  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Мальмё
1:0
Первый тайм: 45'
Сундсвалль

Ход матча

39'
Бирманчевич Велько
(Зейдан Мустафа)
1:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 71 Владение мячом, % 29
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Сундсвалль
1.16
9.70
9.00
Все Коэффициенты
27
Далин
Юхан
14
Беихмо
Феликс
24
Нильсен
Лассе
4
Мойсандер
Никлас
2
Ларссон
Эрик
8
Пенья
Серхио
7
Ракип
Эрдаль
20
Зейдан
Мустафа
19
Бирманчевич
Велько
9
Телин
Исаак
33
Буя
Турай
Мохамед
35
Йонссон
Оскар
5
Олссон
Деннис
4
Блумквист
Александр
3
Forrest
Lasso
22
Линдквист
Расмус
14
Пичках
Пайя
8
Силфвер
Понтус
6
Panagiotis
Makrillos
30
Корона
Джо
21
Энгблум
Понтус
12
Дамус
Роналдо
Мальмё
4-3-3
Сундсвалль
4-3-1-2

История личных встреч

Мальмё
Сундсвалль

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

17 матчей

58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

35.3%
58.8%
5.9%
6 побед 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

А
2:1
А
2:1
А
3:1
А
0:0
А
2:2
А
0:1
А
2:0
А
0:1
А
1:2
К
4:0
А
3:0
А
1:4
КШ
4:1
А
2:0
А
1:1
А
6:0
А
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 5 0.28
Бирманчевич Велько 3 0.17
Тойвонен Ола 3 0.17
Сейдиу Патриот 3 0.17
Зейдан Мустафа 2 0.11
Кристиансен Андерс 2 (1) 0.11
Бергет Йо Инге 2 (1) 0.11
Абубакари Малик 2 0.11
Пенья Серхио 1 0.06
Ларссон Эрик 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Нильсен Лассе 0 0
Нанаси Себастьян 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгблум Понтус 5 (1) 0.28
Юлятупа Саку 4 0.22
Дамус Роналдо 3 0.17
Стенссон Даниэль 2 0.11
Олссон Деннис 1 0.06
Блумквист Александр 1 0.06
Андерссон Эрик 1 0.06
Силфвер Понтус 0 0
Forrest Lasso 0 0
Ludvig Naavik 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 6 0
Хаджикадунич Деннис 5 0
Ольссон Мартин 2 0
Тойвонен Ола 2 0
Нанаси Себастьян 2 0
Нильсен Лассе 1 0
Бергет Йо Инге 1 0
Кристиансен Андерс 1 0
Пенья Серхио 1 0
Телин Исаак 1 0
Беихмо Феликс 1 0
Бирманчевич Велько 1 0
Сейдиу Патриот 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корона Джо 4 1
Стенссон Даниэль 4 0
Андерссон Эрик 3 0
Лундстрём Роберт 3 0
Олссон Деннис 2 0
Forrest Lasso 2 0
Ludvig Naavik 2 0
Энгблум Понтус 1 0
Силфвер Понтус 1 0
Дамус Роналдо 1 0
Пичках Пайя 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Карстрем Йеспер 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
5
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
20%
16-30
6
38%
1
20%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
2
40%
76-90

Пропущено

5
18
1 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
0
0%
4
22%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
1
20%
3
17%
31-45
2
40%
1
6%
46-60
1
20%
2
11%
61-75
1
20%
5
28%
76-90

Забито

9
12
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
4
44%
4
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
11%
3
25%
76-90

Пропущено

8
24
4 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
13%
6
25%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
3
38%
2
8%
31-45
1
13%
2
8%
46-60
2
25%
3
13%
61-75
1
13%
6
25%
76-90

Забито

25
17
15 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
5
20%
4
24%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
7
28%
2
12%
31-45
3
12%
3
18%
46-60
1
4%
2
12%
61-75
6
24%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

