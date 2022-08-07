Стадион: ZELPO Arena
0:0
Первый тайм: 23'
0'
21
Годал
Борис
11
Samuel
Datko
14
Matej
Gresak
15
Rene
Paraj
99
David
Cobnan
29
Кузма
Марек
78
Пинту
Алекс
19
Нджие
Сейни
13
Кальмар
Жолт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Годал БорисЗащитник
- Защитник
-
11 Samuel DatkoЗащитник
-
14 Matej GresakЗащитник
-
15 Rene ParajПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 David CobnanПолузащитник
-
29 Кузма МарекНападающий
- Запасные игроки
-
17 Бариш ДамьянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Ivan Rehak
-
-
30 Andy Masaryk
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
78 Пинту АлексЗащитник
-
19 Нджие СейниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Кальмар ЖолтНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
74 Санто РегёНападающий
-
Главный тренер: Гуля Адриан
Бомбардиры внутри турнира
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковачик Петер
|1 (1)
|0.25
|Годал Борис
|1
|0.25
|Daniel Pavuk
|1
|0.25
|Samuel Datko
|1
|0.25
|David Cobnan
|1
|0.25
|Грендель Эрик
|0
|0
|Кузма Марек
|0
|0
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|3
|0.75
|Веселовски Доминик
|1
|0.25
|Кальмар Жолт
|1
|0.25
|Кружляк Доминик
|1
|0.25
|Цыганик Андрей
|0
|0
Карточки
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грендель Эрик
|1
|1
|Годал Борис
|2
|0
|Оравец Матей
|1
|0
|Issa Adekunle
|1
|0
|Marek Kristian Bartos
|1
|0
|Лудга Рихард
|1
|0
|Бакаля Микулаш
|1
|0
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крстович Никола
|2
|0
|Кальмар Жолт
|1
|0
|Цыганик Андрей
|1
|0
|Нджие Сейни
|1
|0
|Брунетти Матеус
|1
|0
|Веселинов Даниэл
|1
|0
|Муму Брахим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
67%
2
40%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
40%
3
50%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован-2 Братислава - Железярне Подбрезова 1:2
Железярне Подбрезова - Партизан Бардеёв 7:1 Жилина-2 - Железярне Подбрезова 3:5 Железярне Подбрезова - Дубница 8:0 Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:4 Железярне Подбрезова - Петржалка 2:3 Комарно - Железярне Подбрезова 0:4 СТК-1914 Саморин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Пухов 4:0 Железярне Подбрезова - Кошице-2 3:1 Железярне Подбрезова - Наместово 3:1 Скалица - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Железярне Подбрезова - ФК Гуменне 3:0 Рогожник - Железярне Подбрезова 1:1 Дубница - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Слован-2 Братислава 5:0
ДАК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ДАК - ФКСБ 0:1 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Викингур 2:0 Жилина - ДАК 1:1
Викингур - ДАК 0:2 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Клифтонвилл - ДАК 0:3 ДАК - Клифтонвилл 2:1 ДАК - Тренчин 2:1 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 4:2 Спартак Трнава - ДАК 1:0 ДАК - Ружомберок 2:3 Середь - ДАК 0:0 ДАК - Слован Братислава 2:0 ДАК - Жилина 2:0 Слован Братислава - ДАК 3:1 ДАК - Середь 0:0 Жилина - ДАК 2:2 ДАК - Спартак Трнава 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|2.
|Ружомберок
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|3.
|Слован Братислава
|0:0
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|4.
|Железярне Подбрезова
|0:0
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|5.
|Жилина
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|6.
|Скалица
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|7.
|Спартак Трнава
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Тренчин
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|9.
|Земплин
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|Дукла Банска-Бистрица
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Злате Моравце
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|0:0
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|ДАК
|0:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Жилина
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Тренчин
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Железярне Подбрезова
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Спартак Трнава
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|7.
|Земплин
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Скалица
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Татран Липтовски-Микулаш
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Злате Моравце
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Ружомберок
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Дукла Банска-Бистрица
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ружомберок
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Дукла Банска-Бистрица
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|3.
|Скалица
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Железярне Подбрезова
|0:0
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|5.
|ДАК
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|Жилина
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Земплин
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|8.
|Татран Липтовски-Микулаш
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Спартак Трнава
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Слован Братислава
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Злате Моравце
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|12.
|Тренчин
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров