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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
ДАК
0:1
Второй тайм: 72'
ФКСБ
0'
2' Желтая карточка
Дава Джойским
22' Желтая карточка
Рисванис Спирос
56' Желтая карточка
Кружляк Доминик
56' Желтая карточка
Радунович Ристо
62' Желтая карточка
Эджума Малком
68' Вторая желтая карточка
Кружляк Доминик
0:1
69' Гол
Тамм Йоонас

Ход матча

2'
 
Дава Джойским
22'
Рисванис Спирос
 
46'
 
Оайдэ Рэзван
Коман Флоринел
56'
Кружляк Доминик
 
56'
 
Радунович Ристо
62'
 
Эджума Малком
64'
 
Стойка Янис
Bogdan Rusu
68'
Кружляк Доминик
 
68'
Брунетти Матеус
Санто Регё
 
69'
0:1
Тамм Йоонас
(Радунович Ристо)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 9
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 116
ДАК 50.9% (59)
X 32.8% (38)
ФКСБ 16.4% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ДАК
Ничья
ФКСБ
2.95
3.52
3.15
Все Коэффициенты
22
Веселинов
Даниэл
28
Блэкмэн
Сезар
24
Кружляк
Доминик
44
Рисванис
Спирос
14
Цыганик
Андрей
8
Димун
Милан
66
Качер
Мирослав
7
Балог
Норберт
20
Веселовски
Доминик
45
Крстович
Никола
74
Санто
Регё
32
Тарновану
Стефан
23
Попеску
Овидиу
5
Дава
Джойским
16
Тамм
Йоонас
33
Радунович
Ристо
18
Эджума
Малком
27
Олару
Дариус
11
Микулеску
Давид
10
Попеску
Октавиан
7
Коман
Флоринел
90
Bogdan
Rusu
ДАК
4-1-2-3
ФКСБ
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 5 (1) 1
Веселовски Доминик 2 0.4
Цыганик Андрей 1 0.2
Санто Регё 1 0.2
Качер Мирослав 0 0
Блэкмэн Сезар 0 0
Николаеску Йон 0 0
Брунетти Матеус 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коман Флоринел 1 0.33
Эджума Малком 1 0.33
Дава Джойским 1 0.33
Радунович Ристо 1 (1) 0.33
Попеску Овидиу 0 0
Кордя Андрей 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муму Брахим 1 1
Блэкмэн Сезар 2 0
Рисванис Спирос 1 0
Кружляк Доминик 1 0
Балог Норберт 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Октавиан 2 0
Олару Дариус 2 0
Кордя Андрей 0 1
Коман Флоринел 1 0
Попеску Овидиу 1 0
Харуц Денис 1 0
Дава Джойским 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
50%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Викингур 2:0 Жилина - ДАК 1:1 Викингур - ДАК 0:2
ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Клифтонвилл - ДАК 0:3 ДАК - Клифтонвилл 2:1 ДАК - Тренчин 2:1 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 4:2 Спартак Трнава - ДАК 1:0 ДАК - Ружомберок 2:3 Середь - ДАК 0:0 ДАК - Слован Братислава 2:0 ДАК - Жилина 2:0 Слован Братислава - ДАК 3:1 ДАК - Середь 0:0 Жилина - ДАК 2:2 ДАК - Спартак Трнава 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 ДАК - Жилина 3:1
ФКСБ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Сабуртало 4:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сабуртало - ФКСБ 1:0
ФКСБ - Университатя 1:1 Македония Джёрче Петров - ФКСБ 2:3 Оцелул - ФКСБ 0:1 Фарул Констанца - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Миовени 1:0 Зимбру - ФКСБ 1:6 ФКСБ - Sf.Gheorghe 6:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Волунтари - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Униря Слобозия 2:0 ФКСБ - Университатя 0:2 ФКСБ - Арджеш 4:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    22'
    Рисванис Спирос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    2'
    Дава Джойским получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MOL Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 116
ДАК 50.9% (59)
X 32.8% (38)
ФКСБ 16.4% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ДАК
Ничья
ФКСБ
2.95
3.52
3.15
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ДАК 0:1 ФКСБ онлайн

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Прогнозы на матч ДАК 0:1 ФКСБ

Исход игры
ДАК
50.9% (59)
Ничья
32.8% (38)
ФКСБ
16.4% (19)
Тотал 2.5
Больше
31.25% (35)
Меньше
68.75% (77)
Обе команды забьют
Да
61.61% (69)
Нет
38.39% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.2% (35)
1:0 ДАК
22.4% (26)
2:1 ДАК
21.6% (25)
0:1 ФКСБ
6% (7)
1:2 ФКСБ
5.2% (6)
0:2 ФКСБ
3.4% (4)
2:0 ДАК
3.4% (4)
3:1 ДАК
1.7% (2)
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ДАК
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