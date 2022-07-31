Стадион: Национальный стадион (Бухарест)
1:1
Второй тайм: 70'
0'
25' Желтая карточкаJeremy Huyghebaert
36' Желтая карточкаАсамоа Самуэль
41' Желтая карточкаАким Влад
1:0
47' ГолТамм Йоонас
57' Желтая карточкаДава Джойским
1:1
58' ПенальтиAndrea Compagno
63' Желтая карточкаРадунович Ристо
68' Желтая карточкаWilliam Baeten
Ход матча
36'
41'
47'
1:0
57'
58'
1:1
63'
68'
Владение мячом
29
Буэнна
Рашид
26
Оайдэ
Рэзван
98
Кордя
Андрей
27
Олару
Дариус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Буэнна РашидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
-
98 Кордя АндрейПолузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
-
21 Аким ФлоринЗащитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Мамут ИванНападающий
-
-
-
Главный тренер: Дикэ Николае
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Andre DuarteЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
История личных встреч
ФКСБ
Университатя Крайова
32 матча
90.6%
9.4%
5.3290705182008E-15%
29 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
31.3%
31.2%
12 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
18.8%
6.2%
24 победы 6 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
155.6%
0 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
41 матч
70.7%
12.2%
17.1%
29 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
29.3%
58.5%
12.2%
12 побед 24 ничьи 5 побед
Второй тайм
58.5%
24.4%
17.1%
24 победы 10 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тамм Йоонас
|1
|1
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Andrea Compagno
|1 (1)
|0.5
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дава Джойским
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Асамоа Самуэль
|1
|0
|Jeremy Huyghebaert
|1
|0
|Крецу Александру
|1
|0
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0
|Аким Влад
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0
|Баярам Штефан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ФКСБ - Сабуртало 4:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сабуртало - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Университатя 1:1
Македония Джёрче Петров - ФКСБ 2:3 Оцелул - ФКСБ 0:1 Фарул Констанца - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Миовени 1:0 Зимбру - ФКСБ 1:6 ФКСБ - Sf.Gheorghe 6:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Волунтари - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Униря Слобозия 2:0 ФКСБ - Университатя 0:2 ФКСБ - Арджеш 4:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 3:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Университатя Крайова - Влазния Шкодер 3:0 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1
Влазния Шкодер - Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 Университатя Крайова - Слатина 5:0 Университатя Крайова - Аль-Духаиль 1:1 Кисварда - Университатя Крайова 2:1 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Адмира - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Карабах 1:1 Капфенберг - Университатя Крайова 3:3 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Арджеш
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Университатя Крайова
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|6.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Петролул Плоешти
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|ФКСБ
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Университатя
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|15.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Арджеш
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|ФКСБ
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Петролул Плоешти
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|УТА Арад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Миовени
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Университатя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Сепси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Киндия Тырговиште
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Рапид Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Университатя Крайова
|1:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Университатя Крайова
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|ФКСБ
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Петролул Плоешти
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Вииторул Констанца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|ЧФР Клуж
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Арджеш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Волунтари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|14.
|Университатя
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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