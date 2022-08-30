  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Сассуоло
0:0
Второй тайм: 56'
Милан
0'
0:0
22' Не забитый пенальти
Берарди Доменико
27' Желтая карточка
Тео Эрнандес
43' Желтая карточка
Салемакерс Алексис
Меньян отражает пенальти Берарди...

Ход матча

22'
Берарди Доменико
0:0
27'
 
Тео Эрнандес
43'
 
Салемакерс Алексис
52'
Дефрель Грегоре
Берарди Доменико
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогнозы 129
Сассуоло 3.1% (4)
X 6.2% (8)
Милан 90.7% (117)
0
выиграет Милан, со счетом 1:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Милан
5.55
4.60
1.98
Все Коэффициенты
Новости
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
28
Эрлич
Мартин
13
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
16
Фраттези
Давиде
27
Лопес
Максим
42
Торстведт
Кристиан
10
Берарди
Доменико
9
Пинамонти
Андреа
77
Кирьякопулос
Георгиос
16
Меньян
Майк
25
Флоренци
Алессандро
24
Кьяер
Симон
23
Томори
Фикайо
19
Тео
Эрнандес
4
Беннасер
Исмаэль
32
Побега
Томмазо
56
Салемакерс
Алексис
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
9
Жиру
Оливье
Сассуоло
4-3-3
Милан
4-2-3-1

История личных встреч

Сассуоло
Милан

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
100%
6 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 3 победы

