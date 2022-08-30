Стадион: Mestsky stadion Skalica
0'
15' Желтая карточкаЧоглей Петер
1:0
40' ГолМигалик Ярослав
52' Желтая карточкаБлажек Филип
71' Желтая карточкаMartin Cernek
80' Желтая карточкаБари Кристиан
Ход матча
15'
40'
1:0
52'
71'
80'
39
Юнас
Мартин
17
Чоглей
Петер
26
Блажек
Филип
22
Mario
Holly
30
Власко
Ян
93
Гаша
Роман
66
Руснак
Матуш
25
Немчик
Томаш
33
Копас
Адам
11
Samuel
Gidi
29
Дурис
Давид
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
-
17 Чоглей ПетерЗащитник
-
26 Блажек ФилипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Mario HollyПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Власко ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
93 Гаша РоманНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Вацлав МарекЗащитник
- Полузащитник
-
13 Фабри АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Jakub Kousal
-
-
19 Martin Masik
-
12 Martin Petr
-
Главный тренер: Juraj Jarabek
- Основной состав
- Вратарь
-
66 Руснак МатушЗащитник
- Защитник
-
25 Немчик ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Копас АдамПолузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Илько ПатрикПолузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jaroslav Hynek
История личных встреч
Скалица
Жилина
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яо Янн Майкл
|2
|0.25
|Власко Ян
|2 (1)
|0.25
|Фабри Андрей
|1
|0.13
|Мигалик Ярослав
|1
|0.13
|Martin Nagy II
|1
|0.13
|Ondrej Rudzan
|1
|0.13
|Гаша Роман
|0
|0
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мыслович Патрик
|4
|0.5
|Дурис Давид
|3
|0.38
|Samuel Gidi
|1
|0.13
|Копас Адам
|1
|0.13
|Жибриль Таофик
|1
|0.13
|Стойчевски Андрей
|1
|0.13
|Капралик Адриан
|0
|0
|Слука Бранислав
|0
|0
|Руснак Матуш
|0
|0
|Галчик Роланд
|0
|0
Карточки
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чоглей Петер
|2
|1
|Блажек Филип
|3
|0
|Mario Holly
|3
|0
|Гаша Роман
|1
|1
|Власко Ян
|2
|0
|Вацлав Марек
|2
|0
|Юнас Мартин
|1
|0
|Denis Baumgartner
|1
|0
|Фабри Андрей
|1
|0
|Яо Янн Майкл
|1
|0
|Потома Денис
|1
|0
|Martin Cernek
|1
|0
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samuel Gidi
|2
|1
|Копас Адам
|2
|0
|Руснак Матуш
|1
|0
|Бари Кристиан
|1
|0
|Жибриль Таофик
|1
|0
|Стойчевски Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
38%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Пропущено
8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
100%
76-90
Забито
8
11
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
0
0%
2
18%
1-15
2
25%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
2
25%
1
9%
76-90
Пропущено
11
7
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
9%
2
29%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
2
18%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Скалица
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Скалица - Спартак Трнава 1:1 Земплин - Скалица 3:1 Скалица - Железярне Подбрезова 1:1 Слован Братислава - Скалица 3:0
Скалица - Тренчин 2:0 Злате Моравце - Скалица 2:2 Скалица - Ружомберок 0:2 Табор Сежана - Скалица 2:3 Напредак - Скалица 1:1 Лисен - Скалица 0:2 ФК Гуменне - Скалица 2:1 Скалица - Слован-2 Братислава 3:0 Партизан Бардеёв - Скалица 0:3 Скалица - Жилина-2 4:0 Дубница - Скалица 3:1 Скалица - Славой Требишов 4:1 Петржалка - Скалица 0:2 Скалица - Комарно 1:1 Пухов - Скалица 1:2 Кошице-2 - Скалица 2:2
Жилина
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Жилина - Земплин 2:0 Слован Братислава - Жилина 3:1 Жилина - Злате Моравце 1:0 Спартак Трнава - Жилина 2:2
Жилина - Дукла Банска-Бистрица 4:1 Жилина - ДАК 1:1 Тренчин - Жилина 0:0 Баник Острава - Жилина 1:3 Сигма Оломоуц - Жилина 1:3 Жилина - Карвина 3:0 Жилина - Тренчин 0:2 Слован Братислава - Жилина 2:2 Жилина - Спартак Трнава 1:2 Ружомберок - Жилина 3:0 Жилина - Середь 1:1 ДАК - Жилина 2:0 Спартак Трнава - Жилина 1:0 Жилина - Ружомберок 0:2 Жилина - ДАК 2:2 Жилина - Спартак Трнава 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|7
|6
|0
|1
|21 - 6
|18
|2.
|Железярне Подбрезова
|0:0
|8
|3
|5
|0
|14 - 8
|14
|3.
|Жилина
|0:1
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|4.
|Спартак Трнава
|7
|3
|3
|1
|14 - 7
|12
|5.
|Тренчин
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|6.
|ДАК
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|7.
|Ружомберок
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|8.
|Скалица
|1:0
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|9.
|Земплин
|7
|2
|1
|4
|9 - 15
|7
|10.
|Дукла Банска-Бистрица
|7
|2
|0
|5
|10 - 18
|6
|11.
|Злате Моравце
|0:0
|8
|0
|4
|4
|7 - 15
|4
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|7
|0
|3
|4
|7 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|2.
|Жилина
|0:1
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|ДАК
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|4.
|Железярне Подбрезова
|0:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|5.
|Спартак Трнава
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|6.
|Скалица
|1:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Тренчин
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Земплин
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Дукла Банска-Бистрица
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|10.
|Злате Моравце
|0:0
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|11.
|Ружомберок
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ружомберок
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|2.
|Железярне Подбрезова
|0:0
|4
|1
|3
|0
|9 - 6
|6
|3.
|Слован Братислава
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|4.
|Спартак Трнава
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|5.
|Тренчин
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|6.
|Дукла Банска-Бистрица
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|7.
|ДАК
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|8.
|Жилина
|0:1
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|9.
|Земплин
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|11.
|Скалица
|1:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|12.
|Злате Моравце
|0:0
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
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