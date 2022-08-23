Стадион: Сент-Мэрис
Позже
История личных встреч
Саутгемптон
Челси
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
120%
40%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 13 побед
23 матча
13%
26.1%
60.9%
3 победы 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
26.1%
26.1%
47.8%
6 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
21.7%
21.7%
56.6%
5 побед 5 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Че
|2
|0.5
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|0.25
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0.25
|Арибо Джо
|1
|0.25
|Армстронг Адам
|0
|0
|Дженепо Мусса
|0
|0
|Белла-Котчап Армель
|0
|0
|Мара Секу
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стерлинг Рахим
|2
|0.5
|Джеймс Рис II
|1
|0.25
|Кулибали Калиду
|1
|0.25
|Жоржиньо II
|1 (1)
|0.25
|Кукурелья Марк
|0
|0
Карточки
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Арибо Джо
|1
|0
|Салису Мохаммед
|1
|0
|Лавия Ромео
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Калиду
|1
|1
|Галлахер Конор
|1
|1
|Томас Тухель
|1
|1
|Хаверц Кай
|2
|0
|Джеймс Рис II
|2
|0
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|Кукурелья Марк
|1
|0
|Менди Эдуар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
3
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
50%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
1
14%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Саутгемптон
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Кембридж Юнайтед - Саутгемптон 0:3 Лестер - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Лидс 2:2
Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Саутгемптон - Монако 3:1 Уотфорд - Саутгемптон 0:0 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Лестер - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2 Брайтон - Саутгемптон 2:2 Бёрнли - Саутгемптон 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:0 Саутгемптон - Челси 0:6 Лидс - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4
Челси
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Челси - Лестер 2:1 Лидс - Челси 3:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Эвертон - Челси 0:1
Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Арсенал - Челси 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Америка Мехико - Челси 1:2 Челси - Уотфорд 2:1 Челси - Лестер 1:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Лидс - Челси 0:3 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Эвертон - Челси 1:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Челси - Вест Хэм 1:0 Челси - Арсенал 2:4 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|3.
|Брайтон
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|13 - 5
|5
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|10.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 6
|5
|12.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|15.
|Борнмут
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 16
|3
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|17.
|Эвертон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|19.
|Лестер
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|6 - 10
|1
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Лидс
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|10 - 1
|4
|6.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|7.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|9.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|14.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|15.
|Борнмут
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Эвертон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Лестер
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Брайтон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Эвертон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|15.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Лестер
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|19.
|Борнмут
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 13
|0
|20.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
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Прогнозы на матч Саутгемптон - Челси
Исход игры
Саутгемптон
2.8% (1)
Ничья
11.1% (4)
Челси
86.1% (31)
Тотал 2.5
Больше
80.56% (29)
Меньше
19.44% (7)
Обе команды забьют
Да
88.89% (32)
Нет
11.11% (4)
Популярный счёт
1:2 Челси
66.7% (24)
1:3 Челси
11.1% (4)
1:1 Ничья
8.3% (3)
0:2 Челси
5.6% (2)
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