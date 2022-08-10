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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Витория Гимарайнш
1:0
Конец матча
Хайдук
0'
1:0
5' Гол
Силва Андерсон
37' Желтая карточка
Ливайя Марко
40' Желтая карточка
Шимич Стефан
42' Желтая карточка
Амаро Андре
45' Желтая карточка
Варела Бруну
45' Желтая карточка
Вукович Йосип
45' Желтая карточка
Силва Тьягу
57' Желтая карточка
Чолина Давид
59' Желтая карточка
Боревкович Тони
77' Вторая желтая карточка
Силва Тьягу
90' Желтая карточка
Бюк Стипе
90'+6

Ход матча

5'
Силва Андерсон
(Огава Рёя)
1:0
37'
 
Ливайя Марко
40'
 
Шимич Стефан
42'
Амаро Андре
 
45'
Варела Бруну
 
45'
 
Вукович Йосип
45'
Силва Тьягу
 
46'
 
Боревкович Тони
Шимич Стефан
46'
Jota Silva
Эредия Антоньин
 
57'
 
Чолина Давид
59'
 
Боревкович Тони
62'
 
Бюк Стипе
Чолина Давид
69'
Жанвье Николя
Индио Матеус
 
69'
Силва Андре
Силва Андерсон
 
74'
 
Авазьем Чидозье
Сахити Эмир
77'
Силва Тьягу
 
81'
Nelson Da Luz
Огава Рёя
 
86'
 
Атанасов Яни
Вукович Йосип
86'
 
Ловренчич Герге
Миканович Дино
89'
Вильянуэва Микель
Мигель Магальяеш
 
90'
 
Бюк Стипе

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 2
  • 0 Офсайды 5
  • 14 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 6
  • 1 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 135
Витория Гимарайнш 65.2% (88)
X 28.9% (39)
Хайдук 5.9% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
14
Варела
Бруну
2
Мигель
Магальяеш
13
Амаро
Андре
6
Мумин
Абдул
25
Огава
Рёя
70
Алмейда
Андре
IV
23
Индио
Матеус
10
Силва
Тьягу
7
Ламейраш
Рубен
33
Силва
Андерсон
38
Эредия
Антоньин
91
Калинич
Ловре
24
Миканович
Дино
8
Шимич
Стефан
19
Элез
Йосип
17
Мелняк
Дарио
4
Вукович
Йосип
14
Гргич
Лукас
23
Кровинович
Филип
77
Сахити
Эмир
10
Ливайя
Марко
3
Чолина
Давид
Витория Гимарайнш
4-3-3
Хайдук
4-3-3

История личных встреч

Витория Гимарайнш
Хайдук

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Андерсон 2 0.5
Силва Тьягу 1 0.25
Ламейраш Рубен 1 0.25
Мигель Магальяеш 1 0.25
Силва Андре III 0 0
Огава Рёя 0 0
Хайдук
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелняк Дарио 1 0.5
Кровинович Филип 1 0.5
Сахити Эмир 1 0.5

Карточки

Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Тьягу 2 1
Амаро Андре 2 0
Варела Бруну 1 0
Семеду Алфа 1 0
Силва Даниэл 1 0
Силва Андре III 1 0
Мигель Магальяеш 1 0
Хайдук
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ливайя Марко 1 0
Вукович Йосип 1 0
Шимич Стефан 1 0
Кровинович Филип 1 0
Боревкович Тони 1 0
Чолина Давид 1 0
Бюк Стипе 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Витория Гимарайнш
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Шавиш - Витория Гимарайнш 0:1 Хайдук - Витория Гимарайнш 3:1 Пушкаш-Академия - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Пушкаш-Академия 3:0
Витория Гимарайнш - Трофенсе 4:1 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 5:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Санта-Клара 1:1 Тондела - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 4:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 1:3 Маритиму - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 3:0 Витория Гимарайнш - Арока 1:3 Белененсеш - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Визела - Витория Гимарайнш 3:2
Хайдук
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хайдук - Витория Гимарайнш 3:1 Вараждин - Хайдук 0:2 Истра 1961 - Хайдук 0:2 Динамо Загреб - Хайдук 0:0
Кисварда - Хайдук 1:1 Хайдук - Гент 0:3 Хайдук - Гамбург 2:2 ЧФР Клуж - Хайдук 2:0 Риека - Хайдук 1:3 Динамо Загреб - Хайдук 3:1 Хайдук - Истра 1961 3:1 Риека - Хайдук 0:3 Хайдук - Хвартски Драговоляц 2:1 Славен - Хайдук 0:0 Хайдук - Динамо Загреб 1:0 Хайдук - ХНК Горица 1:0 Хайдук - Шибеник 2:1 Осиек - Хайдук 0:0 Хайдук - Локомотив Загреб 4:0 Хайдук - Динамо Загреб 0:0

Будет доступно позже.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      46'
      Силва Тьягу получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      45'
      Вукович Йосип получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      45'
      Варела Бруну получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      42'
      Амаро Андре получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      40'
      Шимич Стефан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      37'
      Ливайя Марко получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Силва Андерсон бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio D. Afonso Henriques. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 135
    Витория Гимарайнш 65.2% (88)
    X 28.9% (39)
    Хайдук 5.9% (8)
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    Где смотреть матч Витория Гимарайнш 1:0 Хайдук онлайн

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    Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 1:0 Хайдук

    Исход игры
    Витория Гимарайнш
    65.2% (88)
    Ничья
    28.9% (39)
    Хайдук
    5.9% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.72% (57)
    Меньше
    53.28% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    72.13% (88)
    Нет
    27.87% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Витория Гимарайнш
    33.3% (45)
    1:1 Ничья
    23.7% (32)
    1:0 Витория Гимарайнш
    14.1% (19)
    2:0 Витория Гимарайнш
    10.4% (14)
    1:2 Хайдук
    4.4% (6)
    2:2 Ничья
    3% (4)
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