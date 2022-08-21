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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Заглембе Любин
0:1
Конец матча
Радомьяк Радом
0'
1' Желтая карточка
Цихоцки Матеуш
53' Желтая карточка
Абрамович Давид
64' Желтая карточка
Нашименту Филипе
0:1
76' Гол
Бранко Рафаэл
90'+4
89
Биззад
Каспер
11
Возняк
Аркадиуш
2
Копац
Бартош
4
Ях
Ярослав
8
Гиорбелидзе
Гурам
99
Lukasz
Lakomy
6
Маковский
Томаш
26
Ходына
Кацпер
18
Стажиньски
Филип
29
Дьенг
Шейку
15
Долежал
Мартин
91
Filip
Majchrowicz
30
Mateusz
Grzybek
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
33
Абрамович
Давид
10
Roberto
Alves
23
Нашименту
Филипе
2
Thabo
Cele
9
Леандро
13
Мауридес
Жуниор
20
Машаду
Луиш
Заглембе Любин
4-2-3-1
Радомьяк Радом
4-3-3

История личных встреч

Заглембе Любин
Радомьяк Радом

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

Э
1:6
Э
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаприндашвили Торнике 1 0.17
Lukasz Lakomy 1 0.17
Дьенг Шейку 0 0
Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мауридес Жуниор 2 0.33
Абрамович Давид 2 0.33
Нашименту Филипе 2 (2) 0.33
Roberto Alves 1 0.17
Бранко Рафаэл 1 0.17
Michal Feliks 1 0.17
Леандро 0 0
Thabo Cele 0 0
Pedro Justiniano 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Копац Бартош 2 0
Гаприндашвили Торнике 0 1
Стажиньски Филип 1 0
Полетанович Марко 1 0
Гиорбелидзе Гурам 1 0
Биззад Каспер 1 0
Lukasz Lakomy 1 0
Лавничак Алекс 1 0
Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нашименту Филипе 4 0
Цихоцки Матеуш 3 0
Бранко Рафаэл 2 0
Машаду Луиш 2 0
Леандро 1 0
Roberto Alves 1 0
Мауридес Жуниор 1 0
Абрамович Давид 1 0
Павловски Дариуш 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
9
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
22%
46-60
1
50%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Медзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Легия - Заглембе Любин 2:0
Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Заглембе Любин - Хробры 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Легница - Заглембе Любин 2:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Пяст 0:0
Радомьяк Радом
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3
Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Радомьяк Радом - Арка Гдыня 3:2 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Висла Краков 4:2 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Гурник Ленчна - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 6 5 1 0 18 - 5 16
2. Легия 6 3 2 1 9 - 7 11
3. Радомьяк Радом 6 3 2 1 9 - 7 11
4. Погонь Щецин 5 3 1 1 8 - 6 10
5. Сталь Мелец 0:1 6 3 1 2 10 - 6 10
6. Краковия 6 3 1 2 8 - 4 10
7. Шлёнск 6 2 3 1 5 - 5 9
8. Заглембе Любин 6 2 2 2 3 - 4 8
9. Гурник Забже 5 2 1 2 7 - 7 7
10. Ракув 4 2 1 1 6 - 5 7
11. Видзев Лодзь 6 2 1 3 7 - 7 7
12. Корона Кельце 6 2 1 3 6 - 7 7
13. Ягеллония 6 2 1 3 7 - 8 7
14. Пяст 1:0 5 2 0 3 2 - 5 6
15. Варта Познань 6 2 0 4 4 - 9 6
16. Лехия Гданьск 4 1 0 3 4 - 10 3
17. Лех 4 0 1 3 2 - 7 1
18. Медзь 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Легия 3 2 1 0 6 - 2 7
3. Погонь Щецин 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Ракув 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Краковия 3 2 0 1 5 - 1 6
6. Ягеллония 4 2 0 2 5 - 5 6
7. Шлёнск 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Корона Кельце 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Радомьяк Радом 3 1 1 1 5 - 5 4
10. Сталь Мелец 0:1 2 1 1 0 3 - 1 4
11. Пяст 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Гурник Забже 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Заглембе Любин 3 0 2 1 1 - 2 2
14. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Видзев Лодзь 2 0 0 2 3 - 5 0
16. Лех 3 0 0 3 1 - 6 0
17. Варта Познань 3 0 0 3 1 - 7 0
18. Медзь 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 3 2 1 0 9 - 3 7
2. Радомьяк Радом 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Видзев Лодзь 4 2 1 1 4 - 2 7
4. Варта Познань 3 2 0 1 3 - 2 6
5. Заглембе Любин 3 2 0 1 2 - 2 6
6. Сталь Мелец 0:1 4 2 0 2 7 - 5 6
7. Краковия 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Гурник Забже 2 1 1 0 5 - 2 4
9. Шлёнск 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Легия 3 1 1 1 3 - 5 4
11. Погонь Щецин 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Корона Кельце 3 1 0 2 2 - 4 3
13. Пяст 1:0 3 1 0 2 1 - 4 3
14. Лехия Гданьск 3 1 0 2 4 - 9 3
15. Лех 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Ягеллония 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Медзь 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Ракув 1 0 0 1 0 - 1 0
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