13
42
5 В 1-м тайме 23
8 Во 2-м тайме 19
1 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 15
1
8%
10
24%
1-15
0
0%
8
19%
16-30
4
31%
5
12%
31-45
3
23%
3
7%
46-60
3
23%
5
12%
61-75
2
15%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Дюделанж - Мальмё 2:2 Сириус - Мальмё 2:1 Мальмё - Дюделанж 3:0 Мальмё - Жальгирис 0:2
Мальмё - Сириус 3:1 Жальгирис - Мальмё 1:0 Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Мальмё - Треллеборг 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Хеккен 1:2 Юргорден - Мальмё 4:0 АИК - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0
Сундсвалль
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хеккен 1:5
Вернаму - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Сундсвалль - АИК 0:2 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Сириус - Сундсвалль 2:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Далкурд 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 2:0 18 11 4 3 37 - 11 37
2. Хеккен 17 10 5 2 42 - 25 35
3. Хаммарбю 17 10 3 4 34 - 13 33
4. Мальмё 1:0 18 10 3 5 24 - 15 33
5. АИК 1:1 18 9 5 4 25 - 21 32
6. Гётеборг 17 9 3 5 24 - 15 30
7. Кальмар 0:2 18 8 3 7 19 - 16 27
8. Мьельбю 17 7 6 4 18 - 15 27
9. Сириус 18 7 4 7 20 - 25 25
10. Эльфсборг 17 5 7 5 31 - 24 22
11. Норрчёпинг 17 5 4 8 18 - 21 19
12. Варберг БоИС 17 5 3 9 14 - 30 18
13. Вернаму 1:1 18 4 6 8 17 - 27 18
14. Дегерфорс 17 3 2 12 13 - 34 11
15. Хельсинборг 18 2 5 11 12 - 28 11
16. Сундсвалль 0:1 18 3 1 14 16 - 44 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 2:0 9 8 1 0 27 - 4 25
2. Мальмё 1:0 9 7 1 1 17 - 5 22
3. Хаммарбю 10 6 3 1 22 - 8 21
4. АИК 1:1 9 6 2 1 10 - 4 20
5. Кальмар 0:2 9 6 1 2 10 - 4 19
6. Хеккен 8 5 1 2 21 - 12 16
7. Мьельбю 9 4 4 1 13 - 8 16
8. Гётеборг 8 4 3 1 12 - 6 15
9. Сириус 8 5 0 3 10 - 8 15
10. Эльфсборг 8 4 3 1 20 - 12 15
11. Варберг БоИС 9 3 2 4 7 - 13 11
12. Норрчёпинг 9 3 2 4 12 - 10 11
13. Вернаму 1:1 8 2 4 2 7 - 6 10
14. Хельсинборг 10 2 3 5 6 - 12 9
15. Сундсвалль 0:1 9 3 0 6 12 - 24 9
16. Дегерфорс 8 2 2 4 7 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 9 5 4 0 21 - 13 19
2. Гётеборг 9 5 0 4 12 - 9 15
3. АИК 1:1 9 3 3 3 15 - 17 12
4. Юргорден 2:0 9 3 3 3 10 - 7 12
5. Хаммарбю 7 4 0 3 12 - 5 12
6. Мальмё 1:0 9 3 2 4 7 - 10 11
7. Мьельбю 8 3 2 3 5 - 7 11
8. Сириус 10 2 4 4 10 - 17 10
9. Норрчёпинг 8 2 2 4 6 - 11 8
10. Кальмар 0:2 9 2 2 5 9 - 12 8
11. Вернаму 1:1 10 2 2 6 10 - 21 8
12. Эльфсборг 9 1 4 4 11 - 12 7
13. Варберг БоИС 8 2 1 5 7 - 17 7
14. Дегерфорс 9 1 0 8 6 - 19 3
15. Хельсинборг 8 0 2 6 6 - 16 2
16. Сундсвалль 0:1 9 0 1 8 4 - 20 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Сундсвалль
1.16
9.70
9.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мальмё 1:0 Сундсвалль онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Мальмё
Сундсвалль
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 