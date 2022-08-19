Стадион: Городской стадион Белостока
0'
26' Желтая карточкаХулио Карлос
31' Желтая карточкаСкшипчак Матеуш
0:1
32' ПенальтиЭнрикес Анхело
39' Желтая карточкаНене III
61' Желтая карточкаМатыня Хуберт
68' Вторая желтая карточкаМатыня Хуберт
1:1
69' ПенальтиГуаль Марк
81' Желтая карточкаJeronimo Cacciabue
2:1
90' ГолНене III
90'+7
Ход матча
26'
31'
32'
0:1
39'
61'
68'
69'
1:1
90'
2:1
25
Цэру
Богдан
8
Нене
III
28
Гуаль
Марк
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Гуаль МаркПолузащитник
-
11 Имас ХесусНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Черных ФёдорНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Maciej Stolarczyk
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Olaf KobackiПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Обиета КолдоНападающий
-
-
70 Marcej Sliwa
-
Главный тренер: Wojciech Lobodzinski
История личных встреч
Ягеллония
Медзь
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуаль Марк
|2 (1)
|0.33
|Имас Хесус
|2
|0.33
|Нене III
|2
|0.33
|Mateusz Kowalski
|1
|0.17
|Настич Боян
|0
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|0
|Войцеховский Оливье
|0
|0
Медзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|2 (1)
|0.4
|Чука Виктор
|1
|0.2
|Marcej Sliwa
|1
|0.2
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Домингес Максим
|0
|0
|Olaf Kobacki
|0
|0
Карточки
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скшипчак Матеуш
|2
|1
|Цэру Богдан
|3
|0
|Нене III
|3
|0
|Гуаль Марк
|3
|0
|Пржикрыл Томаш
|2
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|1
|Аломерович Златан
|1
|0
|Поспишил Мартин
|1
|0
|Романчук Тарас
|1
|0
Медзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матыня Хуберт
|2
|1
|Хулио Карлос
|3
|0
|Миюшкович Неманья
|1
|1
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0
|Матушек Шимон
|1
|0
|Ауртенече Йон
|1
|0
|Энрикес Анхело
|1
|0
|Домингес Максим
|1
|0
|Чука Виктор
|1
|0
|Обиета Колдо
|1
|0
|Jeronimo Cacciabue
|1
|0
|Olaf Kobacki
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
2
40%
4
57%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
2
29%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ракув - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2
Ягеллония - Пяст 2:0 Гурник Ленчна - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Легия 2:2 Висла Краков - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Пяст - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Лех - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Ягеллония - Краковия 0:0 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1
Медзь
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Медзь - Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк - Медзь 4:1 Медзь - Варта Познань 1:2 Радомьяк Радом - Медзь 1:1
Гурник Польковице - Медзь 0:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Арка Гдыня - Медзь 0:2 Медзь - Хробры 1:0 Заглембе Сосновец - Медзь 1:2 Медзь - Сандецья 0:0 Подбескидзе - Медзь 1:1 Медзь - Стомиль Ольштын 1:2 Медзь - ЦВКС Ресовия 2:1 ЛКС Лодзь - Медзь 0:1 Медзь - Корона Кельце 1:1 ГКС Ястшембе - Медзь 0:2 Медзь - Пуща Неполомице 3:1 СКРА Ченстохова - Медзь 0:2 Медзь - Тыхы 2:0 ГКС Катовице - Медзь 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|5
|4
|1
|0
|16 - 4
|13
|2.
|Сталь Мелец
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|3.
|Погонь Щецин
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|4.
|Легия
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|Краковия
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|6.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|7.
|Заглембе Любин
|5
|2
|2
|1
|3 - 3
|8
|8.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|9.
|Ракув
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Корона Кельце
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Ягеллония
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|Гурник Забже
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|13.
|Варта Познань
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|14.
|Видзев Лодзь
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|15.
|Пяст
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|16.
|Лехия Гданьск
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|17.
|Лех
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Медзь
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Ракув
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Висла Плоцк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|Краковия
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|5.
|Легия
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|6.
|Ягеллония
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|7.
|Сталь Мелец
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Корона Кельце
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Шлёнск
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Радомьяк Радом
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|Гурник Забже
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|12.
|Заглембе Любин
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Видзев Лодзь
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|16.
|Варта Познань
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Медзь
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Лех
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|Сталь Мелец
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|3.
|Варта Познань
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Заглембе Любин
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|5.
|Радомьяк Радом
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Легия
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|7.
|Видзев Лодзь
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Шлёнск
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Краковия
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Гурник Забже
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|11.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Корона Кельце
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|Пяст
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|14.
|Лехия Гданьск
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|15.
|Лех
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Ягеллония
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Медзь
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Ракув
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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