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Румыния: Суперлига


Стадион:
Рапид Бухарест
1:0
Конец матча
Университатя
0'
14' Желтая карточка
Кипчу Александру
58' Желтая карточка
Оня Рэзван
76' Желтая карточка
Denis Ispas
1:0
80' Пенальти
Дуганджич Марко
90' Желтая карточка
Папо Джейсон
90'+7
31
Молдован
Хорациу
15
Дюссо
Дамьен
22
Сэпунару
Кристиан
6
Якоб
Паул
13
Мораис
Жуниор
II
17
Stefan
Panoiu
4
Црепуля
Любян
8
Чобану
Андрей
28
Мэцан
Александру
45
Дуганджич
Марко
10
Ионицэ
Александру
II
33
Andrei
Gorcea
24
Ромеро
Роберто
17
Пициан
Андрей
44
Denis
Ispas
5
Бричаг
Марьюс
94
Бик
Овидиу
52
Пирес
Ромарио
16
Филип
Иоан
27
Кипчу
Александру
9
Бэлан
Адриан
7
Эли
Лопес
Рапид Бухарест
Университатя

История личных встреч

Рапид Бухарест
Университатя

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ЛI
1:0
ЛI
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ДА
1:1
ДА
2:0
ДА
1:2
ДА
3:0
ДА
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Antonio Sefer 3 0.38
Ионицэ Александру II 2 0.25
Дуганджич Марко 2 (1) 0.25
Сэпунару Кристиан 1 0.13
Мораис Жуниор II 1 0.13
Костаче Ионуц 0 0
Кяйт Маттиас 0 0
Штефан Флорин 0 0
Университатя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэлан Адриан 3 0.38
Филип Иоан 1 0.13
Пирес Ромарио 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григоре Драгош 3 1
Сэпунару Кристиан 2 0
Црепуля Любян 2 0
Кяйт Маттиас 2 0
Оня Рэзван 2 0
Папо Джейсон 2 0
Ионицэ Александру II 1 0
Якоб Паул 1 0
Штефан Флорин 1 0
Молдован Хорациу 1 0
Antonio Sefer 1 0
Университатя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кипчу Александру 3 0
Пирес Ромарио 3 0
Пырвулеску Пауль 2 0
Ромеро Роберто 2 0
Бричаг Марьюс 2 0
Denis Ispas 2 0
Илие Флорин 0 1
Эли Лопес 1 0
Пициан Андрей 1 0
Пурече Флориан 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Andrei Gorcea 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
4
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
0
0%
2
50%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
3
30%
2
50%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
10
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
3
100%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Санкт-Пёльтен - Рапид Бухарест 3:2 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 8:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 3:1
Университатя
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Волунтари - Университатя 0:0 Университатя - Сепси 0:1 УТА Арад - Университатя 2:1 Университатя - Петролул Плоешти 0:1
Арджеш - Университатя 3:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Университатя 1:1 Университатя - Бая-Маре 4:1 Алюминий - Университатя 1:0 Осиек - Университатя 1:0 Хартберг - Университатя 1:0 Университатя - Напредак 0:2 Динамо Бухарест - Университатя 1:1 Университатя - Динамо Бухарест 2:0 Конкордия Кьяжна - Университатя 1:0 Университатя - Германнштадт 1:2 ФКСБ - Университатя 0:2 Университатя - Униря Слобозия 1:2 Университатя - Петролул Плоешти 3:1 Университатя - Конкордия Кьяжна 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 13 6 3 4 15 - 13 21
2. Рапид Бухарест 8 6 0 2 9 - 4 18
3. Вииторул Констанца 7 4 3 0 10 - 4 15
4. Арджеш 7 4 0 3 9 - 10 12
5. Ботошани 6 3 2 1 7 - 5 11
6. УТА Арад 8 3 2 3 7 - 9 11
7. Петролул Плоешти 7 3 2 2 4 - 4 11
8. Германнштадт 6 2 4 0 9 - 5 10
9. Сепси 8 2 4 2 9 - 6 10
10. ЧФР Клуж 6 3 0 3 9 - 9 9
11. Волунтари 7 2 2 3 6 - 5 8
12. ФКСБ 6 1 4 1 8 - 9 7
13. Университатя 8 0 3 5 4 - 10 3
14. Миовени 8 0 3 5 4 - 13 3
15. Киндия Тырговиште 6 0 2 4 6 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 8 5 1 2 9 - 7 16
2. Рапид Бухарест 4 4 0 0 6 - 1 12
3. Арджеш 4 3 0 1 7 - 4 9
4. УТА Арад 3 3 0 0 6 - 2 9
5. Вииторул Констанца 4 2 2 0 4 - 2 8
6. Германнштадт 3 2 1 0 6 - 2 7
7. ЧФР Клуж 4 2 0 2 6 - 6 6
8. ФКСБ 4 1 3 0 7 - 6 6
9. Волунтари 4 1 2 1 3 - 1 5
10. Петролул Плоешти 4 1 2 1 2 - 2 5
11. Сепси 3 1 1 1 5 - 2 4
12. Ботошани 2 1 1 0 4 - 3 4
13. Миовени 4 0 2 2 2 - 5 2
14. Киндия Тырговиште 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Университатя 3 0 1 2 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 6 2 2 2 7 - 8 8
2. Вииторул Констанца 3 2 1 0 6 - 2 7
3. Ботошани 4 2 1 1 3 - 2 7
4. Петролул Плоешти 3 2 0 1 2 - 2 6
5. Рапид Бухарест 4 2 0 2 3 - 3 6
6. Сепси 5 1 3 1 4 - 4 6
7. ЧФР Клуж 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Арджеш 3 1 0 2 2 - 6 3
9. Германнштадт 3 0 3 0 3 - 3 3
10. Волунтари 3 1 0 2 3 - 4 3
11. УТА Арад 5 0 2 3 1 - 7 2
12. Университатя 5 0 2 3 3 - 7 2
13. ФКСБ 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Киндия Тырговиште 4 0 1 3 5 - 8 1
15. Миовени 4 0 1 3 2 - 8 1
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