Диас совершил рывок вперёд по правой половине поля после передачи от Салемакерса из центра поля, далее Браим с правого фланга выполнил подачу к дальнему углу вратарской, мяч свалился с ноги у испанца и ушёл за лицевую линию поля.

Эрлич по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение в позиционной борьбе с Жиру, но после паузы центральный защитник "Сассуоло" показал, что он готов играть дальше.

Кирьякопулос из центра поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади на ход Берарди, боковой арбитр зафиксировал офсайд у Доменико.

Берарди по итогам прошлого эпизода под давлением Тео неудачно сыграл и дёрнул заднюю поверхность бедра. В составе "Сассуоло" готовится замена.

Торстведт совершил рывок вперёд по левой половине поля, а затем Кристиан пробил на исполнение в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, Меньян в прыжке поймал мяч без всякого труда.

Диас с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской на Жиру, Консильи здорово сыграл на выходе и в прыжке кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади.

Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли сейчас "Милан" вновь сыграть на выезде первым номером, чтобы открыть счёт в матче и далее чувствовать себя более спокойно.

Флоренци на правом фланге после заброса из центра поля головой сбросил мяч на правый угол штрафной площади, Салемакерс в свою очередь выполнил прострел в центр штрафной площади на Жиру, Фраттези отработал в обороне и выбил мяч на угловой.

Флоренци с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Сассуоло" сыграли очень внимательно и выбили мяч к центру поля без особого труда.

Из центра поля последовал заброс в центр к линии штрафной площади "Сассуоло", Побега при обработке мяча подыграл себе рукой, Джованни Айрольди всё видел и дал справедливый свисток в пользу хозяев поля.

Из центра поля последовал заброс на ход Тольяну по правому флангу, Тео хорошо сыграл в обороне и вернул мяч своей команде.

Берарди выполнил передачу на ход Тольяну по правому флангу, Йереми от лицевой линии поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Фраттези под давлением Томори головой пробил в правый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Меньян выловил его без особого труда.

Леау выиграл борьбу за верховой мяч в центре поля, далее Побега выполнил передачу к центру штрафной площади на ход Жиру, Феррари опередил форварда "Милана" и заставил нарушить на себе правила.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Милан" на выезде играет вничью с "Сассуоло". Пока команды не порадовали нас забитыми голами. При этом команда Стефано Пиоли начала матч куда активнее, но самый реальный шанс отличиться упустили именно игроки "Сассуоло", напомним, что Доменико Берарди при исполнении пенальти не смог переиграть Майка Меньяна. Далее игра пошла уже более равной при минимуме опасных моментов, а поэтому можно сказать, что счёт пока более-менее заслуженный.

Флоренци с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Сассуоло" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

Тольян с правой половины поля выполнил плохую передачу на правый угол штрафной площади, Беннасер сыграл неудачно и сбросил мяч на левый угол штрафной площади, Кирьякопулос пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Рожерио совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Кьяер за счёт грамотной позиции перехватил мяч.

Кирьякопулос с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в защитника "Милана" и ушёл на угловой.

Лопес с углового покатил мяч на Кирьякопулоса, затем Георгиос под давлением Салемакерса с левого фланга выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Милана" уверенно перехватили мяч и бросились в контратаку.

Игроки "Милана" разогнали атаку по левой половине поля, в её завершении Флоренци выполнил передачу в центр к линии штрафной площади, Жиру подработал мяч, но затем удар в правый угол ворот у Оливье совсем не получился.

Кирьякопулос с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в затылок Флоренци, Алессандро в итоге попал в нокдауне.

Полузащитник "Милана" Алексис Салемакерс получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Рожерио.

Две минуты добавил Джованни Айрольди к основному времени первого тайма.

36' Диас вошёл в штрафную площадь с правого фланга и от лицевой линии поля выполнил прострел во вратарскую, Феррари не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

35' Беннасер со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Эрлич хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч в аут.

34' Фраттези на левой половине поля нарушил правила против Тео. "Милан" заработал относительно неплохой стандарт.

33' Берарди в центре поля нарушил правила против Томори. Игроки "Милана" быстро разыграли стандарт.

32' Теперь уже из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Сассуоло" на ход Салемакерсу, Консильи не стал рисковать и при игре на выходе головой выбил мяч в аут.

31' Эрлич из глубины поля выполнил заброс на ход Берарди, Доменико оказался в небольшом офсайде.

