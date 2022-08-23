Стадион: Сан-Сиро
Позже
История личных встреч
Интер Милан
Кремонезе
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|2
|0.67
|Лукаку Ромелу
|1
|0.33
|Дюмфрис Дензел
|1
|0.33
|Чалханоглу Хакан
|1
|0.33
|Корреа Хоакин
|1
|0.33
|Джеко Эдин
|0
|0
|Дармиан Маттео
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.33
|Серникола Леонардо
|1
|0.33
|Окереке Давид
|1
|0.33
|Дессерс Сириль
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|2
|0
|Дармиан Маттео
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эскаланте Гонсало
|0
|1
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Бьянкетти Маттео
|1
|0
|Гильоне Паоло
|1
|0
|Окереке Давид
|1
|0
|Дзанимачча Лука
|1
|0
|Айву Эмануэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Лацио - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Специя 3:0 Лечче - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Вильярреал 2:4
Интер Милан - Лион 2:2 Ланс - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Монако 2:2 Лугано - Интер Милан 1:4 Интер Милан - Сампдория 3:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Ювентус - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Эмполи 4:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Рома 3:1 Интер Милан - Милан 3:0 Специя - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Верона 2:0 Ювентус - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Фиорентина 1:1
Кремонезе
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Кремонезе - Торино 1:2 Рома - Кремонезе 1:0 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Тернана 3:2
Верона - Кремонезе 4:3 Кремонезе - Спал II 2:0 Кремонезе - Фиоренцуола 5:0 Кремонезе - Парадисо 5:1 Комо - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 0:1 Кротоне - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Алессандрия 2:1 Кремонезе - Реджина 1:1 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Порденоне 2:1 Пиза - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Брешия 2:1 Беневенто - Кремонезе 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Лацио
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Рома
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Торино
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|8.
|Аталанта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|12.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|13.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|17.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|20.
|Монца
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Лацио
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Ювентус
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Специя
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Аталанта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Лечче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|20.
|Монца
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торино
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|4.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|6.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|7.
|Милан
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Лацио
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|14.
|Сампдория
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Лечче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Монца
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
Прогнозы на матч Интер Милан - Кремонезе
Исход игры
Интер Милан
100% (37)
Ничья
0% (0)
Кремонезе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (18)
Меньше
50% (18)
Обе команды забьют
Да
22.22% (8)
Нет
77.78% (28)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
43.2% (16)
3:0 Интер Милан
16.2% (6)
3:1 Интер Милан
13.5% (5)
2:1 Интер Милан
8.1% (3)
4:0 Интер Милан
5.4% (2)
1:0 Интер Милан
5.4% (2)
5:0 Интер Милан
5.4% (2)
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