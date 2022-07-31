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Румыния: Суперлига


Стадион:
ФКСБ
1:1
Конец матча
Университатя Крайова
0'
25' Желтая карточка
Jeremy Huyghebaert
36' Желтая карточка
Асамоа Самуэль
41' Желтая карточка
Аким Влад
1:0
47' Гол
Тамм Йоонас
57' Желтая карточка
Дава Джойским
1:1
58' Пенальти
Andrea Compagno
63' Желтая карточка
Радунович Ристо
68' Желтая карточка
William Baeten
90' Желтая карточка
Andrea Compagno
90'+9
32
Тарновану
Стефан
23
Попеску
Овидиу
5
Дава
Джойским
29
Буэнна
Рашид
33
Радунович
Ристо
8
Шут
Адриан
26
Оайдэ
Рэзван
98
Кордя
Андрей
27
Олару
Дариус
7
Коман
Флоринел
9
Стойка
Янис
31
Robert
Dimitrie
Popa
2
Radu
Alexandru
Negru
35
Andre
Duarte
3
Lorenzo
Paramatti
5
Jeremy
Huyghebaert
77
Асамоа
Самуэль
6
Аким
Влад
24
William
Baeten
10
Бауса
Хуан
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
33
Andrea
Compagno
ФКСБ
Университатя Крайова

История личных встреч

ФКСБ
Университатя Крайова

32 матча

90.6%
9.4%
5.3290705182008E-15%
29 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
31.3%
31.2%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
18.8%
6.2%
24 победы 6 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

155.6%
0 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

41 матч

70.7%
12.2%
17.1%
29 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

29.3%
58.5%
12.2%
12 побед 24 ничьи 5 побед

Второй тайм

58.5%
24.4%
17.1%
24 победы 10 ничьих 7 побед

История матчей

Л1ГА
0:1
Л1ГА
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
Л1ГА
0:1
Л1ГА
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
Л1ГА
2:1
Л1ГА
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
Л1ГА
0:2
Л1ГА
3:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
2:5
Л1
1:1
Л1ГА
3:0
Л1ГА
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
К
0:1
ПЛ
3:1
ДА
0:1
ДА
2:1
ДА
2:0
ДА
1:2
ДА
2:1
ДА
0:0
ДА
1:2
ДА
1:0

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тамм Йоонас 1 1
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andrea Compagno 1 (1) 0.5

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радунович Ристо 1 0
Дава Джойским 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асамоа Самуэль 1 0
Jeremy Huyghebaert 1 0
Крецу Александру 1 0
Вэтэжелу Богдан 1 0
Аким Влад 1 0
Кольич Элвир 1 0
Кэпэцынэ Михай 1 0
Andrea Compagno 1 0
Баярам Штефан 1 0
William Baeten 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ФКСБ - Сабуртало 4:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сабуртало - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Университатя 1:1
Македония Джёрче Петров - ФКСБ 2:3 Оцелул - ФКСБ 0:1 Фарул Констанца - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Миовени 1:0 Зимбру - ФКСБ 1:6 ФКСБ - Sf.Gheorghe 6:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Волунтари - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Униря Слобозия 2:0 ФКСБ - Университатя 0:2 ФКСБ - Арджеш 4:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 3:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Университатя Крайова - Влазния Шкодер 3:0 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1
Влазния Шкодер - Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 Университатя Крайова - Слатина 5:0 Университатя Крайова - Аль-Духаиль 1:1 Кисварда - Университатя Крайова 2:1 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Адмира - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Карабах 1:1 Капфенберг - Университатя Крайова 3:3 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волунтари 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Арджеш 1 1 0 0 3 - 1 3
3. ЧФР Клуж 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Рапид Бухарест 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Университатя Крайова 2 0 1 1 1 - 2 1
6. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Петролул Плоешти 1 0 1 0 1 - 1 1
9. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сепси 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Университатя 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Миовени 1 0 0 1 2 - 4 0
15. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волунтари 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ЧФР Клуж 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Арджеш 1 1 0 0 3 - 1 3
4. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Петролул Плоешти 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
7. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Миовени 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Университатя 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сепси 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Рапид Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Университатя Крайова 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Сепси 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Университатя Крайова 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
7. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вииторул Констанца 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Арджеш 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Миовени 1 0 0 1 2 - 4 0
14. Университатя 1 0 0 1 1 - 3 0
15. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 3 0
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