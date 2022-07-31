Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Octavian Popescu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

95' Lorenzo Paramatti выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Попеску Овидиу из команды ФКСБ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

94' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Коман Флоринел из команды ФКСБ нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

93' Andre Duarte выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Lorenzo Paramatti выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Игрок Octavian Popescu из команды ФКСБ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

93' Игрок Оайдэ Рэзван из команды ФКСБ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

92' Andre Duarte выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

91' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

91' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

90' Ох, нехорошо это выглядит. Бауса Хуан получил травму и медбригада забирает его с поля.

90' Adrian Sut из команды ФКСБ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

90' Плохо сыграл Lorenzo Paramatti - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

89' Матч возобновится спорным мячом

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Олару Дариус из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

86' Тамм Йоонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

85' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

84' Хороший удар издали нанес Марке Франсуа , но отличный сейв сделал Stefan Tarnovanu. Угловой.

84' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Тамм Йоонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Adrian Sut из команды ФКСБ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

83' Игрок из команды ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

82' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Игрок из команды Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

81' Octavian Popescu нанес удар, но тот был заблокирован.

81' Отличные скиллы показывает Octavian Popescu, обводя своих соперников

81' Lorenzo Paramatti выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Adrian Sut из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

80' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Кордя Андрей из команды ФКСБ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

79' Игрок из команды ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

79' Отличные скиллы показывает Кордя Андрей , обводя своих соперников

79' Andre Duarte выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Кордя Андрей пробил со штрафного прямо в стенку

76' Lorenzo Paramatti выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Дава Джойским из команды ФКСБ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

76' Adrian Sut из команды ФКСБ сделал отличную скидку головой партнеру по команде.

75' Олару Дариус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Кордя Андрей из команды ФКСБ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

73' Отличные скиллы показывает Кордя Андрей , обводя своих соперников

72' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Octavian Popescu из команды ФКСБ навешивает, но мяч уходит за боковую линию.

72' Опасность! Кордя Андрей из команды ФКСБ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

71' William Baeten из команды Университатя Крайова направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

70' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' William Baeten совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

68' Безумный фол. William Baeten грубо играет против соперника. Пострадал Octavian Popescu

68' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Тактическая замена. Стойка Янис уходит с поля и его заменяет Octavian Popescu

67' Кордя Андрей из команды ФКСБ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

66' Опасность! Дава Джойским из команды ФКСБ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

65' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Жереми Хейгебарт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Игрок Коман Флоринел из команды ФКСБ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

64' William Baeten навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Радунович Ристо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

63' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Г О О О О О Л - Andrea Compagno из команды Университатя Крайова забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Stefan Tarnovanu прыгнул не в ту сторону.

57' Дава Джойским совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

57' После проверки VAR судья изменил решение - Университатя Крайова пробьет пенальти!

55' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

54' Ох, нехорошо это выглядит. Andre Duarte получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Andre Duarte на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Тамм Йоонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Дава Джойским предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' ФКСБ выполняет удар от ворот.

50' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

50' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

48' Команда ФКСБ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

47' Г О О О О Л - Тамм Йоонас забивает ударом с правой ноги!

47' Плохо сыграл Andre Duarte - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

47' Robert Dimitrie Popa отбил мяч на угловой после удара Стойка Янис из штрафной площади.

46' ФКСБ выполняет удар от ворот.