Стадион: Студентернас
0'
15' Желтая карточкаМатисен Маркус
0:1
18' ГолБергет Йо Инге
1:1
45' ГолМатисен Маркус
50' Желтая карточкаВельчерлинг-Перссон Якоб
2:1
57' ГолКуаку Крис
72' Желтая карточкаБьоркстрем Тим
90'+8
Ход матча
15'
18'
0:1
45'
57'
2:1
72'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 10
-
6 Удары в створ 4
-
6 Угловые 9
-
5 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
10
Сугита
Юкия
27
Далин
Юхан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Сугита ЮкияНападающий
- Запасные игроки
-
34 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
12 Oli Omarsson
-
Главный тренер: Daniel Baeckstroem
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Халуш МатейЗащитник
-
31 Ларссон ХугоПолузащитник
- Нападающий
-
15 Сисей ЙозефНападающий
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Georgson
История личных встреч
Сириус
Мальмё
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 11 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
7.7%
7.7%
84.6%
1 победа 1 ничья 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куаку Кристиан III
|6
|0.35
|Зейдан Мустафа
|3
|0.18
|Aron Bjarnason I
|3
|0.18
|Матисен Маркус
|2
|0.12
|Хелльборг Адам
|1
|0.06
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|1
|0.06
|Шабани Лаорент
|1
|0.06
|Рогич Филип
|1 (1)
|0.06
|Сугита Юкия
|1
|0.06
|Ларсон Карл
|1
|0.06
|Райт Кевин
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|5
|0.29
|Бирманчевич Велько
|3
|0.18
|Тойвонен Ола
|3
|0.18
|Сейдиу Патриот
|3
|0.18
|Кристиансен Андерс
|2 (1)
|0.12
|Бергет Йо Инге
|2 (1)
|0.12
|Абубакари Малик
|2
|0.12
|Пенья Серхио
|1
|0.06
|Ларссон Эрик
|0
|0
|Ольссон Мартин
|0
|0
|Нильсен Лассе
|0
|0
|Нанаси Себастьян
|0
|0
Карточки
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матисен Маркус
|6
|0
|Бьоркстрем Тим
|3
|0
|Шабани Лаорент
|3
|0
|Видгрен Деннис
|1
|1
|Рогич Филип
|2
|0
|Ссеванкамбо Исак
|2
|0
|Aron Bjarnason I
|2
|0
|Силисуфай Эди
|2
|0
|Хелльборг Адам
|2
|0
|Да Грака Кристофер
|2
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|2
|0
|Олссон Филип
|2
|0
|Нильссон Давид
|1
|0
|Сугита Юкия
|1
|0
|Стенссон Даниэль
|1
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|1
|0
|Зейдан Мустафа
|1
|0
|Куаку Кристиан III
|1
|0
|Райт Кевин
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|6
|0
|Хаджикадунич Деннис
|5
|0
|Ольссон Мартин
|2
|0
|Тойвонен Ола
|2
|0
|Нанаси Себастьян
|2
|0
|Нильсен Лассе
|1
|0
|Бергет Йо Инге
|1
|0
|Кристиансен Андерс
|1
|0
|Пенья Серхио
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Беихмо Феликс
|1
|0
|Бирманчевич Велько
|1
|0
|Сейдиу Патриот
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
0
0%
4
44%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
1
11%
1
13%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
3
38%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
1
11%
1
13%
76-90
Забито
9
16
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
1
11%
1
6%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
1
11%
6
38%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
2
22%
5
31%
76-90
Пропущено
18
5
9 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
6
33%
1
20%
31-45
3
17%
2
40%
46-60
1
6%
1
20%
61-75
5
28%
1
20%
76-90
Забито
18
25
7 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 14
6 Не забивали 2
1
6%
5
20%
1-15
3
17%
3
12%
16-30
3
17%
7
28%
31-45
5
28%
3
12%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
4
22%
6
24%
76-90
Пропущено
27
13
14 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 8
2
7%
1
8%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
8
30%
30%
4
31%
31-45
5
19%
3
23%
46-60
2
7%
3
23%
61-75
6
22%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сириус - Мьельбю 0:1 Мальмё - Сириус 3:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Кальмар - Сириус 1:1
Норрчёпинг - Сириус 0:1 Сириус - Гётеборг 1:2 Юргорден - Сириус 3:3 Хеккен - Сириус 4:3 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Эльфсборг 2:0 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Юргорден - Сириус 4:0 Сириус - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Вернаму - Сириус 0:0 Сириус - Сундсвалль 2:1 Сириус - Браге 3:3 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сириус - Мариехамн 3:0
Мальмё
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мальмё - Дюделанж 3:0 Мальмё - Жальгирис 0:2 Мальмё - Сириус 3:1 Жальгирис - Мальмё 1:0
Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Мальмё - Треллеборг 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Хеккен 1:2 Юргорден - Мальмё 4:0 АИК - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Гётеборг 1:0 Вернаму - Мальмё 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|0:0
|17
|10
|4
|3
|35 - 11
|34
|2.