30' Поднялся Берарди после паузы, пока Доменико прихрамывает, но один из лидеров "Сассуоло" должен будет разбегаться.

29' Берарди по итогам прошлого эпизода получил повреждение, вышли на поле врачи "Сассуоло", пауза в игре.

28' Фланговый защитник "Милана" Тео Эрнандес получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Берарди.

27' Салемакерс с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Фраттези зацепился за мяч и пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной, но Меньян всё контролировал.

26' Салемакерс вошёл в штрафную площадь с правого фланга, теперь уже Лопес грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч.

25' Берарди попытался убежать в штрафную площадь по левой половине поля, Флоренци на этот раз в рамках правил перехватил мяч у своего соперника.

24' Пинамонти по правой половине поля прошёл к линии штрафной площади, но затем Андреа сыграл неудачно и подарил мяч сопернику.

23' Меньян! Доменико Берарди с "точки" пробил под левую штангу, но на удобной высоте для Меньяна, Майк в итоге совершил отличный прыжок и спас свою команду под овации фанатов "Милана".

22' Пенальти назначается в ворота "Милана"! Кирьякопулос с левого фланга вошёл в штрафную площадь, где его сразу же зацепили Салемакерс и Флоренци, Алексис сфолил первым, этого хватило Джованни Айрольди, он сразу же дал свисток и указал на "точку".

21' Берарди теперь уже перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Милана", правила были нарушены против Тео.

20' Пинамонти с правого фланга выполнил проникающую передачу на правый угол штрафной площади на Берарди, Тео грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч.

19' Диас попытался выполнить теперь уже от радиуса штрафной площади выполнить проникающую передачу к центру штрафной площади на Жиру, защитники "Сассуоло" прочитали момент и перехватили мяч.

18' Салемакерс в центре поля нарушил правила против Торстдведта. Игроки "Сассуоло" быстро разыграли стандарт.

17' Диас с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

16' Угловой заработали игроки "Сассуоло". Берарди выполнил подачу на ближний угол вратарской, Торстведт под давлением соперника упустил мяч за лицевую линию поля.

15' Берарди выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Кьяер выиграл борьбу за мяч и выбил его в аут.

14' Побега с левой половины поля выполнил заброс к правому углу вратарской, мяч полетел слишком высоко для Жиру, но Оливье всё равно поблагодарил своего партнёра по команде за попытку.

13' Тео разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Леау подработал мяч и пробил в ближний угол ворот, мяч попал в защитника "Сассуоло".

12' Леау перехватил мяч на левой половине поля, далее Рафаэл сразу же сместился в центр и пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.

11' Из глубины поля последовал слишком сильный заброс к левому углу штрафной площади на ход Леау, Консильи при игре на выходе перехватил мяч без всякого труда.

10' Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Сассуоло" на Жиру, Рожерио прочитал момент и за счёт более грамотной позиции спокойно перехватил мяч.

9' Торстведт в центре поля нарушил правила против Диаса. Игроки "Милана" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

8' Леау по левой половине поля разогнал атаку "Милана", далее Рафаэл выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Побеге, Томмазо с левого угла штрафной площади пробил по воротам, Консильи грамотно сократил дистанцию и спас свою команду, далее Леау сыграл на добивании с левого угла штрафной площади, мяч полетел значительно выше цели.

7' Лопес попытался разогнать атаку по правому флангу, Диас грамотно отработал в обороне и перехватил мяч.

6' Флоренци со стандарта выполнил заброс на левый угол штрафной площади на Леау, игроки "Сассуоло" оказались к этому готовы, Тольян головой выбил мяч на левый фланг.

5' Салемакерс разогнал атаку по правой половине поля, а затем Алексис выполнил передачу в центр половины поля "Сассуоло", где Жиру получил по ногам от Фраттези.

4' Флоренци после ошибки на своей половине поля взял мяч в руки не дал быстро вбросить аут игрокам "Сассуоло", чтобы партнёры по команде также успели вернуться назад. Джованни Айрольди пришлось сделать устное внушение защитнику "Милана".

3' Меньян выполнил из своей штрафной площади слишком сильный пас на ход Флоренци по левому флангу, мяч в итоге улетел в аут.

2' Берарди с правого фланга сразу же выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Пинамонти под давлением Кьяера не смог зацепиться за мяч, будет удар от ворот.