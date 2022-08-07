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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Сириус
1:1
Перерыв
Мальмё
0'
15' Желтая карточка
Матисен Маркус
0:1
18' Гол
Бергет Йо Инге
1:1
45' Гол
Матисен Маркус

Ход матча

15'
Матисен Маркус
 
18'
0:1
Бергет Йо Инге
(Зейдан Мустафа)
39'
 
Сисей Йозеф
Бергет Йо Инге
45'
Матисен Маркус
(Стенссон Даниэль)
1:1

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Сириус
Ничья
Мальмё
6.00
5.95
4.40
Все Коэффициенты
1
Нильссон
Давид
8
Бьоркстрем
Тим
26
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
6
Матисен
Маркус
14
Aron
Bjarnason
I
7
Рогич
Филип
18
Стенссон
Даниэль
21
Видгрен
Деннис
17
Карлссон-Лагемюр
Патрик
9
Куаку
Кристиан
III
10
Сугита
Юкия
27
Далин
Юхан
14
Беихмо
Феликс
24
Нильсен
Лассе
4
Мойсандер
Никлас
2
Ларссон
Эрик
32
Бергет
Йо
Инге
20
Зейдан
Мустафа
7
Ракип
Эрдаль
10
Кристиансен
Андерс
33
Буя
Турай
Мохамед
9
Телин
Исаак
Сириус
3-4-3
Мальмё
4-5-1

История личных встреч

Сириус
Мальмё

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 11 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

7.7%
7.7%
84.6%
1 победа 1 ничья 11 побед

История матчей

А
3:1
А
2:3
А
4:0
А
4:0
А
2:5
А
1:1
А
0:1
А
5:0
А
0:4
А
0:4
А
3:3
ТМК
3:1
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куаку Кристиан III 5 0.29
Зейдан Мустафа 3 0.18
Aron Bjarnason I 3 0.18
Матисен Маркус 2 0.12
Хелльборг Адам 1 0.06
Карлссон-Лагемюр Патрик 1 0.06
Шабани Лаорент 1 0.06
Рогич Филип 1 (1) 0.06
Сугита Юкия 1 0.06
Ларсон Карл 1 0.06
Райт Кевин 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 5 0.29
Бирманчевич Велько 3 0.18
Тойвонен Ола 3 0.18
Сейдиу Патриот 3 0.18
Кристиансен Андерс 2 (1) 0.12
Бергет Йо Инге 2 (1) 0.12
Абубакари Малик 2 0.12
Пенья Серхио 1 0.06
Ларссон Эрик 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Нильсен Лассе 0 0
Нанаси Себастьян 0 0

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Маркус 6 0
Шабани Лаорент 3 0
Видгрен Деннис 1 1
Бьоркстрем Тим 2 0
Рогич Филип 2 0
Ссеванкамбо Исак 2 0
Aron Bjarnason I 2 0
Силисуфай Эди 2 0
Хелльборг Адам 2 0
Да Грака Кристофер 2 0
Олссон Филип 2 0
Нильссон Давид 1 0
Сугита Юкия 1 0
Стенссон Даниэль 1 0
Роше Джейми 1 0
Карлссон-Лагемюр Патрик 1 0
Зейдан Мустафа 1 0
Куаку Кристиан III 1 0
Райт Кевин 1 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 6 0
Хаджикадунич Деннис 5 0
Ольссон Мартин 2 0
Тойвонен Ола 2 0
Нанаси Себастьян 2 0
Нильсен Лассе 1 0
Бергет Йо Инге 1 0
Кристиансен Андерс 1 0
Пенья Серхио 1 0
Телин Исаак 1 0
Беихмо Феликс 1 0
Бирманчевич Велько 1 0
Сейдиу Патриот 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
0
0%
4
50%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Забито

9
16
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
10 Не забивали 8
1
11%
1
6%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
1
11%
6
38%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
2
22%
5
31%
76-90

Пропущено

18
5
9 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
6
33%
1
20%
31-45
3
17%
2
40%
46-60
1
6%
1
20%
61-75
5
28%
1
20%
76-90

Забито

16
24
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 13
6 Не забивали 2
1
6%
5
21%
1-15
3
19%
2
8%
16-30
2
13%
7
29%
29%
31-45
4
25%
3
13%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
4
25%
6
25%
76-90

