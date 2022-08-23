Стадион: Стадио Олимпико
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смоллинг Крис
|1
|0.33
|Кристанте Бриан
|1
|0.33
|Абрахам Тэмми
|1
|0.33
|Дибала Пауло
|0
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|0
|0
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мота Дани
|1
|0.33
|Колпани Андреа
|1
|0.33
|Капрари Джанлука
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матич Неманья
|1
|0
|Смоллинг Крис
|1
|0
|Кристанте Бриан
|1
|0
|Челик Зеки
|1
|0
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мари Пабло
|1
|0
|Кальдирола Лука
|1
|0
|Пессина Маттео
|1
|0
|Капрари Джанлука
|1
|0
|Мачин Хосе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ювентус - Рома 1:1 Рома - Кремонезе 1:0 Салернитана - Рома 0:1 Рома - Шахтёр Донецк 5:0
Тоттенхэм - Рома 0:1 Рома - Асколи 0:1 Рома - Ницца 1:1 Спортинг Л - Рома 3:2 Рома - Портимоненсе 2:0 Рома - Сандерленд 2:0 Рома - Фейеноорд 1:0 Торино - Рома 0:3 Рома - Венеция 1:1 Фиорентина - Рома 2:0 Рома - Лестер 1:0 Рома - Болонья 0:0 Лестер - Рома 1:1 Интер Милан - Рома 3:1 Наполи - Рома 1:1 Рома - Будё-Глимт 4:0
Монца
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Монца - Удинезе 1:2 Наполи - Монца 4:0 Монца - Торино 1:2 Монца - Фрозиноне 3:2
Монца - SG City Nova 3:2 Монца - Новара 5:0 Монца - Ренате 4:0 Монца - Пьяченца 4:1 Монца - Lugano Ii 4:0 Беллинцона - Монца 0:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Перуджа - Монца 1:0 Монца - Беневенто 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Монца - Брешия 1:1 Козенца - Монца 0:2 Монца - Асколи 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Лацио
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Рома
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Торино
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|8.
|Аталанта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|12.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|13.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|17.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|20.
|Монца
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Лацио
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Ювентус
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Специя
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Аталанта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Лечче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|20.
|Монца
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торино
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|4.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|6.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|7.
|Милан
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Лацио
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|14.
|Сампдория
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Лечче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Монца
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рома - Монца
Исход игры
Рома
97.2% (35)
Ничья
2.8% (1)
Монца
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (18)
Меньше
50% (18)
Обе команды забьют
Да
33.33% (12)
Нет
66.67% (24)
Популярный счёт
2:0 Рома
47.2% (17)
3:0 Рома
16.7% (6)
2:1 Рома
16.7% (6)
3:1 Рома
13.9% (5)
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