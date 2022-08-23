Стадион: Читта-дель-Триколоре
История личных встреч
Сассуоло
Милан
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
100%
6 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 3 победы
22 матча
36.4%
9.1%
54.5%
8 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
27.3%
22.7%
50%
6 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
27.3%
59.1%
13.6%
6 побед 13 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|1
|0.33
|Пинамонти Андреа
|1
|0.33
|Фраттези Давиде
|1
|0.33
|Тольян Йереми
|0
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ребич Анте
|2
|0.67
|Диас Браим
|1
|0.33
|Леау Рафаэл
|1
|0.33
|Жиру Оливье
|1
|0.33
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.33
|Тео Эрнандес
|1 (1)
|0.33
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Салемакерс Алексис
|0
|0
|Де Кетеларе Шарль
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Матеус
|2
|0
|Феррари Джанмарко
|2
|0
|Берарди Доменико
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
|Рожерио да Силва
|1
|0
|Торстведт Кристиан
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ребич Анте
|1
|0
|Крунич Раде
|1
|0
|Калабрия Давиде
|1
|0
|Тео Эрнандес
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Тонали Сандро
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лечче 1:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Модена - Сассуоло 3:2
Сассуоло - Вис Пезаро 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Сассуоло - Яблонец 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 10:1 Сассуоло - Милан 0:3 Болонья - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Кальяри - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Аталанта 2:1 Лацио - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Венеция - Сассуоло 1:4
Милан
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Милан - Болонья 2:0 Аталанта - Милан 1:1 Милан - Удинезе 4:2 Виченца - Милан 1:6
Марсель - Милан 0:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Залаэгерсег - Милан 3:2 Кёльн - Милан 1:2 Сассуоло - Милан 0:3 Милан - Аталанта 2:0 Верона - Милан 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лацио - Милан 1:2 Интер Милан - Милан 3:0 Милан - Дженоа 2:0 Торино - Милан 0:0 Милан - Болонья 0:0 Кальяри - Милан 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Наполи - Милан 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Лацио
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Рома
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Торино
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|8.
|Аталанта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|12.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|13.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|17.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|20.
|Монца
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Лацио
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Ювентус
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Специя
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Аталанта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Лечче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|20.
|Монца
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торино
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|4.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|6.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|7.
|Милан
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Лацио
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|14.
|Сампдория
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Лечче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Монца
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сассуоло - Милан
Исход игры
Сассуоло
5.3% (2)
Ничья
0% (0)
Милан
94.7% (36)
Тотал 2.5
Больше
84.21% (32)
Меньше
15.79% (6)
Обе команды забьют
Да
81.58% (31)
Нет
18.42% (7)
Популярный счёт
1:2 Милан
60.5% (23)
0:2 Милан
10.5% (4)
1:3 Милан
10.5% (4)
2:3 Милан
7.9% (3)
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