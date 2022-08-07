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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Сириус
2:1
Конец матча
Мальмё
0'
15' Желтая карточка
Матисен Маркус
0:1
18' Гол
Бергет Йо Инге
1:1
45' Гол
Матисен Маркус
50' Желтая карточка
Вельчерлинг-Перссон Якоб
2:1
57' Гол
Куаку Крис
72' Желтая карточка
Бьоркстрем Тим
90'+8
1
Нильссон
Давид
8
Бьоркстрем
Тим
26
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
6
Матисен
Маркус
14
Aron
Bjarnason
I
7
Рогич
Филип
18
Стенссон
Даниэль
21
Видгрен
Деннис
17
Карлссон-Лагемюр
Патрик
9
Куаку
Кристиан
III
10
Сугита
Юкия
27
Далин
Юхан
14
Беихмо
Феликс
24
Нильсен
Лассе
4
Мойсандер
Никлас
2
Ларссон
Эрик
32
Бергет
Йо
Инге
20
Зейдан
Мустафа
7
Ракип
Эрдаль
10
Кристиансен
Андерс
33
Буя
Турай
Мохамед
9
Телин
Исаак
Сириус
3-4-3
Мальмё
4-5-1

История личных встреч

Сириус
Мальмё

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 11 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

7.7%
7.7%
84.6%
1 победа 1 ничья 11 побед

История матчей

А
3:1
А
2:3
А
4:0
А
4:0
А
2:5
А
1:1
А
0:1
А
5:0
А
0:4
А
0:4
А
3:3
ТМК
3:1
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куаку Кристиан III 6 0.35
Зейдан Мустафа 3 0.18
Aron Bjarnason I 3 0.18
Матисен Маркус 2 0.12
Хелльборг Адам 1 0.06
Карлссон-Лагемюр Патрик 1 0.06
Шабани Лаорент 1 0.06
Рогич Филип 1 (1) 0.06
Сугита Юкия 1 0.06
Ларсон Карл 1 0.06
Райт Кевин 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 5 0.29
Бирманчевич Велько 3 0.18
Тойвонен Ола 3 0.18
Сейдиу Патриот 3 0.18
Кристиансен Андерс 2 (1) 0.12
Бергет Йо Инге 2 (1) 0.12
Абубакари Малик 2 0.12
Пенья Серхио 1 0.06
Ларссон Эрик 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Нильсен Лассе 0 0
Нанаси Себастьян 0 0

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Маркус 6 0
Бьоркстрем Тим 3 0
Шабани Лаорент 3 0
Видгрен Деннис 1 1
Рогич Филип 2 0
Ссеванкамбо Исак 2 0
Aron Bjarnason I 2 0
Силисуфай Эди 2 0
Хелльборг Адам 2 0
Да Грака Кристофер 2 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 2 0
Олссон Филип 2 0
Нильссон Давид 1 0
Сугита Юкия 1 0
Стенссон Даниэль 1 0
Роше Джейми 1 0
Карлссон-Лагемюр Патрик 1 0
Зейдан Мустафа 1 0
Куаку Кристиан III 1 0
Райт Кевин 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 6 0
Хаджикадунич Деннис 5 0
Ольссон Мартин 2 0
Тойвонен Ола 2 0
Нанаси Себастьян 2 0
Нильсен Лассе 1 0
Бергет Йо Инге 1 0
Кристиансен Андерс 1 0
Пенья Серхио 1 0
Телин Исаак 1 0
Беихмо Феликс 1 0
Бирманчевич Велько 1 0
Сейдиу Патриот 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
0
0%
4
44%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
1
11%
1
13%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
3
38%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Забито

9
16
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
1
11%
1
6%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
1
11%
6
38%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
2
22%
5
31%
76-90

Пропущено

18
5
9 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
6
33%
1
20%
31-45
3
17%
2
40%
46-60
1
6%
1
20%
61-75
5
28%
1
20%
76-90

Забито

18
25
7 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 14
6 Не забивали 2
1
6%
5
20%
1-15
3
17%
3
12%
16-30
3
17%
7
28%
31-45
5
28%
3
12%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
4
22%
6
24%
76-90