22 матча

36.4%
9.1%
54.5%
8 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

27.3%
22.7%
50%
6 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

27.3%
59.1%
13.6%
6 побед 13 ничьих 3 победы

История матчей

СA
0:3
СA
1:3
СA
1:2
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:4
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
4:3
ТМК
3:2
СA
2:0
СA
2:1
ТМК
1:1
СA
3:2
К
2:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
4:3
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 1 0.25
Пинамонти Андреа 1 0.25
Фраттези Давиде 1 0.25
Тольян Йереми 0 0
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ребич Анте 2 0.5
Диас Браим 1 0.25
Леау Рафаэл 1 0.25
Жиру Оливье 1 0.25
Беннасер Исмаэль 1 0.25
Тео Эрнандес 1 (1) 0.25
Калабрия Давиде 0 0
Салемакерс Алексис 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Матеус 2 0
Феррари Джанмарко 2 0
Берарди Доменико 1 0
Тольян Йереми 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Рожерио да Силва 1 0
Торстведт Кристиан 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 2 0
Ребич Анте 1 0
Крунич Раде 1 0
Калабрия Давиде 1 0
Адли Ясин 1 0
Тонали Сандро 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Стефано Пиоли 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лечче 1:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Модена - Сассуоло 3:2
Сассуоло - Вис Пезаро 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Сассуоло - Яблонец 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 10:1 Сассуоло - Милан 0:3 Болонья - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Кальяри - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Аталанта 2:1 Лацио - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Венеция - Сассуоло 1:4
Милан
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Милан - Болонья 2:0 Аталанта - Милан 1:1 Милан - Удинезе 4:2 Виченца - Милан 1:6
Марсель - Милан 0:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Залаэгерсег - Милан 3:2 Кёльн - Милан 1:2 Сассуоло - Милан 0:3 Милан - Аталанта 2:0 Верона - Милан 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лацио - Милан 1:2 Интер Милан - Милан 3:0 Милан - Дженоа 2:0 Торино - Милан 0:0 Милан - Болонья 0:0 Кальяри - Милан 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Наполи - Милан 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
2. Наполи Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
3. Лацио Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Аталанта Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5. Рома Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6. Торино Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7. Интер Милан Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
8. Ювентус Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
9. Фиорентина Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Сассуоло 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
11. Салернитана Заявка 3 1 1 1 4 - 1 4
12. Удинезе Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
13. Специя Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
14. Эмполи Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
15. Лечче Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
16. Верона Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
17. Болонья Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18. Сампдория Заявка 3 0 1 2 0 - 6 1
19. Кремонезе Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
20. Монца Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 0:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Лацио Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Ювентус Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Фиорентина Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Сассуоло 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Специя Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Наполи Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
8. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
9. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Салернитана Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
11. Эмполи Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Болонья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Торино Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Аталанта Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Удинезе Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Лечче Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Сампдория Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
18. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Монца Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Верона Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Торино Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Наполи Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Рома Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Интер Милан Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
6. Удинезе Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
7. Милан 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Лацио Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Ювентус Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Фиорентина Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Салернитана Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Верона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Эмполи Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Сассуоло 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
15. Лечче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Специя Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Монца Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19. Кремонезе Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Болонья Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
  • Второй тайм
  • 57'
    Диас с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской на Жиру, Консильи здорово сыграл на выходе и в прыжке кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 56'
    Торстведт совершил рывок вперёд по левой половине поля, а затем Кристиан пробил на исполнение в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, Меньян в прыжке поймал мяч без всякого труда. 
  • Замена
    55'
    В составе "Сассуоло" произошла замена. Вместо Доменико Берарди на поле вышел Грегоре Дефрель. 
  • Травма, повреждение
    54'
    Берарди по итогам прошлого эпизода под давлением Тео неудачно сыграл и дёрнул заднюю поверхность бедра. В составе "Сассуоло" готовится замена.  
  • Офсайд
    53'
    Кирьякопулос из центра поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади на ход Берарди, боковой арбитр зафиксировал офсайд у Доменико. 
  • Травма, повреждение
    52'
    Эрлич по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение в позиционной борьбе с Жиру, но после паузы центральный защитник "Сассуоло" показал, что он готов играть дальше. 
  • 51'
    Диас совершил рывок вперёд по правой половине поля после передачи от Салемакерса из центра поля, далее Браим с правого фланга выполнил подачу к дальнему углу вратарской, мяч свалился с ноги у испанца и ушёл за лицевую линию поля. 
  • 50'
    Из центра поля последовал заброс на ход Тольяну по правому флангу, Тео хорошо сыграл в обороне и вернул мяч своей команде. 
  • Фол, нарушение
    49'
    Из центра поля последовал заброс в центр к линии штрафной площади "Сассуоло", Побега при обработке мяча подыграл себе рукой, Джованни Айрольди всё видел и дал справедливый свисток в пользу хозяев поля. 
  • Угловой
    48'
    Флоренци с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Сассуоло" сыграли очень внимательно и выбили мяч к центру поля без особого труда. 
  • 47'
    Флоренци на правом фланге после заброса из центра поля головой сбросил мяч на правый угол штрафной площади, Салемакерс в свою очередь выполнил прострел в центр штрафной площади на Жиру, Фраттези отработал в обороне и выбил мяч на угловой. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли сейчас "Милан" вновь сыграть на выезде первым номером, чтобы открыть счёт в матче и далее чувствовать себя более спокойно. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Милан" на выезде играет вничью с "Сассуоло". Пока команды не порадовали нас забитыми голами. При этом команда Стефано Пиоли начала матч куда активнее, но самый реальный шанс отличиться упустили именно игроки "Сассуоло", напомним, что Доменико Берарди при исполнении пенальти не смог переиграть Майка Меньяна. Далее игра пошла уже более равной при минимуме опасных моментов, а поэтому можно сказать, что счёт пока более-менее заслуженный. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Леау выиграл борьбу за верховой мяч в центре поля, далее Побега выполнил передачу к центру штрафной площади на ход Жиру, Феррари опередил форварда "Милана" и заставил нарушить на себе правила. 
  • 45'
    Берарди выполнил передачу на ход Тольяну по правому флангу, Йереми от лицевой линии поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Фраттези под давлением Томори головой пробил в правый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Меньян выловил его без особого труда. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты добавил Джованни Айрольди к основному времени первого тайма. 
    • Желтая карточка
      45'
      Полузащитник "Милана" Алексис Салемакерс получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Рожерио. 
    • 44'
      Кирьякопулос с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в затылок Флоренци, Алессандро в итоге попал в нокдауне. 
    • 43'
      Игроки "Милана" разогнали атаку по левой половине поля, в её завершении Флоренци выполнил передачу в центр к линии штрафной площади, Жиру подработал мяч, но затем удар в правый угол ворот у Оливье совсем не получился. 
    • Угловой
      42'
      Лопес с углового покатил мяч на Кирьякопулоса, затем Георгиос под давлением Салемакерса с левого фланга выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Милана" уверенно перехватили мяч и бросились в контратаку. 
    • 41'
      Кирьякопулос с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в защитника "Милана" и ушёл на угловой. 
    • 40'
      Рожерио совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Кьяер за счёт грамотной позиции перехватил мяч. 
    • 39'
      Тольян с правой половины поля выполнил плохую передачу на правый угол штрафной площади, Беннасер сыграл неудачно и сбросил мяч на левый угол штрафной площади, Кирьякопулос пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
    • 38'
      Побега пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Сассуоло". 
    • Угловой
      37'
      Флоренци с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Сассуоло" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
    • 36'
      Диас вошёл в штрафную площадь с правого фланга и от лицевой линии поля выполнил прострел во вратарскую, Феррари не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
    • 35'
      Беннасер со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Эрлич хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч в аут. 
    • Фол, нарушение
      34'
      Фраттези на левой половине поля нарушил правила против Тео. "Милан" заработал относительно неплохой стандарт. 
    • Фол, нарушение
      33'
      Берарди в центре поля нарушил правила против Томори. Игроки "Милана" быстро разыграли стандарт. 
    • 32'
      Теперь уже из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Сассуоло" на ход Салемакерсу, Консильи не стал рисковать и при игре на выходе головой выбил мяч в аут.  
    • Офсайд
      31'
      Эрлич из глубины поля выполнил заброс на ход Берарди, Доменико оказался в небольшом офсайде. 
    • 30'
      Поднялся Берарди после паузы, пока Доменико прихрамывает, но один из лидеров "Сассуоло" должен будет разбегаться. 
    • Травма, повреждение
      29'
      Берарди по итогам прошлого эпизода получил повреждение, вышли на поле врачи "Сассуоло", пауза в игре. 
