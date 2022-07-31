  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига


Стадион:
ФКСБ
1:1
Второй тайм: 70'
Университатя Крайова
0'
25' Желтая карточка
Jeremy Huyghebaert
36' Желтая карточка
Асамоа Самуэль
41' Желтая карточка
Аким Влад
1:0
47' Гол
Тамм Йоонас
57' Желтая карточка
Дава Джойским
1:1
58' Пенальти
Andrea Compagno
63' Желтая карточка
Радунович Ристо
68' Желтая карточка
William Baeten

Ход матча

25'
 
Jeremy Huyghebaert
36'
 
Асамоа Самуэль
41'
 
Аким Влад
46'
Тамм Йоонас
Буэнна Рашид
 
47'
Тамм Йоонас
1:0
57'
Дава Джойским
 
58'
1:1
Andrea Compagno
63'
Радунович Ристо
 
68'
Попеску Октавиан
Стойка Янис
 
68'
 
William Baeten

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ФКСБ
Ничья
Университатя Крайова
1.67
3.86
4.44
Все Коэффициенты
32
Тарновану
Стефан
23
Попеску
Овидиу
5
Дава
Джойским
29
Буэнна
Рашид
33
Радунович
Ристо
8
Шут
Адриан
26
Оайдэ
Рэзван
98
Кордя
Андрей
27
Олару
Дариус
7
Коман
Флоринел
9
Стойка
Янис
31
Robert
Dimitrie
Popa
2
Radu
Alexandru
Negru
35
Andre
Duarte
3
Lorenzo
Paramatti
5
Jeremy
Huyghebaert
77
Асамоа
Самуэль
6
Аким
Влад
24
William
Baeten
10
Бауса
Хуан
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
33
Andrea
Compagno
ФКСБ
Университатя Крайова

История личных встреч

ФКСБ
Университатя Крайова

32 матча

90.6%
9.4%
5.3290705182008E-15%
29 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
31.3%
31.2%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
18.8%
6.2%
24 победы 6 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

155.6%
0 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

41 матч

70.7%
12.2%
17.1%
29 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

29.3%
58.5%
12.2%
12 побед 24 ничьи 5 побед

Второй тайм

58.5%
24.4%
17.1%
24 победы 10 ничьих 7 побед

История матчей

Л1ГА
0:1
Л1ГА
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
Л1ГА
0:1
Л1ГА
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
Л1ГА
2:1
Л1ГА
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
Л1ГА
0:2
Л1ГА
3:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
2:5
Л1
1:1
Л1ГА
3:0
Л1ГА
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
К
0:1
ПЛ
3:1
ДА
0:1
ДА
2:1
ДА
2:0
ДА
1:2
ДА
2:1
ДА
0:0
ДА
1:2
ДА
1:0

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тамм Йоонас 1 1
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andrea Compagno 1 (1) 0.5

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дава Джойским 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асамоа Самуэль 1 0
Jeremy Huyghebaert 1 0
Крецу Александру 1 0
Вэтэжелу Богдан 1 0
Аким Влад 1 0
Кольич Элвир 1 0
Кэпэцынэ Михай 1 0
Баярам Штефан 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ФКСБ - Сабуртало 4:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сабуртало - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Университатя 1:1
Македония Джёрче Петров - ФКСБ 2:3 Оцелул - ФКСБ 0:1 Фарул Констанца - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Миовени 1:0 Зимбру - ФКСБ 1:6 ФКСБ - Sf.Gheorghe 6:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Волунтари - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Униря Слобозия 2:0 ФКСБ - Университатя 0:2 ФКСБ - Арджеш 4:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 3:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Университатя Крайова - Влазния Шкодер 3:0 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1
Влазния Шкодер - Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 Университатя Крайова - Слатина 5:0 Университатя Крайова - Аль-Духаиль 1:1 Кисварда - Университатя Крайова 2:1 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Адмира - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Карабах 1:1 Капфенберг - Университатя Крайова 3:3 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волунтари 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Арджеш 1 1 0 0 3 - 1 3
3. ЧФР Клуж 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Рапид Бухарест 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Университатя Крайова 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
6. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Петролул Плоешти 1 0 1 0 1 - 1 1
9. ФКСБ 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сепси 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Университатя 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Миовени 1 0 0 1 2 - 4 0
15. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волунтари 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ЧФР Клуж 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Арджеш 1 1 0 0 3 - 1 3
4. ФКСБ 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Петролул Плоешти 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
7. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Миовени 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Университатя 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сепси 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Рапид Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Университатя Крайова 1:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Сепси 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Университатя Крайова 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
7. ФКСБ 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вииторул Констанца 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Арджеш 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Миовени 1 0 0 1 2 - 4 0
14. Университатя 1 0 0 1 1 - 3 0
15. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • 70'
    Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 69'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    68'
    William Baeten совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    68'
    Безумный фол. William Baeten грубо играет против соперника. Пострадал Octavian Popescu
  • 68'
    Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 68'
    Тактическая замена. Стойка Янис уходит с поля и его заменяет Octavian Popescu
  • 68'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    ФКСБ
    Ничья
    Университатя Крайова
    1.67
    3.86
    4.44
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч ФКСБ 1:1 Университатя Крайова онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    ФКСБ
    Университатя Крайова
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     