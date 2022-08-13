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Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Санкт-Галлен
4:1
Конец матча
Люцерн
0'
1:0
2' Гол
Латте Лат Эммануэль
2:0
51' Гол в свои ворота
Симани Денис
3:0
56' Гол
Гёртлер Лукас
3:1
60' Гол
Шадер Софьян
4:1
69' Гол
Аколо Чадрак
82' Желтая карточка
Кадак Якуб
90'+3
25
Ватковяк
Лукас
30
Patrick
Sutter
6
Стильхарт
Базиль
4
Стеригу
Леонидас
19
Гиндо
Дауда
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
37
Christian
Witzig
11
Фон
Моос
Юлиан
7
Шуберт
Фабиан
22
Латте
Лат
Эммануэль
1
Мюллер
Мариус
2
Дрэгер
Мохамед
71
Luca
Jaquez
5
Симани
Денис
13
Фрыдек
Мартин
18
Белоко
Стефан
6
Яшари
Ардон
20
Дорн
Пиус
16
Кадак
Якуб
9
Соргич
Деян
19
Ардаис
Хоакин
Санкт-Галлен
4-3-3
Люцерн
4-2-3-1

История личных встреч

Санкт-Галлен
Люцерн

24 матча

66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
41.7%
15 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.8%
33.3%
17 побед 8 ничьих 0 побед

32 матча

15.6%
84.4%
0 побед 5 ничьих 27 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 8 ничьих 23 победы

Второй тайм

21.9%
78.1%
0 побед 7 ничьих 24 победы

56 матчей

28.6%
23.2%
48.2%
16 побед 13 ничьих 27 побед

Первый тайм

26.8%
32.1%
41.1%
15 побед 18 ничьих 23 победы

Второй тайм

30.4%
26.8%
42.8%
17 побед 15 ничьих 24 победы

История матчей

С
3:2
С
3:2
С
2:0
С
2:2
К
1:3
С
0:0
С
4:2
С
2:1
С
2:2
С
4:1
С
1:0
С
1:4
С
0:2
С
1:2
С
3:0
С
2:1
С
0:1
С
2:3
С
3:1
С
3:0
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
3:0
С
3:0
С
1:4
С
0:1
С
1:0
К
2:3
С
0:1
С
6:2
С
0:0
С
0:0
С
1:2
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
3:1
С
4:1
С
2:0
С
4:0
С
1:1
С
1:1
С
0:4
С
1:1
С
1:2
С
4:0
ТМС
1:1
С
3:1
С
2:3
К
1:4
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
2:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуберт Фабиан 3 0.6
Латте Лат Эммануэль 2 0.4
Фон Моос Юлиан 2 0.4
Гёртлер Лукас 1 0.2
Аколо Чадрак 1 0.2
Гиндо Дауда 0 0
Patrick Sutter 0 0
Кинтилья Хорди 0 0
Гийемено Джереми 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Белоко Стефан 1 0.25
Дорн Пиус 1 0.25
Бурч Марко 1 0.25
Шадер Софьян 1 0.25
Фрыдек Мартин 0 0
Ташар Варол 0 0
Кадак Якуб 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matej Maglica 3 0
Гёртлер Лукас 1 1
Латте Лат Эммануэль 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 0 1
Шмидт Исаак 0 1
Шуберт Фабиан 1 0
Christian Witzig 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яшари Ардон 2 1
Мюллер Мариус 2 0
Симани Денис 1 0
Фрыдек Мартин 1 0
Абубакар-Анкра Асума 1 0
Ташар Варол 1 0
Белоко Стефан 1 0
Кадак Якуб 1 0
Эмини Лорик 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
5
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2
Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Тун - Санкт-Галлен 3:3 FC Urnaesch - Санкт-Галлен 0:25 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 4:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 3:0 Ивердон - Санкт-Галлен 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Базель 2:2
Люцерн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Лугано - Люцерн 1:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Люцерн - Динамо Киев 1:2
Люцерн - Вадуц 4:1 Альтах - Люцерн 0:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Люцерн - Шаффхаузен 2:0 Шаффхаузен - Люцерн 2:2 Цюрих - Люцерн 2:3 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Сьон - Люцерн 1:3 Люцерн - Серветт 4:0 Люцерн - Лозанна-Спорт 3:0 Базель - Люцерн 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Лугано 2:2 Люцерн - Шаффхаузен 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 5 3 0 2 10 - 5 9
2. Грасcхоппер 5 2 3 0 9 - 7 9
3. Янг Бойз 4 2 2 0 8 - 1 8
4. Серветт 4 2 2 0 3 - 1 8
5. Сьон 5 2 2 1 8 - 7 8
6. Люцерн 4 1 2 1 4 - 6 5
7. Лугано 4 1 0 3 8 - 8 3
8. Базель 3 0 3 0 2 - 2 3
9. Винтертур 4 0 1 3 2 - 8 1
10. Цюрих 4 0 1 3 0 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Серветт 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Грасcхоппер 2 2 0 0 5 - 3 6
4. Янг Бойз 2 1 1 0 5 - 1 4
5. Базель 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Сьон 3 0 2 1 2 - 5 2
7. Люцерн 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Цюрих 2 0 1 1 0 - 3 1
9. Винтертур 2 0 1 1 2 - 5 1
10. Лугано 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сьон 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Янг Бойз 2 1 1 0 3 - 0 4
3. Люцерн 3 1 1 1 3 - 5 4
4. Грасcхоппер 3 0 3 0 4 - 4 3
5. Лугано 2 1 0 1 5 - 3 3
6. Серветт 2 0 2 0 1 - 1 2
7. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Санкт-Галлен 2 0 0 2 2 - 4 0
9. Винтертур 2 0 0 2 0 - 3 0
10. Цюрих 2 0 0 2 0 - 6 0
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