Стадион: Страндваллен
0'
44' Желтая карточкаТойвонен Ола
53' Желтая карточкаЭйле Ноа
1:0
57' ГолГустафссон Виктор
61' Желтая карточкаБергстрем Якоб
1:1
62' ГолБирманчевич Велько
90' Желтая карточкаБергет Йо Инге
90' Желтая карточкаЛёфквист Дэвид
90'+7
Ход матча
44'
53'
57'
61'
62'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 5
-
2 Угловые 8
-
1 Офсайды 6
-
28 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
4
Эйле
Ноа
11
Штоль
Адам
26
Перссон
Ноа
10
Моро
Мамудо
27
Далин
Юхан
11
Тойвонен
Ола
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Эйле НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Штоль АдамЗащитник
-
26 Перссон НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Моро МамудоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Braennstroem
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Сисей ЙозефЗащитник
- Полузащитник
-
31 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Georgson
История личных встреч
Мьельбю
Мальмё
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед
22 матча
22.7%
27.3%
50%
5 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
13.6%
45.5%
40.9%
3 победы 10 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Silas Nwankwo
|7
|0.37
|Густафссон Виктор
|3
|0.16
|Моро Мамудо
|2
|0.11
|Лёфквист Дэвид
|2 (1)
|0.11
|Густавссон Йеспер
|1
|0.05
|Кричак Иван
|1
|0.05
|Йоханссон Херман
|1
|0.05
|Грасия Карлос
|1
|0.05
|Перссон Ноа
|1
|0.05
|Видесхейм-Пауль Расмус
|0
|0
|Штоль Адам
|0
|0
|Аль-Аммари Амир
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
|Otto Rosengren
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|7
|0.37
|Бирманчевич Велько
|5
|0.26
|Тойвонен Ола
|3
|0.16
|Сейдиу Патриот
|3
|0.16
|Зейдан Мустафа
|2
|0.11
|Кристиансен Андерс
|2 (1)
|0.11
|Бергет Йо Инге
|2 (1)
|0.11
|Абубакари Малик
|2
|0.11
|Пенья Серхио
|1
|0.05
|Ларссон Эрик
|0
|0
|Ольссон Мартин
|0
|0
|Нильсен Лассе
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
|Нанаси Себастьян
|0
|0
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кричак Иван
|5
|0
|Лёфквист Дэвид
|4
|0
|Халити Йетмир
|4
|0
|Йоханссон Херман
|4
|0
|Густафссон Виктор
|4
|0
|Magnus Woerts
|3
|0
|Otto Rosengren
|3
|0
|Густавссон Йеспер
|2
|0
|Штоль Адам
|2
|0
|Эйле Ноа
|2
|0
|Мёрфельт Альбин
|2
|0
|Грасия Карлос
|2
|0
|Рашиди Херади
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|Аль-Аммари Амир
|1
|0
|Моро Мамудо
|1
|0
|Бергстрем Якоб
|1
|0
|Перссон Ноа
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|6
|0
|Хаджикадунич Деннис
|5
|0
|Тойвонен Ола
|3
|0
|Ольссон Мартин
|2
|0
|Бергет Йо Инге
|2
|0
|Нанаси Себастьян
|2
|0
|Нильсен Лассе
|1
|0
|Кристиансен Андерс
|1
|0
|Пенья Серхио
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Беихмо Феликс
|1
|0
|Бирманчевич Велько
|1
|0
|Сейдиу Патриот
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
10
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 7
9 Не забивали 11
1
7%
4
40%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
6
40%
1
10%
76-90
Пропущено
8
9
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
1
13%
1
11%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
3
38%
1
11%
76-90
Забито
5
19
1 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 10
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
20%
9
47%
31-45
2
40%
2
11%
46-60
2
40%
1
5%
61-75
0
0%
5
26%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
3
38%
1
17%
76-90
Забито
20
29
6 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 15
5 Не забивали 2
1
5%
5
17%
1-15
2
10%
3
10%
16-30
3
15%
10
34%
31-45
3
15%
3
10%
46-60
5
25%
2
7%
61-75
6
30%
6
21%
76-90
Пропущено
16
15
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 10
1
6%
1
7%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
4
27%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
3
19%
4
27%
61-75
6
38%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хеккен - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Сириус - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Дегерфорс 2:1
Гётеборг - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Хеккен 1:2 АИК - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Кальмар 1:1 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Вернаму 1:1 Мальмё - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:1
Мальмё
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Мальмё - Сивасспор 3:1 Мальмё - Сундсвалль 3:1 Дюделанж - Мальмё 2:2 Сириус - Мальмё 2:1
Мальмё - Дюделанж 3:0 Мальмё - Жальгирис 0:2 Мальмё - Сириус 3:1 Жальгирис - Мальмё 1:0 Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Мальмё - Треллеборг 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Хеккен 1:2 Юргорден - Мальмё 4:0 АИК - Мальмё 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|19
|11
|5
|3
|40 - 15
|38
|2.
