Стадион: Эледа Зрители: 14205
3:1
Конец матча
0'
1:0
39' ГолБирманчевич Велько
2:0
44' ГолТелин Исаак
3:0
45' ГолТелин Исаак
3:1
68' ГолЮлятупа Саку
90'+6
Ход матча
39'
44'
2:0
45'
3:0
68'
3:1
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 1
-
9 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
70 Владение мячом, % 30
27
Далин
Юхан
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Ларссон ХугоПолузащитник
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Georgson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Корона ДжоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Молин ГуставВратарь
- Защитник
-
11 Юлятупа СакуПолузащитник
-
-
-
18 Yonis Shino
-
-
Главный тренер: Brian Clarhaut
История личных встреч
Мальмё
Сундсвалль
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
17 матчей
58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
35.3%
58.8%
5.9%
6 побед 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|7
|0.39
|Бирманчевич Велько
|4
|0.22
|Тойвонен Ола
|3
|0.17
|Сейдиу Патриот
|3
|0.17
|Зейдан Мустафа
|2
|0.11
|Кристиансен Андерс
|2 (1)
|0.11
|Бергет Йо Инге
|2 (1)
|0.11
|Абубакари Малик
|2
|0.11
|Пенья Серхио
|1
|0.06
|Ларссон Эрик
|0
|0
|Ольссон Мартин
|0
|0
|Нильсен Лассе
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
|Нанаси Себастьян
|0
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юлятупа Саку
|5
|0.28
|Энгблум Понтус
|5 (1)
|0.28
|Дамус Роналдо
|3
|0.17
|Стенссон Даниэль
|2
|0.11
|Олссон Деннис
|1
|0.06
|Блумквист Александр
|1
|0.06
|Андерссон Эрик
|1
|0.06
|Силфвер Понтус
|0
|0
|Forrest Lasso
|0
|0
|Ludvig Naavik
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|6
|0
|Хаджикадунич Деннис
|5
|0
|Ольссон Мартин
|2
|0
|Тойвонен Ола
|2
|0
|Нанаси Себастьян
|2
|0
|Нильсен Лассе
|1
|0
|Бергет Йо Инге
|1
|0
|Кристиансен Андерс
|1
|0
|Пенья Серхио
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Беихмо Феликс
|1
|0
|Бирманчевич Велько
|1
|0
|Сейдиу Патриот
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корона Джо
|4
|1
|Стенссон Даниэль
|4
|0
|Андерссон Эрик
|3
|0
|Лундстрём Роберт
|3
|0
|Олссон Деннис
|2
|0
|Forrest Lasso
|2
|0
|Ludvig Naavik
|2
|0
|Энгблум Понтус
|1
|0
|Силфвер Понтус
|1
|0
|Дамус Роналдо
|1
|0
|Пичках Пайя
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Карстрем Йеспер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
6
11 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
1
17%
16-30
9
47%
1
17%
31-45
2
11%
1
17%
46-60
1
5%
1
17%
61-75
5
26%
2
33%
76-90
Пропущено
6
21
1 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
0
0%
4
19%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
17%
6
29%
31-45
2
33%
1
5%
46-60
2
33%
2
10%
61-75
1
17%
5
24%
76-90
Забито
9
12
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
4
44%
4
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
11%
3
25%
76-90
Пропущено
8
24
4 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
13%
6
25%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
3
38%
2
8%
31-45
1
13%
2
8%
46-60
2
25%
3
13%
61-75
1
13%
6
25%
76-90
Забито
28
18
18 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
15 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
5
18%
4
22%
1-15
3
11%
1
6%
16-30
10
36%
2
11%
31-45
3
11%
3
17%
46-60
1
4%
3
17%
61-75
6
21%
5
28%
76-90
Пропущено
14
45
5 В 1-м тайме 26
9 Во 2-м тайме 19
1 Пропускали первыми 13
9 Не пропускали 16
1
7%
10
22%
1-15
0
0%
8
18%
16-30
4
29%
8
18%
31-45
3
21%
3
7%
46-60
4
29%
5
11%
61-75
2
14%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Дюделанж - Мальмё 2:2 Сириус - Мальмё 2:1 Мальмё - Дюделанж 3:0 Мальмё - Жальгирис 0:2
Мальмё - Сириус 3:1 Жальгирис - Мальмё 1:0 Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Мальмё - Треллеборг 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Хеккен 1:2 Юргорден - Мальмё 4:0 АИК - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0
Сундсвалль
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хеккен 1:5
Вернаму - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Сундсвалль - АИК 0:2 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Сириус - Сундсвалль 2:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Далкурд 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|18
|11
|4
|3
|38 - 13
|37
|2.
