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Бразилия: Серия A

2022
Интернасьонал Порту Алегре
0:0
Первый тайм: 12'
Жувентуде
0'
Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Жувентуде
1.48
4.58
8.16
Все Коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Жувентуде

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Жувентуде

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

150%
0 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

18 матчей

61.1%
11.1%
27.8%
11 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
5 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:1
Г
1:2
СA
2:1
СA
1:0
Г
4:1
Г
1:0
Г
1:0
G1GS
0:1
Г
1:2
Г
3:1
СB
2:1
СB
1:1
Г1
1:0
Г1ЙД
3:0
Г1ЙД
0:1
Г1ЙД
0:1
Г1ЙД
1:0
СA
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandre Zurawski 5 0.21
Вандерсон 5 0.21
Эденилсон дос Сантос 4 (2) 0.17
Энрике Педро 4 (2) 0.17
Де Пена Карлос 3 (2) 0.13
Патрик Алан 2 0.08
Бустос Фабрисио 2 0.08
Мойзес Барбоза Роберто 2 0.08
José Maurisio3 2 0.08
Джонни 1 0.04
Тайсон Фреда 1 0.04
Д'Алессандро Андрес 1 0.04
Мендес Бруно II 1 0.04
Витао 1 0.04
David VI 0 0
Бошилья Габриэл 0 0
Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питта Исидро 4 0.17
Oscar Ruiz 3 0.13
Ricardo Bueno 2 (1) 0.08
Алвес Родриго 1 0.04
Энрике Пауло 1 0.04
Moraes 1 0.04
Jadson III 1 0.04
Ромуло 1 0.04
Vitor Mendes 1 0.04
Vitor Gabriel1 1 0.04
Jose M.F. Moreno Chico II 0 0
Gabriel Dal Toe Busanello 0 0
Паулиньо Жозе 0 0
Перес Фелипе 0 0
Paraguaio 0 0
Arnaldo Edinho2 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 6 1
Де Пена Карлос 5 0
Мойзес Барбоза Роберто 5 0
Тайсон Фреда 4 0
Daniel Fusato1 4 0
Эденилсон дос Сантос 3 0
Энрике Педро 3 0
Вандерсон 3 0
Джонни 2 0
Патрик Алан 2 0
Дурадо Родриго 2 0
Gabriel Paulista VIII 2 0
Keiller 2 0
Бустос Фабрисио 2 0
Lizeiro 2 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 2 0
Роша Кайке 2 0
Thauan Lara 2 0
Матеус Лейте 0 1
Д'Алессандро Андрес 1 0
Кайо Ранхел 1 0
Моледо Родриго 1 0
Ромеро Брайан 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
David VI 1 0
Уэсли Мораес 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Alexandre Zurawski 1 0
José Maurisio3 1 0
Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 6 1
Yuri Oliveira Lima 6 1
Виллиам Матеус 4 1
Vitor Mendes 4 1
Паулиньо Жозе 2 2
Vitor Gabriel1 4 0
Jose M.F. Moreno Chico II 2 1
Ирмер Жан 3 0
Ricardo Bueno 3 0
Миранда Пауло 3 0
Алвес Родриго 3 0
Capixaba1 3 0
Витор да Силва 1 1
Энрике Пауло 2 0
Назарио Бруно 2 0
Elton I 2 0
Thalisson 2 0
Питта Исидро 2 0
Moraes 1 0
Перес Фелипе 1 0
Oscar Ruiz 1 0
Ромуло 1 0
Рафаэль Форстер 1 0
Paraguaio 1 0
Adriano Marlon 1 0
Cesar Ribela 1 0
Darlan Mendes 1 0
Gabriel Tota 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
8
17 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
6
26%
1
13%
1-15
6
26%
2
25%
16-30
5
22%
1
13%
31-45
1
4%
1
13%
46-60
1
4%
2
25%
61-75
4
17%
1
13%
76-90

Пропущено

11
20
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
1
9%
3
15%
1-15
2
18%
6
30%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
2
10%
46-60
1
9%
3
15%
61-75
2
18%
6
30%
76-90

Забито

11
9
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
1
9%
1
11%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
3
33%
61-75
5
45%
3
33%
76-90

Пропущено

12
18
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
8%
3
17%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
2
17%
3
17%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
2
17%
3
17%
61-75
4
33%
4
22%
76-90

Забито

34
17
19 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 9
4 Не забивали 10
7
21%
2
12%
1-15
7
21%
3
18%
16-30
5
15%
2
12%
31-45
4
12%
1
6%
46-60
2
6%
5
29%
29%
61-75
9
26%
4
24%
76-90

