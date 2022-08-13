Стадион: АФГ Арена
4:1
Конец матча
0'
1:0
2' ГолЛатте Лат Эммануэль
2:0
51' Гол в свои воротаСимани Денис
3:0
56' ГолГёртлер Лукас
3:1
60' ГолШадер Софьян
4:1
69' ГолАколо Чадрак
82' Желтая карточкаКадак Якуб
90'+3
Ход матча
2'
51'
2:0
56'
3:0
60'
69'
4:1
82'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 0
-
12 Удары в створ 1
-
10 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
19
Гиндо
Дауда
71
Luca
Jaquez
20
Дорн
Пиус
16
Кадак
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Гиндо ДаудаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Аколо ЧадракНападающий
-
-
-
-
-
35 Bela Dumrath
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
71 Luca JaquezЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Полузащитник
-
27 Ташар ВаролПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
- Полузащитник
-
69 Шадер СофьянПолузащитник
-
33 Leny Meyer
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Санкт-Галлен
Люцерн
24 матча
66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
41.7%
15 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.8%
33.3%
17 побед 8 ничьих 0 побед
32 матча
15.6%
84.4%
0 побед 5 ничьих 27 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 8 ничьих 23 победы
Второй тайм
21.9%
78.1%
0 побед 7 ничьих 24 победы
56 матчей
28.6%
23.2%
48.2%
16 побед 13 ничьих 27 побед
Первый тайм
26.8%
32.1%
41.1%
15 побед 18 ничьих 23 победы
Второй тайм
30.4%
26.8%
42.8%
17 побед 15 ничьих 24 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуберт Фабиан
|3
|0.6
|Латте Лат Эммануэль
|2
|0.4
|Фон Моос Юлиан
|2
|0.4
|Гёртлер Лукас
|1
|0.2
|Аколо Чадрак
|1
|0.2
|Гиндо Дауда
|0
|0
|Patrick Sutter
|0
|0
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Гийемено Джереми
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Белоко Стефан
|1
|0.25
|Дорн Пиус
|1
|0.25
|Бурч Марко
|1
|0.25
|Шадер Софьян
|1
|0.25
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Ташар Варол
|0
|0
|Кадак Якуб
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matej Maglica
|3
|0
|Гёртлер Лукас
|1
|1
|Латте Лат Эммануэль
|2
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|0
|1
|Шмидт Исаак
|0
|1
|Шуберт Фабиан
|1
|0
|Christian Witzig
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яшари Ардон
|2
|1
|Мюллер Мариус
|2
|0
|Симани Денис
|1
|0
|Фрыдек Мартин
|1
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0
|Ташар Варол
|1
|0
|Белоко Стефан
|1
|0
|Кадак Якуб
|1
|0
|Эмини Лорик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
5
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2
Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Тун - Санкт-Галлен 3:3 FC Urnaesch - Санкт-Галлен 0:25 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 4:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 3:0 Ивердон - Санкт-Галлен 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Базель 2:2
Люцерн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Лугано - Люцерн 1:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Люцерн - Динамо Киев 1:2
Люцерн - Вадуц 4:1 Альтах - Люцерн 0:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Люцерн - Шаффхаузен 2:0 Шаффхаузен - Люцерн 2:2 Цюрих - Люцерн 2:3 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Сьон - Люцерн 1:3 Люцерн - Серветт 4:0 Люцерн - Лозанна-Спорт 3:0 Базель - Люцерн 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Лугано 2:2 Люцерн - Шаффхаузен 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|2.
|Грасcхоппер
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|3.
|Янг Бойз
|4
|2
|2
|0
|8 - 1
|8
|4.
|Серветт
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|5.
|Сьон
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|6.
|Люцерн
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|7.
|Лугано
|4
|1
|0
|3
|8 - 8
|3
|8.
|Базель
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|9.
|Винтертур
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|10.
|Цюрих
|4
|0
|1
|3
|0 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Серветт
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Грасcхоппер
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|Янг Бойз
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|5.
|Базель
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|Сьон
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|7.
|Люцерн
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Цюрих
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|9.
|Винтертур
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|10.
|Лугано
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сьон
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Янг Бойз
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|Люцерн
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|4.
|Грасcхоппер
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|5.
|Лугано
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|6.
|Серветт
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|Базель
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Санкт-Галлен
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|9.
|Винтертур
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|10.
|Цюрих
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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