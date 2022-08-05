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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Шанхай Шеньхуа
0:0
Второй тайм: 49'
Чанчунь Ятай
0'
7' Желтая карточка
Aidi Fulang Xisi
16' Undefined phrase: football_event_
Kaiyu Mao
27' Вторая желтая карточка
Aidi Fulang Xisi
34' Желтая карточка
Jiajun Bai
45' Желтая карточка
Боланьос Миллер

Ход матча

7'
Aidi Fulang Xisi
 
16'
 
Kaiyu Mao
27'
Aidi Fulang Xisi
 
34'
Jiajun Bai
 
45'
Боланьос Миллер
 
47'
 
Li Zhang II
Chengjian Liao

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Шанхай Шеньхуа
Ничья
Чанчунь Ятай
4.76
3.60
3.06
Все Коэффициенты
1
Zhen
Ma
32
Aidi
Fulang
Xisi
22
Yangyang
Jin
6
Сяотин
Фэн
23
Jiajun
Bai
8
Lu
Zhang
I
37
Shilin
Sun
33
Haijian
Wang
28
Цао
Юньдин
17
Бассогог
Кристиан
11
Боланьос
Миллер
1
Weiguo
Liu
39
Kaiyu
Mao
4
Окоре
Жорес
5
Jie
Sun
24
Zhiyu
Yan
21
Qi
Cui
8
Jinxian
Wang
19
Chengjian
Liao
20
Yufeng
Zhang
11
Erik
IV
9
Неграо
Жуниор
Шанхай Шеньхуа
4-4-2
Чанчунь Ятай
5-3-2

История личных встреч

Шанхай Шеньхуа
Чанчунь Ятай

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

26 матчей

26.9%
30.8%
42.3%
7 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

К
0:2
С
1:2
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
2:3
С
1:0
С
3:0
С
3:0
С
3:1
С
2:3
С
2:2
С
2:1
С
1:0
С
1:3
С
0:2
С
0:2
С
0:0
С
3:1
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
3:2
С
2:2
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jianrong Zhu 5 0.45
Цао Юньдин 3 0.27
Бассогог Кристиан 2 0.18
Чжу Чэньцзе 2 (2) 0.18
Jinhao Bi 1 0.09
Xu Yang I 1 0.09
Haijian Wang 1 0.09
Н'Думбу Александр 1 0.09
Синьли Пэн 1 (1) 0.09
Jiajun Bai 0 0
Shenglong Jiang 0 0
Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неграо Жуниор 4 0.36
Erik IV 3 0.27
Тан Лонг 3 0.27
Н'Длову Дино 1 0.09
Сержиньо Солер 1 0.09
Yufeng Zhang 1 0.09
Окоре Жорес 1 0.09
Chengjian Liao 0 0
Qi Cui 0 0

Карточки

Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haijian Wang 4 0
Чжу Чэньцзе 3 0
Aidi Fulang Xisi 1 1
Sheng Qin 2 0
Yunqiu Li 2 0
У Си 2 0
Zhen Ma 2 0
Н'Думбу Александр 1 0
Baojie Zhu 1 0
Синьли Пэн 1 0
Jianrong Zhu 1 0
Jiajun Bai 1 0
Боланьос Миллер 1 0
Denny Wang 1 0
Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Weihui Rao 2 0
Pengfei Han 2 0
Huapeng Wang 2 0
Неграо Жуниор 1 0
Н'Длову Дино 1 0
Jie Sun 1 0
Chengjian Liao 1 0
Li Zhang II 1 0
Honglin Dong 1 0
Dilemet Tudi 1 0
Qi Cui 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
4
50%
2
22%
61-75
1
13%
1
11%
76-90

Пропущено

2
11
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
50%
2
18%
76-90

Забито

9
7
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
4
44%
2
29%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
40%
76-90

Забито

17
16
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
1
6%
2
13%
1-15
2
12%
4
25%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
5
29%
29%
3
19%
46-60
5
29%
29%
4
25%
61-75
3
18%
1
6%
76-90

