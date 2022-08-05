Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

44' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Неграо Жуниор решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

37' Матч возобновлен

34' Jiajun Bai получает желтую карточку за неспортивное поведение

34' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' УДАЛЕНИЕ! - Aidi Fulangxisi получает вторую желтую карточку за фол на сопернике

25' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Матч возобновится спорным мячом

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Haijian Wang не смог попасть в створ ударом издали

19' Матч возобновится спорным мячом

19' После проверки VAR рефери поменял решение - Шанхай Шеньхуа не будет бить пенальти!

17' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

15' Haijian Wang не смог попасть в створ ударом издали

14' Бассогог Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Haijian Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Неграо Жуниор пробил со штрафного прямо в стенку

7' Aidi Fulangxisi - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

7' Неграо Жуниор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Yufeng Zhang не смог попасть в створ ударом издали

4' Yufeng Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Chengjian Liao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Shilin Sun выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Qi Cui выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола