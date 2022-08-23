  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Сассуоло
 
Позже
Милан
Прогнозы 36
Сассуоло 5.6% (2)
X 0% (0)
Милан 94.4% (34)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Милан
5.45
4.70
1.65
Все Коэффициенты

История личных встреч

Сассуоло
Милан

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
100%
6 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 3 победы

22 матча

36.4%
9.1%
54.5%
8 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

27.3%
22.7%
50%
6 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

27.3%
59.1%
13.6%
6 побед 13 ничьих 3 победы

История матчей

СA
0:3
СA
1:3
СA
1:2
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:4
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
4:3
ТМК
3:2
СA
2:0
СA
2:1
ТМК
1:1
СA
3:2
К
2:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
4:3
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 1 0.33
Пинамонти Андреа 1 0.33
Фраттези Давиде 1 0.33
Тольян Йереми 0 0
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ребич Анте 2 0.67
Диас Браим 1 0.33
Леау Рафаэл 1 0.33
Жиру Оливье 1 0.33
Беннасер Исмаэль 1 0.33
Тео Эрнандес 1 (1) 0.33
Калабрия Давиде 0 0
Салемакерс Алексис 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Матеус 2 0
Феррари Джанмарко 2 0
Берарди Доменико 1 0
Тольян Йереми 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Рожерио да Силва 1 0
Торстведт Кристиан 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ребич Анте 1 0
Крунич Раде 1 0
Калабрия Давиде 1 0
Тео Эрнандес 1 0
Адли Ясин 1 0
Тонали Сандро 1 0
Стефано Пиоли 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лечче 1:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Модена - Сассуоло 3:2
Сассуоло - Вис Пезаро 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Сассуоло - Яблонец 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 10:1 Сассуоло - Милан 0:3 Болонья - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Кальяри - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Аталанта 2:1 Лацио - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Венеция - Сассуоло 1:4
Милан
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Милан - Болонья 2:0 Аталанта - Милан 1:1 Милан - Удинезе 4:2 Виченца - Милан 1:6
Марсель - Милан 0:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Залаэгерсег - Милан 3:2 Кёльн - Милан 1:2 Сассуоло - Милан 0:3 Милан - Аталанта 2:0 Верона - Милан 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лацио - Милан 1:2 Интер Милан - Милан 3:0 Милан - Дженоа 2:0 Торино - Милан 0:0 Милан - Болонья 0:0 Кальяри - Милан 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Наполи - Милан 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Лацио Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Рома Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Торино Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Наполи Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
6. Интер Милан Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Ювентус Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
8. Аталанта Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Фиорентина Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Удинезе Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Сассуоло Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
12. Специя Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
13. Эмполи Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Салернитана Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Сампдория Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
16. Верона Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
17. Болонья Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18. Лечче Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Кремонезе Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
20. Монца Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Лацио Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Ювентус Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Специя Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Наполи Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Удинезе Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Аталанта Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Болонья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Торино Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Эмполи Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Сампдория Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
16. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Лечче Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
20. Монца Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торино Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Рома Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Наполи Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
4. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Интер Милан Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
6. Удинезе Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
7. Милан Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Верона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Салернитана Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ювентус Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Лацио Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Фиорентина Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Сассуоло Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
14. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Лечче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Специя Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Эмполи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Монца Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19. Кремонезе Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Болонья Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сассуоло - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 августа 2022, осталось 2 дня 11 часов 50 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Сассуоло 5.6% (2)
    X 0% (0)
    Милан 94.4% (34)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сассуоло
    Ничья
    Милан
    5.45
    4.70
    1.65
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Сассуоло - Милан онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Сассуоло - Милан

    Исход игры
    Сассуоло
    5.3% (2)
    Ничья
    0% (0)
    Милан
    94.7% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    84.21% (32)
    Меньше
    15.79% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    81.58% (31)
    Нет
    18.42% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    60.5% (23)
    0:2 Милан
    10.5% (4)
    1:3 Милан
    10.5% (4)
    2:3 Милан
    7.9% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Сассуоло
    Милан
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     