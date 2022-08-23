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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Рома
 
Позже
Монца
Прогнозы 35
Рома 97.1% (34)
X 2.9% (1)
Монца 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Монца
1.28
6.45
12.00
Все Коэффициенты
Новости

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смоллинг Крис 1 0.33
Кристанте Бриан 1 0.33
Абрахам Тэмми 1 0.33
Дибала Пауло 0 0
Пеллегрини Лоренцо 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мота Дани 1 0.33
Колпани Андреа 1 0.33
Капрари Джанлука 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 1 0
Смоллинг Крис 1 0
Кристанте Бриан 1 0
Челик Зеки 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мари Пабло 1 0
Кальдирола Лука 1 0
Пессина Маттео 1 0
Капрари Джанлука 1 0
Мачин Хосе 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ювентус - Рома 1:1 Рома - Кремонезе 1:0 Салернитана - Рома 0:1 Рома - Шахтёр Донецк 5:0
Тоттенхэм - Рома 0:1 Рома - Асколи 0:1 Рома - Ницца 1:1 Спортинг Л - Рома 3:2 Рома - Портимоненсе 2:0 Рома - Сандерленд 2:0 Рома - Фейеноорд 1:0 Торино - Рома 0:3 Рома - Венеция 1:1 Фиорентина - Рома 2:0 Рома - Лестер 1:0 Рома - Болонья 0:0 Лестер - Рома 1:1 Интер Милан - Рома 3:1 Наполи - Рома 1:1 Рома - Будё-Глимт 4:0
Монца
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Монца - Удинезе 1:2 Наполи - Монца 4:0 Монца - Торино 1:2 Монца - Фрозиноне 3:2
Монца - SG City Nova 3:2 Монца - Новара 5:0 Монца - Ренате 4:0 Монца - Пьяченца 4:1 Монца - Lugano Ii 4:0 Беллинцона - Монца 0:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Перуджа - Монца 1:0 Монца - Беневенто 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Монца - Брешия 1:1 Козенца - Монца 0:2 Монца - Асколи 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Лацио Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Рома Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Торино Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Наполи Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
6. Интер Милан Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Ювентус Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
8. Аталанта Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Фиорентина Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Удинезе Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Сассуоло Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
12. Специя Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
13. Эмполи Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Салернитана Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Сампдория Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
16. Верона Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
17. Болонья Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18. Лечче Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Кремонезе Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
20. Монца Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Лацио Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Ювентус Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Специя Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Наполи Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Удинезе Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Аталанта Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Болонья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Торино Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Эмполи Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Сампдория Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
16. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Лечче Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
20. Монца Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торино Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Рома Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Наполи Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
4. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Интер Милан Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
6. Удинезе Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
7. Милан Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Верона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Салернитана Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ювентус Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Лацио Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Фиорентина Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Сассуоло Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
14. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Лечче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Специя Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Эмполи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Монца Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19. Кремонезе Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Болонья Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Монца от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 августа 2022, осталось 2 дня 14 часов 5 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Рома 97.1% (34)
    X 2.9% (1)
    Монца 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Монца
    1.28
    6.45
    12.00
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Рома - Монца

    Исход игры
    Рома
    97.2% (35)
    Ничья
    2.8% (1)
    Монца
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (18)
    Меньше
    50% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (12)
    Нет
    66.67% (24)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    47.2% (17)
    3:0 Рома
    16.7% (6)
    2:1 Рома
    16.7% (6)
    3:1 Рома
    13.9% (5)
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