Джейсон Папо тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Хорошую попытку сделал Джейсон Папо. Удар в створ, но вратарь начеку

91' Ох, нехорошо это выглядит. Пициан Андрей получил травму и медбригада забирает его с поля.

91' Пициан Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Бричаг Марьюс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Костаче Ионуц пробует нанести удар издали, но Andrei Gorcea держит все под контролем

88' Црепуля Любян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Удар от ворот произведет Университатя

84' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Horatiu Moldovan из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

83' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Бричаг Марьюс из команды Университатя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Пирес Ромарио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Г О О О О О Л - Дуганджич Марко из команды Рапид Бухарест забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Andrei Gorcea прыгнул не в ту сторону.

79' Матч возобновлен

77' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

76' Denis Ispas получает желтую карточку за игру рукой

75' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

75' Antonio Sefer навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Матч возобновлен

71' Ох, нехорошо это выглядит. Сэпунару Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Сэпунару Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Джейсон Папо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Кипчу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Костаче Ионуц навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Оня Рэзван пробует нанести удар издали, но Andrei Gorcea держит все под контролем

63' Кипчу Александру навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Удар от ворот произведет Университатя

61' Якоб Паул выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Кипчу Александру из команды Университатя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Джейсон Папо из команды Рапид Бухарест в офсайде

59' Црепуля Любян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Матч возобновлен

58' Denis Ispas на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Бэлан Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Матч возобновлен

53' Ох, нехорошо это выглядит. Ромеро Роберто получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Ромеро Роберто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Кипчу Александру из команды Университатя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Кипчу Александру навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Филип Иоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Тактическая замена. Мэцан Александру уходит с поля и его заменяет Джейсон Папо

46' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля