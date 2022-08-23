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Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Саутгемптон
 
Позже
Челси
Прогнозы 35
Саутгемптон 2.9% (1)
X 11.4% (4)
Челси 85.7% (30)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Саутгемптон
Ничья
Челси
6.50
4.48
1.61
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Саутгемптон
Челси

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

120%
40%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 13 побед

23 матча

13%
26.1%
60.9%
3 победы 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

26.1%
26.1%
47.8%
6 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

21.7%
21.7%
56.6%
5 побед 5 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
0:6
КЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:4
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
К
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
К
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 2 0.5
Уорд-Праус Джеймс 1 0.25
Уокер-Питерс Кайл 1 0.25
Арибо Джо 1 0.25
Армстронг Адам 0 0
Дженепо Мусса 0 0
Белла-Котчап Армель 0 0
Мара Секу 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стерлинг Рахим 2 0.5
Джеймс Рис II 1 0.25
Кулибали Калиду 1 0.25
Жоржиньо II 1 (1) 0.25
Кукурелья Марк 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эльюнусси Мохамед 1 0
Арибо Джо 1 0
Салису Мохаммед 1 0
Лавия Ромео 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Калиду 1 1
Галлахер Конор 1 1
Томас Тухель 1 1
Хаверц Кай 2 0
Джеймс Рис II 2 0
Стерлинг Рахим 1 0
Кукурелья Марк 1 0
Менди Эдуар 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
3
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
50%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
1
14%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Кембридж Юнайтед - Саутгемптон 0:3 Лестер - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Лидс 2:2
Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Саутгемптон - Монако 3:1 Уотфорд - Саутгемптон 0:0 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Лестер - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2 Брайтон - Саутгемптон 2:2 Бёрнли - Саутгемптон 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:0 Саутгемптон - Челси 0:6 Лидс - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4
Челси
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Челси - Лестер 2:1 Лидс - Челси 3:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Эвертон - Челси 0:1
Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Арсенал - Челси 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Америка Мехико - Челси 1:2 Челси - Уотфорд 2:1 Челси - Лестер 1:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Лидс - Челси 0:3 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Эвертон - Челси 1:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Челси - Вест Хэм 1:0 Челси - Арсенал 2:4 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Манчестер Сити Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
3. Брайтон Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
4. Тоттенхэм Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. Лидс Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6. Челси Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
7. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
8. Ливерпуль Заявка 4 1 2 1 13 - 5 5
9. Ньюкасл Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
10. Фулхэм Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
11. Брентфорд Заявка 4 1 2 1 9 - 6 5
12. Ноттингем Форест Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Кристал Пэлас Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
14. Саутгемптон Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
15. Борнмут Заявка 4 1 0 3 2 - 16 3
16. Астон Вилла Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
17. Эвертон Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18. Вулверхэмптон Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
19. Лестер Заявка 4 0 1 3 6 - 10 1
20. Вест Хэм Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Лидс Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Арсенал Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
5. Ливерпуль Заявка 2 1 1 0 10 - 1 4
6. Фулхэм Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
7. Брентфорд Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
8. Ньюкасл Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
9. Челси Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Брайтон Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11. Ноттингем Форест Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Кристал Пэлас Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
14. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
15. Борнмут Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
16. Вулверхэмптон Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Эвертон Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Лестер Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
20. Вест Хэм Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Брайтон Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Манчестер Сити Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Челси Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
5. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
6. Саутгемптон Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
7. Тоттенхэм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Ньюкасл Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Эвертон Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Ливерпуль Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Фулхэм Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Брентфорд Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
15. Ноттингем Форест Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Лестер Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
19. Борнмут Заявка 2 0 0 2 0 - 13 0
20. Астон Вилла Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 августа 2022, осталось 2 дня 14 часов 4 минуты.

    Главный судья: Оливер Майкл

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Саутгемптон 2.9% (1)
    X 11.4% (4)
    Челси 85.7% (30)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Челси
    6.50
    4.48
    1.61
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Саутгемптон - Челси онлайн

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    Прогнозы на матч Саутгемптон - Челси

    Исход игры
    Саутгемптон
    2.8% (1)
    Ничья
    11.1% (4)
    Челси
    86.1% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.56% (29)
    Меньше
    19.44% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    88.89% (32)
    Нет
    11.11% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    66.7% (24)
    1:3 Челси
    11.1% (4)
    1:1 Ничья
    8.3% (3)
    0:2 Челси
    5.6% (2)
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    Челси
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