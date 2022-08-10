Стадион: Афонсу Энрикеш
1:0
Второй тайм: 49'
0'
1:0
5' ГолСилва Андерсон
37' Желтая карточкаЛивайя Марко
40' Желтая карточкаШимич Стефан
42' Желтая карточкаАмаро Андре
45' Желтая карточкаВарела Бруну
45' Желтая карточкаВукович Йосип
45' Желтая карточкаСилва Тьягу
Ход матча
5'
1:0
37'
40'
42'
45'
45'
45'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
14
Варела
Бруну
13
Амаро
Андре
25
Огава
Рёя
23
Индио
Матеус
10
Силва
Тьягу
19
Элез
Йосип
17
Мелняк
Дарио
14
Гргич
Лукас
77
Сахити
Эмир
10
Ливайя
Марко
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
- Защитник
-
13 Амаро АндреЗащитник
- Защитник
-
25 Огава РёяЗащитник
- Полузащитник
-
23 Индио МатеусПолузащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
63 Биай СелтунВратарь
-
5 Са ЭлдерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Силва ДаниэлПолузащитник
-
17 Силва АндреНападающий
-
11 Jota Silva
-
-
-
-
Главный тренер: Joao Aroso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Элез ЙосипЗащитник
-
17 Мелняк ДариоЗащитник
- Полузащитник
-
14 Гргич ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Сахити ЭмирНападающий
-
10 Ливайя МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Чубелич ИванПолузащитник
-
22 Кроло ИванПолузащитник
-
20 Атанасов ЯниПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Млакар ЯнПолузащитник
-
27 Бюк СтипеНападающий
-
18 Ivan Saric
-
30 Karlo Sentic
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
История личных встреч
Витория Гимарайнш
Хайдук
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Андерсон
|2
|0.5
|Силва Тьягу
|1
|0.25
|Ламейраш Рубен
|1
|0.25
|Мигель Магальяеш
|1
|0.25
|Силва Андре III
|0
|0
|Огава Рёя
|0
|0
Хайдук
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мелняк Дарио
|1
|0.5
|Кровинович Филип
|1
|0.5
|Сахити Эмир
|1
|0.5
Карточки
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Тьягу
|2
|0
|Амаро Андре
|2
|0
|Варела Бруну
|1
|0
|Семеду Алфа
|1
|0
|Силва Даниэл
|1
|0
|Силва Андре III
|1
|0
|Мигель Магальяеш
|1
|0
Хайдук
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ливайя Марко
|1
|0
|Вукович Йосип
|1
|0
|Шимич Стефан
|1
|0
|Кровинович Филип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Шавиш - Витория Гимарайнш 0:1 Хайдук - Витория Гимарайнш 3:1 Пушкаш-Академия - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Пушкаш-Академия 3:0
Витория Гимарайнш - Трофенсе 4:1 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 5:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Санта-Клара 1:1 Тондела - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 4:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 1:3 Маритиму - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 3:0 Витория Гимарайнш - Арока 1:3 Белененсеш - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Визела - Витория Гимарайнш 3:2
Хайдук
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хайдук - Витория Гимарайнш 3:1 Вараждин - Хайдук 0:2 Истра 1961 - Хайдук 0:2 Динамо Загреб - Хайдук 0:0
Кисварда - Хайдук 1:1 Хайдук - Гент 0:3 Хайдук - Гамбург 2:2 ЧФР Клуж - Хайдук 2:0 Риека - Хайдук 1:3 Динамо Загреб - Хайдук 3:1 Хайдук - Истра 1961 3:1 Риека - Хайдук 0:3 Хайдук - Хвартски Драговоляц 2:1 Славен - Хайдук 0:0 Хайдук - Динамо Загреб 1:0 Хайдук - ХНК Горица 1:0 Хайдук - Шибеник 2:1 Осиек - Хайдук 0:0 Хайдук - Локомотив Загреб 4:0 Хайдук - Динамо Загреб 0:0
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 1:0 Хайдук
Исход игры
Витория Гимарайнш
65.2% (88)
Ничья
28.9% (39)
Хайдук
5.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
46.72% (57)
Меньше
53.28% (65)
Обе команды забьют
Да
72.13% (88)
Нет
27.87% (34)
Популярный счёт
2:1 Витория Гимарайнш
33.3% (45)
1:1 Ничья
23.7% (32)
1:0 Витория Гимарайнш
14.1% (19)
2:0 Витория Гимарайнш
10.4% (14)
1:2 Хайдук
4.4% (6)
2:2 Ничья
3% (4)
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