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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Интер Милан
 
Позже
Кремонезе
Прогнозы 36
Интер Милан 100% (36)
X 0% (0)
Кремонезе 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Кремонезе
1.16
8.90
23.00
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Интер Милан
Кремонезе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 2 0.67
Лукаку Ромелу 1 0.33
Дюмфрис Дензел 1 0.33
Чалханоглу Хакан 1 0.33
Корреа Хоакин 1 0.33
Джеко Эдин 0 0
Дармиан Маттео 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буонаюто Кристиан 1 0.33
Серникола Леонардо 1 0.33
Окереке Давид 1 0.33
Дессерс Сириль 0 0
Гильоне Паоло 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 2 0
Дармиан Маттео 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эскаланте Гонсало 0 1
Кирикеш Влад 1 0
Бьянкетти Маттео 1 0
Гильоне Паоло 1 0
Окереке Давид 1 0
Дзанимачча Лука 1 0
Айву Эмануэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Лацио - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Специя 3:0 Лечче - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Вильярреал 2:4
Интер Милан - Лион 2:2 Ланс - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Монако 2:2 Лугано - Интер Милан 1:4 Интер Милан - Сампдория 3:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Ювентус - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Эмполи 4:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Рома 3:1 Интер Милан - Милан 3:0 Специя - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Верона 2:0 Ювентус - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Фиорентина 1:1
Кремонезе
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Кремонезе - Торино 1:2 Рома - Кремонезе 1:0 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Тернана 3:2
Верона - Кремонезе 4:3 Кремонезе - Спал II 2:0 Кремонезе - Фиоренцуола 5:0 Кремонезе - Парадисо 5:1 Комо - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 0:1 Кротоне - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Алессандрия 2:1 Кремонезе - Реджина 1:1 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Порденоне 2:1 Пиза - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Брешия 2:1 Беневенто - Кремонезе 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Лацио Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Рома Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Торино Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Наполи Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
6. Интер Милан Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Ювентус Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
8. Аталанта Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Фиорентина Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Удинезе Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Сассуоло Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
12. Специя Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
13. Эмполи Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Салернитана Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Сампдория Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
16. Верона Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
17. Болонья Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18. Лечче Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Кремонезе Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
20. Монца Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Лацио Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Ювентус Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Специя Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Наполи Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Удинезе Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Аталанта Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Болонья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Торино Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Эмполи Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Сампдория Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
16. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Лечче Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
20. Монца Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торино Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Рома Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Наполи Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
4. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Интер Милан Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
6. Удинезе Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
7. Милан Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Верона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Салернитана Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ювентус Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Лацио Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Фиорентина Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Сассуоло Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
14. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Лечче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Специя Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Эмполи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Монца Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19. Кремонезе Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Болонья Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Кремонезе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 августа 2022, осталось 2 дня 14 часов 5 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Интер Милан 100% (36)
    X 0% (0)
    Кремонезе 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Кремонезе
    1.16
    8.90
    23.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Интер Милан - Кремонезе онлайн

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    Прогнозы на матч Интер Милан - Кремонезе

    Исход игры
    Интер Милан
    100% (37)
    Ничья
    0% (0)
    Кремонезе
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (18)
    Меньше
    50% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    22.22% (8)
    Нет
    77.78% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    43.2% (16)
    3:0 Интер Милан
    16.2% (6)
    3:1 Интер Милан
    13.5% (5)
    2:1 Интер Милан
    8.1% (3)
    4:0 Интер Милан
    5.4% (2)
    1:0 Интер Милан
    5.4% (2)
    5:0 Интер Милан
    5.4% (2)
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