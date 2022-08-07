Стадион: Народны (Тегельне Поле)
0:0
Первый тайм: 22'
0'
18
Грнчар
Давид
36
Ловат
Лукас
3
Уче
Агбо
19
Грин
Эндри
39
Юнас
Мартин
14
Вацлав
Марек
26
Блажек
Филип
17
Чоглей
Петер
22
Mario
Holly
93
Гаша
Роман
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Грнчар ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Ловат ЛукасЗащитник
-
3 Уче АгбоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Грин ЭндриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Абена МинтиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Рамирес ЭрикНападающий
-
55 Медвед ЖанНападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
-
14 Вацлав МарекЗащитник
- Защитник
-
26 Блажек ФилипЗащитник
-
17 Чоглей ПетерЗащитник
- Полузащитник
-
22 Mario HollyПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 Гаша РоманНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Фабри АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Власко ЯнНападающий
-
19 Martin Masik
-
-
12 Martin Petr
-
Главный тренер: Juraj Jarabek
История личных встреч
Слован Братислава
Скалица
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грин Эндри
|2
|0.5
|Грнчар Давид
|2
|0.5
|Барсегян Тигран
|1
|0.25
|Хольман Дэвид
|1 (1)
|0.25
|Куцка Юрай
|1
|0.25
|Уче Агбо
|1
|0.25
|Ловат Лукас
|0
|0
|Канкава Джаба
|0
|0
|Абена Минти
|0
|0
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яо Янн Майкл
|1
|0.25
|Власко Ян
|1 (1)
|0.25
|Martin Nagy II
|1
|0.25
|Ondrej Rudzan
|1
|0.25
|Фабри Андрей
|0
|0
Карточки
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куцка Юрай
|1
|0
|Уче Агбо
|1
|0
|Шапоньич Иван
|1
|0
|Барсегян Тигран
|1
|0
|Мустафич Ален
|1
|0
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаша Роман
|1
|1
|Чоглей Петер
|0
|1
|Власко Ян
|1
|0
|Юнас Мартин
|1
|0
|Блажек Филип
|1
|0
|Denis Baumgartner
|1
|0
|Фабри Андрей
|1
|0
|Потома Денис
|1
|0
|Mario Holly
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
2
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
4
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
50%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Слован Братислава
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Олимпиакос - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Земплин 4:2 Слован Братислава - Ференцварош 1:4 Слован Братислава - Тренчин 4:0
Ференцварош - Слован Братислава 1:2 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Динамо Батуми - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Динамо Батуми 0:0 Зброёвка - Слован Братислава 2:2 Виктория Пльзень - Слован Братислава 3:1 Рид - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Жилина 2:2 Середь - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0 ДАК - Слован Братислава 2:0 Слован Братислава - Тренчин 2:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - ДАК 3:1 Тренчин - Слован Братислава 0:0
Скалица
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Скалица - Тренчин 2:0 Злате Моравце - Скалица 2:2 Скалица - Ружомберок 0:2 Табор Сежана - Скалица 2:3
Напредак - Скалица 1:1 Лисен - Скалица 0:2 ФК Гуменне - Скалица 2:1 Скалица - Слован-2 Братислава 3:0 Партизан Бардеёв - Скалица 0:3 Скалица - Жилина-2 4:0 Дубница - Скалица 3:1 Скалица - Славой Требишов 4:1 Петржалка - Скалица 0:2 Скалица - Комарно 1:1 Пухов - Скалица 1:2 Кошице-2 - Скалица 2:2 Скалица - СТК-1914 Саморин 1:0 Тренчин - Скалица 2:0 Скалица - Железярне Подбрезова 0:2 СТК-1914 Саморин - Скалица 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|2.
|Ружомберок
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|3.
|Слован Братислава
|0:0
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|4.
|Железярне Подбрезова
|0:0
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|5.
|Жилина
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|6.
|Скалица
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|7.
|Спартак Трнава
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Тренчин
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|9.
|Земплин
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|Дукла Банска-Бистрица
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Злате Моравце
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|0:0
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|ДАК
|0:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Жилина
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Тренчин
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Железярне Подбрезова
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Спартак Трнава
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|7.
|Земплин
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Скалица
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Татран Липтовски-Микулаш
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Злате Моравце
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Ружомберок
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Дукла Банска-Бистрица
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ружомберок
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Дукла Банска-Бистрица
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|3.
|Скалица
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Железярне Подбрезова
|0:0
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|5.
|ДАК
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|Жилина
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Земплин
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|8.
|Татран Липтовски-Микулаш
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Спартак Трнава
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Слован Братислава
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Злате Моравце
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|12.
|Тренчин
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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