Пропущено

26
11
13 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 7
2
8%
1
9%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
8
31%
3
27%
31-45
5
19%
2
18%
46-60
2
8%
3
27%
61-75
6
23%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сириус - Мьельбю 0:1 Мальмё - Сириус 3:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Кальмар - Сириус 1:1
Норрчёпинг - Сириус 0:1 Сириус - Гётеборг 1:2 Юргорден - Сириус 3:3 Хеккен - Сириус 4:3 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Эльфсборг 2:0 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Юргорден - Сириус 4:0 Сириус - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Вернаму - Сириус 0:0 Сириус - Сундсвалль 2:1 Сириус - Браге 3:3 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сириус - Мариехамн 3:0
Мальмё
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мальмё - Дюделанж 3:0 Мальмё - Жальгирис 0:2 Мальмё - Сириус 3:1 Жальгирис - Мальмё 1:0
Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Мальмё - Треллеборг 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Хеккен 1:2 Юргорден - Мальмё 4:0 АИК - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Гётеборг 1:0 Вернаму - Мальмё 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 16 10 3 3 35 - 11 33
2. Хаммарбю 1:0 17 10 3 4 32 - 13 33
3. Хеккен 16 9 5 2 37 - 25 32
4. АИК 0:0 17 9 5 3 24 - 19 32
5. Мальмё 1:1 17 9 4 4 23 - 14 31
6. Гётеборг 16 8 3 5 20 - 15 27
7. Мьельбю 16 7 5 4 17 - 14 26
8. Кальмар 0:0 17 7 4 6 18 - 14 25
9. Сириус 1:1 17 6 4 7 19 - 25 22
10. Эльфсборг 16 5 6 5 30 - 23 21
11. Норрчёпинг 17 5 4 8 18 - 21 19
12. Варберг БоИС 16 5 3 8 14 - 26 18
13. Вернаму 16 4 4 8 16 - 26 16
14. Дегерфорс 17 3 2 12 13 - 34 11
15. Хельсинборг 16 2 4 10 12 - 23 10
16. Сундсвалль 0:1 17 3 1 13 16 - 41 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 8 7 1 0 25 - 4 22
2. Хаммарбю 1:0 10 6 3 1 20 - 8 21
3. Мальмё 1:1 8 6 1 1 16 - 5 19
4. АИК 0:0 8 6 1 1 9 - 3 19
5. Кальмар 0:0 9 5 2 2 9 - 4 17
6. Мьельбю 8 4 3 1 12 - 7 15
7. Эльфсборг 8 4 3 1 20 - 12 15
8. Гётеборг 8 4 3 1 12 - 6 15
9. Хеккен 7 4 1 2 16 - 12 13
10. Сириус 1:1 8 4 1 3 9 - 8 13
11. Варберг БоИС 8 3 2 3 7 - 9 11
12. Норрчёпинг 9 3 2 4 12 - 10 11
13. Сундсвалль 0:1 9 3 0 6 12 - 24 9
14. Вернаму 7 2 3 2 7 - 6 9
15. Дегерфорс 8 2 2 4 7 - 15 8
16. Хельсинборг 9 2 2 5 6 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 9 5 4 0 21 - 13 19
2. АИК 0:0 9 3 4 2 15 - 16 13
3. Хаммарбю 1:0 7 4 0 3 12 - 5 12
4. Мальмё 1:1 9 3 3 3 7 - 9 12
5. Гётеборг 8 4 0 4 8 - 9 12
6. Мьельбю 8 3 2 3 5 - 7 11
7. Юргорден 8 3 2 3 10 - 7 11
8. Сириус 1:1 9 2 3 4 10 - 17 9
9. Норрчёпинг 8 2 2 4 6 - 11 8
10. Кальмар 0:0 8 2 2 4 9 - 10 8
11. Варберг БоИС 8 2 1 5 7 - 17 7
12. Вернаму 9 2 1 6 9 - 20 7
13. Эльфсборг 8 1 3 4 10 - 11 6
14. Дегерфорс 9 1 0 8 6 - 19 3
15. Хельсинборг 7 0 2 5 6 - 11 2
16. Сундсвалль 0:1 8 0 1 7 4 - 17 1
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Сириус
Ничья
Мальмё
6.00
5.95
4.40
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