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  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Мьельбю
1:1
Конец матча
Мальмё
0'
44' Желтая карточка
Тойвонен Ола
53' Желтая карточка
Эйле Ноа
1:0
57' Гол
Густафссон Виктор
61' Желтая карточка
Бергстрем Якоб
1:1
62' Гол
Бирманчевич Велько
90' Желтая карточка
Бергет Йо Инге
90' Желтая карточка
Лёфквист Дэвид
90'+7
35
Бролин
Самуэль
4
Эйле
Ноа
17
Грасия
Карлос
5
Халити
Йетмир
11
Штоль
Адам
26
Перссон
Ноа
7
Густафссон
Виктор
22
Густавссон
Йеспер
20
Аль-Аммари
Амир
16
Бергстрем
Якоб
10
Моро
Мамудо
27
Далин
Юхан
14
Беихмо
Феликс
24
Нильсен
Лассе
21
Хаджикадунич
Деннис
4
Мойсандер
Никлас
8
Пенья
Серхио
7
Ракип
Эрдаль
10
Кристиансен
Андерс
33
Буя
Турай
Мохамед
11
Тойвонен
Ола
19
Бирманчевич
Велько
Мьельбю
3-5-2
Мальмё
4-3-3

История личных встреч

Мьельбю
Мальмё

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

22 матча

22.7%
27.3%
50%
5 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

13.6%
45.5%
40.9%
3 победы 10 ничьих 9 побед

История матчей

А
2:0
А
0:1
А
0:2
ТМК
0:2
А
2:2
К
0:0
А
2:0
А
4:1
А
0:1
ТМС
2:1
А
1:0
А
2:2
А
1:1
А
2:2
А
1:1
А
1:0
А
2:0
ШК
4:1
А
4:2
ШК
1:0
ТМС
1:1
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Silas Nwankwo 7 0.37
Густафссон Виктор 3 0.16
Моро Мамудо 2 0.11
Лёфквист Дэвид 2 (1) 0.11
Густавссон Йеспер 1 0.05
Кричак Иван 1 0.05
Йоханссон Херман 1 0.05
Грасия Карлос 1 0.05
Перссон Ноа 1 0.05
Видесхейм-Пауль Расмус 0 0
Штоль Адам 0 0
Аль-Аммари Амир 0 0
Эйле Ноа 0 0
Otto Rosengren 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 7 0.37
Бирманчевич Велько 5 0.26
Тойвонен Ола 3 0.16
Сейдиу Патриот 3 0.16
Зейдан Мустафа 2 0.11
Кристиансен Андерс 2 (1) 0.11
Бергет Йо Инге 2 (1) 0.11
Абубакари Малик 2 0.11
Пенья Серхио 1 0.05
Ларссон Эрик 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Нильсен Лассе 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Нанаси Себастьян 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кричак Иван 5 0
Лёфквист Дэвид 4 0
Халити Йетмир 4 0
Йоханссон Херман 4 0
Густафссон Виктор 4 0
Magnus Woerts 3 0
Otto Rosengren 3 0
Густавссон Йеспер 2 0
Штоль Адам 2 0
Эйле Ноа 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Грасия Карлос 2 0
Рашиди Херади 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Аль-Аммари Амир 1 0
Моро Мамудо 1 0
Бергстрем Якоб 1 0
Перссон Ноа 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 6 0
Хаджикадунич Деннис 5 0
Тойвонен Ола 3 0
Ольссон Мартин 2 0
Бергет Йо Инге 2 0
Нанаси Себастьян 2 0
Нильсен Лассе 1 0
Кристиансен Андерс 1 0
Пенья Серхио 1 0
Телин Исаак 1 0
Беихмо Феликс 1 0
Бирманчевич Велько 1 0
Сейдиу Патриот 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
10
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 7
9 Не забивали 11
1
7%
4
40%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
6
40%
1
10%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
1
13%
1
11%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
3
38%
1
11%
76-90

Забито

5
19
1 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 10
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
20%
9
47%
31-45
2
40%
2
11%
46-60
2
40%
1
5%
61-75
0
0%
5
26%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
3
38%
1
17%
76-90