|Хеккен
|18
|11
|5
|2
|43 - 25
|38
|3.
|Хаммарбю
|18
|11
|3
|4
|35 - 13
|36
|4.
|АИК
|3:0
|19
|10
|5
|4
|29 - 22
|35
|5.
|Мальмё
|19
|10
|4
|5
|27 - 17
|34
|6.
|Гётеборг
|18
|9
|3
|6
|24 - 16
|30
|7.
|Мьельбю
|19
|7
|7
|5
|19 - 17
|28
|8.
|Кальмар
|18
|8
|3
|7
|21 - 17
|27
|9.
|Сириус
|18
|7
|4
|7
|20 - 25
|25
|10.
|Эльфсборг
|19
|5
|9
|5
|33 - 26
|24
|11.
|Варберг БоИС
|19
|5
|5
|9
|17 - 33
|20
|12.
|Норрчёпинг
|0:3
|19
|5
|5
|9
|19 - 25
|20
|13.
|Вернаму
|19
|4
|7
|8
|19 - 29
|19
|14.
|Хельсинборг
|1:0
|19
|3
|5
|11
|13 - 28
|14
|15.
|Дегерфорс
|18
|3
|3
|12
|14 - 35
|12
|16.
|Сундсвалль
|0:1
|19
|3
|1
|15
|17 - 47
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|9
|8
|1
|0
|28 - 6
|25
|2.
|Мальмё
|9
|7
|1
|1
|19 - 6
|22
|3.
|Хаммарбю
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|4.
|АИК
|3:0
|9
|6
|2
|1
|11 - 5
|20
|5.
|Хеккен
|9
|6
|1
|2
|22 - 12
|19
|6.
|Кальмар
|9
|6
|1
|2
|10 - 4
|19
|7.
|Мьельбю
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|8.
|Эльфсборг
|9
|4
|4
|1
|21 - 13
|16
|9.
|Гётеборг
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|10.
|Сириус
|8
|5
|0
|3
|10 - 8
|15
|11.
|Варберг БоИС
|10
|3
|3
|4
|9 - 15
|12
|12.
|Норрчёпинг
|0:3
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|13.
|Вернаму
|9
|2
|5
|2
|8 - 7
|11
|14.
|Дегерфорс
|9
|2
|3
|4
|8 - 16
|9
|15.
|Хельсинборг
|1:0
|10
|2
|3
|5
|6 - 12
|9
|16.
|Сундсвалль
|0:1
|10
|3
|0
|7
|12 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|9
|5
|4
|0
|21 - 13
|19
|2.
|АИК
|3:0
|10
|4
|3
|3
|18 - 17
|15
|3.
|Хаммарбю
|8
|5
|0
|3
|13 - 5
|15
|4.
|Гётеборг
|9
|5
|0
|4
|12 - 9
|15
|5.
|Юргорден
|10
|3
|4
|3
|12 - 9
|13
|6.
|Мальмё
|10
|3
|3
|4
|8 - 11
|12
|7.
|Мьельбю
|9
|3
|2
|4
|5 - 8
|11
|8.
|Сириус
|10
|2
|4
|4
|10 - 17
|10
|9.
|Норрчёпинг
|0:3
|9
|2
|3
|4
|7 - 12
|9
|10.
|Кальмар
|9
|2
|2
|5
|11 - 13
|8
|11.
|Эльфсборг
|10
|1
|5
|4
|12 - 13
|8
|12.
|Варберг БоИС
|9
|2
|2
|5
|8 - 18
|8
|13.
|Вернаму
|10
|2
|2
|6
|11 - 22
|8
|14.
|Хельсинборг
|1:0
|9
|1
|2
|6
|7 - 16
|5
|15.
|Дегерфорс
|9
|1
|0
|8
|6 - 19
|3
|16.
|Сундсвалль
|0:1
|9
|0
|1
|8
|5 - 22
|1
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