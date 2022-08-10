Стадион: Афонсу Энрикеш
1:0
Конец матча
0'
1:0
5' ГолСилва Андерсон
37' Желтая карточкаЛивайя Марко
40' Желтая карточкаШимич Стефан
42' Желтая карточкаАмаро Андре
45' Желтая карточкаВарела Бруну
45' Желтая карточкаВукович Йосип
45' Желтая карточкаСилва Тьягу
57' Желтая карточкаЧолина Давид
59' Желтая карточкаБоревкович Тони
77' Вторая желтая карточкаСилва Тьягу
90' Желтая карточкаБюк Стипе
90'+6
Ход матча
5'
1:0
37'
40'
42'
45'
45'
45'
57'
59'
77'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
7 Угловые 2
-
0 Офсайды 5
-
14 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 6
-
1 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
14
Варела
Бруну
13
Амаро
Андре
25
Огава
Рёя
23
Индио
Матеус
10
Силва
Тьягу
19
Элез
Йосип
17
Мелняк
Дарио
14
Гргич
Лукас
77
Сахити
Эмир
10
Ливайя
Марко
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
- Защитник
-
13 Амаро АндреЗащитник
- Защитник
-
25 Огава РёяЗащитник
- Полузащитник
-
23 Индио МатеусПолузащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
63 Биай СелтунВратарь
-
5 Са ЭлдерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Силва ДаниэлПолузащитник
-
17 Силва АндреНападающий
-
11 Jota Silva
-
-
-
-
Главный тренер: Moreno
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Элез ЙосипЗащитник
-
17 Мелняк ДариоЗащитник
- Полузащитник
-
14 Гргич ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Сахити ЭмирНападающий
-
10 Ливайя МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Чубелич ИванПолузащитник
-
22 Кроло ИванПолузащитник
-
20 Атанасов ЯниПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Млакар ЯнПолузащитник
-
27 Бюк СтипеНападающий
-
18 Ivan Saric
-
30 Karlo Sentic
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
История личных встреч
Витория Гимарайнш
Хайдук
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Андерсон
|2
|0.5
|Силва Тьягу
|1
|0.25
|Ламейраш Рубен
|1
|0.25
|Мигель Магальяеш
|1
|0.25
|Силва Андре III
|0
|0
|Огава Рёя
|0
|0
Хайдук
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мелняк Дарио
|1
|0.5
|Кровинович Филип
|1
|0.5
|Сахити Эмир
|1
|0.5
Карточки
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Тьягу
|2
|1
|Амаро Андре
|2
|0
|Варела Бруну
|1
|0
|Семеду Алфа
|1
|0
|Силва Даниэл
|1
|0
|Силва Андре III
|1
|0
|Мигель Магальяеш
|1
|0
Хайдук
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ливайя Марко
|1
|0
|Вукович Йосип
|1
|0
|Шимич Стефан
|1
|0
|Кровинович Филип
|1
|0
|Боревкович Тони
|1
|0
|Чолина Давид
|1
|0
|Бюк Стипе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Шавиш - Витория Гимарайнш 0:1 Хайдук - Витория Гимарайнш 3:1 Пушкаш-Академия - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Пушкаш-Академия 3:0
Витория Гимарайнш - Трофенсе 4:1 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 5:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Санта-Клара 1:1 Тондела - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 4:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 1:3 Маритиму - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 3:0 Витория Гимарайнш - Арока 1:3 Белененсеш - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Визела - Витория Гимарайнш 3:2
Хайдук
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хайдук - Витория Гимарайнш 3:1 Вараждин - Хайдук 0:2 Истра 1961 - Хайдук 0:2 Динамо Загреб - Хайдук 0:0
Кисварда - Хайдук 1:1 Хайдук - Гент 0:3 Хайдук - Гамбург 2:2 ЧФР Клуж - Хайдук 2:0 Риека - Хайдук 1:3 Динамо Загреб - Хайдук 3:1 Хайдук - Истра 1961 3:1 Риека - Хайдук 0:3 Хайдук - Хвартски Драговоляц 2:1 Славен - Хайдук 0:0 Хайдук - Динамо Загреб 1:0 Хайдук - ХНК Горица 1:0 Хайдук - Шибеник 2:1 Осиек - Хайдук 0:0 Хайдук - Локомотив Загреб 4:0 Хайдук - Динамо Загреб 0:0
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 1:0 Хайдук
Исход игры
Витория Гимарайнш
65.2% (88)
Ничья
28.9% (39)
Хайдук
5.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
46.72% (57)
Меньше
53.28% (65)
Обе команды забьют
Да
72.13% (88)
Нет
27.87% (34)
Популярный счёт
2:1 Витория Гимарайнш
33.3% (45)
1:1 Ничья
23.7% (32)
1:0 Витория Гимарайнш
14.1% (19)
2:0 Витория Гимарайнш
10.4% (14)
1:2 Хайдук
4.4% (6)
2:2 Ничья
3% (4)
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