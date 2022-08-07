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Словакия: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Железярне Подбрезова
0:0
Конец матча
ДАК
0'
23' Желтая карточка
Нджие Сейни
43' Желтая карточка
David Cobnan
45' Желтая карточка
Годал Борис
49' Желтая карточка
Rene Paraj
75' Желтая карточка
Мухамедбегович Ахмет
90'+3
1
Лудга
Рихард
23
Бакаля
Микулаш
21
Годал
Борис
39
Marek
Kristian
Bartos
11
Samuel
Datko
14
Matej
Gresak
15
Rene
Paraj
8
Грендель
Эрик
7
Daniel
Pavuk
99
David
Cobnan
29
Кузма
Марек
99
Петраш
Самуэл
5
Мухамедбегович
Ахмет
16
Брунетти
Матеус
24
Кружляк
Доминик
27
Ammar
Ramadan
78
Пинту
Алекс
19
Нджие
Сейни
77
Небыла
Себастьян
66
Качер
Мирослав
98
Николаеску
Йон
13
Кальмар
Жолт
Железярне Подбрезова
3-4-2-1
ДАК
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковачик Петер 1 (1) 0.25
Годал Борис 1 0.25
Daniel Pavuk 1 0.25
Samuel Datko 1 0.25
David Cobnan 1 0.25
Грендель Эрик 0 0
Кузма Марек 0 0
ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 3 0.75
Веселовски Доминик 1 0.25
Кальмар Жолт 1 0.25
Кружляк Доминик 1 0.25
Цыганик Андрей 0 0

Карточки

Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годал Борис 3 0
Грендель Эрик 1 1
Оравец Матей 1 0
Issa Adekunle 1 0
Marek Kristian Bartos 1 0
Лудга Рихард 1 0
Бакаля Микулаш 1 0
Rene Paraj 1 0
David Cobnan 1 0
ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крстович Никола 2 0
Нджие Сейни 2 0
Кальмар Жолт 1 0
Цыганик Андрей 1 0
Мухамедбегович Ахмет 1 0
Брунетти Матеус 1 0
Веселинов Даниэл 1 0
Муму Брахим 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
67%
2
40%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
40%
3
50%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Железярне Подбрезова
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован-2 Братислава - Железярне Подбрезова 1:2
Железярне Подбрезова - Партизан Бардеёв 7:1 Жилина-2 - Железярне Подбрезова 3:5 Железярне Подбрезова - Дубница 8:0 Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:4 Железярне Подбрезова - Петржалка 2:3 Комарно - Железярне Подбрезова 0:4 СТК-1914 Саморин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Пухов 4:0 Железярне Подбрезова - Кошице-2 3:1 Железярне Подбрезова - Наместово 3:1 Скалица - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Железярне Подбрезова - ФК Гуменне 3:0 Рогожник - Железярне Подбрезова 1:1 Дубница - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Слован-2 Братислава 5:0
ДАК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ДАК - ФКСБ 0:1 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Викингур 2:0 Жилина - ДАК 1:1
Викингур - ДАК 0:2 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Клифтонвилл - ДАК 0:3 ДАК - Клифтонвилл 2:1 ДАК - Тренчин 2:1 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 4:2 Спартак Трнава - ДАК 1:0 ДАК - Ружомберок 2:3 Середь - ДАК 0:0 ДАК - Слован Братислава 2:0 ДАК - Жилина 2:0 Слован Братислава - ДАК 3:1 ДАК - Середь 0:0 Жилина - ДАК 2:2 ДАК - Спартак Трнава 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 4 3 0 1 12 - 4 9
2. ДАК 4 2 2 0 6 - 2 8
3. Ружомберок 4 2 2 0 7 - 4 8
4. Жилина 0:0 4 1 3 0 5 - 2 6
5. Железярне Подбрезова 4 1 3 0 5 - 4 6
6. Спартак Трнава 0:0 4 1 2 1 4 - 3 5
7. Тренчин 4 1 1 2 3 - 7 4
8. Земплин 4 1 1 2 6 - 8 4
9. Скалица 4 1 1 2 4 - 7 4
10. Дукла Банска-Бистрица 4 1 0 3 5 - 10 3
11. Татран Липтовски-Микулаш 4 0 3 1 3 - 4 3
12. Злате Моравце 4 0 2 2 3 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 3 3 0 0 11 - 2 9
2. ДАК 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Спартак Трнава 0:0 4 1 2 1 4 - 3 5
4. Жилина 0:0 2 1 1 0 5 - 2 4
5. Тренчин 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Железярне Подбрезова 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Земплин 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Скалица 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Татран Липтовски-Микулаш 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Злате Моравце 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Ружомберок 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Дукла Банска-Бистрица 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ружомберок 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Дукла Банска-Бистрица 3 1 0 2 3 - 7 3
3. Железярне Подбрезова 2 0 2 0 3 - 3 2
4. ДАК 2 0 2 0 1 - 1 2
5. Жилина 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
6. Скалица 2 0 1 1 2 - 5 1
7. Земплин 3 0 1 2 4 - 8 1
8. Татран Липтовски-Микулаш 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Спартак Трнава 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Слован Братислава 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Злате Моравце 2 0 0 2 0 - 5 0
12. Тренчин 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Годал Борис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    David Cobnan получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Sainey Njie уходит с поля. Андзуана Иоан выходит вместо него
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    • Желтая карточка
      23'
      Sainey Njie получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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