|Хеккен
|17
|10
|5
|2
|42 - 25
|35
|3.
|Хаммарбю
|17
|10
|3
|4
|34 - 13
|33
|4.
|Мальмё
|18
|10
|3
|5
|26 - 16
|33
|5.
|АИК
|18
|9
|5
|4
|26 - 22
|32
|6.
|Гётеборг
|17
|9
|3
|5
|24 - 15
|30
|7.
|Кальмар
|18
|8
|3
|7
|21 - 17
|27
|8.
|Мьельбю
|17
|7
|6
|4
|18 - 15
|27
|9.
|Сириус
|18
|7
|4
|7
|20 - 25
|25
|10.
|Эльфсборг
|1:1
|18
|5
|8
|5
|32 - 25
|23
|11.
|Варберг БоИС
|1:0
|18
|6
|3
|9
|15 - 30
|21
|12.
|Норрчёпинг
|1:1
|18
|5
|5
|8
|19 - 22
|20
|13.
|Вернаму
|18
|4
|6
|8
|18 - 28
|18
|14.
|Дегерфорс
|0:1
|18
|3
|2
|13
|13 - 35
|11
|15.
|Хельсинборг
|18
|2
|5
|11
|12 - 28
|11
|16.
|Сундсвалль
|18
|3
|1
|14
|17 - 46
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|9
|8
|1
|0
|28 - 6
|25
|2.
|Мальмё
|9
|7
|1
|1
|19 - 6
|22
|3.
|Хаммарбю
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|4.
|АИК
|9
|6
|2
|1
|11 - 5
|20
|5.
|Кальмар
|9
|6
|1
|2
|10 - 4
|19
|6.
|Хеккен
|8
|5
|1
|2
|21 - 12
|16
|7.
|Мьельбю
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|8.
|Эльфсборг
|1:1
|9
|4
|4
|1
|21 - 13
|16
|9.
|Гётеборг
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|10.
|Сириус
|8
|5
|0
|3
|10 - 8
|15
|11.
|Варберг БоИС
|1:0
|9
|3
|2
|4
|7 - 13
|11
|12.
|Норрчёпинг
|1:1
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|13.
|Вернаму
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|14.
|Хельсинборг
|10
|2
|3
|5
|6 - 12
|9
|15.
|Сундсвалль
|9
|3
|0
|6
|12 - 24
|9
|16.
|Дегерфорс
|0:1
|9
|2
|2
|5
|7 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|9
|5
|4
|0
|21 - 13
|19
|2.
|Гётеборг
|9
|5
|0
|4
|12 - 9
|15
|3.
|АИК
|9
|3
|3
|3
|15 - 17
|12
|4.
|Юргорден
|9
|3
|3
|3
|10 - 7
|12
|5.
|Хаммарбю
|7
|4
|0
|3
|12 - 5
|12
|6.
|Мальмё
|9
|3
|2
|4
|7 - 10
|11
|7.
|Мьельбю
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|8.
|Сириус
|10
|2
|4
|4
|10 - 17
|10
|9.
|Варберг БоИС
|1:0
|9
|3
|1
|5
|8 - 17
|10
|10.
|Норрчёпинг
|1:1
|9
|2
|3
|4
|7 - 12
|9
|11.
|Кальмар
|9
|2
|2
|5
|11 - 13
|8
|12.
|Вернаму
|10
|2
|2
|6
|11 - 22
|8
|13.
|Эльфсборг
|1:1
|9
|1
|4
|4
|11 - 12
|7
|14.
|Дегерфорс
|0:1
|9
|1
|0
|8
|6 - 19
|3
|15.
|Хельсинборг
|8
|0
|2
|6
|6 - 16
|2
|16.
|Сундсвалль
|9
|0
|1
|8
|5 - 22
|1
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