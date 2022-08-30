Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti
1:0
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаКипчу Александру
58' Желтая карточкаОня Рэзван
76' Желтая карточкаDenis Ispas
1:0
80' ПенальтиДуганджич Марко
90' Желтая карточкаПапо Джейсон
90'+7
Ход матча
14'
58'
76'
80'
1:0
90'
Владение мячом
15
Дюссо
Дамьен
44
Denis
Ispas
94
Бик
Овидиу
16
Филип
Иоан
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Дюссо ДамьенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кяйт МаттиасПолузащитник
- Полузащитник
-
96 Папо ДжейсонНападающий
-
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Denis IspasЗащитник
- Защитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Илие ФлоринЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Рапид Бухарест
Университатя
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Antonio Sefer
|3
|0.38
|Ионицэ Александру II
|2
|0.25
|Дуганджич Марко
|2 (1)
|0.25
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.13
|Мораис Жуниор II
|1
|0.13
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Кяйт Маттиас
|0
|0
|Штефан Флорин
|0
|0
Университатя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бэлан Адриан
|3
|0.38
|Филип Иоан
|1
|0.13
|Пирес Ромарио
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Григоре Драгош
|3
|1
|Сэпунару Кристиан
|2
|0
|Црепуля Любян
|2
|0
|Кяйт Маттиас
|2
|0
|Оня Рэзван
|2
|0
|Папо Джейсон
|2
|0
|Ионицэ Александру II
|1
|0
|Якоб Паул
|1
|0
|Штефан Флорин
|1
|0
|Молдован Хорациу
|1
|0
|Antonio Sefer
|1
|0
Университатя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кипчу Александру
|3
|0
|Пирес Ромарио
|3
|0
|Пырвулеску Пауль
|2
|0
|Ромеро Роберто
|2
|0
|Бричаг Марьюс
|2
|0
|Denis Ispas
|2
|0
|Илие Флорин
|0
|1
|Эли Лопес
|1
|0
|Пициан Андрей
|1
|0
|Пурече Флориан
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Andrei Gorcea
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
4
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
0
0%
2
50%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
3
30%
2
50%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
10
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
3
100%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Санкт-Пёльтен - Рапид Бухарест 3:2 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 8:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 3:1
Университатя
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Волунтари - Университатя 0:0 Университатя - Сепси 0:1 УТА Арад - Университатя 2:1 Университатя - Петролул Плоешти 0:1
Арджеш - Университатя 3:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Университатя 1:1 Университатя - Бая-Маре 4:1 Алюминий - Университатя 1:0 Осиек - Университатя 1:0 Хартберг - Университатя 1:0 Университатя - Напредак 0:2 Динамо Бухарест - Университатя 1:1 Университатя - Динамо Бухарест 2:0 Конкордия Кьяжна - Университатя 1:0 Университатя - Германнштадт 1:2 ФКСБ - Университатя 0:2 Университатя - Униря Слобозия 1:2 Университатя - Петролул Плоешти 3:1 Университатя - Конкордия Кьяжна 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|13
|6
|3
|4
|15 - 13
|21
|2.
|Рапид Бухарест
|8
|6
|0
|2
|9 - 4
|18
|3.
|Вииторул Констанца
|7
|4
|3
|0
|10 - 4
|15
|4.
|Арджеш
|7
|4
|0
|3
|9 - 10
|12
|5.
|Ботошани
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|6.
|УТА Арад
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|7.
|Петролул Плоешти
|7
|3
|2
|2
|4 - 4
|11
|8.
|Германнштадт
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|9.
|Сепси
|8
|2
|4
|2
|9 - 6
|10
|10.
|ЧФР Клуж
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|11.
|Волунтари
|7
|2
|2
|3
|6 - 5
|8
|12.
|ФКСБ
|6
|1
|4
|1
|8 - 9
|7
|13.
|Университатя
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
|14.
|Миовени
|8
|0
|3
|5
|4 - 13
|3
|15.
|Киндия Тырговиште
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|8
|5
|1
|2
|9 - 7
|16
|2.
|Рапид Бухарест
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|3.
|Арджеш
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|УТА Арад
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|5.
|Вииторул Констанца
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|6.
|Германнштадт
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|ЧФР Клуж
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|ФКСБ
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|9.
|Волунтари
|4
|1
|2
|1
|3 - 1
|5
|10.
|Петролул Плоешти
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|11.
|Сепси
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|12.
|Ботошани
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|13.
|Миовени
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|14.
|Киндия Тырговиште
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Университатя
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|2.
|Вииторул Констанца
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Ботошани
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|4.
|Петролул Плоешти
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|5.
|Рапид Бухарест
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|6.
|Сепси
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|7.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Арджеш
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|9.
|Германнштадт
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|10.
|Волунтари
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|УТА Арад
|5
|0
|2
|3
|1 - 7
|2
|12.
|Университатя
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|13.
|ФКСБ
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Киндия Тырговиште
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
|15.
|Миовени
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
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