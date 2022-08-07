Стадион: ZELPO Arena
0:0
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаНджие Сейни
43' Желтая карточкаDavid Cobnan
45' Желтая карточкаГодал Борис
49' Желтая карточкаRene Paraj
75' Желтая карточкаМухамедбегович Ахмет
90'+3
Ход матча
23'
43'
45'
49'
21
Годал
Борис
11
Samuel
Datko
14
Matej
Gresak
15
Rene
Paraj
99
David
Cobnan
29
Кузма
Марек
78
Пинту
Алекс
19
Нджие
Сейни
13
Кальмар
Жолт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Годал БорисЗащитник
- Защитник
-
11 Samuel DatkoЗащитник
-
14 Matej GresakЗащитник
-
15 Rene ParajПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 David CobnanПолузащитник
-
29 Кузма МарекНападающий
- Запасные игроки
-
17 Бариш ДамьянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Ivan Rehak
-
-
30 Andy Masaryk
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
78 Пинту АлексЗащитник
-
19 Нджие СейниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Кальмар ЖолтНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
74 Санто РегёНападающий
-
Главный тренер: Гуля Адриан
Бомбардиры внутри турнира
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковачик Петер
|1 (1)
|0.25
|Годал Борис
|1
|0.25
|Daniel Pavuk
|1
|0.25
|Samuel Datko
|1
|0.25
|David Cobnan
|1
|0.25
|Грендель Эрик
|0
|0
|Кузма Марек
|0
|0
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|3
|0.75
|Веселовски Доминик
|1
|0.25
|Кальмар Жолт
|1
|0.25
|Кружляк Доминик
|1
|0.25
|Цыганик Андрей
|0
|0
Карточки
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годал Борис
|3
|0
|Грендель Эрик
|1
|1
|Оравец Матей
|1
|0
|Issa Adekunle
|1
|0
|Marek Kristian Bartos
|1
|0
|Лудга Рихард
|1
|0
|Бакаля Микулаш
|1
|0
|Rene Paraj
|1
|0
|David Cobnan
|1
|0
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крстович Никола
|2
|0
|Нджие Сейни
|2
|0
|Кальмар Жолт
|1
|0
|Цыганик Андрей
|1
|0
|Мухамедбегович Ахмет
|1
|0
|Брунетти Матеус
|1
|0
|Веселинов Даниэл
|1
|0
|Муму Брахим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
67%
2
40%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
40%
3
50%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован-2 Братислава - Железярне Подбрезова 1:2
Железярне Подбрезова - Партизан Бардеёв 7:1 Жилина-2 - Железярне Подбрезова 3:5 Железярне Подбрезова - Дубница 8:0 Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:4 Железярне Подбрезова - Петржалка 2:3 Комарно - Железярне Подбрезова 0:4 СТК-1914 Саморин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Пухов 4:0 Железярне Подбрезова - Кошице-2 3:1 Железярне Подбрезова - Наместово 3:1 Скалица - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Железярне Подбрезова - ФК Гуменне 3:0 Рогожник - Железярне Подбрезова 1:1 Дубница - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Слован-2 Братислава 5:0
ДАК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ДАК - ФКСБ 0:1 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Викингур 2:0 Жилина - ДАК 1:1
Викингур - ДАК 0:2 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Клифтонвилл - ДАК 0:3 ДАК - Клифтонвилл 2:1 ДАК - Тренчин 2:1 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 4:2 Спартак Трнава - ДАК 1:0 ДАК - Ружомберок 2:3 Середь - ДАК 0:0 ДАК - Слован Братислава 2:0 ДАК - Жилина 2:0 Слован Братислава - ДАК 3:1 ДАК - Середь 0:0 Жилина - ДАК 2:2 ДАК - Спартак Трнава 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|4
|3
|0
|1
|12 - 4
|9
|2.
|ДАК
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|Ружомберок
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|4.
|Жилина
|0:0
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Железярне Подбрезова
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|6.
|Спартак Трнава
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|7.
|Тренчин
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|8.
|Земплин
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|9.
|Скалица
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|Дукла Банска-Бистрица
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Злате Моравце
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|2.
|ДАК
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Спартак Трнава
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|4.
|Жилина
|0:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|Тренчин
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Железярне Подбрезова
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Земплин
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Скалица
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Татран Липтовски-Микулаш
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Злате Моравце
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Ружомберок
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Дукла Банска-Бистрица
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ружомберок
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Дукла Банска-Бистрица
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|3.
|Железярне Подбрезова
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|4.
|ДАК
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|5.
|Жилина
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|6.
|Скалица
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|7.
|Земплин
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|8.
|Татран Липтовски-Микулаш
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Спартак Трнава
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Слован Братислава
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Злате Моравце
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|12.
|Тренчин
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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