Пропущено

10
16
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
10%
2
13%
1-15
3
30%
1
6%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
1
10%
3
19%
61-75
3
30%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1
Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Чуньцинь Лифан - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Циндао Хайню - Шанхай Шеньхуа 0:1 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чуньцинь Лифан 4:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Циндао Хайню 3:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1
Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 10 9 1 0 33 - 6 28
2. Шаньдун Тайшань 10 8 0 2 19 - 8 24
3. Хэнань Цзянье 10 7 2 1 23 - 9 23
4. Шанхай Шеньхуа 0:0 11 6 4 1 17 - 10 22
5. Шанхай СИПГ 10 5 1 4 10 - 9 16
6. Бэйцзин Гоань 10 4 4 2 15 - 11 16
7. Шэньчжэнь 10 5 1 4 15 - 15 16
8. Чжэцзян Профессионал 10 4 3 3 13 - 9 15
9. Тянцзинь Тэда 10 4 2 4 14 - 11 14
10. Мэйчжоу Хакка 10 3 5 2 12 - 9 14
11. Ухань Цзалл 10 4 1 5 11 - 18 13
12. Ченду Беттер Сити 10 2 6 2 10 - 11 12
13. Чанчунь Ятай 0:0 11 2 6 3 14 - 18 12
14. Далянь Ифан 10 2 4 4 12 - 16 10
15. Шицзячжуан 10 1 4 5 7 - 16 7
16. Гуанчжоу Эвергранд 10 2 0 8 5 - 16 6
17. Хэбей Форчун 10 1 0 9 5 - 22 3
18. Гуанчжоу Фули 10 0 0 10 5 - 26 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 5 5 0 0 22 - 3 15
2. Шаньдун Тайшань 5 5 0 0 12 - 0 15
3. Шанхай Шеньхуа 0:0 6 4 2 0 8 - 2 14
4. Хэнань Цзянье 5 4 1 0 17 - 7 13
5. Чжэцзян Профессионал 5 3 1 1 6 - 1 10
6. Шэньчжэнь 5 3 0 2 8 - 6 9
7. Бэйцзин Гоань 5 2 2 1 6 - 3 8
8. Мэйчжоу Хакка 5 2 2 1 9 - 6 8
9. Тянцзинь Тэда 5 2 1 2 7 - 5 7
10. Шанхай СИПГ 5 2 1 2 4 - 4 7
11. Ухань Цзалл 5 2 1 2 8 - 9 7
12. Чанчунь Ятай 0:0 5 1 3 1 7 - 5 6
13. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
14. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Гуанчжоу Эвергранд 5 1 0 4 2 - 5 3
16. Хэбей Форчун 5 1 0 4 3 - 11 3
17. Шицзячжуан 5 0 3 2 3 - 6 3
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 5 4 1 0 11 - 3 13
2. Хэнань Цзянье 5 3 1 1 6 - 2 10
3. Шанхай СИПГ 5 3 0 2 6 - 5 9
4. Шаньдун Тайшань 5 3 0 2 7 - 8 9
5. Шанхай Шеньхуа 0:0 5 2 2 1 9 - 8 8
6. Бэйцзин Гоань 5 2 2 1 9 - 8 8
7. Тянцзинь Тэда 5 2 1 2 7 - 6 7
8. Шэньчжэнь 5 2 1 2 7 - 9 7
9. Ухань Цзалл 5 2 0 3 3 - 9 6
10. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 3 - 4 6
11. Мэйчжоу Хакка 5 1 3 1 3 - 3 6
12. Чанчунь Ятай 0:0 6 1 3 2 7 - 13 6
13. Чжэцзян Профессионал 5 1 2 2 7 - 8 5
14. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Шицзячжуан 5 1 1 3 4 - 10 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 5 1 0 4 3 - 11 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 2 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая
  • Второй тайм
  • 48'
    Чанчунь Ятай пытается что-то создать.
  • 47'
    Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Тактическая замена. Chengjian Liao уходит с поля и его заменяет Li Zhang
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 51'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Лучшие коэффициенты
    Шанхай Шеньхуа
    Ничья
    Чанчунь Ятай
    4.76
    3.60
    3.06
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    Где смотреть матч Шанхай Шеньхуа 0:0 Чанчунь Ятай онлайн

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    Шанхай Шеньхуа
    Чанчунь Ятай
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