкмэн Сезар
|0
|0
|Николаеску Йон
|0
|0
|Брунетти Матеус
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коман Флоринел
|1
|0.33
|Эджума Малком
|1
|0.33
|Дава Джойским
|1
|0.33
|Радунович Ристо
|1 (1)
|0.33
|Попеску Овидиу
|0
|0
|Кордя Андрей
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муму Брахим
|1
|1
|Блэкмэн Сезар
|2
|0
|Рисванис Спирос
|1
|0
|Кружляк Доминик
|1
|0
|Балог Норберт
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Октавиан
|2
|0
|Олару Дариус
|2
|0
|Кордя Андрей
|0
|1
|Коман Флоринел
|1
|0
|Попеску Овидиу
|1
|0
|Харуц Денис
|1
|0
|Дава Джойским
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
50%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Викингур 2:0 Жилина - ДАК 1:1 Викингур - ДАК 0:2
ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Клифтонвилл - ДАК 0:3 ДАК - Клифтонвилл 2:1 ДАК - Тренчин 2:1 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 4:2 Спартак Трнава - ДАК 1:0 ДАК - Ружомберок 2:3 Середь - ДАК 0:0 ДАК - Слован Братислава 2:0 ДАК - Жилина 2:0 Слован Братислава - ДАК 3:1 ДАК - Середь 0:0 Жилина - ДАК 2:2 ДАК - Спартак Трнава 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 ДАК - Жилина 3:1
ФКСБ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Сабуртало 4:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сабуртало - ФКСБ 1:0
ФКСБ - Университатя 1:1 Македония Джёрче Петров - ФКСБ 2:3 Оцелул - ФКСБ 0:1 Фарул Констанца - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Миовени 1:0 Зимбру - ФКСБ 1:6 ФКСБ - Sf.Gheorghe 6:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Волунтари - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Униря Слобозия 2:0 ФКСБ - Университатя 0:2 ФКСБ - Арджеш 4:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч ДАК 0:1 ФКСБ
Исход игры
ДАК
50.9% (59)
Ничья
32.8% (38)
ФКСБ
16.4% (19)
Тотал 2.5
Больше
31.25% (35)
Меньше
68.75% (77)
Обе команды забьют
Да
61.61% (69)
Нет
38.39% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.2% (35)
1:0 ДАК
22.4% (26)
2:1 ДАК
21.6% (25)
0:1 ФКСБ
6% (7)
1:2 ФКСБ
5.2% (6)
0:2 ФКСБ
3.4% (4)
2:0 ДАК
3.4% (4)
3:1 ДАК
1.7% (2)
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