|Хаммарбю
|17
|10
|3
|4
|34 - 13
|33
|3.
|Хеккен
|16
|9
|5
|2
|37 - 25
|32
|4.
|АИК
|17
|9
|4
|4
|24 - 20
|31
|5.
|Мальмё
|17
|9
|3
|5
|23 - 15
|30
|6.
|Мьельбю
|1:0
|17
|8
|5
|4
|18 - 14
|29
|7.
|Кальмар
|17
|8
|3
|6
|19 - 14
|27
|8.
|Гётеборг
|16
|8
|3
|5
|20 - 15
|27
|9.
|Сириус
|17
|7
|3
|7
|20 - 25
|24
|10.
|Эльфсборг
|0:1
|17
|5
|6
|6
|30 - 24
|21
|11.
|Норрчёпинг
|17
|5
|4
|8
|18 - 21
|19
|12.
|Варберг БоИС
|16
|5
|3
|8
|14 - 26
|18
|13.
|Вернаму
|0:0
|17
|4
|5
|8
|16 - 26
|17
|14.
|Дегерфорс
|17
|3
|2
|12
|13 - 34
|11
|15.
|Хельсинборг
|16
|2
|4
|10
|12 - 23
|10
|16.
|Сундсвалль
|17
|3
|1
|13
|16 - 43
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|0:0
|8
|7
|1
|0
|25 - 4
|22
|2.
|Хаммарбю
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|3.
|Мальмё
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|4.
|АИК
|8
|6
|1
|1
|9 - 3
|19
|5.
|Кальмар
|9
|6
|1
|2
|10 - 4
|19
|6.
|Мьельбю
|1:0
|9
|5
|3
|1
|13 - 7
|18
|7.
|Эльфсборг
|0:1
|8
|4
|3
|1
|20 - 12
|15
|8.
|Гётеборг
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|9.
|Сириус
|8
|5
|0
|3
|10 - 8
|15
|10.
|Хеккен
|7
|4
|1
|2
|16 - 12
|13
|11.
|Варберг БоИС
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|12.
|Норрчёпинг
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|13.
|Вернаму
|0:0
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|14.
|Сундсвалль
|9
|3
|0
|6
|12 - 24
|9
|15.
|Дегерфорс
|8
|2
|2
|4
|7 - 15
|8
|16.
|Хельсинборг
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|9
|5
|4
|0
|21 - 13
|19
|2.
|АИК
|9
|3
|3
|3
|15 - 17
|12
|3.
|Юргорден
|0:0
|9
|3
|3
|3
|10 - 7
|12
|4.
|Хаммарбю
|7
|4
|0
|3
|12 - 5
|12
|5.
|Гётеборг
|8
|4
|0
|4
|8 - 9
|12
|6.
|Мальмё
|9
|3
|2
|4
|7 - 10
|11
|7.
|Мьельбю
|1:0
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|8.
|Сириус
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|9.
|Норрчёпинг
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|10.
|Кальмар
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|Варберг БоИС
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|7
|12.
|Вернаму
|0:0
|9
|2
|1
|6
|9 - 20
|7
|13.
|Эльфсборг
|0:1
|9
|1
|3
|5
|10 - 12
|6
|14.
|Дегерфорс
|9
|1
|0
|8
|6 - 19
|3
|15.
|Хельсинборг
|7
|0
|2
|5
|6 - 11
|2
|16.
|Сундсвалль
|8
|0
|1
|7
|4 - 19
|1
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