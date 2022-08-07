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Словакия: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Слован Братислава
0:0
Первый тайм: 22'
Скалица
0'
Лучшие коэффициенты
Слован Братислава
Ничья
Скалица
1.20
7.70
16.00
Все Коэффициенты
1
Хован
Адриан
18
Грнчар
Давид
4
Кашия
Гурам
2
Вут
Симен
36
Ловат
Лукас
3
Уче
Агбо
16
Мустафич
Ален
77
Чаврич
Александр
19
Грин
Эндри
21
Змрхаль
Яромир
9
Шапоньич
Иван
39
Юнас
Мартин
14
Вацлав
Марек
24
Ondrej
Rudzan
26
Блажек
Филип
17
Чоглей
Петер
18
Martin
Nagy
II
22
Mario
Holly
23
Denis
Baumgartner
11
Daniel
Sebesta
7
Яо
Янн
Майкл
93
Гаша
Роман
Слован Братислава
4-2-3-1
Скалица
4-2-3-1

История личных встреч

Слован Братислава
Скалица

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМС
0:1
К
0:3
С
2:0
С
0:2
С
4:1
КС
3:5

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грин Эндри 2 0.5
Грнчар Давид 2 0.5
Барсегян Тигран 1 0.25
Хольман Дэвид 1 (1) 0.25
Куцка Юрай 1 0.25
Уче Агбо 1 0.25
Ловат Лукас 0 0
Канкава Джаба 0 0
Абена Минти 0 0
Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яо Янн Майкл 1 0.25
Власко Ян 1 (1) 0.25
Martin Nagy II 1 0.25
Ondrej Rudzan 1 0.25
Фабри Андрей 0 0

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куцка Юрай 1 0
Уче Агбо 1 0
Шапоньич Иван 1 0
Барсегян Тигран 1 0
Мустафич Ален 1 0
Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаша Роман 1 1
Чоглей Петер 0 1
Власко Ян 1 0
Юнас Мартин 1 0
Блажек Филип 1 0
Denis Baumgartner 1 0
Фабри Андрей 1 0
Потома Денис 1 0
Mario Holly 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
2
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
4
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
50%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Олимпиакос - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Земплин 4:2 Слован Братислава - Ференцварош 1:4 Слован Братислава - Тренчин 4:0
Ференцварош - Слован Братислава 1:2 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Динамо Батуми - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Динамо Батуми 0:0 Зброёвка - Слован Братислава 2:2 Виктория Пльзень - Слован Братислава 3:1 Рид - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Жилина 2:2 Середь - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0 ДАК - Слован Братислава 2:0 Слован Братислава - Тренчин 2:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - ДАК 3:1 Тренчин - Слован Братислава 0:0
Скалица
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Скалица - Тренчин 2:0 Злате Моравце - Скалица 2:2 Скалица - Ружомберок 0:2 Табор Сежана - Скалица 2:3
Напредак - Скалица 1:1 Лисен - Скалица 0:2 ФК Гуменне - Скалица 2:1 Скалица - Слован-2 Братислава 3:0 Партизан Бардеёв - Скалица 0:3 Скалица - Жилина-2 4:0 Дубница - Скалица 3:1 Скалица - Славой Требишов 4:1 Петржалка - Скалица 0:2 Скалица - Комарно 1:1 Пухов - Скалица 1:2 Кошице-2 - Скалица 2:2 Скалица - СТК-1914 Саморин 1:0 Тренчин - Скалица 2:0 Скалица - Железярне Подбрезова 0:2 СТК-1914 Саморин - Скалица 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ДАК 0:0 4 2 2 0 6 - 2 8
2. Ружомберок 4 2 2 0 7 - 4 8
3. Слован Братислава 0:0 4 2 1 1 9 - 4 7
4. Железярне Подбрезова 0:0 4 1 3 0 5 - 4 6
5. Жилина 3 1 2 0 5 - 2 5
6. Скалица 0:0 4 1 2 1 4 - 4 5
7. Спартак Трнава 3 1 1 1 4 - 3 4
8. Тренчин 4 1 1 2 3 - 7 4
9. Земплин 4 1 1 2 6 - 8 4
10. Дукла Банска-Бистрица 4 1 0 3 5 - 10 3
11. Татран Липтовски-Микулаш 4 0 3 1 3 - 4 3
12. Злате Моравце 4 0 2 2 3 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 0:0 3 2 1 0 8 - 2 7
2. ДАК 0:0 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Жилина 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Тренчин 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Железярне Подбрезова 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Спартак Трнава 3 1 1 1 4 - 3 4
7. Земплин 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Скалица 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Татран Липтовски-Микулаш 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Злате Моравце 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Ружомберок 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Дукла Банска-Бистрица 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ружомберок 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Дукла Банска-Бистрица 3 1 0 2 3 - 7 3
3. Скалица 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Железярне Подбрезова 0:0 2 0 2 0 3 - 3 2
5. ДАК 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Жилина 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Земплин 3 0 1 2 4 - 8 1
8. Татран Липтовски-Микулаш 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Спартак Трнава 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Слован Братислава 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Злате Моравце 2 0 0 2 0 - 5 0
12. Тренчин 2 0 0 2 0 - 6 0
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  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Слован Братислава
Ничья
Скалица
1.20
7.70
16.00
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