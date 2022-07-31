64' William Baeten навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Радунович Ристо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

63' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Г О О О О О Л - Andrea Compagno из команды Университатя Крайова забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Stefan Tarnovanu прыгнул не в ту сторону.

57' Дава Джойским совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

57' После проверки VAR судья изменил решение - Университатя Крайова пробьет пенальти!

55' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

54' Ох, нехорошо это выглядит. Andre Duarte получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Andre Duarte на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Тамм Йоонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Дава Джойским предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' ФКСБ выполняет удар от ворот.

50' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

50' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

48' Команда ФКСБ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

47' Г О О О О Л - Тамм Йоонас забивает ударом с правой ноги!

47' Плохо сыграл Andre Duarte - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

47' Robert Dimitrie Popa отбил мяч на угловой после удара Стойка Янис из штрафной площади.

46' ФКСБ выполняет удар от ворот.