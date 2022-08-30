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Словакия: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Скалица
1:0
Второй тайм: 88'
Жилина
0'
15' Желтая карточка
Чоглей Петер
1:0
40' Гол
Мигалик Ярослав
52' Желтая карточка
Блажек Филип
71' Желтая карточка
Martin Cernek
80' Желтая карточка
Бари Кристиан
39
Юнас
Мартин
17
Чоглей
Петер
26
Блажек
Филип
20
Подгорин
Оливер
3
Martin
Cernek
18
Martin
Nagy
II
22
Mario
Holly
77
Мигалик
Ярослав
30
Власко
Ян
7
Яо
Янн
Майкл
93
Гаша
Роман
30
Белько
Любомир
66
Руснак
Матуш
18
Стойчевски
Андрей
25
Немчик
Томаш
20
Бари
Кристиан
7
Мыслович
Патрик
33
Копас
Адам
11
Samuel
Gidi
29
Дурис
Давид
19
Ямбор
Тимотей
88
Галчик
Роланд
Скалица
4-2-3-1
Жилина
4-3-3

История личных встреч

Скалица
Жилина

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

К
4:1
К
3:2
С
1:0
С
1:0
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яо Янн Майкл 2 0.25
Власко Ян 2 (1) 0.25
Фабри Андрей 1 0.13
Мигалик Ярослав 1 0.13
Martin Nagy II 1 0.13
Ondrej Rudzan 1 0.13
Гаша Роман 0 0
Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мыслович Патрик 4 0.5
Дурис Давид 3 0.38
Samuel Gidi 1 0.13
Копас Адам 1 0.13
Жибриль Таофик 1 0.13
Стойчевски Андрей 1 0.13
Капралик Адриан 0 0
Слука Бранислав 0 0
Руснак Матуш 0 0
Галчик Роланд 0 0

Карточки

Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоглей Петер 2 1
Блажек Филип 3 0
Mario Holly 3 0
Гаша Роман 1 1
Власко Ян 2 0
Вацлав Марек 2 0
Юнас Мартин 1 0
Denis Baumgartner 1 0
Фабри Андрей 1 0
Яо Янн Майкл 1 0
Потома Денис 1 0
Martin Cernek 1 0
Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel Gidi 2 1
Копас Адам 2 0
Руснак Матуш 1 0
Бари Кристиан 1 0
Жибриль Таофик 1 0
Стойчевски Андрей 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
38%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
100%
76-90

Забито

8
11
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
0
0%
2
18%
1-15
2
25%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
2
25%
1
9%
76-90

Пропущено

11
7
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
9%
2
29%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
2
18%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Скалица
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Скалица - Спартак Трнава 1:1 Земплин - Скалица 3:1 Скалица - Железярне Подбрезова 1:1 Слован Братислава - Скалица 3:0
Скалица - Тренчин 2:0 Злате Моравце - Скалица 2:2 Скалица - Ружомберок 0:2 Табор Сежана - Скалица 2:3 Напредак - Скалица 1:1 Лисен - Скалица 0:2 ФК Гуменне - Скалица 2:1 Скалица - Слован-2 Братислава 3:0 Партизан Бардеёв - Скалица 0:3 Скалица - Жилина-2 4:0 Дубница - Скалица 3:1 Скалица - Славой Требишов 4:1 Петржалка - Скалица 0:2 Скалица - Комарно 1:1 Пухов - Скалица 1:2 Кошице-2 - Скалица 2:2
Жилина
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Жилина - Земплин 2:0 Слован Братислава - Жилина 3:1 Жилина - Злате Моравце 1:0 Спартак Трнава - Жилина 2:2
Жилина - Дукла Банска-Бистрица 4:1 Жилина - ДАК 1:1 Тренчин - Жилина 0:0 Баник Острава - Жилина 1:3 Сигма Оломоуц - Жилина 1:3 Жилина - Карвина 3:0 Жилина - Тренчин 0:2 Слован Братислава - Жилина 2:2 Жилина - Спартак Трнава 1:2 Ружомберок - Жилина 3:0 Жилина - Середь 1:1 ДАК - Жилина 2:0 Спартак Трнава - Жилина 1:0 Жилина - Ружомберок 0:2 Жилина - ДАК 2:2 Жилина - Спартак Трнава 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 7 6 0 1 21 - 6 18
2. Железярне Подбрезова 0:0 8 3 5 0 14 - 8 14
3. Жилина 0:1 8 3 3 2 11 - 8 12
4. Спартак Трнава 7 3 3 1 14 - 7 12
5. Тренчин 7 3 2 2 7 - 9 11
6. ДАК 7 3 2 2 11 - 7 11
7. Ружомберок 7 2 4 1 9 - 7 10
8. Скалица 1:0 8 2 3 3 8 - 12 9
9. Земплин 7 2 1 4 9 - 15 7
10. Дукла Банска-Бистрица 7 2 0 5 10 - 18 6
11. Злате Моравце 0:0 8 0 4 4 7 - 15 4
12. Татран Липтовски-Микулаш 7 0 3 4 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 4 4 0 0 14 - 3 12
2. Жилина 0:1 4 3 1 0 8 - 2 10
3. ДАК 4 3 0 1 9 - 3 9
4. Железярне Подбрезова 0:0 4 2 2 0 5 - 2 8
5. Спартак Трнава 5 2 2 1 9 - 6 8
6. Скалица 1:0 5 2 2 1 5 - 4 8
7. Тренчин 3 2 1 0 5 - 2 7
8. Земплин 3 2 0 1 5 - 5 6
9. Дукла Банска-Бистрица 2 1 0 1 6 - 5 3
10. Злате Моравце 0:0 3 0 3 0 5 - 5 3
11. Ружомберок 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Татран Липтовски-Микулаш 4 0 2 2 4 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ружомберок 4 2 2 0 7 - 4 8
2. Железярне Подбрезова 0:0 4 1 3 0 9 - 6 6
3. Слован Братислава 3 2 0 1 7 - 3 6
4. Спартак Трнава 2 1 1 0 5 - 1 4
5. Тренчин 4 1 1 2 2 - 7 4
6. Дукла Банска-Бистрица 5 1 0 4 4 - 13 3
7. ДАК 3 0 2 1 2 - 4 2
8. Жилина 0:1 4 0 2 2 3 - 6 2
9. Земплин 4 0 1 3 4 - 10 1
10. Татран Липтовски-Микулаш 3 0 1 2 3 - 5 1
11. Скалица 1:0 3 0 1 2 3 - 8 1
12. Злате Моравце 0:0 5 0 1 4 2 - 10 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Мигалик Ярослав бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Чоглей Петер получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Скалица
    Ничья
    Жилина
    3.05
    5.72
    38.86
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Скалица 1:0 Жилина онлайн

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