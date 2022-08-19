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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Ягеллония
0:0
Первый тайм: 8'
Медзь
0'
Лучшие коэффициенты
Ягеллония
Ничья
Медзь
2.03
3.70
4.00
Все Коэффициенты
1
Аломерович
Златан
25
Цэру
Богдан
72
Скшипчак
Матеуш
4
Пуэрто
Исраэль
14
Пржикрыл
Томаш
27
Вдовик
Бартломей
6
Романчук
Тарас
8
Нене
III
9
Бида
Бартош
28
Гуаль
Марк
11
Имас
Хесус
1
Pawel
Lenarcik
2
Хулио
Карлос
25
Миюшкович
Неманья
5
Гюлен
Левент
3
Матыня
Хуберт
19
Jeronimo
Cacciabue
9
Нарсинг
Лусиано
10
Домингес
Максим
15
Santiago
Naveda
79
Olaf
Kobacki
7
Энрикес
Анхело
Ягеллония
3-4-2-1
Медзь
4-1-4-1

История личных встреч

Ягеллония
Медзь

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
2:1
Э
0:3
Э
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 2 0.33
Гуаль Марк 1 0.17
Mateusz Kowalski 1 0.17
Нене III 1 0.17
Настич Боян 0 0
Andrzej Trubeha 0 0
Войцеховский Оливье 0 0
Медзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 1 0.2
Чука Виктор 1 0.2
Marcej Sliwa 1 0.2
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Домингес Максим 0 0
Olaf Kobacki 0 0

Карточки

Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цэру Богдан 3 0
Гуаль Марк 3 0
Скшипчак Матеуш 1 1
Пржикрыл Томаш 2 0
Имас Хесус 2 0
Нене III 2 0
Andrzej Trubeha 0 1
Аломерович Златан 1 0
Поспишил Мартин 1 0
Романчук Тарас 1 0
Медзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миюшкович Неманья 1 1
Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0
Хулио Карлос 2 0
Матушек Шимон 1 0
Ауртенече Йон 1 0
Энрикес Анхело 1 0
Домингес Максим 1 0
Матыня Хуберт 1 0
Чука Виктор 1 0
Обиета Колдо 1 0
Olaf Kobacki 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
3
60%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ракув - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2
Ягеллония - Пяст 2:0 Гурник Ленчна - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Легия 2:2 Висла Краков - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Пяст - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Лех - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Ягеллония - Краковия 0:0 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1
Медзь
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Медзь - Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк - Медзь 4:1 Медзь - Варта Познань 1:2 Радомьяк Радом - Медзь 1:1
Гурник Польковице - Медзь 0:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Арка Гдыня - Медзь 0:2 Медзь - Хробры 1:0 Заглембе Сосновец - Медзь 1:2 Медзь - Сандецья 0:0 Подбескидзе - Медзь 1:1 Медзь - Стомиль Ольштын 1:2 Медзь - ЦВКС Ресовия 2:1 ЛКС Лодзь - Медзь 0:1 Медзь - Корона Кельце 1:1 ГКС Ястшембе - Медзь 0:2 Медзь - Пуща Неполомице 3:1 СКРА Ченстохова - Медзь 0:2 Медзь - Тыхы 2:0 ГКС Катовице - Медзь 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 5 4 1 0 16 - 4 13
2. Сталь Мелец 5 3 1 1 10 - 5 10
3. Погонь Щецин 5 3 1 1 8 - 6 10
4. Легия 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Краковия 5 3 0 2 7 - 3 9
6. Радомьяк Радом 5 2 2 1 8 - 7 8
7. Заглембе Любин 5 2 2 1 3 - 3 8
8. Шлёнск 5 2 2 1 4 - 4 8
9. Ракув 4 2 1 1 6 - 5 7
10. Корона Кельце 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Гурник Забже 4 2 0 2 5 - 5 6
12. Варта Познань 5 2 0 3 4 - 8 6
13. Ягеллония 0:0 6 1 2 3 5 - 7 5
14. Видзев Лодзь 5 1 1 3 6 - 7 4
15. Пяст 4 1 0 3 1 - 5 3
16. Лехия Гданьск 4 1 0 3 4 - 10 3
17. Медзь 0:0 5 0 2 3 3 - 8 2
18. Лех 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Ракув 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Висла Плоцк 2 2 0 0 7 - 1 6
4. Краковия 3 2 0 1 5 - 1 6
5. Легия 2 2 0 0 4 - 0 6
6. Сталь Мелец 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Корона Кельце 3 1 1 1 4 - 3 4
8. Шлёнск 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Радомьяк Радом 3 1 1 1 5 - 5 4
10. Ягеллония 0:0 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Гурник Забже 3 1 0 2 2 - 5 3
12. Заглембе Любин 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Пяст 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Видзев Лодзь 2 0 0 2 3 - 5 0
16. Варта Познань 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Медзь 0:0 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Лех 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 3 2 1 0 9 - 3 7
2. Сталь Мелец 3 2 0 1 7 - 4 6
3. Варта Познань 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Заглембе Любин 3 2 0 1 2 - 2 6
5. Радомьяк Радом 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Легия 3 1 1 1 3 - 5 4
7. Видзев Лодзь 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Шлёнск 3 1 1 1 2 - 3 4
9. Краковия 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Гурник Забже 1 1 0 0 3 - 0 3
11. Погонь Щецин 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Корона Кельце 2 1 0 1 1 - 2 3
13. Пяст 3 1 0 2 1 - 4 3
14. Лехия Гданьск 3 1 0 2 4 - 9 3
15. Медзь 0:0 3 0 2 1 2 - 5 2
16. Лех 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Ягеллония 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Ракув 1 0 0 1 0 - 1 0
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    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ягеллония
Ничья
Медзь
2.03
3.70
4.00
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