Стадион: Заглебье Любин
0:1
Конец матча
0'
1' Желтая карточкаЦихоцки Матеуш
53' Желтая карточкаАбрамович Давид
64' Желтая карточкаНашименту Филипе
0:1
76' ГолБранко Рафаэл
90'+4
Ход матча
53'
64'
76'
0:1
29
Дьенг
Шейку
9
Леандро
20
Машаду
Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Дьенг ШейкуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Koki Hinokio
-
-
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 ЛеандроНападающий
- Нападающий
-
20 Машаду ЛуишНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
11 Пик ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mariusz Lewandowski
История личных встреч
Заглембе Любин
Радомьяк Радом
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаприндашвили Торнике
|1
|0.17
|Lukasz Lakomy
|1
|0.17
|Дьенг Шейку
|0
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мауридес Жуниор
|2
|0.33
|Абрамович Давид
|2
|0.33
|Нашименту Филипе
|2 (2)
|0.33
|Roberto Alves
|1
|0.17
|Бранко Рафаэл
|1
|0.17
|Michal Feliks
|1
|0.17
|Леандро
|0
|0
|Thabo Cele
|0
|0
|Pedro Justiniano
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Копац Бартош
|2
|0
|Гаприндашвили Торнике
|0
|1
|Стажиньски Филип
|1
|0
|Полетанович Марко
|1
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|1
|0
|Биззад Каспер
|1
|0
|Lukasz Lakomy
|1
|0
|Лавничак Алекс
|1
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нашименту Филипе
|4
|0
|Цихоцки Матеуш
|3
|0
|Бранко Рафаэл
|2
|0
|Машаду Луиш
|2
|0
|Леандро
|1
|0
|Roberto Alves
|1
|0
|Мауридес Жуниор
|1
|0
|Абрамович Давид
|1
|0
|Павловски Дариуш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
9
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
22%
46-60
1
50%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Медзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Легия - Заглембе Любин 2:0
Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Заглембе Любин - Хробры 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Легница - Заглембе Любин 2:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Пяст 0:0
Радомьяк Радом
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3
Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Радомьяк Радом - Арка Гдыня 3:2 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Висла Краков 4:2 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Гурник Ленчна - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|6
|5
|1
|0
|18 - 5
|16
|2.
|Легия
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|3.
|Радомьяк Радом
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|4.
|Погонь Щецин
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|5.
|Сталь Мелец
|0:1
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|6.
|Краковия
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|7.
|Шлёнск
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|8.
|Заглембе Любин
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|9.
|Гурник Забже
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|Ракув
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|11.
|Видзев Лодзь
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|12.
|Корона Кельце
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|Ягеллония
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|14.
|Пяст
|1:0
|5
|2
|0
|3
|2 - 5
|6
|15.
|Варта Познань
|6
|2
|0
|4
|4 - 9
|6
|16.
|Лехия Гданьск
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|17.
|Лех
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Медзь
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Легия
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Погонь Щецин
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Ракув
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Краковия
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|6.
|Ягеллония
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|7.
|Шлёнск
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Корона Кельце
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Радомьяк Радом
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Сталь Мелец
|0:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|11.
|Пяст
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Гурник Забже
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Заглембе Любин
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Видзев Лодзь
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|16.
|Лех
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|17.
|Варта Познань
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|18.
|Медзь
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|Радомьяк Радом
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Видзев Лодзь
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Варта Познань
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|5.
|Заглембе Любин
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|6.
|Сталь Мелец
|0:1
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|7.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Гурник Забже
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|9.
|Шлёнск
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Легия
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|11.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Корона Кельце
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|13.
|Пяст
|1:0
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|14.
|Лехия Гданьск
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|15.
|Лех
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Ягеллония
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Медзь
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Ракув
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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