    • Желтая карточка
      28'
      Фланговый защитник "Милана" Тео Эрнандес получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Берарди. 
    • 27'
      Салемакерс с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Фраттези зацепился за мяч и пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной, но Меньян всё контролировал. 
    • 26'
      Салемакерс вошёл в штрафную площадь с правого фланга, теперь уже Лопес грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
    • 25'
      Берарди попытался убежать в штрафную площадь по левой половине поля, Флоренци на этот раз в рамках правил перехватил мяч у своего соперника. 
    • 24'
      Пинамонти по правой половине поля прошёл к линии штрафной площади, но затем Андреа сыграл неудачно и подарил мяч сопернику. 
    • Не забитый пенальти
      23'
      Меньян! Доменико Берарди с "точки" пробил под левую штангу, но на удобной высоте для Меньяна, Майк в итоге совершил отличный прыжок и спас свою команду под овации фанатов "Милана". 
    • Пенальти!
      22'
      Пенальти назначается в ворота "Милана"! Кирьякопулос с левого фланга вошёл в штрафную площадь, где его сразу же зацепили Салемакерс и Флоренци, Алексис сфолил первым, этого хватило Джованни Айрольди, он сразу же дал свисток и указал на "точку". 
    • Фол, нарушение
      21'
      Берарди теперь уже перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Милана", правила были нарушены против Тео. 
    • 20'
      Пинамонти с правого фланга выполнил проникающую передачу на правый угол штрафной площади на Берарди, Тео грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
    • 19'
      Диас попытался выполнить теперь уже от радиуса штрафной площади выполнить проникающую передачу к центру штрафной площади на Жиру, защитники "Сассуоло" прочитали момент и перехватили мяч. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Салемакерс в центре поля нарушил правила против Торстдведта. Игроки "Сассуоло" быстро разыграли стандарт. 
    • Опасный момент
      17'
      Диас с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Угловой
      16'
      Угловой заработали игроки "Сассуоло". Берарди выполнил подачу на ближний угол вратарской, Торстведт под давлением соперника упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • 15'
      Берарди выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Кьяер выиграл борьбу за мяч и выбил его в аут. 
    • 14'
      Побега с левой половины поля выполнил заброс к правому углу вратарской, мяч полетел слишком высоко для Жиру, но Оливье всё равно поблагодарил своего партнёра по команде за попытку. 
    • 13'
      Тео разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Леау подработал мяч и пробил в ближний угол ворот, мяч попал в защитника "Сассуоло". 
    • Опасный момент
      12'
      Леау перехватил мяч на левой половине поля, далее Рафаэл сразу же сместился в центр и пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 11'
      Из глубины поля последовал слишком сильный заброс к левому углу штрафной площади на ход Леау, Консильи при игре на выходе перехватил мяч без всякого труда. 
    • 10'
      Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Сассуоло" на Жиру, Рожерио прочитал момент и за счёт более грамотной позиции спокойно перехватил мяч. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Торстведт в центре поля нарушил правила против Диаса. Игроки "Милана" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Опасный момент
      8'
      Леау по левой половине поля разогнал атаку "Милана", далее Рафаэл выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Побеге, Томмазо с левого угла штрафной площади пробил по воротам, Консильи грамотно сократил дистанцию и спас свою команду, далее Леау сыграл на добивании с левого угла штрафной площади, мяч полетел значительно выше цели. 
    • 7'
      Лопес попытался разогнать атаку по правому флангу, Диас грамотно отработал в обороне и перехватил мяч. 
    • 6'
      Флоренци со стандарта выполнил заброс на левый угол штрафной площади на Леау, игроки "Сассуоло" оказались к этому готовы, Тольян головой выбил мяч на левый фланг. 
    • Фол, нарушение
      5'
      Салемакерс разогнал атаку по правой половине поля, а затем Алексис выполнил передачу в центр половины поля "Сассуоло", где Жиру получил по ногам от Фраттези. 
    • 4'
      Флоренци после ошибки на своей половине поля взял мяч в руки не дал быстро вбросить аут игрокам "Сассуоло", чтобы партнёры по команде также успели вернуться назад. Джованни Айрольди пришлось сделать устное внушение защитнику "Милана". 
    • 3'
      Меньян выполнил из своей штрафной площади слишком сильный пас на ход Флоренци по левому флангу, мяч в итоге улетел в аут. 
    • 2'
      Берарди с правого фланга сразу же выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Пинамонти под давлением Кьяера не смог зацепиться за мяч, будет удар от ворот. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки между "Сассуоло", который редко играет скучные матчи, а также "Миланом", который уже на старте сезона потерял очки во втором туре в Бергамо против "Аталанты". Сегодня команде Стефано Пиоли ошибаться нельзя, а иначе она может резко выпасть из лидирующей группы. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Сассуоло 0:0 Милан онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Сассуоло 0:0 Милан

    Исход игры
    Сассуоло
    3.1% (4)
    Ничья
    6.2% (8)
    Милан
    90.7% (117)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.91% (79)
    Меньше
    30.09% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    75.22% (85)
    Нет
    24.78% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    48.1% (62)
    0:2 Милан
    12.4% (16)
    1:3 Милан
    8.5% (11)
    0:1 Милан
    7% (9)
    1:1 Ничья
    5.4% (7)
    2:3 Милан
    3.1% (4)
    1:0 Сассуоло
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Сассуоло
    Милан
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     