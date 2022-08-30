Marius Stefanescu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Второй тайм начался

Первый тайм

51' Команда Университатя Крайова имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Marius Stefanescu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Marius Stefanescu пробил со штрафного прямо в стенку

50' Матч возобновлен

50' Рефери не любит споров - именно за это Сидибе Секу сейчас получил желтую

50' Constantin Albu из команды Университатя Крайова перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

49' Ниняй Бранислав получает желтую карточку за неспортивное поведение

49' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

48' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

47' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Университатя Крайова будет все-таки засчитан.

45' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

44' Г О О О О Л - Сидибе Секу забивает с левой ноги!

43' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Димитров Радослав из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Димитров Радослав из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Шанс! Marius Stefanescu из команды Сепси пробил головой, но мимо

37' Димитров Радослав из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

34' Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.

33' Constantin Albu из команды Университатя Крайова своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

32' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Паун Николае и попал в перекладину!

32' Матей Космин из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Marius Stefanescu из команды Сепси разыграл угловой с правого угла.

31' Marius Stefanescu из команды Сепси разыграл угловой с правого угла.

31' Marius Stefanescu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Удар от ворот произведет Сепси

29' Radu Alexandru Negru не смог попасть в створ ударом издали

28' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Матей Космин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Удар от ворот произведет Сепси

23' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Матч возобновлен

23' Жереми Хейгебарт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Университатя Крайова отменен из-за положения "вне игры".

19' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

18' Хорошую попытку сделал Сидибе Секу . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Родригес Хонатан II пробует нанести удар издали, но Robert Dimitrie Popa держит все под контролем

17' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Паун Николае выиграл воздушное противоборство у Constantin Albu.

14' Удар от ворот произведет Сепси

13' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Сепси отменен из-за положения "вне игры".

11' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

10' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Тудорие Александру наказан за толчок Constantin Albu

9' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Сепси

9' Constantin Albu не смог попасть в створ ударом издали

5' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Marius Stefanescu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.

3' Тудорие Александру нанес удар головой, но Robert Dimitrie Popa спокойно отбил мяч.

3' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой слева.

2' Матей Космин бьет со штрафного в створ, но Robert Dimitrie Popa держит все под контролем

1' Бэрбуц Кристиан из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Сепси начинает с центра поля