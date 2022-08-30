Стадион: Тудор Владимиреску
1:0
Второй тайм: 65'
0'
10' Undefined phrase: football_event_Тудорие Александру
18' Undefined phrase: football_event_Claudiu Cristian Balan
1:0
44' ГолСидибе Секу
45' Желтая карточкаНиняй Бранислав
45' Желтая карточкаСидибе Секу
Ход матча
44'
1:0
45'
45'
Владение мячом
35
Andre
Duarte
51
Сидибе
Секу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Andre DuarteЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ганя ДжорджеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Матей КосминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Ахабар АнассПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
-
-
27 Rares Ispas
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Университатя Крайова
Сепси
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед
23 матча
34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
21.7%
52.2%
26.1%
5 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
30.4%
39.1%
30.5%
7 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Andrea Compagno
|5 (2)
|0.38
|Иван Андрей
|2 (1)
|0.15
|Густаво Важенин
|2
|0.15
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0.15
|Сидибе Секу
|2
|0.15
|Папп Пол
|1
|0.08
|Янку Габриэль
|1
|0.08
|Крецу Александру
|1
|0.08
|Ханка Серджу
|1 (1)
|0.08
|Бауса Хуан
|0
|0
|Марке Франсуа
|0
|0
|Асамоа Самуэль
|0
|0
|Рогульич Анте
|0
|0
|Аким Влад
|0
|0
|Кольич Элвир
|0
|0
|Раул Силва
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рондон Марио
|2 (1)
|0.25
|Митря Богдан
|1
|0.13
|Штефэнеску Мариус
|1
|0.13
|Матей Космин
|1 (1)
|0.13
|Тудорие Александру
|1
|0.13
|Домашкан Виталий
|1
|0.13
|Головфка Кэтэлин
|1
|0.13
|Паун Николае
|1
|0.13
|Аганович Аднан
|0
|0
|Димитров Радослав
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пападопулос Кирьякос
|3
|0
|Папп Пол
|3
|0
|Асамоа Самуэль
|3
|0
|Крецу Александру
|3
|0
|Баярам Штефан
|3
|0
|Матею Александру
|1
|1
|Jeremy Huyghebaert
|2
|0
|Кэпэцынэ Михай
|2
|0
|Сидибе Секу
|2
|0
|Andrea Compagno
|2
|0
|William Baeten
|2
|0
|Andre Duarte
|2
|0
|Marius Croitoru
|1
|0
|Рэдой Мирел
|1
|0
|Эначе Габриэль
|1
|0
|Пильячелли Мирко
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0
|Лазар Давид
|1
|0
|Аким Влад
|1
|0
|Ханка Серджу
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Густаво Важенин
|1
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0
|Иван Андрей
|1
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Скречу Владимир
|1
|0
|Бахасса Яссин
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паун Николае
|4
|1
|Бэрбуц Кристиан
|3
|0
|Ниняй Бранислав
|2
|0
|Митря Богдан
|2
|0
|Думитреску Андрес
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Матей Космин
|1
|0
|Домашкан Виталий
|1
|0
|Чоботарю Денис
|1
|0
|Cristiano Bergodi
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
4
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
1
10%
2
50%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
6
5
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
2
40%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
6
2
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
3
50%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
9
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
5
31%
3
33%
46-60
4
25%
2
22%
61-75
1
6%
3
33%
76-90
Пропущено
11
5
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
4
36%
0
0%
1-15
1
9%
2
40%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - Ботошани 1:0 УТА Арад - Университатя Крайова 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1
Университатя Крайова - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Заря 3:0 Университатя Крайова - Университатя Крайова 1:2 Заря - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Университатя Крайова - Влазния Шкодер 3:0 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 Влазния Шкодер - Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 Университатя Крайова - Слатина 5:0 Университатя Крайова - Аль-Духаиль 1:1
Сепси
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Университатя - Сепси 0:1 Волунтари - Сепси 0:0 Юргорден - Сепси 3:1
Сепси - УТА Арад 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 Олимпия Любляна - Сепси 2:0 Сепси - Арджеш 4:0 Сепси - Олимпия Любляна 3:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Зандхаузен - Сепси 3:0 ЦСКА София - Сепси 0:4 Легия - Сепси 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Сепси - Газ-Метан Медиаш 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|1:0
|13
|6
|3
|4
|15 - 13
|21
|2.
|Рапид Бухарест
|7
|5
|0
|2
|8 - 4
|15
|3.
|Вииторул Констанца
|7
|4
|3
|0
|10 - 4
|15
|4.
|Арджеш
|7
|4
|0
|3
|9 - 10
|12
|5.
|Ботошани
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|6.
|УТА Арад
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|7.
|Петролул Плоешти
|7
|3
|2
|2
|4 - 4
|11
|8.
|Германнштадт
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|9.
|Сепси
|0:1
|8
|2
|4
|2
|9 - 6
|10
|10.
|ЧФР Клуж
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|11.
|Волунтари
|7
|2
|2
|3
|6 - 5
|8
|12.
|ФКСБ
|6
|1
|4
|1
|8 - 9
|7
|13.
|Университатя
|7
|0
|3
|4
|4 - 9
|3
|14.
|Миовени
|8
|0
|3
|5
|4 - 13
|3
|15.
|Киндия Тырговиште
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|1:0
|8
|5
|1
|2
|9 - 7
|16
|2.
|Рапид Бухарест
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Арджеш
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|УТА Арад
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|5.
|Вииторул Констанца
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|6.
|Германнштадт
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|ЧФР Клуж
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|ФКСБ
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|9.
|Волунтари
|4
|1
|2
|1
|3 - 1
|5
|10.
|Петролул Плоешти
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|11.
|Сепси
|0:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|12.
|Ботошани
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|13.
|Миовени
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|14.
|Киндия Тырговиште
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Университатя
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|1:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|2.
|Вииторул Констанца
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Ботошани
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|4.
|Петролул Плоешти
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|5.
|Рапид Бухарест
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|6.
|Сепси
|0:1
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|7.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Арджеш
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|9.
|Германнштадт
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|10.
|Волунтари
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|УТА Арад
|5
|0
|2
|3
|1 - 7
|2
|12.
|Университатя
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|13.
|ФКСБ
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Киндия Тырговиште
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
|15.
|Миовени
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
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