Забито

20
29
6 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 15
5 Не забивали 2
1
5%
5
17%
1-15
2
10%
3
10%
16-30
3
15%
10
34%
31-45
3
15%
3
10%
46-60
5
25%
2
7%
61-75
6
30%
6
21%
76-90

Пропущено

16
15
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 10
1
6%
1
7%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
4
27%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
3
19%
4
27%
61-75
6
38%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хеккен - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Сириус - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Дегерфорс 2:1
Гётеборг - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Хеккен 1:2 АИК - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Кальмар 1:1 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Вернаму 1:1 Мальмё - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:1
Мальмё
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Мальмё - Сивасспор 3:1 Мальмё - Сундсвалль 3:1 Дюделанж - Мальмё 2:2 Сириус - Мальмё 2:1
Мальмё - Дюделанж 3:0 Мальмё - Жальгирис 0:2 Мальмё - Сириус 3:1 Жальгирис - Мальмё 1:0 Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Мальмё - Треллеборг 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Хеккен 1:2 Юргорден - Мальмё 4:0 АИК - Мальмё 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 19 11 5 3 40 - 15 38
2. Хеккен 18 11 5 2 43 - 25 38
3. Хаммарбю 18 11 3 4 35 - 13 36
4. АИК 3:0 19 10 5 4 29 - 22 35
5. Мальмё 19 10 4 5 27 - 17 34
6. Гётеборг 18 9 3 6 24 - 16 30
7. Мьельбю 19 7 7 5 19 - 17 28
8. Кальмар 18 8 3 7 21 - 17 27
9. Сириус 18 7 4 7 20 - 25 25
10. Эльфсборг 19 5 9 5 33 - 26 24
11. Варберг БоИС 19 5 5 9 17 - 33 20
12. Норрчёпинг 0:3 19 5 5 9 19 - 25 20
13. Вернаму 19 4 7 8 19 - 29 19
14. Хельсинборг 1:0 19 3 5 11 13 - 28 14
15. Дегерфорс 18 3 3 12 14 - 35 12
16. Сундсвалль 0:1 19 3 1 15 17 - 47 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 9 8 1 0 28 - 6 25
2. Мальмё 9 7 1 1 19 - 6 22
3. Хаммарбю 10 6 3 1 22 - 8 21
4. АИК 3:0 9 6 2 1 11 - 5 20
5. Хеккен 9 6 1 2 22 - 12 19
6. Кальмар 9 6 1 2 10 - 4 19
7. Мьельбю 10 4 5 1 14 - 9 17
8. Эльфсборг 9 4 4 1 21 - 13 16
9. Гётеборг 9 4 3 2 12 - 7 15
10. Сириус 8 5 0 3 10 - 8 15
11. Варберг БоИС 10 3 3 4 9 - 15 12
12. Норрчёпинг 0:3 10 3 2 5 12 - 13 11
13. Вернаму 9 2 5 2 8 - 7 11
14. Дегерфорс 9 2 3 4 8 - 16 9
15. Хельсинборг 1:0 10 2 3 5 6 - 12 9
16. Сундсвалль 0:1 10 3 0 7 12 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 9 5 4 0 21 - 13 19
2. АИК 3:0 10 4 3 3 18 - 17 15
3. Хаммарбю 8 5 0 3 13 - 5 15
4. Гётеборг 9 5 0 4 12 - 9 15
5. Юргорден 10 3 4 3 12 - 9 13
6. Мальмё 10 3 3 4 8 - 11 12
7. Мьельбю 9 3 2 4 5 - 8 11
8. Сириус 10 2 4 4 10 - 17 10
9. Норрчёпинг 0:3 9 2 3 4 7 - 12 9
10. Кальмар 9 2 2 5 11 - 13 8
11. Эльфсборг 10 1 5 4 12 - 13 8
12. Варберг БоИС 9 2 2 5 8 - 18 8
13. Вернаму 10 2 2 6 11 - 22 8
14. Хельсинборг 1:0 9 1 2 6 7 - 16 5
15. Дегерфорс 9 1 0 8 6 - 19 3
16. Сундсвалль 0:1 9 0 1 8 5 - 22 1
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    • Первый тайм
    • 48'
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    • Желтая карточка
      44'
      Тойвонен Ола получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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