Пропущено

27
13
14 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 8
2
7%
1
8%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
8
30%
30%
4
31%
31-45
5
19%
3
23%
46-60
2
7%
3
23%
61-75
6
22%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сириус - Мьельбю 0:1 Мальмё - Сириус 3:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Кальмар - Сириус 1:1
Норрчёпинг - Сириус 0:1 Сириус - Гётеборг 1:2 Юргорден - Сириус 3:3 Хеккен - Сириус 4:3 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Эльфсборг 2:0 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Юргорден - Сириус 4:0 Сириус - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Вернаму - Сириус 0:0 Сириус - Сундсвалль 2:1 Сириус - Браге 3:3 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сириус - Мариехамн 3:0
Мальмё
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мальмё - Дюделанж 3:0 Мальмё - Жальгирис 0:2 Мальмё - Сириус 3:1 Жальгирис - Мальмё 1:0
Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Мальмё - Треллеборг 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Хеккен 1:2 Юргорден - Мальмё 4:0 АИК - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Гётеборг 1:0 Вернаму - Мальмё 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 0:0 17 10 4 3 35 - 11 34
2. Хаммарбю 17 10 3 4 34 - 13 33
3. Хеккен 16 9 5 2 37 - 25 32
4. АИК 17 9 4 4 24 - 20 31
5. Мальмё 17 9 3 5 23 - 15 30
6. Мьельбю 1:0 17 8 5 4 18 - 14 29
7. Кальмар 17 8 3 6 19 - 14 27
8. Гётеборг 16 8 3 5 20 - 15 27
9. Сириус 17 7 3 7 20 - 25 24
10. Эльфсборг 0:1 17 5 6 6 30 - 24 21
11. Норрчёпинг 17 5 4 8 18 - 21 19
12. Варберг БоИС 16 5 3 8 14 - 26 18
13. Вернаму 0:0 17 4 5 8 16 - 26 17
14. Дегерфорс 17 3 2 12 13 - 34 11
15. Хельсинборг 16 2 4 10 12 - 23 10
16. Сундсвалль 17 3 1 13 16 - 43 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 0:0 8 7 1 0 25 - 4 22
2. Хаммарбю 10 6 3 1 22 - 8 21
3. Мальмё 8 6 1 1 16 - 5 19
4. АИК 8 6 1 1 9 - 3 19
5. Кальмар 9 6 1 2 10 - 4 19
6. Мьельбю 1:0 9 5 3 1 13 - 7 18
7. Эльфсборг 0:1 8 4 3 1 20 - 12 15
8. Гётеборг 8 4 3 1 12 - 6 15
9. Сириус 8 5 0 3 10 - 8 15
10. Хеккен 7 4 1 2 16 - 12 13
11. Варберг БоИС 8 3 2 3 7 - 9 11
12. Норрчёпинг 9 3 2 4 12 - 10 11
13. Вернаму 0:0 8 2 4 2 7 - 6 10
14. Сундсвалль 9 3 0 6 12 - 24 9
15. Дегерфорс 8 2 2 4 7 - 15 8
16. Хельсинборг 9 2 2 5 6 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 9 5 4 0 21 - 13 19
2. АИК 9 3 3 3 15 - 17 12
3. Юргорден 0:0 9 3 3 3 10 - 7 12
4. Хаммарбю 7 4 0 3 12 - 5 12
5. Гётеборг 8 4 0 4 8 - 9 12
6. Мальмё 9 3 2 4 7 - 10 11
7. Мьельбю 1:0 8 3 2 3 5 - 7 11
8. Сириус 9 2 3 4 10 - 17 9
9. Норрчёпинг 8 2 2 4 6 - 11 8
10. Кальмар 8 2 2 4 9 - 10 8
11. Варберг БоИС 8 2 1 5 7 - 17 7
12. Вернаму 0:0 9 2 1 6 9 - 20 7
13. Эльфсборг 0:1 9 1 3 5 10 - 12 6
14. Дегерфорс 9 1 0 8 6 - 19 3
15. Хельсинборг 7 0 2 5 6 - 11 2
16. Сундсвалль 8 0 1 7 4 - 19 1
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Матисен Маркус бьет в цель!
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