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Румыния: Суперлига


Стадион:
Университатя Крайова
1:0
Второй тайм: 65'
Сепси
0'
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Тудорие Александру
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Claudiu Cristian Balan
1:0
44' Гол
Сидибе Секу
45' Желтая карточка
Ниняй Бранислав
45' Желтая карточка
Сидибе Секу
31
Robert
Dimitrie
Popa
2
Radu
Alexandru
Negru
35
Andre
Duarte
27
Григоре
Рикардо
5
Jeremy
Huyghebaert
77
Асамоа
Самуэль
8
Constantin
Albu
51
Сидибе
Секу
7
Янку
Габриэль
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
9
Claudiu
Cristian
Balan
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
82
Ниняй
Бранислав
44
Бэлаша
Михай
20
Думитреску
Андрес
5
Родригес
Хонатан
II
6
Паун
Николае
21
Бэрбуц
Кристиан
13
Матей
Космин
11
Штефэнеску
Мариус
9
Тудорие
Александру
Университатя Крайова
Сепси

История личных встреч

Университатя Крайова
Сепси

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед

23 матча

34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

21.7%
52.2%
26.1%
5 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.4%
39.1%
30.5%
7 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:2
С
2:2
Л1ГБ
0:5
К
0:1
К
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
Л1ГА
2:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
Л1
1:0
Л1
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andrea Compagno 5 (2) 0.38
Иван Андрей 2 (1) 0.15
Густаво Важенин 2 0.15
Ван Дурмен Бенжамен 2 0.15
Сидибе Секу 2 0.15
Папп Пол 1 0.08
Янку Габриэль 1 0.08
Крецу Александру 1 0.08
Ханка Серджу 1 (1) 0.08
Бауса Хуан 0 0
Марке Франсуа 0 0
Асамоа Самуэль 0 0
Рогульич Анте 0 0
Аким Влад 0 0
Кольич Элвир 0 0
Раул Силва 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рондон Марио 2 (1) 0.25
Митря Богдан 1 0.13
Штефэнеску Мариус 1 0.13
Матей Космин 1 (1) 0.13
Тудорие Александру 1 0.13
Домашкан Виталий 1 0.13
Головфка Кэтэлин 1 0.13
Паун Николае 1 0.13
Аганович Аднан 0 0
Димитров Радослав 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пападопулос Кирьякос 3 0
Папп Пол 3 0
Асамоа Самуэль 3 0
Крецу Александру 3 0
Баярам Штефан 3 0
Матею Александру 1 1
Jeremy Huyghebaert 2 0
Кэпэцынэ Михай 2 0
Сидибе Секу 2 0
Andrea Compagno 2 0
William Baeten 2 0
Andre Duarte 2 0
Marius Croitoru 1 0
Рэдой Мирел 1 0
Эначе Габриэль 1 0
Пильячелли Мирко 1 0
Рогульич Анте 1 0
Вэтэжелу Богдан 1 0
Лазар Давид 1 0
Аким Влад 1 0
Ханка Серджу 1 0
Кольич Элвир 1 0
Густаво Важенин 1 0
Ван Дурмен Бенжамен 1 0
Иван Андрей 1 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Скречу Владимир 1 0
Бахасса Яссин 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паун Николае 4 1
Бэрбуц Кристиан 3 0
Ниняй Бранислав 2 0
Митря Богдан 2 0
Думитреску Андрес 2 0
Рондон Марио 1 0
Матей Космин 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Чоботарю Денис 1 0
Cristiano Bergodi 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
4
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
1
10%
2
50%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
2
40%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
2
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
3
50%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
9
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
5
31%
3
33%
46-60
4
25%
2
22%
61-75
1
6%
3
33%
76-90

Пропущено

11
5
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
4
36%
0
0%
1-15
1
9%
2
40%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - Ботошани 1:0 УТА Арад - Университатя Крайова 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1
Университатя Крайова - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Заря 3:0 Университатя Крайова - Университатя Крайова 1:2 Заря - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Университатя Крайова - Влазния Шкодер 3:0 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 Влазния Шкодер - Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 Университатя Крайова - Слатина 5:0 Университатя Крайова - Аль-Духаиль 1:1
Сепси
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Университатя - Сепси 0:1 Волунтари - Сепси 0:0 Юргорден - Сепси 3:1
Сепси - УТА Арад 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 Олимпия Любляна - Сепси 2:0 Сепси - Арджеш 4:0 Сепси - Олимпия Любляна 3:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Зандхаузен - Сепси 3:0 ЦСКА София - Сепси 0:4 Легия - Сепси 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Сепси - Газ-Метан Медиаш 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 1:0 13 6 3 4 15 - 13 21
2. Рапид Бухарест 7 5 0 2 8 - 4 15
3. Вииторул Констанца 7 4 3 0 10 - 4 15
4. Арджеш 7 4 0 3 9 - 10 12
5. Ботошани 6 3 2 1 7 - 5 11
6. УТА Арад 8 3 2 3 7 - 9 11
7. Петролул Плоешти 7 3 2 2 4 - 4 11
8. Германнштадт 6 2 4 0 9 - 5 10
9. Сепси 0:1 8 2 4 2 9 - 6 10
10. ЧФР Клуж 6 3 0 3 9 - 9 9
11. Волунтари 7 2 2 3 6 - 5 8
12. ФКСБ 6 1 4 1 8 - 9 7
13. Университатя 7 0 3 4 4 - 9 3
14. Миовени 8 0 3 5 4 - 13 3
15. Киндия Тырговиште 6 0 2 4 6 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 1:0 8 5 1 2 9 - 7 16
2. Рапид Бухарест 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Арджеш 4 3 0 1 7 - 4 9
4. УТА Арад 3 3 0 0 6 - 2 9
5. Вииторул Констанца 4 2 2 0 4 - 2 8
6. Германнштадт 3 2 1 0 6 - 2 7
7. ЧФР Клуж 4 2 0 2 6 - 6 6
8. ФКСБ 4 1 3 0 7 - 6 6
9. Волунтари 4 1 2 1 3 - 1 5
10. Петролул Плоешти 4 1 2 1 2 - 2 5
11. Сепси 0:1 3 1 1 1 5 - 2 4
12. Ботошани 2 1 1 0 4 - 3 4
13. Миовени 4 0 2 2 2 - 5 2
14. Киндия Тырговиште 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Университатя 3 0 1 2 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 1:0 6 2 2 2 7 - 8 8
2. Вииторул Констанца 3 2 1 0 6 - 2 7
3. Ботошани 4 2 1 1 3 - 2 7
4. Петролул Плоешти 3 2 0 1 2 - 2 6
5. Рапид Бухарест 4 2 0 2 3 - 3 6
6. Сепси 0:1 5 1 3 1 4 - 4 6
7. ЧФР Клуж 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Арджеш 3 1 0 2 2 - 6 3
9. Германнштадт 3 0 3 0 3 - 3 3
10. Волунтари 3 1 0 2 3 - 4 3
11. УТА Арад 5 0 2 3 1 - 7 2
12. Университатя 4 0 2 2 3 - 6 2
13. ФКСБ 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Киндия Тырговиште 4 0 1 3 5 - 8 1
15. Миовени 4 0 1 3 2 - 8 1
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    Университатя Крайова
    Ничья
    Сепси
    3.20
    3.20
    2.60
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