Пропущено

23
38
10 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 20
2
9%
6
16%
1-15
4
17%
8
21%
16-30
4
17%
3
8%
31-45
4
17%
5
13%
46-60
3
13%
6
16%
61-75
6
26%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аваи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Мелгар 0:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0
Мелгар - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 3:3 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коло-Коло 4:1 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Коло-Коло - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1
Жувентуде
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Жувентуде - Ботафого Рибейрао 2:2 Куяба - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Америка Минейро 0:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 1:0
Жувентуде - Сеара 1:0 Фламенго - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Гойяс 0:0 Коритиба Парана - Жувентуде 2:2 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 0:0 Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Сантос 1:2 Коринтианс - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:3 Жувентуде - Флуминенсе 1:0 Форталеза - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Аваи - Жувентуде 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 24 14 8 2 39 - 16 50
2. Фламенго 24 13 4 7 39 - 20 43
3. Флуминенсе 24 12 6 6 38 - 28 42
4. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 24 10 10 4 34 - 23 40
5. Коринтианс 23 11 6 6 26 - 22 39
6. Атлетико Паранаэнсе 24 11 6 7 29 - 28 39
7. Атлетико Минейро 24 9 9 6 31 - 28 36
8. Сантос 24 8 10 6 27 - 20 34
9. Америка Минейро 24 9 5 10 20 - 25 32
10. Гойяс 24 8 8 8 26 - 30 32
11. Ред Булл Брагантино 23 8 7 8 33 - 29 31
12. Форталеза 24 8 6 10 22 - 23 30
13. Сан-Паулу 24 6 11 7 31 - 29 29
14. Ботафого Рибейрао 24 7 6 11 22 - 29 27
15. Сеара 24 5 12 7 23 - 24 27
16. Коритиба Парана 24 7 4 13 26 - 39 25
17. Куяба 24 6 7 11 16 - 23 25
18. Аваи 24 6 5 13 23 - 37 23
19. Атлетико Гойяненсе 24 5 7 12 23 - 36 22
20. Жувентуде 0:0 24 3 9 12 18 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Флуминенсе 13 8 2 3 25 - 14 26
2. Фламенго 11 8 1 2 25 - 5 25
3. Палмейрас Сан-Паулу 12 7 3 2 23 - 10 24
4. Коринтианс 11 7 3 1 14 - 4 24
5. Коритиба Парана 13 7 2 4 16 - 12 23
6. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 12 6 5 1 23 - 11 23
7. Сантос 12 6 4 2 19 - 10 22
8. Атлетико Паранаэнсе 11 6 4 1 17 - 9 22
9. Ред Булл Брагантино 12 6 3 3 19 - 10 21
10. Америка Минейро 12 6 3 3 14 - 11 21
11. Гойяс 12 5 5 2 16 - 13 20
12. Сан-Паулу 12 5 4 3 20 - 14 19
13. Атлетико Минейро 12 5 3 4 18 - 14 18
14. Аваи 12 5 3 4 17 - 16 18
15. Атлетико Гойяненсе 12 4 3 5 13 - 12 15
16. Форталеза 12 3 6 3 8 - 6 15
17. Куяба 12 3 6 3 8 - 7 15
18. Ботафого Рибейрао 12 3 3 6 10 - 12 12
19. Сеара 12 2 6 4 11 - 13 12
20. Жувентуде 0:0 12 2 4 6 10 - 17 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 12 7 5 0 16 - 6 26
2. Фламенго 13 5 3 5 14 - 15 18
3. Атлетико Минейро 12 4 6 2 13 - 14 18
4. Атлетико Паранаэнсе 13 5 2 6 12 - 19 17
5. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 12 4 5 3 11 - 12 17
6. Флуминенсе 11 4 4 3 13 - 14 16
7. Форталеза 12 5 0 7 14 - 17 15
8. Ботафого Рибейрао 12 4 3 5 12 - 17 15
9. Коринтианс 12 4 3 5 12 - 18 15
10. Сеара 12 3 6 3 12 - 11 15
11. Гойяс 12 3 3 6 10 - 17 12
12. Сантос 12 2 6 4 8 - 10 12
13. Америка Минейро 12 3 2 7 6 - 14 11
14. Куяба 12 3 1 8 8 - 16 10
15. Ред Булл Брагантино 11 2 4 5 14 - 19 10
16. Сан-Паулу 12 1 7 4 11 - 15 10
17. Жувентуде 0:0 12 1 5 6 8 - 20 8
18. Атлетико Гойяненсе 12 1 4 7 10 - 24 7
19. Аваи 12 1 2 9 6 - 21 5
20. Коритиба Парана 11 0 2 9 10 - 27 2
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  • — Вылет в Серию B
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Жувентуде
1.48
4.58
8.16
Все Коэффициенты
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Жувентуде
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